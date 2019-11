Resultado de São José-RS x Internacional no Gauchão e Recopa Gaúcha 2016 (0-0) (2-3 nos pênaltis)

Ficamos por aqui nesta transmissão, em meio ao adeus do ídolo. Siga ligado na VAVEL Brasil para acompanhar a repercussão desta partida, que marcou a despedida de um dos maiores jogadores da história do Internacional. Muito obrigado a quem esteve conosco em São José 0x0 Inter. O Colorado é campeão da Recopa Gaúcha. Até a próxima! :)

D'Alessandro: ''Obrigado. Obrigado por tudo. O torcedor é fenomenal. Isso a gente não compra. Saio naturalmente e o torcedor... sem palavras''.

Neste sábado (6), o Inter volta a entrar em campo pelo Gauchão. O confronto diante do Ypiranga de Erechim é válido pela primeira rodada, já que foi adiado devido aos problemas causados pelas chuvas e ventos fortes que castigaram Porto Alegre na última semana. O pontapé inicial será dado às 17h.

O próximo compromisso do São José está marcado para o domingo de Carnaval. No dia 7, o Zequinha recebe o Cruzeiro, no Passo D'Areia, às 19h30.

Camisa 10 chora na despedida. Torcida colorada grita o nome do ídolo no Passo D'Areia.

Depois das conquistas do Pelotas em 2014 e do Lajeadense em 2015, Inter vence a Recopa Gaúcha em 2016! No último jogo com a camisa colorada, D'Alessandro vence um título! Simbólico.

ACABOU! FÁBIO COBRA E ALISSON DEFENDE! O INTER É CAMPEÃO DA RECOPA GAÚCHA 2016!

Confiante, Marquinhos bate forte, rente ao chão. Bola passa por baixo de Fábio e entra: 3 a 2. Se o São José errar, acaba.

Deivid chuta forte no meio do gol. Alisson quase pega, mas não evita o 2 a 2.

Com tranquilidade e categoria, Paulão rola para as redes no canto oposto ao que Fábio pulou: Inter 2 a 1.

Everton desloca Alisson e empata a série: 1 a 1.

Alisson isola! 1 a 0 Inter.

Diego Torres bate mal e Alisson pega no canto esquerdo! Segue 1 a 0 para o Colorado.

Vitinho chuta forte, no meio do gol, e converte o primeiro pênalti: 1 a 0 para o Inter.

Heliardo manda uma bomba e acerta o travessão de Alisson! 0 a 0.

Alex cobra e Fábio defende! Camisa 12 bate no canto direito do goleiro, que cai e pega com tranquilidade. 0 a 0.

23:45 Inter começa batendo. Alex.

23:45 Pênaltis serão cobrados nas traves do lado direito das cabines de imprensa.

23:43 Cobradores do São José: Heliardo, Diego Torres, Everton, Deivid e Fábio.

23:42 Cobradores do Inter: Alex, Vitinho, Alisson, Paulão e Marquinhos.

23:37 No Gauchão, São José e Inter somam um ponto cada. Agora, teremos decisão por pênaltis para definir o campeão da Recopa Gaúcha.

23:37 FIM DE PARTIDA! 0 a 0.

49' Vai terminar o jogo.

47' Cartão amarelo para Deivid. Por falta forte em Bruno Baio.

47' Ajudando na defesa, Bruno Baio sofre falta.

46' Com Alisson na área, Alex levanta e Paulão desvia para fora.

46' Vamos a 49. Quatro de acréscimo.

45' Deivid toca com a mão na bola.

45' São José tem falta na intermediária de ataque, mas defesa do Inter afasta.

43' Vitinho cobra e recebe de volta em impedimento.

43' Inter tem escanteio.

43' Embate se encaminha para um 0 a 0. Decisão da Recopa Gaúcha está indo para os pênaltis.

42' Artur bate de longe e acerta o lado de fora da rede.

41' Substituição no São José: entra Guilherme, formado nas categorias de base do Grêmio, e sai Jô.

40' Jogo parado. Com cãimbras, Jô está caído no gramado. Será substituído.

39' Bruno Baio sobe e testa para fora.

