Resultado Sport x América no Campeonato Pernambucano 2016 (0-1)

00:28 Pós-jogo: América-PE bate Sport na Ilha do Retiro pelo placar mínimo e quebra tabu de 43 anos

00:27 A Ilha do Retiro recebeu um público de 2.786 torcedores, gerando uma renda de R$ 53.5005,00.

00:26 O Sport volta a jogar na quarta-feira (10) diante do Central, no estádio Lacerdão, em Caruaru, no agreste pernambucano, às 21h30 (horário de Brasília), enquanto o América enfrenta o Santa Cruz, na quinta-feira (11), às 21h30 (Horário de Brasília), no estádio do Arruda, em Recife, Pernambuco.

00:25 Com o resultado desta noite, o Sport fica na penúltima colocação do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano, porém, com um jogo a mais. Já o América vai para a terceira colocação, com uma partida a menos

49’ Fim de jogo! O América faz história na Ilha do Retiro vencendo o Leão pelo placar mínimo, algo que não acontecia há 43 anos. O Sport perde a invencibilidade de mais de um ano dentro de seu estádio.

48’ Uuuhhh! Mark González lança na área, Durval toca de calcanhar para Maicon que chuta para fora. A bola desvia e é escanteio.

45’ Perdeu! Samuel Xavier cruza pela direita e Túlio de Melo cabeceia para fora.

45’ Quatro minutos de acréscimos.

43’ Sport tenta, no entanto, mostra muita deficiência nas finalizações.

39’ Amarelo! Carlinhos Bala entra da maneira ríspida em Samuel Xavier e recebe cartão.

37’ Mark González levanta a bola na área, Durval desvia de cabeça e Delone defende.

33’ Amarelo! Mark González faz falta dura em cima de Kleytinho e recebe cartão.

32’ Última modificação no Sport: Sai: Renê. Entra: Fábio.

27’ Última alteração no América: Sai: Thiago Laranjeira. Entra: Kleytinho.

26’ Mark González faz boa tabela e faz cruzamento para corte do defensor Esmeraldino.

18’ Mark González manda a bola para a pequena área e Túlio de Melo não consegue finalizar.

13’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO AMÉRICA! Alex Gaibu acerta lindo passe, Danyel recebe nas costas da defesa e toca por cobertura, fazendo um lindo gol na Ilha do Retiro.

13’ Alterações no Sport: Saem: Rithely e Everton Felipe. Entram: Luiz Antônio e Maicon.

11’ Amarelo! Rithely arranca bem pelo meio e acaba sendo puxado por Da Silva, que é punido com cartão.

10’ Daniel acerta bom lançamento e encontra Thiago Laranjeira em boas condições, contudo, o meia-atacante não vai em e manda para fora.

8’ Uuuhhh! Samuel Xavier cruza a bola na área, Túlio de Melo cabeceia e a bola passa muito perto do gol.

7’ Delone! Lenis avança pela direita e chuta cruzado para mais uma defesa do arqueiro americano.

6’ Delone! Mark González cobra falta, Túlio de Melo cabeceia livre e Delone faz mais uma boa defesa.

5’ Amarelo! Danilo acerta o meia-atacante Everton Felipe com carrinho e recebe o primeiro cartão do jogo.

0’ Começa o segundo tempo!

23:34 América também está de volta e vem com o atacante Carlinhos Bala, que entra no lugar de Jackson.

23:32 Sport de volta ao gramado. Técnico Falcão manteve o mesmo time da etapa inicial.

23:24 Charles Muniz, técnico do América: “Vamos tentar ficar mais com a bola no setor ofensivo. Na questão defensiva estamos bem, porém, precisamos acertar na transição da defesa para o ataque. Nesse segundo tempo vamos colocar o Carlinhos Bala para tentar sair de campo com a vitória”.

23:22 Serginho, volante do Sport: “Chegamos algumas vezes, mas falta um pouco de tranquilidade. Estamos sem calma para fazer o primeiro gol. Isso é natural em qualquer equipe. Assim que fizermos o primeiro tento essa euforia vai passar e o gol vai acontecer naturalmente”.

23:20 Alex Gaibu, meia-atacante do América: “A principal intenção é marcar para sair no contra-ataque, contudo, precisamos corrigir algumas coisas para o segundo tempo, como, por exemplo, fechar mais a marcação pelo lado esquerdo de defesa e acertar o último passe. Se conseguirmos fazer isso, vamos sair de campo com a vitória”.

