Resultado Corinthians x XV de Piracicaba pelo Campeonato Paulista 2016 (1-0)

A VAVEL Brasil deseja um ótimo fim de domingo e te aguarda na próxima. Um grande abraço e até lá.

Ainda hoje teremos mais futebol, com o complemento da rodada. Siga de olho.

Vamos encerrando aqui a primeira rodada do Paulistão 2016 para Corinthians e XV de Piracicaba. Nesta tarde, deu Timão por 1 a 0. Siga no nosso site para saber tudo sobre o mundo dos esportes.

Na base da raça, como a torcida gosta. Sem brio, sem qualidade, sem técnica, mas a vontade e a força da Fiel deram a vitória. Corinthians fez uma má partida, perdeu pênalti e não teve criação. A defesa foi bem mesmo com enormes mudanças.

Rodriguinho: "Foi válido. A torcida sabe que é começo de temporada, teve paciência, principalmente comigo, após perder o pênalti. O Tite me escolheu e estava confiante. Infelizmente não consegui acertar."

A Fiel faz festa!

94' Fim de papo em Itaquera!

93' Minuto final de jogo!

92' NA RAAAAAAÇA! Danilo manda por elevação, Romero estava impedido, mas Elias surge por trás em posição legal no mano a mano. O goleiro divide com Elias e a bola sobra pra Romero, livre, leve e solto pra balançar a rede e explodir a Fiel!

91' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, ROMERO, DO TIMÃO!

90' Marlone tenta alguma coisa pela esquerda, mas sozinho fica difícil.

89' Teremos mais quatro minutos.

88' XV busca jogar bola na área, mas a defesa segue forte no lado corinthiano.

87' Jogo fraco demais. Torcida ainda apoia.

86' Timão busca a pressão final, mas sem muita organização e criatividade.

85' Reta final de partida.

84' E consegue um escanteio pela esquerda, time do XV.

83' Muita ligação direta, muita bola alta do Timão.

82' Mal e lento no meio, o time corinthiano.

81' XV busca atacar mais e explora o lado direito.

80' Yago bem na partida. Seguro, até o momento.

79' Fiel começa a ficar irritada com a demora do time do XV.

78' MUDA O XV: Julinho e Rodrigo Silva saem. Entram Lucas Pavone e Patrick entram.

77' Marlone bate, mas a zaga tira.

76' Marlone se vira bem pela esquerda e arruma escanteio.

75' Atuação muito fraco do Corinthians.

74' AMARELO, ROMERO. Deu bote atrasado.

73' Público presente na Arena: 30.945 pessoas.

72' XV trabalha melhor e sai tocando bola no campo de defesa.

71' Recomposição defensiva corinthiana lenta demais. Time pesado em campo.

70' Bola alta na área corinthiana e Yago corta com um chutão.

69' Até o momento, XV faz um jogo seguro. Usa bem a bola alta.

68' MUDA O TIMÃO: Arana entra e sai Uendel.

67' Marlone arranca e toma por baixo.

66' AMARELO, FELIPE. Matou contra ataque.

65' Romero bem no jogo. Chama pra si pela direita e usa bem a velocidade.

64' Bruno tenta ligar Marlone, mas o goleiro sai bem do gol.

63' MUDA O XV: Adriano entra e sai Aloísio.

62' PRA FOOOOOOOOOORA! Testada de Diney, a bola tira tinta da trave. Leva perigo na bola alta.

61' MUDA O TIMÃO: Marlone entra na vaga de Lucca.

60' QUASE! Lucca recebe de Danilo, corta pra direita e bate colocado. Por cima do gol.

59' Marlone é chamado!

58' Timão busca a pressão no campo de ataque!

57' Bola na área corinthiana, forte demais e a defesa só olha.

56' Ataque pela esquerda com Uendel, mas a arbitragem marca impedimento.

55' Reforços, Guilherme, André e Giovanni Augusto acompanahm jogo na Arena.

54' Jogador do XV sai pra atendimento e o jogo reinicia.

53' E agora, Heitor sente dividida com Bruno Henrique e fica no chão.

52' Danilo recebe pela esquerda, mas estava em impedimento. Jogo parado.

