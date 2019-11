São Paulo oficializa empréstimo do atacante argentino Calleri por seis meses

O São Paulo oficializou nesta sexta-feira (29) o empréstimo do atacante argentino Jonathan Calleri, ex-Boca Juniors, por seis meses. O jogador, que estava treinando no CT da Barra Funda há dois dias, usará o Tricolor Paulista como uma ponte, já que está contratado pela Inter de Milão, onde se apresentará apenas em Junho. O valor da transferência do atacante com o clube italiano gira em torno de R$ 48 milhões.

Para ficar com Calleri, a diretoria do São Paulo precisou lutar com dois grandes clubes: Atlético-MG e Borussia Dortmund. O fator principal que fez com que o atacante jogasse no Morumbi foi Edgardo Bauza, que entrou em contato com ele e o garantiu a titularidade no time.

Calleri tem 86 jogos na carreira e 26 gols marcados. Em 2015, o atacante foi um dos destaques na conquista do Campenato Argentino pelo Boca Juniors. Diante do Quilmes, na reestreia de Carlitos Tevez, marcou um golaço de letra, por cima do goleiro.

O atacante argentino é o quarto reforço para a temporada 2016. Além dele, chegaram o lateral-esquerdo Mena, o zagueiro Diego Lugano e o atacante Kieza. A diretoria do São Paulo ainda espera contratar um primeiro volante.