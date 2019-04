Resultado Central x Náutico no Campeonato Pernambucano 2016 (0-2)

Partida válida pela 2ª rodada do Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano, sendo disputada no Luiz Lacerda, em Caruaru, Pernambuco

INCIDENCIAS : Partida válida pela 2ª rodada do Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano, sendo disputada no Luiz Lacerda, em Caruaru, Pernambuco

22:26 Público total de 5.086 no Lacerdão, gerando uma renda de R$ 129.165,00

22:25 As equipes voltam a campo na próxima quarta-feira (10), pela 3ª rodada. A Patativa segue em casa, ao receber o Sport, às 20h30 (de Recife), enquanto o Timbu retorna à Arena Pernambuco para duelar com o Salgueiro, às 21h30 (de Recife)

22:22 Triunfo, mesmo longe de casa, deixa os alvirrubros isolados na liderança, somando seis pontos. Os alvinegros, no entanto, eno Hexagonal do Título com derrota, dividindo a lanterna com o Sport, porém com um jogo a menos

94' Final de jogo no Lacerdão para Central 0x2 Náutico! Gols de Bérgson e Thiago Santana dão vitória ao Timbu, a segunda em dois jogos

90' Arbitragem assinala quatro minutos de acréscimo

88' GOOOOOOOOOOOL DO NÁUTICO! THIAGO SANTANA! Eduardinho lança para Rafael Ratão em profundidade, que chuta e Juninho espalma no meio da pequena área. Livre de marcação, Thiago Santana completa para o fundo do gol. Central 0x2 Náutico

86' Partida se aproxima dos últimos instantes e o Timbu administra o resultado parcial, enquanto a Patativa busca a todo custo o empate

84' Última mexida no Náutico! SAI Roni, ENTRA Rafael Ratão

83' UHHHHHHHH! Zagueiro Henrique tenta subir para cabecear, mas acaba trombando com Júlio César, que leva a melhor

81' Última modificação no Central! SAI Índio, ENTRA Lima

78' Bérgson chuta de fora da área, mas a bola desvia na trajetória e vai para escanteio

76' Mexida no Central! SAI Márcio Paraíba, ENTRA Léo Olinda

75' Cartão amarelo para Rodrigo Souza! Volante do Náutico é advertido pela arbitragem

74' Substituição no Náutico! SAI Daniel Morais, ENTRA Thiago Santana

71' GOOOOOOOOOOOOL DO NÁUTICO! BÉRGSON! Atacante alvirrubro toma a bola do zagueiro Henrique, invade a pequena área e enche o pé, abrindo o placar. Central 0x1 Náutico

68' Substituição no Náutico! SAI Caíque, ENTRA Eduardinho

66' Central começa a encurralar o Náutico, mas peca na finalização e no último passe, perdendo boas oportunidades

63' Partida melhora de qualidade após equipes crescerem em campo e buscarem marcar o primeiro gol

60' Cartão amarelo para Fabiano Eller! Zagueiro do Náutico é o primeiro a ser punido pelo time alvirrubro

59' Cartão amarelo para Siderval! Lateral-esquerdo do Central é advertido pela arbitragem

58' UHHHHHHHHHH! Náutico retruca! Roni arma contra-ataque veloz e serve Bérgson, que passa pelo goleiro Juninho, mas chuta para fora. Inacreditável!

57' UHHHHHHHHH! Gustavo Henrique bate falta com perfeição, mas Júlio César toca na bola e manda para a trave

56' Baixa produtividade das equipes no segundo tempo dá um ritmo de jogo mais baixo à partida

54' Roni tabela com Bérgson e recebe na entrada da área, mas bate por cima do gol

51' Assim como no primeiro tempo, o Timbu é mais disposto a atacar, mas a boa postura da defesa da Patativa deixa o duelo ainda mais equilibrado

48' Cartão amarelo para Márcio Paraíba! Zagueiro do Central é advertido após falta na entrada da pequena área

48' Partida inicia truncada, mas com o Náutico tendo mais volume de jogo

46' Bola rolando para o segundo tempo de Central 0x0 Náutico!

