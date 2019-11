Resultado Macaé x Flamengo no Campeonato Carioca 2016 (0-2)

Encerramos por aqui a transmissão de Macaé x Flamengo! Obrigado a todos que nos acompanharam, tenham uma boa noite e ótimo Carnaval! Até a próxima!

O Leão é o lanterna do Grupo A, sem pontos e 3 gols de saldo negativo. Na próxima rodada, enfrenta o Botafogo, em Los Larios, Duque de Caxias, também no próximo dia 10, às 19h30.

Com formação extremamente defensiva, o Macaé não conseguiu boas chances de gol na partida e assistiu ao Flamengo jogar. Em alguns contra-ataques chegava à área, mas faltou criatividade para marcar.

A equipe da Gávea agora ocupa a terceira colocação do Grupo B, com 4 pontos e 2 gols de saldo. Na próxima rodada, enfrenta a Portuguesa, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O jogo acontece no próximo dia 10, Quarta-feira de Cinzas, às 21h45.

Com belíssimo jogo, Flamengo consegue vitória tranquila por 2 a 0. Destaque para Wallace, Jorge, Cirino e Rodinei, que apresentaram bom futebol e tiveram papel fundamental nos gols do jogo e na partida.

48' FIM DE PAPO! Encerra o jogo o árbitro Rodrigo Carvalhães.

46' Zaga do Fla afasta mais uma cobrança.

46' Outra defesa de Paulo Victor e mais um escanteio! É pressão do Macaé no fim do jogo.

45' MAIS TRÊS MINUTOS! A partida vai até os 48.

44' Após escanteio, zaga flamenguista afasta a bola da área.

43' Macaé não desiste! Dieguinho invade a área pela esquerda e manda bomba rasteira. Paulo Victor desvia pra escanteio.

42' Em outro foguete de Gabriel, William faz mais uma defesa.

41' VOA WILLIAM! Em jogada ensaiada, Gabriel manda bomba no canto alto do goleiro do Macaé, que salta para mandar para escanteio.

40' AMARELOU! Após falta em Rodinei, Thiago Cardoso recebe segundo amarelo do jogo.

39' Macaé tenta encontrar espaço para diminuir o marcador, mas zaga rubro-negra se posiciona bem.

38' Que isso, Rodinei... Lateral do Fla tenta cortar cruzamento, mas manda bola forte na direção do gol. Paulo Victor, atento, segura a bola.

36' Torcida rubro-negra não para de cantar no Moacyrzão!

32' ALTERAÇÃO NO MACAÉ. Entra: Matheus Cambuci; Sai: Kleber Viana.

31' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO. Entra: Gabriel; Sai: Marcelo Cirino. Atacante sai aplaudido pela torcida.

31' PERDEU MAIS UM!!! Pipico recebe sozinho na área, de cara pro goleiro, mas escorrega e isola a bola. O atacante não está em uma boa noite.

30' GOLAÇOOO! É DO FLAMENGO! Jorge, pelo lado direito, faz lindo drible no marcador e cruza de trivela, de três dedos. Cirino sobe e manda de cabeça pro fundo das redes.

29' Macaé momentaneamente com um a menos: Gedeílson é atentido fora do campo.

27' Ritmo do jogo cai um pouco. Macaé consegue criar mais, mas sem resultados. Fla não consegue finalizar.

26' Wagner Carioca tenta mais uma finalização do meio da rua. A bola vai forte, mas passa acima da gol rubro-negro.

25' ALTERAÇÃO NO MACAÉ. Entra: Dieguinho; Sai: Ebert.

22' Neste momento, cinco refletores do estádio se apagam, com um deles inclusive pegando fogo. Problema não atrapalha o andamento do jogo.

21' Gedeilson consegue escanteio para o Macaé, mas a cobrança é afastada por Paulo Victor.

20' SUBSTITUÇÃO NO FLAMENGO. Entra: Éverton; Sai: Alan Patrick.

19' ERROOOOOOU! Em jogada de ataque do Macaé, Pipico tenta voleio mas fura a bola. No contra-ataque, Guerrero acha Alan Patrick sozinho na área, mas o meia erra no domínio e a bola sai pela linha de fundo.

15' Jogadores reservas do Flamengo em trabalho de aquecimento.

13' I-SO-LOU.. Pipico tenta jogada individual pelo lado direito do campo, invade a área rubro-negra e finaliza. A bola sobe muito e vai embora.

