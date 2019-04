Cruzeiro confirma contratação do volante argentino Lucas Romero, ex-Vélez Sarsfield

O Cruzeiro confirmou, na noite desta terça-feira (2), a contratação do volante argentino Lucas Romero, oriundo do Vélez Sarsfield. O jogador, que irá assinar contrato com a Raposa por cinco anos, teve 50% dos direitos econômicos adquiridos pelo clube mineiro, enquanto a outra metade permaneceu com o clube de El Fortín.

O acordo foi concretizado pelo diretor de futebol do Cruzeiro, Thiago Scuro, que viajou para Buenos Aires, na companhia de um advogado da Raposa. O contrato de Romero com o Vélez, iria até 30 de junho deste ano, ou seja, o jogador já poderia ter assinado pré-contrato com outra equipe, sem que os argentinos recebessem compensação financeira. Ficando com a metade dos direitos do volante, os dirigentes de El Fortín poderão lucrar com futuras negociações envolvendo o atleta.

Lucas Romero chegará à Toca da Raposa II e encontrará velhos conhecidos, como o seu companheiro de posição, Ariel Cabral, com quem jogou no Vélez. Outro que recomendou o clube celeste para Romero, foi o recém-contratado Matías Pisano, que em entrevista para o portal Superesportes, revelou que o volante estava bem satisfeito por ter a oportunidade de atuar na Raposa.

Romero é o quinto jogador estrangeiro que irá atuar pelo Cruzeiro, que além de Matías Pisano e Ariel Cabral, conta com os meias Sanchez Miño, e Arrascaeta. O volante Federico Gino, apresentado nesta terça na Toca II, não conta como "gringo", por ter cidadania brasileira. Lucas foi a oitava e última contratação da Raposa na temporada, que agora irá buscar reforços para as categorias de base do clube.

O novo reforço celeste irá desembarcar no Aeroporto Internacional de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (3), às 8h30 (Brasília). O Cruzeiro avisou, em primeira mão, aos sócios torcedores do clube, através de um aplicativo móvel.