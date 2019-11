Santos x São Bernardo pelo Campeonato Paulista 2016 (1-1)

Agradecemos a todos que acompanharam mais uma transmissão conosco e até a próxima !

O Tigre volta a campo na próxima terça-feira (02), no 1º de Maio contra o Oeste. Já o peixe vai a Campinas enfrentar a Ponte Preta.

49' FINAL DE JOGO, 1-1 !

45' O juiz dará mais 4 minutos de acréscimos.

40' DEFENDEU DANIEL ! Lucas Lima deixa Ricardo Oliveira na cara do gol, mas o veterano adianta demais a bola e chuta quase dividindo com o goleiro do São Bernardo.

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DO SANTOS ! Gabriel iguala o placar após cruzamento de Lucas Lima.

32' O Santos também realiza a ultima troca. Neto Berola no lugar do volante Renato.

30' O tigre faz sua ultima mudança. Lucas Newiton no lugar de Marino.

24' PRESSÃO DO TIGRE ! Cobrança de escanteio e Diego Ivo cabeceia sozinho por cima do gol.

24' Cañete sai para a entrada de Jean Carlos.

23' VAAAANDERLEI !! Daniel Amora cabeceia e o goleiro santista faz nova defesa.

22' VANDERLEI ! Marino sai na cara do gol e finaliza para defesa do arqueiro santista.

21' O técnico Dorival Junior muda novamente. O atacante Joel faz sua estréia no lugar de Paulinho.

20' O peixe toca a bola de um lado para o outro, mas não consegue infiltrar na forte defesa do São Bernardo.

18' Lucas Lima cruza na área, a bola passa por todo mundo e sobra para Gabriel. O atacante tenta mandar colocado, mas a bola vai pra fora.

17' Paulo Marcelo entra no lugar de Jefferson Kanu.

13' Cartão amarelo para Gabriel, por reclamação.

11' Lucas Lima pega muito embaixo da bola e manda por cima do gol.

10' FALTA PERIGOSA ! Cañete derruba Serginho quase dentro da área.

4' O Tigre coloca seu time todo atrás do meio campo. O Santos tenta, mas não acha espaço.

1' O Santos voltou para o segundo tempo com uma mudança, Serginho no lugar de Thiago Maia.

0' RECOMEÇA O JOGO !

Já o Santos não se encontrou em campo e quase não ofereceu perigo a meta do goleiro Daniel.

O São Bernardo surpreende o peixe na Vila Belmiro e vai vencendo por 1-0, gol marcado por Luciano Castán.

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO !

33' Lucas Lima levanta na área e Gabriel cabeceia fraco, sem dificuldade para Daniel fazer a defesa.

32' CARTÃO AMARELO ! Para Léo Veloso após entrada dura em Lucas Lima.

21' O Santos parece sentir a falta de ritmo e erra lances fáceis.

18' DEFENDEU DANIEL ! Zeca cruzou da esquerda e achou Gustavo Henrique Livre na pequena área. O zagueiro cabeçou, mas o arqueiro do tigre fez boa fesafa.

10' GOOOOOOOOOOL DO SÃO BERNARDO ! Luciano Castan aproveita sobra na área e abre o placar.

9' Marino tenta cruzamento mas a bola vai direto no gol, obrigando Vanderlei fazer a defesa.

8' Santos sofre com a falta de entrosamento da equipe e insiste em lançamentos longos.

3' Cañete cruza bola na área, mas ela passa sem perigo sobre a meta do goleiro vanderlei.

0' ROLA A BOLA NA VILA BELMIRO !

O Tigre também definiu os 11 que iniciam a partida: Daniel; Eduardo,Diego Ivo, Luciano Castán e Léo Veloso; Daniel Pereira, Daniel Amora, Marino e Cañete; Magal e Jefferson Kanu.

Times confirmados para a partida. O Santos vai a campo com: Vanderlei; Victor Ferraz, Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo e Zeca; Thiago Maia, Renato e Lucas Lima; Gabriel, Ricardo Oliveira e Paulinho.

A saudosa Vila Belmiro será o palco do embate entre Santos e São Bernardo. O gramado do estádio passou por uma reforma que reduziu suas dimensões para adequar ao padrão determinado pela FIFA.

