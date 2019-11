Resultado Náutico x Santa Cruz no Campeonato Pernambucano 2016 (2-0)

23:25 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta noite de segunda-feira (1º). Siga a Vavel Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

23:24 Náutico e Santa Cruz vão voltar aos gramados na quinta-feira (04), quando enfrentam Central e Salgueiro, respectivamente. Os alvirrubros vão atuar no estádio Lacerdão, em Caruaru, enquanto os tricolores fazem, da maneira oficial, o primeiro jogo da temporada no Arruda, em Recife.

23:22 A Arena Pernambuco recebeu um público de 9.296 torcedores, gerando uma renda de R$ 248.610,00.

23:20 Com o resultado desta noite, o Náutico fica na liderança do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano 2016, com três pontos, mesma pontuação do Salgueiro, mas fica na frente por ter marcado dois gols. A rodada será completada apenas no dia 14 de fevereiro com o confronto entre América e Central.

48’ Fim de jogo! O Náutico começa o Campeonato Pernambucano 2016 com vitória diante do rival Santa Cruz. Gols foram marcados por Ronaldo Alves (pênalti) e Bergson.

45’ Três minutos de acréscimos.

41’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO NÁUTICO! Bergson arranca da esquerda para o meio, a defesa fica parada e o atacante alvirrubro aumenta a vantagem para delírio do torcedor presente na Arena Pernambuco.

39’ Renatinho avança pela esquerda e levanta a bola na área para Grafite cabecear fraco, facilitando a defesa do goleiro alvirrubro.

36’ Última modificação no Santa Cruz: Sai: Lelê. Entra: Pedrinho Botelho.

35’ João Paulo aciona o atacante Lelê, que domina na entrada da área e tenta chutar, mas acaba errando.

33’ Grafite aproveita cruzamento de Vitor e cabeceia para defesa do atento Rodolpho.

30’ Última modificação no Náutico: Sai: Daniel Morais. Entra: Thiago Santana.

28’ Modificação no Santa Cruz: Sai: Raniel. Entra: Bruno Moraes.

26’ Rodolpho! Raniel chuta colocado da entrada da área e o goleiro do Timbu faz grande defesa.

26’ Modificação no Náutico: Sai: Elicarlos. Entra: Fernando Pires.

25’ Perdeu! Bergson recebe bom lançamento, acerta de cabeça e tira Alemão da marcação. Ele vai em direção ao gol, passa por Tiago Cardoso e chuta para fora.

22’ Rodolpho! João Paulo cobra falta jogando direto para meta e o goleiro do Timbu faz grande defesa para evitar o empate.

21’ Amarelo! Tiago Costa avança pela esquerda e acaba sendo acertado por Elicarlos, que recebe o nono cartão do jogo.

18’ Rafael Pereira aciona o atacante Rony, mas Tiago Costa faz bem a proteção e acaba sofrendo falta.

16’ Raniel recebe na entrada da área e chuta, mas a bola pega em Fabiano Eller e vai para linha lateral.

14’ Alteração no Náutico: Sai: Caíque Valdívia. Entra: Eduardinho.

10’ Alteração no Santa Cruz: Sai: Daniel Costa. Entra: Renatinho.

10’ Amarelo! Wellington Cézar faz falta dura em cima de Bergson para matar contra-ataque e recebe cartão.

8’ Raniel recebe na entrada da pequena área, limpa a marcação, mas demora para chutar e acaba perdendo boa chance.

5’ Uuuhhh! Bergson recebe grande passe de Valdívia, deixa defesa para trás e entra na área. Ele chuta cruzado e a bola vai para fora.

2’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO NÁUTICO! Ronaldo Alves cobra penalidade com qualidade e abre o placar para o Alvirrubro de Rosa e Silva. Festa da torcida do Timbu.

1’ Caíque Valdívia acerta lindo lançamento para Rony, que deixa a defesa para trás e acaba sendo derrubado por João Paulo, que recebe amarelo.

0’ Começa o segundo tempo!

22:30 Só agora o Náutico volta para o segundo tempo. Alvirrubro também não sofreu alteração.

22:28 Santa Cruz de volta para o segundo tempo. Sem alterações.

22:20 Grafite, atacante do Santa Cruz: “Nosso time está dando muito espaço para eles, que estão criando e chegando. Nossa criação não está tão boa, mas tivemos oportunidades de abrir o placar. Não claras. Temos que impor nosso ritmo e marcar melhor para eles não surpreenderem no segundo tempo”.

22:18 Bergson, atacante do Náutico: “Aquela bola levantada no segundo pau é muito difícil de cabecear sozinho. Eu consegui. Se estava sozinho, deveria ter dominado. Mas nossa equipe está se comportando bem. Está pegado. Vamos melhorar no segundo tempo para ficar com a vitória”.