21:31 Equipes voltam ao campo de jogo. Vai rolar a bola no Lacerdão

21:27 Já já a bola vai voltar a rolar no Luiz Lacerda! Não saiam daqui

21:21 O resultado parcial no Lacerdão faz o Timbu cair para a 2ª colocação, com quatro pontos ganhos, enquanto a Patativa fica na 4ª posição, com um e um jogo a menos. A liderança é do Salgueiro, que vai vencendo o Santa Cruz

21:17 Partida começou com o Timbu dominando, mas a Patativa cresceu em campo e reagiu. As melhores chances criadas, no entanto, foram dos alvirrubros, que se aproximaram mais da meta adversária

45' Final do primeiro tempo no Lacerdão para Central 0x0 Náutico! Sem acréscimos e sem gols, partida vai ao intervalo em Caruaru

44' UHHHHHHHHHHHH! Roni disparou em velocidade, invadiu a entrada e demorou a chutar, mas Daniel Paraíba impediu o arremate do jogador alvirrubro

43' Partida se aproxima da reta final na primeira etapa com muito equilíbrio e poucos lances de empolgar o torcedor no Lacerdão

41' UHHHHHHHHH! Bérgson faz boa jogada da esquerda para a direita, corta a marcação e enche o pé. A bola desvia no caminho e quase mata o goleiro Juninho no lance

38' Bérgson cobra falta e bola fica na barreira. Árbitro manda voltar porque a barreira saiu do lugar. Na sequência, a bola volta a acertar o muro alvinegro

35' Náutico volta a comandar as ações ofensivas, mas segue sem achar espaço na defesa do Central

32' Mexe o Central! SAI Sadrack, machucado, ENTRA Siderval

31' UHHHHHHHHH! Após cobrança de escanteio na pequena área do Náutico, a bola ficou viva, mas a zaga afasta o perigo e impede o primeiro gol do jogo

30' Lateral-esquerdo da Patativa não resistiu e será substituído

27' Sadrack sente dores na coxa esquerda, deixará o campo de jogo e será atendido pelos médicos centralinos

25' Com pouco espaço devido à marcação adiantada do Central, o Náutico peca na transição da defesa ao ataque

22' Chegamos à metade do primeiro tempo e ainda não tivemos um bom momento das duas equipes, entretanto os visitantes possuem mais volume ofensivo

19' Apesar de mandante, o Central não cria as melhores chances do jogo, porém passou a pressionar mais o Náutico, que havia começado melhor

17' Sem criatividade ofensiva, as equipes fazem um jogo truncado no meio-campo e deixam o duelo sem muitas emoções ao público

14' Fazendo valer o mando de campo, a Patativa dá início à pressão, entretanto peca no último passe e desperdiça a oportunidade de criar boas jogadas

12' UHHHHHHHH! Gustavo cruza e Rony surge livre. O atacante faz o pivô para Índio, mas Júlio César sai bem do gol e impede a finalização

9' Esquema mais precavido faz a Patativa sair no contra-ataque veloz, enquanto o Timbu tenta buscar espaços na defesa alvinegra, porém sem sucesso

6' Central começa a sair para o ataque, porém o Náutico comanda as ações ofensivas da partida

4' Bérgson arrisca de fora da área, mas a bola vai para fora sem muito perigo

3' Timbu começa mais disposto no ataque e começa pressionando, enquanto a Patativa é acuada, mesmo mandante

1' Primeiro bom lance é do Náutico através de Roni, mas Juninho defende em dois tempos

0' Bola rolando no Lacerdão para Central x Náutico! Saída de bola é do Timbu

Será realizado um minuto de silêncio em homenagem a ex-dirigente do Central

Equipes se cumprimentam após o hino estadual. Já já a bola rola!

Central também em campo! Será reproduzido o hino de Pernambuco neste momento

Náutico no gramado! Timbu entra no campo de jogo e é ovacionado pelos torcedores presentes

Apesar de ser a estreia da Patativa no Hexagonal do Título, a torcida não comparece em bom número, no momento, ao Luiz Lacerda

Em breve, Central e Náutico entrarão em campo! Não saiam daqui

Faltando pouco menos de meia hora para o apito inicial, as equipes seguem focadas para o duelo

No banco, o técnico Flávio Barros tem como opções: Murilo, Manolo, Wilker, Moisés, Léo Olinda, Walasson, Lima, Siderval, Átila e Nickson

Central também está confirmado para o jogo! Patativa vai a campo com: Juninho; Henrique, Vinicius e Márcio Paraíba; Gustavo Henrique, Charles Wagner, Daniel Paraíba, Araújo e Sadrak; Rony e Índio

Neste momento, elenco alvirrubro está no gramado para realizar o último aquecimento antes da bola rolar

No banco de reservas, o comandante tem à disposição: Rodolpho, Rafael Ribeiro, Niel, Fernando Pires, Gil Mineiro, Jefferson Nem, Eduardinho, Thiago Santana, Rafael Ratão e Walber

Náutico definido! Com Júlio César confirmado de volta ao gol, Gilmar Dal Pozzo confirma o Timbu com: Júlio César; Rafael Pereira, Ronaldo Alves, Fabiano Eller e Gastón Filgueira; Elicarlos, Rodrigo Souza e Caíque; Roni, Daniel Morais e Bérgson