12' DEMOROU, SHEIK! Atacante recebe a bola na entrada da área e sai na cara do gol, mas demora pra chutar. A zaga do Macaé chega e afasta o perigo.

11' Em contra-ataque rápido, Wagner Carioca recebe no meio do campo e finaliza de muito longe. A bola passa ao lado do gol de Paulo Victor.

10' Após segunda cobrança de escanteio, Flamengo consegue o tiro de meta.

09' Wagner manda escanteio na área e a zaga do Fla afasta em mais um escanteio.

08' QUAAAASE! Em mais uma jogada de Rodinei, Cirino recebe passe na lateral e cruza para a área. Guerrero se joga na bola, que saiu por cima do gol.

06' Marquinho invade a área do Flamengo e tenta cruzamento; a bola bate na zaga e vai para a lateral.

03' Sheik faz bom passe, com estilo, olhando para um lado e tocando para o outro, mas a bola passa sem encontrar ninguém na pequena área.

02' Segundo tempo começa novamente com troca de passes do rubro-negro.

00' ALTERAÇÃO NO MACAÉ. Entra: Bruno Luiz; Sai: Marques.

00' Começa o segundo tempo!

O Leão ficou acuado e pouco fez na primeira etapa. Com formação defensiva e jogando em contra-ataque, teve dificuldades de criar contra o Fla.

O Mengão soube comandar o jogo e trocar bem os passes. Se aproveitou da velocidade do seu lado direito, com Rodinei e Cirino, e mandou muita bola na área.

Em primeiro tempo de domínio rubro-negro, o placar é justo: 1 a 0.

45' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Sem acréscimos, o juiz encerra a primeira etapa.

44' GOOOOOOOL! WALLACE! O capitão rubro-negro, que vem sido extremamente criticado pela torcida, abre o placar no jogo! Após escanteio, o zagueiro ficou na área do Macaé, tabelou com Juan, girou e marcou! O jogador fez comemoração discreta com os companheiros.

43' Rodinei ganha mais uma vez na velocidade e lança na área. A zaga corta e manda para escanteio.

42' Macaé tem falta lançada na pequena área, mas Paulo Victor salta para afastar.

40' GOL ANULADO! Sheik faz lindo cruzamento na pequena área para Guerrero, que domina no peito e manda a bomba pra dentro das redes, mas o atacante estava em posição irregular.

39' IMPEDIDO! Pipico recebe chuveirinho nas costas da zaga flamenguista e sairia na cara do gol, mas a assistente assinala o impedimento.

38' Guerrero recebe bola enfiada na área, mas ela corre demais e fica tranquila para o goleiro William. Artilheiro rubro-negro apagado na primeira etapa.

37' Ataque do Macaé! Após a zaga afastar mal a bola, Gedeílson manda foguete de fora da área, mas a bola sobe demais e vai embora.

35' Alan Patrick tenta dominar na área, mas acaba mandando a bola para tiro de meta.

34' Rodinei divide com o zagueiro e consegue escanteio para o Flamengo.

32' WIIIIIIIILLIAM! Sheik recebe passe de Jorge e deixa o marcador no chão. O atacante invade a área e bate forte, no ângulo, mas o goleiro do Macaé salta e faz bela defesa!

29' SOBROU PRO JUIZ! Sheik toma a bola da zaga do Macaé na entrada da área, sofre dividída e cai, mas o juiz manda seguir o jogo. A torcida rubro-negra se irrita.

27' Sheik dá uma caneta no marcador no meio do campo e depois chuta de longe. A bola vai fraca, rasteira, para escanteio. A torcida do Mengão ainda assim grita o nome do ídolo.

26' Zaga rubro-negra afasta o escanteio.

25' Pipico entra na área rubro-negra e chuta. A bola bate em Wallace e vai para escanteio.

24' O Macaé perde as poucas chances de contra-ataque que tem e irrita o técnico Toninho. Falta criatividade para os donos da casa.

23' O Fla continua dominando a posse de bola, tocando passes no meio de campo e criando pelas laterais do ataque.

21' MAIS UMA PELA DIREITA! Rodinei ganha na corrida da marcação do Macaé e cruza rasteiro para a área. A bola passa na frente de Sheik, que se estica mas não consegue alcançar.

20' Em mais uma jogada pela direita, Arão recebe bola enfiada de Rodinei e tenta cruzar para o meio da área, mas a bola para nas mãos do goleiro William.