39' Vitinho cobra e defesa tira para escanteio.

39' Após corte na cobrança de escanteio, Alex fica com rebote e sofre falta de Jô. Vitinho na bola.

38' Alex chuta, bola desvia em Fred e sai em escanteio.

37' Deivid cruza e a bola passa por todo mundo.

36' MOMENTO HISTÓRICO: Andrés Nicolás D'Alessandro é substituído por Alex. Pela última vez, o camisa 10 tira a braçadeira de capitão.

35' São José erra na saída de bola e Bruno Baio fica com a bola, mas novamente se atrapalha e perde chance de abrir o placar.

35' Vitinho bate de esquerda e Fábio encaixa.

34' D'Alessandro pede para sair. Últimos minutos do craque com a camisa do Inter neste ano de 2016. Afinal, ele pode retornar em 2017.

34' Substituição no Inter: sai Anderson e entra Marquinhos.

34' Substituição no São José: sai Alberto e entra Cleylton.

33' FÁBIO!! Vitinho recebe pela esquerda, puxa para o meio e finaliza. Bola desvia em Bindé e se oferece para Anderson, que ajeita e chuta para bela defesa de Fábio.

32' QUE BOMBA!! Paulão recebe com espaço na intermediária, arruma para a perna esquerda e solta uma pancada. Goleiro Fábio desvia e a bola ainda toca na trave antes de sair pela lateral.

31' D'Alessandro cruza muito baixo.

31' Cartão amarelo para Bindé. Pela falta cometida e citada anteriormente.

30' Bindé faz falta forte sobre Vitinho, no flanco esquerdo ofensivo do Internacional.

29' Agora, apenas o Inter propõe jogo. São José, com postura reativa, se defende em duas linhas de quatro com Heliardo e Clayton na frente.

28' Jô arrisca de longe e Alisson pega firme. Atacante do São José, inclusive, também foi advertido com cartão amarelo anteriormente.

27' D'Alessandro bate falta, Paulão não consegue tocar e Bruno Baio se enrola todo ao tentar finalização.

26' Cartão amarelo para Alberto. Volante reclama demais e recebe advertência.

26' Everton faz falta em D'Alessandro, próximo à área do Zequinha.

25' Cartão amarelo para D'Alessandro. Na despedida, argentino dá pontapé em Fred e é advertido.

24' Fernando Bob, sempre posicionado entre os zagueiros na saída de bola, aciona William. Camisa 2 se perde e não consegue dominar.

23' Na primeira trave, William tira o perigo. Na sequência, D'Alessandro sofre falta pela direita.

23' Escanteio para o São José. Paulão divide com Clayton e cede chance de levantamento na área colorada.

22' Artur não consegue dominar passe na esquerda e é tiro de meta para o São José.

21' Inter pressiona. Chute de Vitinho após escanteio sai em tiro de meta.

20' D'ALESSANDRO NA TRAVE!!! Camisa 10 ajeita para a perna direita e manda chute de fora da área. Bola explode no travessão de Fábio! Seria um golaço de despedida.

19' Alberto derruba Rodrigo Dourado no meio do campo.

18' Anderson entra com pé alto demais na disputa com zagueiro do Zequinha e interrompe ataque do Inter.

18' Substituição no São José: sai Rafinha e entra Clayton.

17' Bruno Baio, em 17 minutos em campo, sequer tocou na bola. Centroavante de 1,98m tem poucas oportunidades.

16' Com espaço, Rodrigo Dourado chuta de fora da área, mas erra feio.

15' Zagueiro Claudinho se aventura no ataque, mas Paulão protege bem e recupera.

14' Inter encurrala São José mas não cria espaço para arremate em condições limpas para abertura do placar.

13' Vitinho bate e carimba Claudinho. Em seguida, Artur cruza com veneno da esquerda e a bola passa por toda a extensão da grande área sem ninguém empurrar para as redes!

11' Vitinho cruza de perna esquerda e acerta as mãos de Fábio.

10' Partida volta a ter suas ações fixadas na faixa central do campo.

8' Rafinha cruza da direita e Artur bloqueia, cedendo escanteio ao Zequinha.