Além de Cañete, o Bernô trouxe jogadores experientes para compor seu elenco. O zagueiro Diego Ivo, ex-Avaí, Sport, Atlético-PR e Ponte Preta reforça o setor defensivo da equipe. Com passagens por Atlético-MG e Goiás, Léo Veloso será opção para a lateral esquerda do Tigre. Sem passagens por grandes equipes, também chegam os atacantes Kanu e Hugo e o volante Daniel Moura.

O São Bernardo aposta no argentino Cañete como protagonista da equipe. O meia que já passou por Boca Juniors, Universidad Católica, São Paulo e Portuguesa, já fez gol pelo Tigre, no amistoso contra o Atibaia.

Por outro lado o peixe não deve contar com o ídolo Elano. O meia já consta no BID, mas para atuar na primeira rodada o atleta teria que constar no registro desde o dia 22.

"Se eu fizer o que está sendo treinado e, aproveitar bem as oportunidades, acredito que o gol sairá naturalmente. Será muito importante para criar identificação com a torcida e ter mais confiança para o começo do campeonato. Mas primeiro estou pensando na equipe. Precisamos estrear bem, jogar bem e ganhar bem para dar mais tranquilidade para o time", comentou o camaronês.

Recém chegado do Cruzeiro por empréstimo, o atacante Joel vive a expectativa de fazer sua estréia com a camisa santista, é um dos nomes para ficar de olho pelo lado santista.

"Fizemos boas apresentações em jogos da pré-temporada e isso deu confiança ao time. Vamos jogar com a responsabilidade de atuar contra o atual campeão, mas o Santos também terá a responsabilidade de defender o título. Esperamos fazer uma grande partida e conseguir um bom resultado fora de casa, completou Roberto Fonseca", disse o comandante do Tigre ao site oficial do clube.

O time do ABC tem feito mistério e fechou os ultimos treinamentos da equipe para a imprensa. O técnico Roberto Fonseca falou ao site do clube sobre as expectativas para o torneio.

Foto: Santos / Divulgação

"Se eu fizer o que está sendo treinado e, aproveitar bem as oportunidades, acredito que o gol sairá naturalmente. Será muito importante para criar identificação com a torcida e ter mais confiança para o começo do campeonato. Mas primeiro estou pensando na equipe. Precisamos estrear bem, jogar bem e ganhar bem para dar mais tranquilidade para o time", comentou o capitão do peixe.

Artilheiro do último campeonato paulista, o atacante Ricardo Oliveira falou em entrevista ao site oficial do Santos sobre a expectativa de voltar a vestir a camisa do peixe, que vem com patrocinador novo esse ano. A Kappa assume o lugar antes estampado pela Nike.

Santos x São Bernardo

As equipes também se enfretaram no Paulistão 2013, com vitória do alvinegro por 3-1 (2 gols de Neymar) e ano passado, com mais uma vitória santista, desta vez David Braz garantiu o gol único do jogo.

A recente história de Santos e São Bernardo começou pelo Paulista de 2011. As equipes se enfrentaram na Vila Belmiro e ficaram no 1-1. Mais tarde o peixe se sagraria bi-campeão do torneio e o tigre rebaixado para A2.

A ultima partida oficial do Tigre foi em outubro de 2015, pela 2ª fase da Copa Paulista. Na ocasião o Bernô foi derrotado por 2-0 pelo Mirassol, se despedindo da competição.

O Bernô disputou a ultima edição do Paulistão mas não se saiu tão bem, ficando na ultima colocação do grupo A, composto por São Paulo, Mogi Mirim, Ituano e Red Bull Brasil.

Em 2016 além dos jogos treinos, o Santos realizou uma partida amistosa no ultimo dia 23, contra o Bahia no estádio da Fonte Nova. O jogo ficou no empate por 2-2, Serginho e Gabriel anotaram os gols santista.

O peixe inicia a competição como um dos favoritos ao título. Atual campeão, a equipe da baixada disputa a final do estadual desde 2009, se sagrando campeão em quatro oportunidades (2010, 2011, 2012 e 2015).

Boa dia, torcedor ! Acompanhe conosco o jogo de abertura do Campeonato Paulista 2016, que acontece neste sábado com o duelo entre o atual campeão Santos contra o São Bernardo, às 17h00, na Vila Belmiro.