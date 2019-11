Resultado Salgueiro x Sport no Campeonato Pernambucano 2016 (1-0)

19:00 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta tarde de domingo (31). Siga a Vavel Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

18:58 A segunda rodada do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano será realizada já na próxima quarta-feira (3) quando o Sport vai receber o América, às 22h30 (horário de Brasília), no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco. Já o Salgueiro entrará em campo na quinta-feira (4), no estádio do Arruda, em Recife, Pernambuco, para enfrentar o atual campeão Santa Cruz.

18:57 Com o resultado desta tarde, o Salgueiro fica na liderança provisória do hexagonal do título, pois apenas este jogo foi realizado na abertura da competição, que terá essa rodada completada apenas no dia 14 de fevereiro, com a realização do embate entre América e Central, no estádio Ademir Cunha, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

18:55 O Cornélio de Barros recebeu um público de 3.081 torcedores, gerando uma renda de R$ 20.847,00.

51’ Fim de jogo! O Salgueiro estreia na competição estadual com uma vitória pelo placar mínimo diante do Sport. Gol de Cássio.

49’ Para fora! Lucas Piauí recebe dentro da área cabeceia em cima de Matheus Ferraz, mas fica com o rebote e chuta para longe da meta.

48’ Goleiro Luciano cai no gramado mais uma vez.

45’ Seis minutos de acréscimos neste segundo tempo.

43’ Goleiro Luciano continua no jogo e a bola volta a rolar no Cornélio de Barros.

42’ Jogo continua paralisado para atendimento ao goleiro Luciano, que acabou lesionando o braço. Salgueiro não pode mais fazer alterações.

39’ Mark González cobra falta jogando na área e Túlio de Melo acaba dividindo com o goleiro Luciano, que fica caindo reclamando de falta. Jogo paralisado.

33’ Luciano! O goleiro do Carcará faz uma grande defesa depois de bela cabeçada de Túlio de Melo, que aproveitou bem o ótimo cruzamento de Mark González.

28’ Uuuhhh! Daniel recebe na entrada da área e chuta com bastante perigo, assustando o goleiro leonino.

28’ Última mudança no Salgueiro: Sai: Anderson Lessa. Entra: Toty.

27’ Rithely lança a bola para Mark González, que tenta chegar na bola, contudo, Luciano faz boa defesa.

25’ Última substituição no Sport: Sai: Samuel Xavier. Entra: Wallace.

23’ Ritmo do confronto caiu bastante nesta etapa final. Jogadores estão sentindo o início da temporada.

22’ Modificação no Salgueiro: Sai: Cássio. Entra: Lucas Piauí.

18’ Modificação no Salgueiro: Sai: Jefferson Berger. Entra: Jaildo.

18’ Amarelo! Cássio faz falta dura em Samuel Xavier e recebe cartão.

17’ Maicon cruza na área e o goleiro Luciano faz boa defesa.

16’ Alteração no Sport: Sai: Everton Felipe. Entra: Fábio.

14’ Alteração no Sport: Sai: Serginho. Entra: Luiz Antônio.

12’ Luciano! Rubro-negros cobram a falta da maneira ensaiada e Túlio de Melo chuta para o gol. A bola desviou e por muito pouco não enganou o goleiro do Carcará, que fez ótima defesa com o pé.

10’ Falta! Mark González faz grande jogada individual e encontra espaços para chegar à entrada da área e ser atingido pelo zagueiro Rogério. Falta muito perigosa para o Leão.

8’ Jogo continua com da mesma maneira do primeiro tempo. Com o Sport sem conseguir colocar um ritmo forte e o Salgueiro tentar pressionar com chegadas pelos lados de campo.

3’ Durval lança a bola em direção da área e Túlio de Melo desvia de cabeça para defesa tranquila de Luciano.

0’ Começa o segundo tempo!

18:03 Salgueiro também não sofreu alterações.

18:02 Sport de voltar para o gramado. Técnico Falcão manteve o mesmo time do primeiro tempo.

47’ Fim do primeiro tempo!

43’ Jogo bastante duro nesta primeira etapa. Rubro-negros sente a falta de entrosamento no setor ofensivo, enquanto na defesa estão cometendo algumas falhas. Já os donos da casa mostram entrosamento e assustam os leoninos com chegadas perigosas.

39’ Uuuhhh! Daniel cruza para a entrada da área, Jefferson Berger domina com o peito e chuta de primeira. Danilo Fernandes desvia com a ponta dos dedos e evita um golaço.

39’ Jefferson Berger recebe pela direita, fica cara a cara com Durval, mas não consegue passar. Moreilândia aproveita o rebote e chuta em cima da marcação. Escanteio para o Carcará.

37’ Durval acerta bom lançamento, Túlio de Melo desvia de cabeça e deixa Maicon na cara do gol, mas o bandeira marca, de maneira equivocada, impedimento.