23:18 Túlio de Melo, atacante do Sport: “Não estamos satisfeitos. Já deveríamos ter aberto o placar. Temos que continuar lutando. Ter mais paciência na última bola pra chegar com qualidade na frente do gol e garantir os três pontos”.

46’ Fim do primeiro tempo!

45’ Um minuto de acréscimo.

41’ Alteração no América: Sai: Jair. Entra: Da Silva.

40’ Uuuhhh! Lenis recebe ótimo cruzamento de Mark González, finaliza em cima de Delone e, no rebote, Everton Felipe chuta e a defesa manda para escanteio.

37’ Lenis avança pela direita e cruza rasteiro buscando Túlio de Melo. Delone defendeu de maneira estranha e acabou sentindo uma lesão no ombro direito.

36’ Everton Felipe levanta a bola na área em cobrança de escanteio e Rithely cabeceia para defesa de Delone.

33’ Serginho tenta acionar Everton Felipe, mas lançamento é muito forte e a bola vai direto para a linha de fundo.

28’ Que feio! Ricardinho avança pela esquerda, olha para área e, no momento do cruzamento, bate nas próprias pernas e cai de maneira bizarra.

26’ Uuuhhh! Mark González recebe grande passe de Rithely, limpa a marcação e chuta forte de fora da área para boa defesa de Delone.

26’ Quase! Mark González cobra escanteio, Durval domina dentro da área, limpa a marcação e chuta forte. A bola passa pelo goleiro e Ricardinho, em cima da linha, salva.

25’ Everton Felipe faz linda jogada, deixando os defensores para trás, entra na área e no momento do passe Glauber chega e manda para escanteio.

23’ Lenis arranca pelo meio e chuta, mas Daniel chega no momento certo e a bola vai para a linha de fundo.

22’ Mark González arranca pela esquerda, mas acaba caindo e o árbitro manda o jogo seguir.

21’ Túlio de Melo tenta cruzar a bola na área, mas chuta sai fraco e a defesa alviverde afasta o perigo.

16’ Ricardinho rouba a bola no campo de defesa e tenta lançamento para o ataque, contudo, passe sai muito forte e defesa rubro-negra não sofre sustos.

14’ Alex Gaibu cobra escanteio e Yuri cabeceia para fora, sem assustar a defensiva leonina.

11’ Sport coloca bastante velocidade neste primeiro tempo. Atacante Lenis é um dos mais acionados pelo lado direito de ataque.

7’ Rithely aproveita bola na entrada da área e chuta forte. A bola desvia na defesa e vai para escanteio.

5’ Delone! Lenis faz grande jogada pela direita e cruza bem para Túlio de Melo cabecear no ângulo. Bem posicionado, o goleiro americano defendeu bem.

3’ Renê cruza para a área e Delone defende em dois tempo, mas quase se complica com a chegada de Lenis.

3’ Alex Gaibu, em cobrança de falta, manda a bola na área e Danilo Fernandes afasta o perigo.

2’ Thiago Laranjeira recebe no meio-campo e acaba sendo derrubado por Rithely. Falta para o Esmeraldino.

1’ Mark González levanta a bola na área e o goleiro Delone afasta com um soco.

0’ Começa! Bola rolando na Ilha do Retiro para Sport x América pela segunda rodada do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano.

22:28 Fim de execução do hino de Pernambuco. Dentro de instantes, a bola vai rolar na Ilha do Retiro.

22:26 Hino de Pernambuco sendo executado neste momento.

22:24 Sport e América estão no gramado da Ilha do Retiro.

22:05 Goleiros do Sport (Danilo Fernandes e Magrão) estão fazendo o trabalho de aquecimento no gramado.

22:00 Jogadores do América estão fazendo o trabalho de aquecimento no gramado da Ilha do Retiro.

21:54 Local destinado à torcida do América praticamente sem ninguém. Apenas três torcedores do escrete da Estrada do Arraial presentes no local.

21:52 Público na Ilha do Retiro deve ser muito pequeno nesta noite.

21:50 O Sport vem defender uma grande invencibilidade nesta noite. Última derrota do Leão na Ilha do Retiro foi em outubro de 2014, quando o Goiás venceu os leoninos pelo placar mínimo em confronto válido pela Série A do Campeonato Brasileiro.

21:45 O ex-atacante do Sport, Leonardo, que inclusive trabalha no clube rubro-negro, sofreu um AVC nesta quarta-feira (3). Ex-atleta está internado na capital pernambucana.

