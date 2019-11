Bangu x Botafogo no Campeonato Carioca 2016

No próximo dia 30 começa o Campeonato Carioca de 2016. Em meio a turbulências em questõs extra-campo entre a Ferj e os clubes que têm a intenção de participar da Liga Sul-Minas-RJ - no caso do Rio, Flamengo e Fluminense -, o Botafogo inicia a temporada com um suposto ânimo após conseguir voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro.

O time comandando por Ricardo Gomes sofreu algumas baixas, como por exemplo, William Arão, Navarro e Roger Carvalho. Para compensar estas perdas, o clube trouxe reforços, não apenas do Brasil como de outros países sulamericanos. Lizio, Gervasio Núñez, o Yacaré, e Carli são as apostas da equipe de General Severiano.

A competição estadual vai ser um teste de diversas formas. O time precisa se autoafirmar e ganhar a confiança necessário para disputar o torneio nacional posteriormente. Além disso, em grande parte dos casos os reforços vindos de outros países tornam-se uma incógnita por uma série de motivos, tais como adaptação ao futebol brasileiro, ao tempo, filosofia de jogo e até mesmo questões internas como relacionamento com as pessoas e adaptação à cidade do Rio de Janeiro.

Não são apenas nos atletas sulamericanos que o clube presidido por Carlos Eduardo Pereira deposita confiança. Nos últimos anos, o Botafogo voltou a revelar jogadores de boa qualidade técnica e em 2016 chegou a vez do atacante Ribamar, de 18 anos. Junto a ele, Luis Henrique, que virou xodó da torcida durante a campanha da Série B de 2015 e agora tem a oportunidade de participar do elenco profissional desde o início da temporada.

Para liderar todos estes, dos mais novos aos mais velhos, sejam brasileiros ou estrangeiros, a presença de Jefferson, goleiro que representou por diversas vezes a Seleção Brasileira e que tem a admiração de todo o elenco. O ídolo botafoguense passa uma segurança e maior tranquilidade ao setor defensivo da equipe.

Liderança: Jefferson

Durante a pré-temporada, em partidas amistosas, o técnico Ricardo Gomes escalou a equipe desta forma: Jefferson; Diego, Renan Fonseca, Emerson e Diogo Barbosa; Bruno Silva, Lindoso, Luis Ricardo, Gegê e Yaca; Luís Henrique. Para as competições oficiais, é provável que haja diversas alterações, como a inserção de Neílton, que está machucado, e Lizio, que durante os treinamentos demonstrou ser um jogo habilidoso.

A estreia do Botafogo é no dia 30 de janeiro, um sábado, contra o Bangu, no Estádio Moça Bonita, às 17h.No grupo B, o da Estrela Solitária, também há a presença de América, Bonsucesso, Flamengo, Friburguense, Madureira, Tigres e Volta Redonda. O regulamento prevê que os times do Grupo B enfrentam os do A e vice versa.

O Botafogo de Futebol e Regatas possui 20 títulos estaduais, sendo o último tendo sido conquistado no ano de 2013, no time comandado por Oswaldo de Oliveira fora das quatro linhas e Seedorf dentro de campo. O time bateu o Fluminense na final, em partida disputa no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

O último título estadual dentro da cidade do Rio de Janeiro foi em 2010, que teve como momentos principais a memorável cavadinha de Loco Abreu contra o Flamengo na final e logo a seguir a defesa de Jefferson em pênalti cobrado por Adriano, enquanto o placar marcava 2 x 1 para o Botafogo.

Em virtude das Olimpíadas 2016, O Maracanã e o Estádio Nilton Santos, o Engenhão, estarão fechados para reformas, porém existe a possibilidade da casa alvinegra ser liberada para as finais do torneio. É a chance do Botafogo levantar a primeira taça estadual em sua casa.

Como uma forma de incentivar a torcida a ajudar o clube, o clube vai lançar novos planos de Sócio Torcedor. Espera-se que haja diversas melhorias em relação ao programa anterior. A diretoria promete atender ao pedido de vários torcedores e proporcionar benefícios aos botafoguenses que não residem no Rio de Janeiro, além de dar a oportunidade de dar outros formas de incentivo, trazendo benefícios que não dizem respeito apenas ao acesso ao estádio.