51' Corinthians bem com algumas peças e muito mal com outras. Romero bem, enquanto Lucca destoa.

50' XV se segura no seu campo na busca de fechar o ritmo corinthiano.

49' Corinthians aumenta o ritmo no começo do segundo tempo e cria bem com Romero.

48' Lucca recebe livre de Romero, mas se mata sozinho com a bola e perde o lance.

47' Está tudo bem com o goleiro e o jogo reiniciará.

46' Dividida entre Romero e Bruno Brígido. Jogo parado.

45' Começa o jogo na segunda etapa.

Sem mudanças, a bola voltará a rolar.

Forte sol e começo de temporada influi no físico dos jogadores.

XV joga na dele, explorando os erros, marcando em seu campo, mas dá espaços e não mantém ritmo. Mesmo assim, tenta usar as costas dos laterais corinthianos.

Timão joga buscando a bola no chão e a passagem rápida, mas peca na criação e na qualidade de passe. Lucca e Rodriguinho, que estavam bem, caíram muito.

Com um pênalti corinthiano perdido e poucas emoções, a partida vai zerada para o intervalo.

46' Fim de papo!

45' Mais um minuto de jogo.

44' Jogadores já parecem se poupar para o intervalo.

43' Torcida corinthiana pede raça.

42' Elias tenta a bola longa e manda pra ninguém.

41' Bola na área, Felipe espana e Cássio pega.

40' Vamos para a reta final de etapa.

39' Poucas emoções neste primeiro jogo.

38' Cruzamento forte da direita e Cássio dá um soco na bola.

37' Chute de muito longe de Diney e a bola sai em linha de fundo.

36' Enrosco entre Henrique Santos e Uendel por um lateral. Posse corinthiana.

35' Timão segue melhor e mais atuante no jogo, mas setor de criação deixa a desejar.

34' Jogo cai um pouco de ritmo. XV tenta se soltar, com maior motivação.

33' Corinthians recomeça seu jogo trabalhando e no apoio da Fiel.

32' Buno Henrique busca o passe por elevação pra Fágner, mas o passe sai longe demais.

31' GOOOOOOOOOOOOOL, HEITOR, MAS IMPEDIDO. Bola na área, testada de Diney, Cássio espalmou e Heitor mandou na rede. Impedimento bem marcado.

30' Rodriguinho tirou do goleiro, que foi na bola. A bola ainda raspou na trave esquerda e saiu.

29' PRA FOOOOOOOOOOOORA!

28' RODRIGUINHO NA BOLA!

28' AMARELO, DANIEL. Deu um rodo em Yago. Pênalti claro!

27' PÊNALTI!

26' Romero aparece bem mais uma vez, tira o cruzamento rasteiro, mas a defesa afasta. Escanteio.

25' XV se defende bem e ocupa os espaços na sua defesa.

24' Jogo agradável na Arena Corinthians.

23' Lucca levanta, Danilo escora, mas o goleiro do XV segura sem problemas.

22' Corinthians briga por todas as bolas e põe pressão!

21' LUCCA...... Romero recebe na direita, cruza na área. A zaga falha e Lucca teve tudo pra marcar, mas bateu mal demais por cima do gol.

20' Time do XV sobe a marcação e tira a facilidade da saída de bola.

19' Romero recebe pela direita, cruza à meia altura e Elias chuta de primeira, ams por cima do gol.

18' Lucca manda na área, mas a defesa do XV afasta.

17' Couro come pra cima de Lucca. Juíz para e marca falta pela esquerda.

16' Bruno Henrique lança Romero, mas a bola sai longa demais.

15' Ataque do XV em impedimento. Tentativa pela esquerda.

14' Jogadores escorregam demais, principalmente da equipe do interior.

13' Trombada entre Fagner e Aloísio. Juíz manda seguir.

12' Fiel torcida joga com o time. Por enquanto, Timão domina as ações.

11' UUUUUUUUUUHL! Boa troca de passes com infiltração, passes curtos e chegada do Timão. Bruno Henrique, Rodriguinho e Lucca, mas o volante chutou cruzado pela linha de fundo.

10' Primeira chegada do XV pela direita, cruzamento de Daniel, testada de Diney e a bola vai em linha de fundo. Só tiro de meta.