22:16 Marcelo Martelotte, técnico do Santa Cruz: “Não jogamos bem neste primeiro tempo. Apresentamos um ritmo de primeiro jogo-treino na pré-temporada”.

22:15 Fabiano Eller, zagueiro do Náutico: “Precisamos agredir mais para exigir do goleiro deles. Mas o jogo foi equilibrado neste primeiro tempo, com eles chegando apenas nos chutes de fora da área”.

46’ Fim do primeiro tempo.

45’ Amarelo! Danny Morais é o sexto jogador punido com cartão. Ele entrou de maneira dura em Caíque Valdívia.

45’ Um minuto de acréscimo neste primeiro tempo.

44’ Uuuhhh! Raniel arrisca chute de fora da área e quase abre o placar. A bola vai para linha de fundo.

42’ Uuuhhh! Rafael Pereira levanta a bola na área e Bergson, livre de marcação, manda de cabeça para defesa de Tiago Cardoso.

37’ Uuuhhh! Rony faz boa joga individual, entra na área e chuta forte. A bola passa à esquerda da meta defendida pelo arqueiro tricolor.

33’ Amarelo! Alemão mata contra-ataque perigoso do Náutico e recebe cartão.

32’ Amarelo! Tiago Costa acerta o atacante Bergson e é punido com cartão, o quarto do confronto.

32’ Rodrigo Souza faz boa jogada pela direita e aciona Rafael Pereira, que cruza rasteiro para corte da defesa Coral.

28’ Amarelo! Agora é a vez do atacante Bergson ser punido com cartão por conta de falta forte.

27’ Lelê recebe pela esquerda e cruza rasteiro buscando Grafite, que ficaria de frente para o gol, mas a defesa cortou no momento certo.

24’ Amarelo! Rodrigo Souza acerta o atacante Lelê com carrinho e recebe o segundo cartão do confronto.

23’ Amarelo! Lelê entra duro no atacante Bergson e recebe o primeiro cartão do jogo.

22’ Daniel Costa joga a bola na área em cobrança de falta e Rodolpho afasta o perigo.

21’ Tiago Costa recebe pela esquerda, avança com liberdade e cruza rasteiro. A bola passa na frente da área e vai para linha fundo.

18’ Daniel Costa levanta a bola na área e Wellington Cézar aparece para cabecear para fora.

16’ Gaston entra da maneira ríspida no meia-atacante Raniel e o árbitro marca falta.

15’ Rony arranca pelo meio-campo e acaba sendo derrubado por Wellington Cézar.

14’ Rodrigo Souza tenta mandar para Rony, mas o atacante não vai atrás e a bola sai pela linha de fundo.

11’ Uuuhhh! Rodrigo Souza faz jogada pela direita e cruza para área, mas a bola pega efeito e vai em direção da meta, assuntando os tricolores.

10’ Lelê manda para Daniel Costa e o meia Coral chuta de fora da área para boa defesa do goleiro alvirrubro.

8’ João Paulo tenta lançar para Lelê, porém, a bola sai muito forte e vai para linha lateral.

8’ Bergson recebe pela esquerda em jogada ensaiada e cruza rasteiro buscando Daniel Morais. A defesa Coral afasta o perigo.

7’ Daniel Morais recebe na entrada da área e sofre falta dura de Alemão.

5’ Rony faz boa jogada pela direita, mas adiantou demais a bola e acabou fazendo falta no lateral-direito Vitor.

3’ Tiago Costa avança pela esquerda e Ronaldo Alves chega cortando de todo jeito. A bola pega no lateral Coral e sobra para Rodolpho.

1’ Raniel manda a bola para a entrada da área e Grafite desvia. A bola sobe e quase vai para o caminho do gol.

0’ Começa! A bola está rolando para o clássico entre Náutico e Santa Cruz, na Arena Pernambuco.

21:26 Tudo pronto! O torcedor do Náutico solta o tradicional N-A-U-T-I-C-O e a bola deve rolar dentro de instantes. Torcida do Santa Cruz também canta alto.

21:24 Médico do Náutico comenta sobre a situação do meia-atacante Renan Oliveira, vetado para o clássico. “Renan sentiu uma dor na coxa e, após o exame de imagem, foi detectado uma lesão de grau um. Inicialmente a previsão de retorno é de duas semanas, mas depende muito da recuperação.”

21:23 Fim da execução do hino do estado de Pernambuco, dentro de alguns minutos a bola vai rolar para o primeiro Clássico das Emoções do ano.

21:21 Hino de Pernambuco sendo executado neste momento na Arena Pernambuco.

