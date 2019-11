Flamengo x Boavista  no Campeonato Carioca 2016

Na noite deste sábado (30), às 19h30, o Flamengo recebe a equipe do Boavista, no Estádio Giulitte Coutinho, em jogo válido pela primeira rodada do Grupo B do Campeonato Carioca.

Os comandados de Muricy Ramalho, que vêm de boa vitória sobre o Atlético Mineiro na última quarta-feira (27), pela Primeira Liga, esperam estrear bem no estadual. A equipe rubro-negra ainda não poderá contar com os estrangeiros Mancuello e Cuellar, além de Alan Patrick, pois os três ainda não estão regularizados.

O Boavista de 2016 é comandado pelo ex-meio-campista Rodrigo Beckham, com passagens por Botafogo, Atlético Mineiro, Everton (ING), Corinthians e Vasco. A equipe vem sem grandes pretensões para o campeonato deste ano, com o objetivo principal de se manter na primeira divisão.

Durante o último treino antes da estreia rubro-negra no estadual, o treinador Muricy Ramalho comandou atividade tática com os atletas e treinou também muitas jogadas ensaiadas em lances de bola parada.

O comandante do Flamengo não teve a disposição do treino o atacante Emerson Sheik e o meia Gabriel, que ficaram na academia fazendo trabalho regenerativo. Os gringos Mancuello e Cuellar treinaram entre os reservas e o clube da Gávea espera poder contar com eles já para a segunda rodada do estadual, contra o Macaé, no Moacyrzão.

Sem poder contar com dois atletas titulares, Muricy improvisou o lateral Chiquinho no meio-campo, adiantando Éverton para o ataque. Marcelo Cirino, que entrou bem contra o Galo, treinou entre os titulares e pode ser que comece jogando contra o Boavista.

"Esses times começam a trabalhar em novembro, dezembro, a gente sabe que eles estão com a preparação está à frente. Com todas as dificuldades, não sabemos o que vamos enfrentar ainda, campo, adversário, mas estamos preparados. Estamos vindo de uma pré-temporada de 20 dias, uma pegada, uma crescente e com tecnologias novas e para poder começar o campeonato bem", disse o goleiro Paulo Victor.

Sob o comando de Rodrigo Beckham, o time de Bacaxá entra neste campeonato estadual com a missão de se manter na elite do Rio de Janeiro e espera fazer uma campanha digna não apenas da manutenção da divisão, mas também beliscar alguns pontos dos clubes grandes ou até mesmo uma vaga para as semifinais.

O principal destaque da equipe é o experiente meia Thiaguinho, com passagem pelo Botafogo. Além dele no setor, o time do Boavista vai poder contar também com Marquinho Alves, de 33 anos, com clubes como Vasco, Fluminense e Botafogo no currículo.

No ataque, a aposta para fazer gols é o atacante Leandrão, que veio emprestado pelo Vasco, sendo a principal contratação do clube para 2016, tendo contrato até o fim do estadual. O jogador chegou ao Vasco da Gama com status de titular, mas não embalou e ficou sem espaço no clube de São Januário.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Flamengo x Boavista no Cariocão! Fique conosco!