9' XV se fecha por inteiro e Timão gira a bola. jogo começa movimentado.

8' Timão tem a posse e pressiona na busca do gol.

7' Rodriguinho tentou pelo meio da defesa, mas jogou forte demias. Posse do XV.

6' Lucca manda fechada demais, o goleiro espalma e Yago no rebote, mas a bola sai em linha de fundo.

5' Lucca levanta, a zaga descia e manda pra escanteio. Mais uma bola na área.

4' A Fiel mata a saudade do atual campeão brasileiro.

3' Corinthians trabalha a bola no chão em busca do espaço.

2' Enfiada de Rodriguinho para Elias, que surgia no meio da defesa, mas a bola saiu longa demais.

1' Pra quem assiste, a combinação sol + uniformes dificulta.

0' Foi assim mesmo. COMEÇA A TEMPORADA 2016!

XV com uniforme preto e branco na horizontal, calção branco e meias listradas.

Corinthians usa seu uniforme principal. Camisa branca com mangas pretas, calção preto e meias brancas.

Os dois times se unem para a conversa final antes do jogo. Parece que vai começar assim mesmo.

O XV não trouxe outra combinação de uniforme. A arbitragem chamou os capitães para conversar. Rouparia corinthiana vai ter trabalho.

Tite reclama da igualdade dos uniformes. Quarto árbitro diz que a escolha foi feita antes e dificilmente será mudada. As duas equipes jogam de preto e branco.

Sol brilha forte em São Paulo! A Fiel se faz presente, assim como a torcida do XVzão!

Agora, Hino Nacional Brasileiro na Arena Corinthians.

Muita festa da Fiel!

Sobem ao gramado Corinthians e XV!

Corinthians, atual campeão, vem de desmanche enorme. Saíram Gil, Ralf, Jádson e Renato Augusto para o futebol chinês. Malcom e Vagner Love foram para a França.

Equipes se posicionam no túnel de acesso. Torcida segue chegando e promessa é de mais de 30 mil pessoas.

XV com Bruno Brigido; Daniel, Fábio Sanches, Heitor, Julinho; Henrique Santos, Magal, Léo Salino, Aloísio; Diney, Rodrigo Silva. Técnico: Claudinho Batista.

Timão definido com Cássio; Fagner, Felipe, Yago, Uendel; Bruno Henrique; Romero, Elias, Rodriguinho, Lucca; Danilo. Técnico: Tite.

Equipes definidas para o jogo. Vamos com elas.

São esperadas cerca de 35 mil pessoas na estreia Corinthiana em Itaquera.

Equipes presentes na Arena. A estreia oficial de Corinthians e XV de Piracicaba se aproxima.

Acompanhe tudo sobre o jogo à partir das 15h, com a bola rolando às 17h, no horário brasileiro de verão.

A torcida está ressabiada com a diretoria, mas nunca abandona seu time. São esperadas mais de 30 mil pessoas na Arena.

O Timão tem seu verdadeiro teste após um verdadeiro desmanche da equipe. Saíram Gil, Ralf, Jádson, Renato Augusto, Malcom e Vágner Love.

No ano passado, um empate em 2 a 2 fechou a fase de classificação.

Campeão em 2013, o Timão tenta retomar o topo do futebol paulista.

Será a estreia de ambas as equipes de forma oficial na temporada. É um jogo que fez muito sucesso no passado, mas as altas cifras tiraram o poderio do interior.

A Arena Corinthians será o palco da partida entre Corinthians x XV de Piracicaba, válida pelo Paulistão 2016.

FIQUE DE OLHO: Danilo, meia-atacante. ele dispensa apresentação. Um dos mais vitoriosos da história do futebol, é ídolo do Fiel, dono de um futebol cadenciado, tranquilo, mas extremamente eficiente, mesmo pra quem tem 36 anos.

FIQUE DE OLHO: Heverton, meia. o pivô da polêmica queda da Portuguesa, em 2013, tenta reviver seus tempos de futebol com alto nível comandando o meio campo do XV. Veterano, rodou muitos clubes, inclusive o Corinthians.