Esperança do Central logo mais, o atacante Araújo afirmou que foi bem recebido pela torcida, mesmo sendo revelado pelo rival Porto. O experiente atleta ainda ponderou que o fator casa influenciou na sua vinda: "Foi tranquilo e a torcida me recebeu bem. Recebi algumas propostas, mas preferi ficar mais perto da minha família e ajudar também a cidade"

Central não vence o Náutico, em Caruaru, desde 2010, quando a Patativa bateu o Timbu por 3 a 2. De lá pra cá, foram cinco jogos no Lacerdão, com duas vitórias dos alvirrubros e três empates

Elenco do Náutico já chegou ao palco do confronto, que começa em pouco mais de 1h. Grupo já realizou, também, reconhecimento do gramado

Mesmo faltando 2h15 para a bola rolar no Luiz Lacerda, o staff do Náutico já se faz presente ao estádio. Funcionários do time da Rosa e Silva arrumaram os uniformes no vestiário

Náutico visita tradicional Central buscando permanência na liderança do Pernambucano

"A ideia é dar continuidade na escalação, até porque a equipe foi muito bem contra o Santa Cruz. A única dúvida é se o Caíque vai permanecer entre os 11. Ele está bem, mas temos a possibilidade de usar também o Eduardinho. Quem ainda corre por fora pela vaga é Rafael Ratão, mas esse depende da regularização no BID, podendo ser até relacionado", completou

De última hora, o treinador alvirrubro ganhou uma dúvida no setor de armação. O meio-campista Caíque, substituto imediato de Renan, saiu do Clássico das Emoções com uma entorse no tornozelo, mas não deverá ser vetado. Caso seja, Eduardinho será escolhido para ocupar a vaga no meio-campo do clube da Rosa e Silva, apesar da tendência ser a permanência dos 11 iniciais

"Júlio volta, porém vamos enaltecer a presença de Rodolpho pois, contra o Bragantino, no último jogo do ano passado, ele foi muito bem. Foi muito bem nos amistosos e no clássico, também, mas Júlio saiu por cartão e volta normalmente para dar sequência. É uma decisão até boa de ser tomada porque são dois bons goleiros", garantiu Gilmar

O técnico Gilmar Dal Pozzo, no entanto, não deverá modificar a base titular da estreia. Uma alteração, porém, é certa, que é o retorno de Júlio César ao gol após cumprir suspensão. Dal Pozzo até valorizou a atuação de Rodolpho contra os corais, mas explicou os motivos por optar pela volta de Júlio

Com pouco tempo para se preparar, o Timbu fez uma movimentação mais leve na véspera do duelo, buscando ajustar os erros cometidos na vitória ante o Santa Cruz, na última segunda-feira (1º), em partida de estreia no Estadual. A única ausência será o meia Renan Oliveira, que teve lesão de grau um na coxa antes do confronto diante do Mais Querido e segue de fora da equipe

No único coletivo aberto da semana, foram testadas duas mexidas na provável escalação, mesmo com as alterações estarem apenas como um plano B. O volante Moisés Oliveira ocupou a vaga do zagueiro Márcio Paraíba na defesa, enquanto o meia Léo Olinda substituiu o atacante Índio. Os substituídos, todavia, deverão iniciar de frente nos caruarenses

O técnico da Patativa ainda terá de lidar com outras duas ausências importantes. O lateral-direito Fabinho passará por uma artroscopia no joelho nesta sexta-feira (5) e está, neste momento, entregue ao departamento médico. O meia-atacante Jeffinho, contudo, tem uma forte virose, e será poupado pelos médicos centralinos

Para o jogo contra o Timbu, no entanto, o treinador alvinegro Flávio Barros realizou apenas uma modificação em relação à equipe que derrotou o Porto por 3 a 1 na rodada para definir a classificação. O atacante Candinho, que saiu contundido, dá lugar ao companheiro de posição Índio, escolhido para atuar ao lado de Rony, com a base sendo mantida no 3-5-2

A arbitragem do jogo será de responsabilidade de Tiago Nascimento. Tiago tem Ricardo Chianca e Charles Rosas para auxiliares, enquanto Wagner Cabral é o quarto árbitro. Todos compõem, atualmente, o quadro da Ceaf-PE

Os alvirrubros, entretanto, vem embalados pelo retrospecto positivo na atual temporada e após o triunfo sobre o Santa Cruz, na primeira rodada, pelo Clássico das Emoções. Os recifenses tentam, entretanto, encerrar o jejum que já dura 11 anos sem títulos do certame, o 22º em toda a história

Depois de terminar a primeira fase com quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota, os alvinegros chegam para a etapa final do Estadual motivados pela classificação à Série D de 2016 e 2017. Os caruarenses, que sempre surpreendem os rivais da capital dentro de seus domínios, esperam novamente usar o fator casa para buscar a conquista inédita

O confronto de logo mais marca a estreia da Patativa no Hexagonal do Título após adiamento do duelo contra o América para o próximo dia 14, enquanto o Timbu mira permanecer na liderança

O estádio Luiz Lacerda, conhecido como Lacerdão, será o palco do confronto desta noite entre Central e Náutico, válido pelo Campeonato Pernambucano.

