Resultado do jogo César Vallejo x São Paulo na Pré-Libertadores 2016 (1-1)

Michel Bastos: "Saímos frustrados. Merecíamos algo melhor"

48' Terminou o jogo! O São Paulo jogou muito bem, mas ficou apenas no empate com o César Vallejo por 1 a 1. Semana que vem, o jogo é no Pacaembu.

47' QUE PRESSÃO! O zagueiro tirou em cima da linha na cabeçada do Breno!

46' UUUUUUUUH! Após bate-rebate na área, quase o São Paulo faz.

45' UUUUUUUUUUUH! A bola,dentro da área, sobrou para Ganso, que chutou e o zagueiro deu um carrinho, salvando.

43' Peruanos chegaram em escanteio, mas zaga do São Paulo tirou.

39' César Vallejo tentou chegar, mas Millán caiu e o árbitro não marcou nada.

37' Cartão amarelo para Morales.

34' Mais uma mudança no São Paulo: entra Wesley e sai Thiago Mendes.

31' Após falta cobrada, a bola sobrou para Thiago Mendes, que chutou e, no meio da área, Michel desviou de cabeça, fazendo a pelota sair.

30' No Tricolor, sai Centurión e entra Carlinhos.

29' Michel Bastos colocou a bola na área e o zagueiro tirou.

26' No César Vallejo, sai Montes e entra Perea.

24' Após empate, Tricolor continua com a bola no campo de ataque, dominando a partida.

20' GOL DO SÃO PAULO! Após lançamento, Calleri saiu na cara do gol e tocou por cima do goleiro. Lindo tento. 1 a 1.

20' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAAAAAAULO! CALLERI!

19' Cartão amarelo para Calleri.

17' Millán fez boa jogada, entrou na área e chutou para fora. Denis ainda tocou na bola.

17' Na equipe do Peru, sai Quinteros e entra Morales.

16' César Vallejo chegou ao ataque e a bola sobrou para Chaves, que quase faz o gol.

12' No São Paulo, sai Kardec e entra Calleri.

11' PERDEU! Michel Bastos recebeu sozinho, na cara do gol, mas tentou tocar para o meio da área. A zaga tirou.

10' Thiago Mendes tenta de novo de fora da área, mas a bola vai para fora.

9' Bruno cruzou para a meia-lua, e Michel Bastos cabeceou para a fácil defesa de Libman.

7' Cartão amarelo para Riojas.

5' DE NOVO O GOLEIRO! Hudson chutou de fora e Libman pergou de novo!

4' Thiago invade a área e cai. Árbitro manda seguir.

3' UUUUUUUUUUH!Jogada incrível do São Paulo. Hudson tocou para Ganso, que devolveu. O volante chutou forte e Libman defendeu.

2' Millán cobrou a falta e a bola subiu muito, indo para fora.

0' Começa o segundo tempo!

Os dois times estão de volta ao gramado!

Resumo do primeiro tempo: São Paulo jogou muito bem, tendo chances claras de fazer os gols. Em uma dessas chances, Kardec cabeceou, a bola bateu na trave e entrou, mas o árbitro não viu. Em um chute de longe, os peruanos abriram o placar.

Kardec: "Tive a impressão que, no meu lance, foi gol"

47' Terminou o primeiro tempo! O São Paulo vai perdendo por 1 a 0, apesar de ter jogado muito bem.

42' Pressão incrível do São Paulo, que tenta, principalmente pelos lados, chegar ao gol.

39' DEFENDEU O GOLEIRO! Thiago Mendes chegou na cara do gol e chutou. O goleiro fez uma ótima defesa!

37' PRA FORA! Michel Bastos arrancou, chegou na meia-lua e chutou forte. A pelota subiu demais!

35' DENIS! De novo o César Vallejo, que chegou após ótima cabeçada. O goleiro do Tricolor fez ótima defesa.

34' UUUUUUUUUUUUUUH! Chegada perigosa do César Vallejo com Chavez, que chutou e a bola passou raspando.

