Salgueiro joga melhor e vence Sport pelo placar mínimo na estreia do hexagonal do título

Partida válida pela primeira rodada do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano 2016, disputada no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, Pernambuco. Público: 3.081. Renda: R$ 20.847,00.

INCIDENCIAS : Partida válida pela primeira rodada do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano 2016, disputada no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, Pernambuco. Público: 3.081. Renda: R$ 20.847,00.

Teve início na tarde deste domingo (31) o hexagonal do título do Campeonato Pernambucano 2016. Salgueiro e Sport fizeram o primeiro duelo do certame no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro. Os donos da casa mostraram mais entrosamento durante os 90 minutos, enquanto os leoninos sentiram bastante dificuldade para se encontrar em campo. Com isso, o Carcará acabou vencendo o duelo pelo placar mínimo. O único gol foi marcado pelo meia-atacante Cássio ainda no primeiro tempo.

Com o resultado desta tarde, o Salgueiro fica na liderança provisória do hexagonal do título, pois apenas este jogo foi realizado na abertura da competição, que terá essa rodada completada apenas no dia 14 de fevereiro, com a realização do embate entre América e Central, no estádio Ademir Cunha, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

A segunda rodada do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano será realizada já na próxima quarta-feira (3) quando o Sport vai receber o América, às 22h30 (horário de Brasília), no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco. Já o Salgueiro entrará em campo na quinta-feira (4), no estádio do Arruda, em Recife, Pernambuco, para enfrentar o atual campeão Santa Cruz.

Confira como foi o lance a lance deste embate

Salgueiro mostra superioridade e abre vantagem diante do Leão

O jogo começou com os dois times se estudando bastante, como de costume em início de temporada. Os donos da casa tentavam trabalhar a bola no meio-campo para fazer uma pressão nos leoninos, mas acabavam errando os passes no momento da ligação para o ataque. Já o rubro-negro pernambucano sentia a falta de entrosamento e não encontrava espaços para obrigar o goleiro Luciano a trabalhar.

Melhor em campo nos primeiros minutos por conta da intensidade, o Salgueiro foi apertando o Leão da Ilha do Retiro com as chegadas pelas laterais e foi assim que conseguiu abrir o placar aos 12 minutos, quando Marcos Tamandaré avançou pela direita, cruzou e Anderson Lessa desviou para Cássio, livre de marcação, mandar para o fundo das redes e fazer a festa dos torcedores salgueirenses.

Foto: Williams Aguiar/Sport

Depois do tento do Carcará, o Leão acordou e resolveu partir para o ataque. A primeira boa chance surgiu quando Maicon cruzou pela direita e Túlio de Melo cabeceou bem, mas errou o alvo. Momentos depois, Mark González acertou um chute forte de fora da área e assustou o goleiro Luciano. Apesar disso, os leoninos continuaram com muita dificuldade no setor ofensivo.

O Salgueiro passou a apostar nos contra-ataque e, como estava fazendo desde o início, buscava chegar sempre pelos lados do gramado. Aos 39 minutos, o atacante Jefferson Berger ficou muito próximo de aumentar o placar. Ele recebeu um ótimo cruzamento de Daniel, dominou no peito, chutou de primeira e só não comemorou por conta do goleiro Danilo Fernandes, que desviou com a ponta dos dedos. Desta maneira, a etapa foi encerrada no 1 a 0 favorável ao Carcará.

Salgueiro cai de rendimento, mas Sport continua com dificuldades e não evita derrota

Para o segundo tempo, os técnicos Sérgio China e Paulo Roberto Falcão resolveram manter a mesma formação da primeira etapa nas suas respectivas equipes. Com a bola rolando, os leoninos continuaram mostrando dificuldade para atacar, enquanto o Carcará perdeu bastante do ímpeto da primeira etapa. O empate em favor do rubro-negro quase veio aos 12 minutos, quando Túlio de Melo chutou, depois de uma jogada ensaiada em cobrança de falta, a bola desviou em Cássio e Luciano salvou com o pé.

Foto: Williams Aguiar/Sport

Visando melhorar a qualidade no passe na saída de bola, o técnico Paulo Roberto Falcão tirou o volante Serginho e promoveu a entrada de Luiz Antônio. Em seguida, colocou o jovem Fábio no lugar de Everton Felipe. Já o treinador Sérgio China modificou o setor de ataque, tirando o atacante Jefferson Berger para colocar Jaildo. Os dois times, sentindo o início de temporada, perderam o ritmo com o passar do tempo e o confronto foi ficando com poucas chances claras de gols.

A equipe da casa quase chegou ao segundo gol aos 28 minutos. Daniel encontrou liberdade pela esquerda e chutou de fora da área, assustando bastante o goleiro Danilo Fernandes. A resposta rubro-negra veio com o atacante Túlio de Melo. Ele aproveitou bem um cruzamento de Mark González e cabeceou no ângulo, mas não teve como comemorar por conta do arqueiro Luciano, que fez grande defesa. Assim, o embate terminou no 1 a 0 favorável aos donos da casa.