18' Até agora, Guerrero apareceu mais como um pivô na equipe rubro-negra, criando as jogadas de costas para o gol.

17' PAAULO VICTOR! Após cobrança de falta, o goleiro rubro-negro voa para tirar a bola da cabeça do atacante do Macaé.

16' Marquinho tenta atacar pelo lado direto e dribla Jorge, que faz a falta para parar a jogada.

15' Alan Patrick cobra o tiro de canto, mas a bola sai pela lateral.

14' UHHHHHHH! Rodinei invade a área pelo lado direito e cruza pra Cirino, que dá um lindo toque de letra. William Alves faz a defesa e manda pra escanteio!

12' Flamengo domina os minutos iniciais; Macaé joga no contra-ataque.

11' Rodinei lança bola na área e ninguém corta! William Alves não saiu na bola, que seguiu para a linha de fundo.

10' Primeira finalização do Macaé: Marques recebe cruzamento na área, mas cabeceia para fora.

08' Sheik lança Arão na pequena área, mas a zaga corta para escanteio.

07' AMARELOU! Wallace toca Pipico por trás e recebe o primeiro amarelo do jogo.

06' Cirino faz boa finta pelo lado esquerdo e toca para Guerrero, que lança Alan Patrick na entrada da área. A zaga atenta faz o corte.

05' Torcida visitante canta mais alto no início do jogo.

04' Equipe rubro-negra tenta criar as jogadas principalmente pelo lado direito, com Rodinei e Cirino.

03' Flamengo começa o jogo trocando passes no meio do campo.

00' COMEÇA A PARTIDA!

21:46 A escalação dos donos da casa chama a atenção pela formação com três volantes. Luis Mário vem a campo no lugar de Jones, que sofreu uma lesão na coxa na última rodada.

21:44 O time de Toninho Andrade vem a campo com: Willian Alves; Gedeilson, Thiago Cardoso, Kleber Viana e Dieguinho; Luis Mário, Wagner Carioca, Dos Santos, Marques e Marquinho; Pipico.

21:40 O Macaé ocupa a sétima colocação do Grupo A, sem nenhum ponto. O Leão perdeu na primeira rodada para o Friburguense, por 1 a 0.

21:38 O retrospecto do confronto é favorável ao rubro-negro: em oito confrontos, foram cinco vitórias do Flamengo e três empates.

21:35 A equipe comandada por Muricy Ramalho ocupa a quinta posição do Grupo B, com um ponto, após empate com o Boa Vista na estreia. Os torcedores acreditam no artilheiro Guerrero para o time alcançar a primeira vitória no campeonato.

21:31 A novidade na equipe rubro-negra é a estreia de Alan Patrick na temporada, que entra no lugar de Éverton. O meia ainda não estava regularizado por ser emprestado de time estrangeiro.

21:30 O Flamengo já está escalado para a partida de logo mais: Paulo Victor; Rodinei, Wallace, Juan e Jorge; Alan Patrick, Márcio Araújo e William Arão; Marcelo Cirino, Guerrero e Emerson Sheik. Reservas: Muralha, César Martins, Chiquinho, Pará, Éverton, Gabriel e Felipe Vizeu.

21:20 A partida será disputada no estádio Moacyrzão, na cidade de Macaé.

O estádio Moacyrzão será o palco da partida entre Macaé e Flamengo, válida pelo Cariocão 2016.

FIQUE DE OLHO: PIPICO. O técnico Toninho Andrade optou por uma formação mais defensiva para o confronto contra o Flamengo, com três volantes. Com isso, Pipico será o único atacante do Leão na partida e ficará encarregado de marcar os gols da equipe. No ano passado, o atacante deixou sua marca contra o Mengão no empate em 1 a 1 e espera repetir o feito este ano.

FIQUE DE OLHO: GUERRERO. Após cinco meses sem marcar, o artilheiro encerrou seu jejum na semana passada, contra o Atlético-MG, e já conta com três gols nos últimos dois jogos. "Já passei por fases sem fazer gol. Mas, agora comecei a fazer gol. Sou um jogador que se cobra muito, e é muito difícil", disse o atacante. O Fla conta com os gols do peruano para alcançar a primeira vitória na competição.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Carioca 2016.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 6º Macaé (Grupo A) 0 1 4º Flamengo (Grupo B) 1 1

