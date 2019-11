Resultado Coritiba x Cascavel no Campeonato Paranaense 2016 (4-0)

O Coritiba é o maior campeão da história do campeonato, com 37 títulos conquistados.

A exceção dos clubes paranaenses que disputam a Séries A e B do Campeonato Brasileiro e o Maringá, campeão da Taça FPF de 2015, o Campeonato Paranaense garante uma vaga na Série D do Brasileirão, de acordo com pontuação e desempenho. Os três primeiros colocados se classificarão para a Copa do Brasil de 2017.

Como nos anos anteriores, a edição de 2016 é disputada em duas fases: Primeira fase, que equivale a parte de pontos corridos com 11 rodadas disputadas entre os 12 clube; e Segunda fase (Fase final), equivalente a fase de mata-mata, ou seja, quartas de finais, semifinais e as finais.

Atlético-PR; Cascavel; Coritiba; Foz de Iguaçu; J. Malucelli; Londrina; Maringá; Operário; Paraná Clube; PSTC Procopense; Rio Branco e Toledo lutam pelo caneco.

A edição de 2016 do Campeonato Paranaense de Futebol é a 102ª do torneio estadual. A competição é organizada pela Federação Paranaense de Futebol, a FPF, conta com a participação de 12 equipes.

Olá, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora, você confere tudo sobre Coritiba x Cascavel, pela 1ª rodada do Campeonato Paranaense de 2016. Partida a ser realizada no estádio Couto Pereira, na capital do Paraná.