33' Tricolor tentou um contra-ataque, mas Kardec foi desarmado na entrada da área.

31' Após escanteio cobrado, Breno cabeceou e a bola subiu.

28' Thiago Mendes mais uma vez recebeu na entrada da área e chutou, mas agora a pelota bateu no zagueiro.

25' Uma briga dentro da área do César Vallejo, até que a bola sobrou para Michel Bastos, que dividiu com o goleiro. A bola ficou para o arqueiro.

24' O César Vallejo está todo no seu campo de defesa.

23' Após boa triangulação, Thiago Mendes recebeu na entrada da área e chutou para fora.

21' Após o gol dos peruanos, São Paulo continua com a posse de bola, tentando chegar.

18' GOL DO CÉSAR VALLEJO! Hohberg, de muito longe, acertou um lindo chute de fora da área, no ângulo. Um golaço!

18' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAAAAAÇO DO CÉSAR VALLEJO!

17' UUUUUUUUUUUH! O São Paulo joga fácil e, em mais uma jogada linda, Mena cruzou e Centurión, sozinho, cabeceou errado.

15' O São Paulo domina completamente a partida, tocando passes e chegando com muito perigo ao gol adversário.

13' A TV mostra que, na cabeçada de Kardec, a bola bateu na trave e dentro do gol.

11' NA TRAVE DE NOVO! INCRÍVEL! Após uma jogada genial do São Paulo, Ganso chegou na cara do gol, tocou por cima e a bola bateu na trave de novo.

10' NA TRAAAAAAAAAAVE! Centurión dominou, Bruno passou, recebeu, cruzou e Kardec cabeceou. A bola bateu na trave e no chão.

9' Mena chegou na linha de fundo, cruzou e a zaga afastou.

7' Partida é extremamente faltosa.

6' Ganso fez um belo corta-luz, Centurión ficou com a bola, driblou o zagueiro e caiu. O árbitro não marcou a falta.

5' Tricolor começa tentando tocar a bola, mas não consegue levar perigo ao gol adversário.

3' Millán cruzou outra bola na área. A zaga do São Paulo tirou, e na sobra outra bola foi alçada na área, mas Denis ficou com ela.

2' Mais uma falta para o César Vallejo.

1' Millán bateu a falta do meio de campo para dentro da área, mas a bola foi para fora.

0' A bola está rolando no Peru. César Vallejo e São Paulo buscam uma vaga na fase de grupos da Libertadores!

Tudo pronto para começar a partida. Vamos ao jogo!

As duas equipes entram no gramado do estádio Mansich!

César Vallejo e São Paulo já estão no túnel, prontos para entrar no gramado.

O São Paulo sub-20 também está jogando a Libertadores. Neste momento, a partida está em andamento, e a equipe está vencendo o Independiente Del Valle por 3 a 0.

Apenas 20 minutos para a partida!

O César Vallejo também está escalado: Pastro; Zuñiga, Riojas, Ciucci eRodriguez; Castillo, Cisneros, Guizasola e Gonzalez; Sanguinetti e Sanchez

As duas equipes estão neste momento no campo fazendo seus respectivos aquecimentos.

São Paulo escalado! Dênis, Bruno, R. Caio, Breno e Mena. Hudson, Thiago, Michel e Ganso. Centurión e A .Kardec

O São Paulo saiu do hotel e está a caminho do estádio Mansich.

Nesta semana, em entrevista coletiva, o atacante Victor Rossel, quando foi perguntado se conhecia o São Paulo, a resposta foi rápida: "Eu só conheço o São Paulo pelo Playstation", disse.

Na edição desta quarta-feira (3), um jornal peruano colocou em sua capa a foto do Incrível Hulk, com os dizeres "derrubar o monstro." Monstro, esse, o São Paulo.

O São Paulo nunca perdeu para clubes peruanos na história. Ao todo são 24 partidas, com 17 vitórias do Tricolor e sete empates.