Como é primeira rodada, as equipes ainda não abriram pontuação no torneio.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 1º Corinthians 0 0 1º XV de Piracicaba 0 0

Corinthians x XV de Piracicaba no Paulistão 2016

Guia VAVEL do Paulistão 2016

A rivalidade entre estes quatro times, que figuram no grupo das maiores equipes do Brasil, está marcada na história desta competição. Outros 12 clubes já venceram a principal divisão do futebol paulista ao longo de sua história, que contou com a participação de 102 clubes diferentes.

Seu atual campeão é o Santos, vencedor da edição de 2015, quando conquistou seu vigésimo primeiro título na competição. O maior campeão da competição é o Corinthians, com 27 conquistas. Além do Timão, os maiores campeões são o Palmeiras com 22 títulos, e Santos e São Paulo com 21.

Corinthians x XV de Piracicaba no Campeonato Paulista 2016

O que difere esta das outras edições acontecerá na parte debaixo da tabela. Serão seis os rebaixados. Dois a mais do que nas edições passadas, dando início à um novo campeonato no ano que vem, com menos equipes e datas. Os seis piores, independente do grupo, descem de categoria.

A decisão será em duas partidas, sem gol qualificado. Em caso de resultados iguais, a disputa será nos pênaltis, tanto na decisão quanto nas fases anteriores de mata-mata.

Definidos os dois primeiros por chave, aí sim eles se enfrentam em jogo único de quartas-de-final. Após jogo na casa do melhor classificado, o vencedor avança para a semifinal, em mais um jogo único, na casa do melhor rankeado.

No torneio deste ano serão 20 equipes, divididas em quatro grupos com os grandes sendo cabeças-de-chave. Os times enfrentam rivais das outras chaves, buscando uma das duas vagas por grupo.

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Santos Palmeiras São Paulo Corinthians Botafogo Ponte Preta XV de Piracicaba Red Bull Brasil Oeste Ituano Audax Água Santa Linense Novorizontino Ferroviária Mogi Mirim São Bento São Bernardo Capivariano Rio Claro

Enfraquecida, a APEA não resistiu e acabou extinta após a temporada de 1936. Entre 1937 e 1941, a nova entidade se consolidaria — foi rebatizada para Liga de Futebol Paulista (em 1937), Liga de Futebol do Estado de São Paulo (de 1938 a 1940) e, por fim, Federação Paulista de Futebol (desde 1941).

Em meados dadécada de 1930, ocorreu a última cisão no futebol local, novamente por conta de disputas acerca do profissionalismo. Fundou-se então a Liga Paulista de Futebol, com a participação de Corinthians e Palestra Itália, os dois principais times paulistas da época.

Em 1926, o Paulistano liderou uma nova cisão, por ser contrário à profissionalização do futebol paulista. Ferrenho defensor do amadorismo, o clube rompeu com a APEA e decidiu criar uma nova liga, denominada Liga de Amadores de Futebol (LAF). Por três temporadas, o futebol paulista teve dois campeonatos estaduais paralelos, até a desintegração da LAF em 1930.

A nova entidade, que organizou seu primeiro campeonato paralelo ao torneio da LPF em 1913, defendia uma competição menos elitista. Após quatro temporadas com duas edições paralelas, a APEA prevaleceu sobre a LPF, que acabou extinta. A maior parte dos seus clubes da LPF disputaria o torneio que se considera atualmente a Segunda Divisão.

O primeiro Campeonato Paulista foi organizado em 1902 pela Liga Paulista de Foot-Ball (LPF), entidade fundada em 1901, e contou com 10 equipes da capital. Na década de 1910, ocorreu a primeira cisão no futebol paulista, resultando na fundação da Associação Paulista de Esportes Atléticos (APEA).

Atualmente, o torneio da Primeira Divisão Paulista é disputado por 20 equipes e normalmente realizado entre janeiro e meados de maio da temporada do futebol brasileiro. Este ano será realizada a 124ª edição do torneio.

O Campeonato Paulista é a liga de futebol mais antiga do Brasil, esta que vem sendo realizada ininterruptamente desde 1902, e teve como primeiro campeão o São Paulo Athletic.

Minuto a minuto da partida entre Corinthians x XV de Piracicaba em tempo real