O maior campeão do Campeonato Pernambucano é o Sport Club do Recife. O Leão da Ilha do Retiro já conquistou o certame estadual por 40 vezes, sendo o último em 2014. O segundo lugar pertence ao Santa Cruz, que tem 28 conquistas, enquanto o Náutico é o terceiro colocado, com 21 taças (2004 foi o ano da última). América (seis vezes), Torre (três), Tramways (duas) e Flamengo-PE (uma) também foram campeões do Pernambucano, que nunca teve um vencedor do interior do estado.

FIQUE DE OLHO Central x Náutico: Bérgson, atacante do Náutico. Autor do gol da vitória no Clássico das Emoções, o centroavante do Timbu é a esperança no setor ofensivo para a equipe seguir buscando quebrar o jejum de 11 anos sem título

FIQUE DE OLHO Central x Náutico: Araújo, atacante do Central, que já teve passagem pelo Náutico em 2012. O centroavante da Patativa, autor de três gols na primeira fase, é a expectativa dos alvinegros para bater o Timbu na estreia

O Campeonato Pernambucano no ano passado foi decidido entre Santa Cruz e Salgueiro. Os tricolores passaram pelo Central na semifinal, enquanto o Carcará bateu o Sport. No primeiro jogo da final, realizado no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, os donos da casa fizeram uma grande pressão, no entanto, não passaram de um empate por 0 a 0 e acabaram sendo derrotados por 1 a 0, no estádio do Arruda, em que o Mais Querido sagrou-se campeão com gol de Anderson Aquino.

Com a classificação para o hexagonal do título, Central e América também garantiram a participação na Série D de 2016 e 2017, pois a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) agora quer todos os participantes da última divisão do futebol brasileiro definido no final de cada temporada. Desta maneira, quem passar para o hexagonal do título na próxima temporada terá o direito de disputar a Série D apenas em 2018.

Os quatro primeiro colocados do hexagonal do título vão para a disputa de mata-mata, que conta com jogos de ida e volta. Quem passar nas semifinais, vai fazer a grande decisão e, assim, será conhecido o campeão do Campeonato Pernambucano 2016. Outros seis clubes disputam o hexagonal da permanência com jogos de ida e volta e, ao fim, os dois últimos colocados vão disputar a Série A2 do Pernambucano em 2017.

O hexagonal do título do Campeonato Pernambucano conta com Sport, Náutico, Salgueiro, Santa Cruz, Central e América. Os quatros primeiros, por participarem das três principais divisões do país, não podem duelar na primeira fase por conta de uma determinação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que aponta para a necessidade da realização de uma pré-temporada no mês de Janeiro, com os campeonatos estaduais começando oficialmente em fevereiro.

O Campeonato Pernambucano 2016 começou ainda no dia 10 de Janeiro, quando seis clubes (Central, Serra Talhada, Porto, Atlético-PE, América e Pesqueira) receberam mais dois que subiram da Série A2 (Vitória e Belo Jardim) e iniciaram a primeira fase, que foi dividida em dois grupos com quatro times em cada um. Ao fim, Central e América foram os lideres dos Grupos A e B, respectivamente, e vão disputar o hexagonal do título com Sport, Santa Cruz, Náutico e Salgueiro, enquanto os demais vão duelar contra o rebaixamento no hexagonal da permanência.

Guia VAVEL do Campeonato Pernambucano 2016

Nesta temporada, o Náutico vem com o objetivo de encerrar um longo jejum de títulos. A última vez que os alvirrubros de Rosa e Silva festejaram o estadual foi em 2004, quando acabaram batendo o Santa Cruz na decisão. Desde então, o Campeonato Pernambucano tem ficando com Sport ou Santa Cruz.

O Campeonato Pernambucano terá sua 102º edição nesta temporada. O tradicional estadual começou a ser disputada ainda em 1915 de maneira amadora, até que 21 anos depois se profissionalizou. Desta maneira, no período sem profissionalização, foram realizadas 22 edições, com o Sport sendo o principal vencedor com sete Taças, mas sendo seguido pelo América, que conquistou cinco troféus.

Bom tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Central x Náutico, partida pela segunda rodada do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano 2016, a ser disputada às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Luiz Lacerda, em Caruaru, Pernambuco.