Michel Bastos do lado do São Paulo, lamentou o fato da estreia na competição ser em um momento que o time ainda não esteja no ritmo ideal, mas que o elenco está trabalhando para reverter isso o mais breve possível: "O grupo está trabalhando bem para evoluir na temporada, mas não é fácil voltar das férias e retomar a forma ideal, porque só com os jogos que isso é adquirido.", analisou o meia do Tricolor.

Quem também falou do duelo foi o zagueiro do time peruano, Emiliano Ciucci que respeita o passado do São Paulo, mas que em campo serão onze contra onze: "Respeitamos muito o São Paulo, mas o passado não conta muito quando as duas equipes estiverem campo. Podemos fazer mal a eles e estamos preparados para isso.", afirmou.

A partida de ida dessa Pré-Libertadores será disputado no estádio Mansiche, em Trujillos, no Peru. Com capacidade para 27 mil pessoas, deve receber um ótimo e caloroso público.

Breno se lesionou na partida diante do RB Brasil, mas deve atuar normalmente diante da equipe peruana.

No São Paulo, Lugano e Calleri ainda não podem atuar por estarem aprimorando a forma física.

Em compensação, Millan está totalmente recuperado de lesão e apto para enfrentar o Tricolor.

Franco Navarro não poderá contar com dois jogadores para esse duelo: Cardoza, suspenso e Cruzado, lesionado, desfalcam o Cesar Vallejo essa noite.

FIQUE DE OLHO: Alan Kardec: atacante do São Paulo: Responsável por substituir Luis Fabiano no comando de ataque, Kardec viu o clube se reforçar com dois centroavantes: Kieza e Calleri e com isso, o camisa 14 terá de mostrar serviço para continuar tendo a confiança do treinador Bauza.

FIQUE DE OLHO: Donald Millán, meia do Cesar Vallejo: É o principal responsável pela criação de jogadas do clube e o time peruano deposita todas as esperanças nele para conseguir fazer história diante do Tricolor.

Já Edgardo Bauza, se mostrou mais tranquilo em relação a partida, mas também deixou claro que a Libertadores é muito importante para o clube e torcida e a classificação deverá ser conquistada com merecimento: "A Libertadores é uma competição que atrai muito ao clube e principalmente a torcida, por isso, temos que dar o nosso melhor para conseguirmos a classificação para a fase de grupos.", salientou o treinador argentino do São Paulo.

Cesar Vallejo x São Paulo

O treinador Franco Navarro, comentou sobre o jogo histórico do clube elogiando muito o São Paulo , mas disse que sua equipe está preparada para punir o adversário quando errar e conta com o apoio da torcida: "Sabemos que o São Paulo é um clube gigante, com uma estrutura maravilhosa e que já conquistou tudo que podia, mas temos que nos orgulhar de participar de um jogo assim e fazer o nosso melhor em campo. Estamos preparados para o duelo e contamos muito com a nossa torcida.", analisou o treinador do Cesar Vallejo.

O último confronto do São Paulo contra peruanos foi em 2010, quando o Tricolor depois de dois empates por 0 a 0, se classificou para as quartas-de-final vencendo nos pênaltis.

O Tricolor por sua vez, tem ótimo retrospecto contra equipes peruanas no torneio. Em 24 confrontos, foram 17 vitórias e 7 empates.

Essas equipes jamais se enfrentaram na sua história, mas os peruanos tem um histórico de uma vitória e uma derrota para brasileiros, quando enfrentou o Bahia na Sulamericana de 2014.

Tricampeão da competição, participa pela 18ª vez da competição continental.

Já o São Paulo conseguia a classificação graças ao quarto lugar no Campeonato Brasileiro 2015.

Fundado apenas em 1996, essa é a segunda participação da equipe na competição

A Universidad César Vallejo do Peru, se classificou à Pré-Libertadores após vencer ficar em terceiro lugar no campeonato peruano.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora U. Cesar Vallejo x São Paulo, pela Pré-Libertadores 2016 (ida), partida a ser disputada às 22h, no estádio Mansiche.