21:20 No gramado! Náutico e Santa Cruz estão entrando no gramado neste momento.

21:18 Público na Arena Pernambuco continua pequeno, mas os torcedores presentes vão fazendo uma festa animada.

21:12 Jogadores do Santa Cruz também foram para os vestiários após o encerramento do aquecimento.

21:10 Encerrado neste momento o aquecimento dos jogadores do Náutico, que foram para os vestiários da Arena Pernambuco.

20:58 Setor destinado à torcida do tricolor pernambucano vai começando a receber um publico satisfatório.

20:54 Náutico e Santa Cruz estão no gramado da Arena Pernambuco para fazer o trabalho de aquecimento.

20:48 Martelotte terá as seguintes opções para utilizar no decorrer do embate: Edson Kolln; Everton Sena, Neris, Lucas Gomes, Dedé, Marcílio, Renatinho, Pedrinho Botelho e Bruno Moraes.

20:46 Para o banco de reservas, o técnico Dal Pozzo selecionou os demais jogadores: Bruno; Rafael Ribeiro, Niel, Fernando Pires, Gil Mineiro, Jefferson Nen, Eduardinho, Thiago Santana e Walber.

20:44 Marcelo Martelotte definiu o Santa Cruz com: Tiago Cardoso; Vitor, Alemão, Danny Morais e Tiago Costa; Wellington Cézar, João Paulo, Raniel, Daniel Costa e Lelê; Grafite.

20:42 O técnico Gilmar Dal Pozzo escala o Náutico da seguinte maneira: Rodolpho; Rafael Pereira, Ronaldo Alves, Fabiano Eler e Gaston; Elicarlos, Rodrigo Souza, Caíque Valdívia e Rony; Bergson e Daniel Morais.

20:40 Escalados! Náutico e Santa Cruz estão definidos por seus técnicos para este primeiro clássico do futebol pernambucano em 2016.

20:38 Expectativa é grande para a divulgação oficial das duas escalações. Será que Gilmar Dal Pozzo e Marcelo Martelotte vão promover alguma surpresa? Essa resposta deverá ser conhecida dentro de instantes.

20:35 No lado de fora da Arena Pernambuco, alguns torcedores aproveitam o momento para se confraternizar e só entrar no palco do espetáculo momentos antes do apito inicial. Clima é de tranquilidade.

20:30 Público fraco na Arena Pernambuco neste momento. Com várias prévias carnavalesca e em plena segunda-feira (1º), o estádio não deverá contar com uma boa presença de torcedores.

Também diferente do Timbu, a Cobra Coral não fez mistério quanto à divulgação do time titular para o clássico. A única dúvida ficava por conta do lateral Tiago Costa, que teve seu nome publicado no BID (Boletim Esportivo Diário) da CBF e está confirmado entre os onze que vão ao campo no lugar de Allan Vieira. Este, titular na última temporada, não obteve a regularização.

São três dúvidas cabais em relação ao time titular. No ataque, a disputa é entre Daniel Moraes e Thiago Santana. Já no meio de campo, com a possível ausência de Renan Oliveira, que sentiu um desconforto na coxa esquerda, Caíque, Rodrigo Souza e Eduardinho aparecem como opções para os onze que começam o jogo diante dos tricolores.

Colocando uma pitada de mistério, o comandante alvirrubro fez uma série de treinos fechados às vésperas do clássico.

Em oposição ao adversário, 2015 foi um ano especial para os tricolores. Além da conquista do tricampeonato pernambucano, o Santa Cruz retornou à Série A após 10 anos de fora. Na atual temporada, a meta é dar continuidade à boa fase e continuar como protagonista da competição Estadual.

Após uma temporada irregular em 2015, o Timbu busca nadar em águas mais mornas no ano de 2016. Ainda em processo de reformulação e com a chegada de vários novos jogadores, a equipe treinada por Gilmar Dal Pozzo quer provar que tem reais condições de brigar pela conquista do Estadual.

No histórico do confronto, Náutico e Santa Cruz já se enfrentaram 507 vezes, com a Cobra Coral levando vantagem: 197 vitórias contra 163 do Timbu, além de 145 empates. Porém, a equipe alvirrubra foi quem levou a melhor no último encontro, vencendo de virada por 3 a 1, no Arruda, com dois gols e grande atuação de Hiltinho.

Após uma seca de títulos que já dura mais de uma década, os alvirrubros querem começar a competição estadual com o pé direito mesmo com a equipe em processo de reformulação. Já os tricolores, que são atuais campeões do pernambucano, almejam dar início à manutenção do título.

