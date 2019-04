Resultado Ponte Preta x Santos pelo Campeonato Paulista 2016 (0-2)

Acompanhe com a VAVEL Brasil todos os detalhes deste jogão, que acontece às 22h, horário brasileiro de verão.

No último encontro entre os alvinegros, a equipe de Campinas se deu melhor. Pela 25ª rodada do Brasileirão de 2015, os campinenses venceram o Santos por 3 a 1, no Moisés Lucarelli

Já o Peixe também decepcionou sua torcida. Na Vila Belmiro, o time não conseguiu nada mais do que um empate de 1 a 1 contra o São Bernardo.

A Macaca não foi bem na estreia. Fora de casa, a equipe foi derrotada por 3 a 1 pelo Oeste.

O estádio Moisés Lucarelli será o palco da partida entre Ponte Preta x Santos, válida pelo Paulistão 2016.

FIQUE DE OLHO: Felipe Azevedo. O atacante é uma das esperanças de gol do torcedor pontepretano. Na equipe desde o ano passado, F. Azevedo conhece como ninguém o caminho do gol em Campinas.

FIQUE DE OLHO: Ricardo Oliveira. O atacante é o principal destaque santista. Com 35 anos, o veterano foi o jogador que mais balançou as redes no Brasil ano passado, sendo o artilheiro do Paulistão e do Campeonato Brasileiro.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Paulista 2016.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 5º Ponte Preta 0 1 3º Santos 1 1

Ponte Preta x Santos no Paulistão 2016

Guia VAVEL do Paulistão 2016

A rivalidade entre estes quatro times, que figuram no grupo das maiores equipes do Brasil, está marcada na história desta competição. Outros 12 clubes já venceram a principal divisão do futebol paulista ao longo de sua história, que contou com a participação de 102 clubes diferentes.

Seu atual campeão é o Santos, vencedor da edição de 2015, quando conquistou seu vigésimo primeiro título na competição. O maior campeão da competição é o Corinthians, com 27 conquistas. Além do Timão, os maiores campeões são o Palmeiras com 22 títulos, e Santos e São Paulo com 21.

Ponte Preta x Santos no Campeonato Paulista 2016

O que difere esta das outras edições acontecerá na parte debaixo da tabela. Serão seis os rebaixados. Dois a mais do que nas edições passadas, dando início à um novo campeonato no ano que vem, com menos equipes e datas. Os seis piores, independente do grupo, descem de categoria.

A decisão será em duas partidas, sem gol qualificado. Em caso de resultados iguais, a disputa será nos pênaltis, tanto na decisão quanto nas fases anteriores de mata-mata.

Definidos os dois primeiros por chave, aí sim eles se enfrentam em jogo único de quartas-de-final. Após jogo na casa do melhor classificado, o vencedor avança para a semifinal, em mais um jogo único, na casa do melhor rankeado.

No torneio deste ano serão 20 equipes, divididas em quatro grupos com os grandes sendo cabeças-de-chave. Os times enfrentam rivais das outras chaves, buscando uma das duas vagas por grupo.

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Santos Palmeiras São Paulo Corinthians Botafogo Ponte Preta XV de Piracicaba Red Bull Brasil Oeste Ituano Audax Água Santa Linense Novorizontino Ferroviária Mogi Mirim São Bento São Bernardo Capivariano Rio Claro

Enfraquecida, a APEA não resistiu e acabou extinta após a temporada de 1936. Entre 1937 e 1941, a nova entidade se consolidaria — foi rebatizada para Liga de Futebol Paulista (em 1937), Liga de Futebol do Estado de São Paulo (de 1938 a 1940) e, por fim, Federação Paulista de Futebol (desde 1941).

Em meados dadécada de 1930, ocorreu a última cisão no futebol local, novamente por conta de disputas acerca do profissionalismo. Fundou-se então a Liga Paulista de Futebol, com a participação de Corinthians e Palestra Itália, os dois principais times paulistas da época.

Em 1926, o Paulistano liderou uma nova cisão, por ser contrário à profissionalização do futebol paulista. Ferrenho defensor do amadorismo, o clube rompeu com a APEA e decidiu criar uma nova liga, denominada Liga de Amadores de Futebol (LAF). Por três temporadas, o futebol paulista teve dois campeonatos estaduais paralelos, até a desintegração da LAF em 1930.

A nova entidade, que organizou seu primeiro campeonato paralelo ao torneio da LPF em 1913, defendia uma competição menos elitista. Após quatro temporadas com duas edições paralelas, a APEA prevaleceu sobre a LPF, que acabou extinta. A maior parte dos seus clubes da LPF disputaria o torneio que se considera atualmente a Segunda Divisão.

O primeiro Campeonato Paulista foi organizado em 1902 pela Liga Paulista de Foot-Ball (LPF), entidade fundada em 1901, e contou com 10 equipes da capital. Na década de 1910, ocorreu a primeira cisão no futebol paulista, resultando na fundação da Associação Paulista de Esportes Atléticos (APEA).

Atualmente, o torneio da Primeira Divisão Paulista é disputado por 20 equipes e normalmente realizado entre janeiro e meados de maio da temporada do futebol brasileiro. Este ano será realizada a 124ª edição do torneio.

O Campeonato Paulista é a liga de futebol mais antiga do Brasil, esta que vem sendo realizada ininterruptamente desde 1902, e teve como primeiro campeão o São Paulo Athletic.

Minuto a minuto da partida entre Ponte Preta x Santos em tempo real

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Ponte Preta x Santos válido por mais uma rodada do Campeonato Paulista 2016! Fique conosco nesta grande partida!