21:42 Como opção para o decorrer da partida, o técnico Charles Muniz terá: Ruan; Márcio, Nunes, Da Silva, Cajá, Carlinhos Bala, Netto, Carioca e Kleytinho.

21:38 Charles Muniz mandará a seguinte a campo: Delone; Ricardinho, Danilo, Yuri e Jair; Glauber, Danyel, Thiago Laranjeira e Alex Gaibu; Neto Bala e Jackson.

21:36 O banco de reservas do Leão da Ilha do Retiro será formado por: Magrão, Luiz Gustavo, Ewerton Páscoa, Henríquez, Luiz Antônio, Neto Moura, Ronaldo, Christiano, Fábio, Maicon e Wallace.

21:34 O Leão vai jogar com: Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rithely, Serginho e Everton Felipe; Lenis, Túlio de Melo e Mark González.

21:32 Sport escalado para o confronto com o América nesta noite.

21:30 Sport e América já estão no estádio da Ilha do Retiro para o confronto de logo mais. Escalações devem ser divulgadas dentro de instantes.

O Alviverde da Estrada do Arraial foca suas esperanças no atacante Carlinhos Bala, ídolo do Sport, clube em que conquistou o maior título de sua carreira, o da Copa do Brasil de 2008, sendo um dos destaques do triunfo e responsável pelo primeiro gol no jogo da volta da final diante do Corinthians.

O América teve um largo período para recuperar o condicionamento físico dos jogadores e se concentrar para o duelo contra o rubro-negro da Ilha do Retiro, pois o confronto com o Central, válido pela primeira rodada, foi adiado para o dia 14 de fevereiro por conta de um pedido da Policia Militar.

Outra mudança no Sport deve ser a entrada de Luiz Antônio no lugar de Serginho. O volante não atuou bem e deve ser substituído pelo concorrente direto na posição.

O Sport treinou apenas uma vez e a tendência é que alterações sejam feitas no time titular, em relação à formação que enfrentou o Carcará do Sertão. Regularizado, o meia-atacante Reinaldo Lenis deve ser escalado de primeira no lugar de Maicon, que atuou de forma improvisada.

Após sofrer muito e conseguir se manter na elite do futebol pernambucano a duras penas na temporada passada, o ano de 2016 começou completamente diferente para o América. O time alviverde disputou o primeiro turno e se manteve invicto. Graças aos três empates e aos três triunfos conquistados, o clube conseguiu avançar ao Hexagonal do Título. Com isso, o time volta ao cenário nacional, onde irá disputar o Campeonato Brasileiro da Série D no segundo semestre.

Ciente das dificuldades da estreia, o Sport não jogou bem e foi derrotado pelo Salgueiro no último fim de semana, em confronto realizado no Sertão. Diante do América, não tem outro objetivo. Vencer é a única meta a ser alcançada nesta quarta-feira. O confronto será o primeiro jogo oficial diante de seu torcedor.

O primeiro confronto entre os clubes aconteceu em 09 de abril de 1916, e o América venceu por 3 a 2. No último jogo, o Sport venceu por 4 a 2, em jogo realizado no Estádio Ademir Cunha, no dia 10 de março de 2012. Mais que um duelo de início da temporada, Sport e América medem forças e relembram a história.

O Clássico dos Campeões foi o primeiro duelo de grande notoriedade e uma das primeiras grandes rivalidades no futebol de Pernambuco. Até a década de 1930, os dois clubes eram os maiores vencedores na região, como também eram os dois principais clubes do Recife. Ao longo da história, foram realizados 290 jogos. Foram 194 vitórias rubro-negras, 43 empates e 51 triunfos americanos. Ainda existem dois resultados desconhecidos por não serem registrados.

De um lado, o Leão da Praça da Bandeira estreou na competição estadual com uma derrota contra o Salgueiro e quer reencontrar o caminho das vitórias no primeiro encontro oficial com o torcedor rubro-negro. Do outro, Periquito estreia na segunda fase do torneio.

Após quatro anos, o Clássico dos Campeões volta a ser realizado. Justa e coincidentemente, no ano do centenário de um dos duelos mais tradicionais de Pernambuco. Pela segunda rodada do Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano, Sport e América-PE se enfrentam na Ilha do Retiro, às 21h30 desta quarta-feira (03).

Estádio Adelmar da Costa Carvalho, conhecido como Ilha do Retiro, será o palco do confronto desta tarde entre Sport e América, válido pelo Campeonato Pernambucano.