7' Rafinha ergue e Everton cabeceia para fora.

6' Rafinha dá chapéu em Anderson e sofre falta do camisa 8 do Inter.

5' Diego Torres levanta na área e Réver corta parcialmente. Após bate-rebate, Heliardo finaliza de perna esquerda e acerta a rede, mas pelo lado externo.

4' Rodrigo Dourado chega forte em Jô. Márcio Coruja poupa o volante colorado e não adverte com cartão amarelo.

3' William desarma Diego Torres, avança e dá passe para D'Alessandro, que Deivide intercepta com a mão.

2' Artur cobra lateral direto na área. Fábio sai mal e bola fica para D'Alessandro, que tenta encobrir o goleiro. No entanto, o camisa 1 volta a tempo e fica com a redonda.

1' Artur conduz pela esquerda e Bindé desvia para lateral.

0' Agora, Inter ataca para a direita das cabines e São José para a esquerda.

22:48 COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! São José 0x0 Internacional!

22:48 Sasha saiu por sentir o tornozelo. Tudo pronto para começar a etapa final.

22:47 Sempre importante lembrar: se terminar empatado, confronto vai para os pênaltis. Além dos três pontos pelo Gauchão, São José e Internacional disputam o título da Recopa Gaúcha, que envolve o campeão gaúcho e o vencedor da Supercopa do estado no ano anterior.

22:45 Para o segundo tempo, tem troca no Internacional! Sai Eduardo Sasha e entra Bruno Baio.

Dados do Footstats: posse de bola na etapa inicial foi de 64 % a 36% a favor do Inter. Colorado finalizou sete vezes contra seis do São José.

Partidas encerradas pela segunda rodada do Gauchão: Lajeadense 1x3 Juventude, Veranópolis 0x0 Novo Hamburgo, Ypiranga 4x0 Passo Fundo e São Paulo-RG 2x1 Glória.

Em um primeiro tempo sem nenhuma chance clara de gol, São José e Internacional não conseguiram desenvolver boas tramas ofensivas. O gramado sintético do Passo D'Areia contribui para a dificuldade colorada.

Heliardo: ''Precisamos trabalhar mais a bola. Nosso time está muito ansioso''.

Anderson: ''Só falta ter paciência na hora de marcar o gol''.

22:32 FIM DE PRIMEIRO TEMPO NO PASSO D'AREIA! São José 0x0 Internacional!

47' Rodrigo Dourado tabela com William e depois adianta demais.

46' UHH!! William recebe de Vitinho, entra na área e bate muito forte, por cima!

45' Dois minutos de acréscimo. Vamos a 47.

44' Rafinha levanta e Everton testa para baixo. Bola quica e sobe demais!

44' São José prende bola no flanco direito de ataque. Tem boa falta.

42' Vitinho bate fechado, com perigo. Fábio espalma e Bindé manda chutão para frente na sobra.

42' Artur encara Bindé e sofre falta na esquerda.

41' William tenta driblar Deivide, mas lateral-esquerdo do São José rouba bola e sai jogando.

40' Vitinho ergue na área, Dourado toca na primeira trave e Claudinho corta.

40' D'Alessandro ajeita para William, que chega embalado e arrisca de fora. Bola desvia e sai em escanteio.

39' Anderson recebe de D'Alessandro na esquerda da área e tenta cruzar, mas é bloqueado pela defesa.

38' Jogo fica concentrado em disputas no meio.

37' D'Alessandro cobra falta na área e Paulão alcança.

35' Defesa do Inter afasta o perigo.

35' Jô coloca a bola entre as pernas de Anderson e o camisa 8 derruba o ágil jogador do Zequinha. Lance interessante para os donos da casa.

34' Rodrigo Dourado busca Anderson, mas passe sai forte demais e é arremesso lateral para o São José.

32' IMPEDIDO! D'Alessandro recebe de Rodrigo Dourado e aciona Vitinho. O agora camisa 11 chuta de perna direita e a bola tira tinta da trave direita de Fábio! No entanto, tudo isso aconteceu com a bandeira do auxiliar já levantada.

31' Deivide levanta da esquerda, Heliardo desvia e ataque do Zequinha não dá em nada.

