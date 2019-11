Resultado Volta Redonda x Fluminense no Campeonato Carioca 2016 (3-1)

Volta Redonda e Fluminense se enfrentam neste domingo (31), às 19:30, no Raulino de Oliveira, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Carioca 2016. O Volta Redonda entra em campo buscando a vitória após 35 dias de preparação na pré temporada.

O Fluminense quer vencer a primeira partida em 2016, após a derrota por 1 a 0 para o Atlético-PR na estreia da Primeira Liga, na última quarta-feira (27). O jogo marca o reencontro do atacante Tricolor Fred com o técnico do Voltaço Felipe Surian. Os dois jogaram juntos na categoria de base do América-MG, há 14 anos.

O técnico Felipe Surian está satisfeito com o trabalho realizado na pré-temporada. Segundo ele, os amistosos que a equipe fez durante a preparação foram essenciais para encaixar a equipe.

"Fizemos um trabalho pesado durante toda a pré-temporada e posso dizer que o time está preparado para o Estadual. A nossa tabela na competição é ingrata, temos três grandes jogos já de cara, mas isso é normal se tratando de um grande campeonato como é o Carioca. O primeiro será contra o Fluminense, que é um time grande, tem um elenco qualificado e teremos que fazer uma partida sem erros para sair de campo com a vitória", afirmou.

Para a primeira partida na competição, o Voltaço terá três desfalques: o atacante Niltinho, recém-contratado junto ao futebol sul-coreano, o meia Mauro Gabriel e o atacante Vinícius Tanque não foram regularizados a tempo e desfalcam o tricolor na partida de domingo.

Para o técnico Eduardo Baptista a estreia no Campeonato Carioca é fundamental para manter a sequência ao time. "Quanto menos mexer, melhor. Não tivemos uma má exibição (no jogo diante o Atlético Paranaense), não devemos mudar muito. Estamos evoluindo. Ainda faltam algumas peças para estrear. Gostei muito do Daniel, do Nogueira... Conseguimos chegar pelos lados... O que está faltando é um pouco mais de tranquilidade e concentração para finalizar as jogadas", analisou.

Em relação a equipe que enfrentou o Atlético-PR na última quarta-feira, Léo ganhou a vaga na lateral esquerda, enquanto Henrique deve fazer sua estreia pelo Time de Guerreiros. Regularizado, o zagueiro treinou no lugar de Nogueira ao lado de Gum na defesa e tem tudo para fazer o primeiro jogo defendendo o Fluminense.

Marlon treinou normalmente após se recuperar de uma infecção urinária, mas será preservado para o jogo e domingo. "Conversemos e decidimos que ele vai treinar no fim de semana e voltar na quarta-feira", disse Eduardo. Na atividade deste sábado (30), última antes a partida contra o Volta Redonda, Henrique, Cícero, Gustavo Scarpa e Felipe Amorim treinaram cobranças de falta e ajustaram a batida para aquela que pode ser uma grande arma do Fluminense nesta temporada.

Muito pressionado por causa da falta de vitórias, Eduardo Baptista disse que se mantém tranquilo e convicto no trabalho à frente da equipe. "É importante ter convicção. Futebol é assim, a torcida quer resultado. Mas temos que ter tranquilidade, saber o caminho que vamos trilhar. O time vem jogando bem, daqui a pouco as vitórias saem", finalizou.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Fluminense x Volta Redonda pelo Campeonato Carioca! Fique conosco!