Dando início à temporada, Náutico e Santa Cruz fazem nesta segunda-feira (1), o primeiro clássico do Campeonato Pernambucano. A partida, que acontece na Arena Pernambuco, será válida pela 1º rodada do Hexagonal Final.

Itaipava Arena Pernambuco será o palco do confronto desta noite entre Náutico e Santa Cruz, válido pelo Campeonato Pernambucano.

O maior campeão do Campeonato Pernambucano é o Sport Club do Recife. O Leão da Ilha do Retiro já conquistou o certame estadual por 40 vezes, sendo o último em 2014. O segundo lugar pertence ao Santa Cruz, que tem 28 conquistas, enquanto o Náutico é o terceiro colocado, com 21 taças (2004 foi o ano da última). América (seis vezes), Torre (três), Tramways (duas) e Flamengo-PE (uma) também foram campeões do Pernambucano, que nunca teve um vencedor do interior do estado.

FIQUE DE OLHO Náutico x Santa Cruz: João Paulo, meio-campista do Santa Cruz, é o principal jogador do tricolor pernambucano para este início de temporada. A versatilidade do meia acaba sendo preponderante para o esquema do técnico Marcelo Martelotte, pois ele pode ser utilizado como volante ou meia-atacante sem comprometer o setor defensivo.

FIQUE DE OLHO Náutico x Santa Cruz: Bergson, atacante do Náutico, pode ser um dos pontos de desequilíbrio do alvirrubro de Rosa e Silva nesta noite. O jogador terminou a temporada atuando de maneira satisfatória e até mostrou bastante qualidade diante do próprio Santa Cruz na reta final da última Série B.

O Campeonato Pernambucano no ano passado foi decidido entre Santa Cruz e Salgueiro. Os tricolores passaram pelo Central na semifinal, enquanto o Carcará bateu o Sport. No primeiro jogo da final, realizado no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, os donos da casa fizeram uma grande pressão, no entanto, não passaram de um empate por 0 a 0 e acabaram sendo derrotados por 1 a 0, no estádio do Arruda, em que o Mais Querido sagrou-se campeão com gol de Anderson Aquino.

Com a classificação para o hexagonal do título, Central e América também garantiram a participação na Série D de 2016 e 2017, pois a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) agora quer todos os participantes da última divisão do futebol brasileiro definido no final de cada temporada. Desta maneira, quem passar para o hexagonal do título na próxima temporada terá o direito de disputar a Série D apenas em 2018.

Os quatro primeiro colocados do hexagonal do título vão para a disputa de mata-mata, que conta com jogos de ida e volta. Quem passar nas semifinais, vai fazer a grande decisão e, assim, será conhecido o campeão do Campeonato Pernambucano 2016. Outros seis clubes disputam o hexagonal da permanência com jogos de ida e volta e, ao fim, os dois últimos colocados vão disputar a Série A2 do Pernambucano em 2017.

O hexagonal do título do Campeonato Pernambucano conta com Sport, Náutico, Salgueiro, Santa Cruz, Central e América. Os quatros primeiros, por participarem das três principais divisões do país, não podem duelar na primeira fase por conta de uma determinação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que aponta para a necessidade da realização de uma pré-temporada no mês de Janeiro, com os campeonatos estaduais começando oficialmente em fevereiro.

O Campeonato Pernambucano 2016 começou ainda no dia 10 de Janeiro, quando seis clubes (Central, Serra Talhada, Porto, Atlético-PE, América e Pesqueira) receberam mais dois que subiram da Série A2 (Vitória e Belo Jardim) e iniciaram a primeira fase, que foi dividida em dois grupos com quatro times em cada um. Ao fim, Central e América foram os lideres dos Grupos A e B, respectivamente, e vão disputar o hexagonal do título com Sport, Santa Cruz, Náutico e Salgueiro, enquanto os demais vão duelar contra o rebaixamento no hexagonal da permanência.

Guia VAVEL do Campeonato Pernambucano 2016

Nesta temporada, o Náutico vem com o objetivo de encerrar um longo jejum de títulos. A última vez que os alvirrubros de Rosa e Silva festejaram o estadual foi em 2004, quando acabaram batendo o Santa Cruz na decisão. Desde então, o Campeonato Pernambucano tem ficando com Sport ou Santa Cruz.

O Campeonato Pernambucano terá sua 102º edição nesta temporada. O tradicional estadual começou a ser disputada ainda em 1915 de maneira amadora, até que 21 anos depois se profissionalizou. Desta maneira, no período sem profissionalização, foram realizadas 22 edições, com o Sport sendo o principal vencedor com sete Taças, mas sendo seguido pelo América, que conquistou cinco troféus.

Bom noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Náutico x Santa Cruz, partida pela primeira rodada do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano 2016, a ser disputada às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, Pernambuco.