30' Cruzamento sai à meia altura e Everton cabeceia sem perigo algum, para fora.

30' Pé alto de Rodrigo Dourado dá boa falta para o São José na intermediária ofensiva dos mandantes.

29' Inter abusa das ligações diretas. No começo, até buscou avançar em bloco, mas gramado complica.

28' Heliardo ajeita de peito para batida de Rafinha. Fora.

27' Anderson comete falta sobre Diego Torres no centro do campo.

27' Partida retorna com tentativa de ataque de Vitinho pela direita.

26' Jogo parado para atendimento ao atacante Heliardo, que sente após dividida com Sasha.

25' Equipes não conseguem manter posse de bola por tempo considerável. Desta forma, jogadas de ataque são extremamente pobres.

24' Heliardo tenta contra-atacar mas Réver desarma o atacante.

23' William cruza, Sasha ajeita para o meio e Anderson divide com Everton para ganhar escanteio.

22' Jô levanta da área mas Alisson intercepta e agarra.

21' São José ocupa campo de defesa do Inter mas zaga vermelha afasta perigo.

20' Fred encara Paulão na área tentando abrir espaço, mas zagueiro colorado impede.

19' Sasha arrisca de longe e isola.

18' Anderson rouba bola de Fred e lança para Sasha. Passe sai muito forte e fica oferecido para Fábio.

17' Inter troca passes no campo defensivo, tentando progredir em bloco.

16' Anderson inverte para Artur, mas Bindé antecipa e corta.

14' William tabela com D'Alessandro pela direita e cruza. Claudinho corta nos pés de Anderson, que arrisca de primeira para fora.

13' QUE PERIGO! Diego Torres fica com sobra de dividida no alto entre Paulão e Heliardo e finaliza de muito longe. Bola assusta Alisson e sai em tiro de meta.

12' Vitinho cobra escanteio, defesa afasta de cabeça e Paulão comete falta no rebote.

11' Vitinho cobra falta sofrida por Fernando Bob na intermediária. Aproveitando linha de impedimento do Zequinha, Réver se estica e quase toca para o gol. Goleiro Fábio, atento, sai e agarra.

10' Fernando Bob faz ótima inversão para Artur. Ao receber livre na esquerda, o lateral cruza mas Claudinho tira.

9' Jô, veloz atacante do São José, tabela com Diego Torres, puxa para dentro e finaliza de perna esquerda. Bem colocado, Alisson pega.

8' Enquanto Inter propõe buscando opções de passe, São José se defende em um 4-4-2 em linha, com Diego Torres e Heliardo mais avançados.

7' Vitinho recebe de Artur e chuta na rede pelo lado de fora.

6' São José tenta avançar pela direita mas passe para Rafinha sai muito forte.

5' Artur tabela com Vitinho e cruza rasteiro, mas Everton afasta.

4' Bola quica bastante e dificulta domínio dos jogadores. Inter tenta trocar passes mas por enquanto não consegue.

3' Torcida canta ''e dale D'Alessandro'' sem parar no Passo D'Areia. Despedida do ídolo.

2' No 4-4-2 em losango típico, Fernando Bob recua entre os zagueiros para dar a saída de bola colorada.

1' São José ataca com lateral-esquerdo Deivid. Após cruzamento, porém, Alisson fica com a bola.

0' São José ataca para o lado direito das cabines de imprensa. Evidentemente, Inter para o esquerdo.

21:45 COMEÇA SÃO JOSÉ x INTERNACIONAL!

21:45 Vai começar.

21:44 China, treinador do São José: ''D'Alessandro valoriza o jogo. Nossa maior força é nosso conjunto''.

21:43 Argel: ''Precisamos fazer uma boa partida e o mais importante é sair com a vitória''.

21:42 Equipes em campo. São José com camisa quadriculado em azul e branco. Inter todo de vermelho.

21:40 Inter de Argel com Alisson; William, Paulão, Réver e Artur; Fernando Bob, Rodrigo Dourado, Anderson e D'Alessandro; Eduardo Sasha e Vitinho.

