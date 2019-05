Marcelo Oliveira celebra vitória do Palmeiras e elogia Alecsandro: “Nos ajudará muito”

O Palmeiras estreou no Campeonato Paulista com vitória, após se preparar durante o mês de janeiro. Com gols de Dudu e Alecsandro, a equipe do técnico Marcelo Oliveira enfrentou um Botafogo-SP com muita marcação mas conseguiu passar pelo rival, vencendo por 2 a 0. Apesar do bom resultado, o treinador reconheceu que faltam detalhes para a equipe estar em melhor forma.

“Jogamos contra um time bem organizado e com uma bola parada forte, pois tem jogadores altos. Um time muito competitivo, mas nós fomos também, assim como exige o futebol atual”, comentou no fim do jogo.

O treinador comentou sobre a atuação de Alecsandro após o jogo: "Ele teve dificuldade porque foi um jogo de muita marcação. Mas gostei muito da atuação dele. Se não foi brilhante tecnicamente no primeiro tempo, foi tático e serviu os outros jogadores. No segundo tempo o Palmeiras mandou mais no jogo", disse.

Marcelo ainda comentou que iria mesmo colocar Cristaldo na partida, mas acabou mudando de ideia depois que Alecsandro balançou as redes: "Ia substituir mais por substituir mesmo. Ele estava brigando. Tinha marcação forte, mas acabou acreditando e fez o gol. Sei que ele vai nos ajudar muito", revelou.

O comandante alviverde também falou sobre a formação com os volantes Thiago Santos e Arouca: “A gente saiu jogando mais, mas não foi o ideal. O Palmeiras apertava o Botafogo, que tinha de dar chutes longos, assim como nós quando tentávamos sair. Temos de levar assim... Se der para sair jogando, nós sairemos. Se não der, temos de fazer a bola longa”.

Por último, Marcelo Oliveira falou sobre a parte física do Palmeiras, dizendo que os jogadores ainda estão muito "presos": “Eles começaram o trabalho bem antes de nós, então estão muito adiante. Se eu falasse isso após um resultado negativo, poderia soar como desculpa. Mas alguns jogadores tiveram cãibras e tiveram de sair. Eu até tive de esperar algumas alterações táticas porque eu sabia que em algum momento aconteceria isso”, finalizou.

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira (4), às 21h (Brasília), contra o São Bento, no estádio do Pacaembu, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.