32’ Cássio coloca velocidade pela esquerda, encontra espaço e cruza buscando Anderson Lessa, no entanto, Renê corta no momento certo.

31’ Everton Felipe faz jogada puxando da direito para o meio e a bola foge do controle, facilidade o trabalho do sistema defensivo.

29’ Renê tenta inverter a jogada da esquerda para a direita, mas a bola vai muito forte e sai pela linha de fundo.

24’ Uuuhhh! Rodolfo Potiguar ganhou a bola no meio-campo e arriscou de longe. A bola passou muito perto do travessão. Quase o segundo tento do jogo.

20’ Amarelo! Maicon avança bem pelo meio e acaba sofrendo uma entrada dura de Rogério, que é punido com cartão.

19’ Rithely acerta belo passe para Maicon, que tenta entrar na área e acaba sendo desarmado.

18’ Uuuhhh! Maicon faz bom cruzamento pela direita e Túlio de Melo cabeceia com bastante perigo.

17’ Amarelo! Renê faz falta dura em Cássio para matar o contra-ataque e recebe o primeiro cartão do jogo.

17’ Rithely acerta bom passe, Luciano sai precipitadamente da meta e quase se complica, mas Maicon não conseguiu pegar a bola e ir em direção do gol.

12’ GOOOOOOOOOOOOOOL DO SALGUEIRO! Tamandaré faz cruzamento pela direita, Anderson Lessa desvia e Cássio, com liberdade, manda para o fundo das redes.

11’ Cássio faz boa jogada pela esquerda e cruza buscando o atacante Piauí, que não consegue tocar na bola.

9’ Mark González tenta arrancar pela esquerda, mas perde o controle da bola e acaba sendo desarmado.

7’ Everton Felipe avança pela esquerda, cruza rasteiro e Rogério afasta. Renê aproveita o rebote e chuta forte para fora.

4’ Impedido! Mark González recebe pela esquerda e faz cruzamento buscando Túlio de Melo, mas o atacante leonino estava impedido e a jogada foi impugnada.

3’ Moreilândia aproveita rebote na entrada da área e chuta forte, assuntando a defensiva leonina.

2’ Piauí recebe pela direita, mas Mark González chega bem e manda a bola para escanteio.

1’ Jogo começa com o Salgueiro tentando trabalhar a bola no meio-campo para fazer uma pressão no sistema defensivo do Sport.

0’ Começa! A bola está rolando no estádio Cornélio de Barros para Salgueiro x Sport.

16:56 Fim de execução do hino de Pernambuco. Dentro de instantes, a bola vai rolar para a abertura do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano 2016.

16:54 Hino de Pernambuco sendo executado neste momento.

16:52 Neste momento, o Sport está entrando no gramado do Cornélio de Barros.

16:50 No gramado! O Salgueiro está no gramado. Equipe sertaneja vai jogar com um uniforme azul, em homenagem a cidade de Salgueiro.

16:34 O elenco do Salgueiro também está fazendo o aquecimento no gramado do Cornélio de Barros, que não recebe um bom público neste momento.

16:32 Jogadores do Sport estão entrando no gramado do Cornélio de Barros para realizar o aquecimento.

16:28 Os goleiros do Salgueiro (Luciano e Mondragon) e do Sport (Danilo Fernandes e Magrão) estão no gramado do Cornélio de Barros fazendo o trabalho de aquecimento.

16:25 Apenas este confronto será realizado neste domingo (31), que marca a abertura do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano. Náutico e Santa Cruz vão se enfrentar na segunda-feira (1º), enquanto América e Central só vão duelar no dia 14 de fevereiro.

16:21 As opções do técnico Falcão no banco de reservas são as seguintes: Magrão; Christiano, Ewerton Páscoa, Luís Gustavo, Ronaldo, Neto Moura, Luiz Antônio, Wallace e Fábio.

16:20 Já Paulo Roberto Falcão escalou o Sport com: Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rithely, Serginho e Everton Felipe; Maicon, Túlio de Melo e Mark González.

16:18 Para o decorrer do confronto, Sérgio China poderá optar por: Mondragon; Toty, Luiz Eduardo, Maurício, Lucas Piauí, Nilson, Jaildo, Paulinho Mossoró, John, Alexon e Gustavo.

16:16 O Salgueiro foi escalado da seguinte maneira pelo técnico Sérgio China: Luciano; Marcos Tamandaré, Ranieri, Rogério e Daniel; Rodolfo Potiguar, Moreilândia e Cássio; Piauí, Jefferson Berger e Anderson Lessa.

16:12 Salgueiro e Sport estão definidos para o confronto de logo mais no estádio Cornélio de Barros.