O maior campeão do Campeonato Pernambucano é o Sport Club do Recife. O Leão da Ilha do Retiro já conquistou o certame estadual por 40 vezes, sendo o último em 2014. O segundo lugar pertence ao Santa Cruz, que tem 28 conquistas, enquanto o Náutico é o terceiro colocado, com 21 taças (2004 foi o ano da última). América (seis vezes), Torre (três), Tramways (duas) e Flamengo-PE (uma) também foram campeões do Pernambucano, que nunca teve um vencedor do interior do estado.

FIQUE DE OLHO Sport x América: Carlinhos Bala, atacante do América, é o principal nome do escrete da Estrada do Arraial. Experiente e autodenominado como rei do futebol pernambucano, por ter feito sucesso no trio de ferro da capital, o atacante é a grande estrela do time e pode até ser um problema para os defensores do Sport, clube em que ele conquistou o título mais importante da carreira, o da Copa do Brasil de 2008.

FIQUE DE OLHO Sport x América: Mark González, meia-atacante do Sport, é uma das principais contratações do Leão da Ilha do Retiro para esta temporada 2016. O chileno chega com a responsabilidade de não deixar o torcedor rubro-negro com saudade do sistema ofensivo que fez bastante sucesso durante a Série A do Campeonato Brasileiro de 2015.

O Campeonato Pernambucano no ano passado foi decidido entre Santa Cruz e Salgueiro. Os tricolores passaram pelo Central na semifinal, enquanto o Carcará bateu o Sport. No primeiro jogo da final, realizado no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, os donos da casa fizeram uma grande pressão, no entanto, não passaram de um empate por 0 a 0 e acabaram sendo derrotados por 1 a 0, no estádio do Arruda, em que o Mais Querido sagrou-se campeão com gol de Anderson Aquino.

Com a classificação para o hexagonal do título, Central e América também garantiram a participação na Série D de 2016 e 2017, pois a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) agora quer todos os participantes da última divisão do futebol brasileiro definido no final de cada temporada. Desta maneira, quem passar para o hexagonal do título na próxima temporada terá o direito de disputar a Série D apenas em 2018.

Os quatro primeiro colocados do hexagonal do título vão para a disputa de mata-mata, que conta com jogos de ida e volta. Quem passar nas semifinais, vai fazer a grande decisão e, assim, será conhecido o campeão do Campeonato Pernambucano 2016. Outros seis clubes disputam o hexagonal da permanência com jogos de ida e volta e, ao fim, os dois últimos colocados vão disputar a Série A2 do Pernambucano em 2017.

O hexagonal do título do Campeonato Pernambucano conta com Sport, Náutico, Salgueiro, Santa Cruz, Central e América. Os quatros primeiros, por participarem das três principais divisões do país, não podem duelar na primeira fase por conta de uma determinação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que aponta para a necessidade da realização de uma pré-temporada no mês de Janeiro, com os campeonatos estaduais começando oficialmente em fevereiro.

O Campeonato Pernambucano 2016 começou ainda no dia 10 de Janeiro, quando seis clubes (Central, Serra Talhada, Porto, Atlético-PE, América e Pesqueira) receberam mais dois que subiram da Série A2 (Vitória e Belo Jardim) e iniciaram a primeira fase, que foi dividida em dois grupos com quatro times em cada um. Ao fim, Central e América foram os lideres dos Grupos A e B, respectivamente, e vão disputar o hexagonal do título com Sport, Santa Cruz, Náutico e Salgueiro, enquanto os demais vão duelar contra o rebaixamento no hexagonal da permanência.

Guia VAVEL do Campeonato Pernambucano 2016

Nesta temporada, o Náutico vem com o objetivo de encerrar um longo jejum de títulos. A última vez que os alvirrubros de Rosa e Silva festejaram o estadual foi em 2004, quando acabaram batendo o Santa Cruz na decisão. Desde então, o Campeonato Pernambucano tem ficando com Sport ou Santa Cruz.

O Campeonato Pernambucano terá sua 102º edição nesta temporada. O tradicional estadual começou a ser disputada ainda em 1915 de maneira amadora, até que 21 anos depois se profissionalizou. Desta maneira, no período sem profissionalização, foram realizadas 22 edições, com o Sport sendo o principal vencedor com sete Taças, mas sendo seguido pelo América, que conquistou cinco troféus.

Bom noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Sport x América , partida pela primeira rodada do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano 2016, a ser disputada às 22h30 (horário de Brasília), no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco.