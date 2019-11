Guia VAVEL dos Campeonatos Estaduais 2016

Está dada a largada! É verdade que alguns já estão em curso, mas, neste sábado (30), temos oficialmente o início dos Campeonatos Estaduais no Brasil em 2016, segundo informa o calendário da CBF. E como já é tradição na VAVEL Brasil, os principais torneios terão cobertura de nossa equipe durante todo o período de realização!

Os Estaduais são realizados em cada uma das unidades federativas do Brasil. Historicamente, por questões econômicas e geográficas, as distâncias entre as principais cidades do país fizeram com que o povo, através de sua paixão pelo futebol, desenvolvessem uma forte cultura pela disputa estadual. Assim, nasceram as rivalidades e os clássicos locais.

Mas nem tudo são flores, especialmente neste ano. No passado os Estaduais já foram torneios de grande prestígio e valor, mas hoje sofrem com péssimas organizações, acúmulo de dívidas, brigas com clubes filiados e observam a Primeira Liga chegando no horizonte, querendo tomar lugar em forma de Campeonato Regional.

Com duração média entre três e quatro meses, os principais torneios do Brasil tem previsão de término no dia 8 de Maio, quando serão disputadas as grandes finais. A VAVEL Brasil preparou este infográfico abaixo para informar tudo que acontece nos 26 Estaduais! Clique no estado e saiba mais sobre o campeonato!

Guias dos Campeonatos Estaduais

+ Guia VAVEL do Campeonato Carioca 2016

+ Guia VAVEL do Campeonato Paulista 2016

+ Guia VAVEL do Campeonato Mineiro 2016

+ Guia VAVEL do Campeonato Gaúcho 2016

+ Guia VAVEL do Campeonato Paranaense 2016

+ Guia VAVEL do Campeonato Catarinense 2016

+ Guia VAVEL do Campeonato Pernambucano 2016

+ Guia VAVEL do Campeonato Baiano 2016

+ Guia VAVEL do Campeonato Cearense 2016

+ Guia VAVEL do Campeonato Paraense 2016

+ Guia VAVEL do Campeonato Potiguar 2016

+ Guia VAVEL do Campeonato Sergipano 2016

+ Guia VAVEL do Campeonato Alagoano 2016

Entenda a guerra com a Primeira Liga

+ Guia VAVEL da Primeira Liga

+ Kalil ironiza Eurico sobre Primeira Liga: "Mostra quem está certo"

+ Dirigentes se reúnem e confirmam realização da Primeira Liga em 2016

+ Após reunião, Kalil anuncia saída da Primeira Liga: "Desejo sucesso"

+ Kalil justifica saída da Primeira Liga: "Fizeram um complô contra mim"

+ Divulgado detalhes da Primeira Liga com mudanças pela Libertadores

+ Ferj quer impedir que Flamengo e Fluminense disputem a Primeira Liga

+ Com dupla Fla-Flu, Primeira Liga é confirmada para 2016

+ Clubes pressionam CBF para aceitar Primeira Liga

+ Kalil nega briga com CBF e deposita confiança na Primeira Liga

+ Primeira Liga tem aprovação da CBF e previsão de início no fim de janeiro

+ Primeiro Gre-Nal de 2016 valerá pela Primeira Liga e pelo Gauchão