Estádio Cornélio de Barros, conhecido como Salgueirão, será o palco do confronto desta tarde entre Salgueiro e Sport, válido pelo Campeonato Pernambucano.



O maior campeão do Campeonato Pernambucano é o Sport Club do Recife. O Leão da Ilha do Retiro já conquistou o certame estadual por 40 vezes, sendo o último em 2014. O segundo lugar pertence ao Santa Cruz, que tem 28 conquistas, enquanto o Náutico é o terceiro colocado, com 21 taças (2004 foi o ano da última). América (seis vezes), Torre (três), Tramways (duas) e Flamengo-PE (uma) também foram campeões do Pernambucano, que nunca teve um vencedor do interior do estado.

Resultado Salgueiro x Sport 2016

FIQUE DE OLHO Salgueiro x Sport: Mark González, meia-atacante do Sport, é uma das principais contratações do Leão da Ilha do Retiro para esta temporada 2016. O chileno chega com a responsabilidade de não deixar o torcedor rubro-negro com saudade do sistema ofensivo que fez bastante sucesso durante a Série A do Campeonato Brasileiro de 2015.

FIQUE DE OLHO Salgueiro x Sport: Luciano, goleiro do Salgueiro, é um dos destaques do escrete sertanejo. O defensor está há bastante tempo vestindo a camisa do Carcará e sempre é uma referência durante a temporada. Desta maneira, os torcedores estão confiantes no potencial do mesmo para parar o ataque do Sport.

O Campeonato Pernambucano no ano passado foi decidido entre Santa Cruz e Salgueiro. Os tricolores passaram pelo Central na semifinal, enquanto o Carcará bateu o Sport. No primeiro jogo da final, realizado no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, os donos da casa fizeram uma grande pressão, no entanto, não passaram de um empate por 0 a 0 e acabaram sendo derrotados por 1 a 0, no estádio do Arruda, em que o Mais Querido sagrou-se campeão com gol de Anderson Aquino.

Com a classificação para o hexagonal do título, Central e América também garantiram a participação na Série D de 2016 e 2017, pois a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) agora quer todos os participantes da última divisão do futebol brasileiro definido no final de cada temporada. Desta maneira, quem passar para o hexagonal do título na próxima temporada terá o direito de disputar a Série D apenas em 2018.

Os quatro primeiro colocados do hexagonal do título vão para a disputa de mata-mata, que conta com jogos de ida e volta. Quem passar nas semifinais, vai fazer a grande decisão e, assim, será conhecido o campeão do Campeonato Pernambucano 2016. Outros seis clubes disputam o hexagonal da permanência com jogos de ida e volta e, ao fim, os dois últimos colocados vão disputar a Série A2 do Pernambucano em 2017.

O hexagonal do título do Campeonato Pernambucano conta com Sport, Náutico, Salgueiro, Santa Cruz, Central e América. Os quatros primeiros, por participarem das três principais divisões do país, não podem duelar na primeira fase por conta de uma determinação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que aponta para a necessidade da realização de uma pré-temporada no mês de Janeiro, com os campeonatos estaduais começando oficialmente em fevereiro.

Campeonato Pernambucano 2016

O Campeonato Pernambucano 2016 começou ainda no dia 10 de Janeiro, quando seis clubes (Central, Serra Talhada, Porto, Atlético-PE, América e Pesqueira) receberam mais dois que subiram da Série A2 (Vitória e Belo Jardim) e iniciaram a primeira fase, que foi dividida em dois grupos com quatro times em cada um. Ao fim, Central e América foram os lideres dos Grupos A e B, respectivamente, e vão disputar o hexagonal do título com Sport, Santa Cruz, Náutico e Salgueiro, enquanto os demais vão duelar contra o rebaixamento no hexagonal da permanência.

Guia VAVEL do Campeonato Pernambucano 2016

Nesta temporada, o Náutico vem com o objetivo de encerrar um longo jejum de títulos. A última vez que os alvirrubros de Rosa e Silva festejaram o estadual foi em 2004, quando acabaram batendo o Santa Cruz na decisão. Desde então, o Campeonato Pernambucano tem ficando com Sport ou Santa Cruz.

Minuto a minuto Salgueiro e Sport em tempo real

O Campeonato Pernambucano terá sua 102º edição nesta temporada. O tradicional estadual começou a ser disputada ainda em 1915 de maneira amadora, até que 21 anos depois se profissionalizou. Desta maneira, no período sem profissionalização, foram realizadas 22 edições, com o Sport sendo o principal vencedor com sete Taças, mas sendo seguido pelo América, que conquistou cinco troféus.

Bom tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Salgueiro x Sport, partida pela primeira rodada do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano 2016, a ser disputada às 17h00 (horário de Brasília), no estádio do Cornélio de Barros, em Salgueiro, Pernambuco.