21:40 São José do técnico China vai com Fábio; Bindé, Claudinho, Everton e Deivid; Alberto, Fred, Rafinha, Diego Torres e Jô; Heliardo.

21:40 Faltam cinco minutos para começar a partida que marcará a despedida de D'Alessandro do Internacional. Vamos relembrar as escalações.

21:32 Em toda a história, São José e Inter se enfrentaram 159 vezes. De acordo com Marcos Bertoncello, da Rádio Gaúcha, foram 125 vitórias coloradas contra dez do Zequinha, além de 24 empates.

21:29 Pouco mais de 15 minutos para o início de São José x Inter. Vamos juntos!

21:27 Encerrado: Lajeadense 1x3 Juventude.

21:25 São José e Internacional no aquecimento do gramado sintético do Passo D'Areia.

21:23 Vitinho, a partir de hoje, vestirá a camisa 11 do Internacional e não mais a 21.

21:12 Mais gols no Gauchão: Fernando Pinto faz São Paulo-RG 1 a 0 Glória e João Paulo amplia para o Ypiranga contra o Passo Fundo: 2 a 0.

21:10 Escalação do São José: Fábio; Bindé, Claudinho, Everton e Deivid; Alberto, Fred, Rafinha, Diego Torres e Jô; Heliardo.

21:04 Reservas colorados: Muriel, Alan Costa, Fabinho, Alex, Andrigo, Marquinhos e Bruno Baio.

21:02 Escalação do Internacional: Alisson; William, Paulão, Réver e Artur; Fernando Bob, Rodrigo Dourado, Anderson e D'Alessandro; Eduardo Sasha e Vitinho. 4-4-2 em losango mantido.

20:59 ATENÇÃO: Andrés D'Alessandro será titular em seu último compromisso com a camisa do Internacional!

20:58 Cobrando pênalti que ele mesmo sofreu, Brenner completa seu hat-trick na partida: Lajeadense 1x3 Juventude. Atacante da equipe alviverde é o artilheiro isolado do Gauchão, com quatro gols em dois jogos.

20:52 O atacante Henrique Almeida, que chegou a assistir a partida entre Inter x Coritiba no Beira-Rio na última semana, assinou com o Grêmio na tarde de hoje. A negociação do jogador com o Colorado foi declarada como encerrada pelo vice de futebol do clube, Carlos Pellegrini. Horas mais tarde, o Tricolor anunciou o atleta como novo reforço, surpreendendo a todos.

20:49 Em 2010, o São José venceu o Inter pela última vez. Sob comando justamente de Argel Fucks, o Zequinha triunfou pelo elástico placar de 3 a 0. Dadá, Jefferson e Guilherme anotaram os tentos da equipe da casa naquele 24 de março de 2010.

20:45 Uma hora para o pontapé inicial de São José x Internacional. A partir de agora, você acompanha todas as informações pré-jogo em tempo real por aqui!

20:43 GOLS NO GAUCHÃO: Brenner faz seu segundo em Lajeado, colocando o marcador em 2 a 1 a favor do Juventude diante do Lajeadense. Em Erechim, Robson abre o placar para o Ypiranga contra o Passo Fundo.

20:41 Em poucos minutos, escalações de São José e Internacional serão divulgadas. Tendência é que D'Alessandro comece no banco na partida de despedida do Colorado.

O duelo de abertura da rodada começou às 19h30 e está no intervalo. Na Arena Alviazul, em Lajeado, Lajeadense e Juventude vão empatando por 1 a 1. No início do confronto, Erik abriu o marcador para os mandantes, mas Brenner igualou para o Papo.

Agora, às 20:30, começam três partidas pelo Campeonato Gaúcho: São Paulo-RG x Glória, Ypiranga de Erechim x Passo Fundo e Veranópolis x Novo Hamburgo.

A arbitragem de São José x Inter fica a cargo de Márcio Coruja, auxiliado por Leirson Martins e Antônio Albornoz.

O palco de São José x Inter é o Passo D'Areia, localizado no bairro homônimo da capital gaúcha. O Zequinha fixou raízes por lá em 1939. Desde 2011, o gramado do estádio é sintético. A capacidade da casa do São José é de 16 mil espectadores.

O fato é que D'Ale pode encerrar sua trajetória de glórias no Inter com mais um título, mesmo que inexpressivo: a Recopa Gaúcha 2016.

D'Alessandro se colocou à disposição de Argel para o confronto diante do Zequinha. A tendência é que o camisa 10 entre nos minutos finais para fazer a despedida oficial com a camisa vermelha. Resta aguardar para ver o desfecho.

Quanto ao jogo de hoje entre São José x Inter: pré-jogo da VAVEL Brasil.

Os rumores foram confirmados e D'Alessandro deixa o Inter após sete anos e meio de conquistas e muita identificação com a torcida colorada. Você pode conferir mais detalhes sobre a saída do ídolo rumo ao River Plate aqui.

Provável escalação do Internacional: Alisson; William, Paulão, Réver e Artur; Fernando Bob, Rodrigo Dourado, Anderson e D’Alessandro; Eduardo Sasha e Vitinho. Técnico: Argel Fucks.

Provável escalação do São José: Fábio; Bindé, Claudinho, Cleylton e David; Alberto, Fred, Rafinha, Diego Torres e Jô; Heliardo. Técnico: China.

ÚLTIMO CONFRONTO: o encontro mais recente entre São José e Internacional foi espetacular e se deu em 4 de fevereiro de 2015. No Beira-Rio, o Inter de Diego Aguirre abriu 3 a 0 com dois gols do então estreante Vitinho e um de Eduardo Sasha. Ainda na etapa inicial, Jô e Reinaldo descontaram para o Zequinha. No segundo tempo, Sasha voltou a marcar e dilatou a vantagem vermelha. Com uma pintura de bicicleta de fora da área, Jô diminuiu para os visitantes, que igualaram finalmente com Rafinha nos minutos derradeiros do embate: 4 a 4.

Na manhã desta quarta-feira, foi noticiada pela imprensa argentina uma informação bombástica. De acordo com o jornal Olé, a transferência por empréstimo de D'Alessandro ao River Plate está concluída. Segundo a publicação, o ídolo argentino passaria uma temporada no clube que o revelou. O contrato do camisa 10 junto ao Inter é válido até 31 de dezembro de 2017. Resta a confirmação oficial, mas D'Ale ainda deve atuar como titular hoje.

Estreando no campeonato, o Inter conta com a manutenção do time que enfrentou o Coritiba, pela Primeira Liga. O técnico Argel Fucks admite publicamente a preferência pela repetição dos titulares.

Para seguir com 100% de aproveitamento no Gauchão, o São José conta com dois pontos fortes. Autor de dois tentos na estreia, Heliardo é a grande esperança de gols para o Zequinha. Além dele, há um fator extra-campo importante: o gramado do Passo D'Areia é de grama sintética. Desde a implantação do novo estilo de solo, muita polêmica é gerada e a equipe da casa aposta na dificuldade encontrada pelos adversários para triunfar.

Em jogo também está o título da Recopa Gaúcha. Disputado em somente 90 minutos, a competição coloca frente a frente o campeão gaúcho e o vencedor da Supercopa do estado. Sendo assim, se o duelo terminar empatado, o ganhador será decidido nos pênaltis.

Devido aos estragos ocasionados pelas chuvas e ventos em Porto Alegre, o entorno do estádio Beira-Rio ficou completamente desfigurado. Desta forma, a partida entre Inter x Ypiranga de Erechim, que seria realizada na tarde/noite de domingo, foi cancelada. Ela já tem nova data: será no sábado de Carnaval (6), às 17h. Contra o São José, o Colorado debuta no estadual.

Na rodada de abertura do Gauchão, o São José visitou o Passo Fundo. No Vermelhão da Serra, o Zequinha triunfou sem dificuldades por 3 a 0. Os gols foram por marcados pelo atacante Heliardo, duas vezes, e pelo zagueiro Wagner.

Olá, leitor da VAVEL Brasil! Por aqui, acompanharemos a partida entre São José-RS x Internacional. O duelo é válido pela 2ª rodada do Campeonato Gaúcho 2016 e acontece no estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre, com início às 21h45.