Resultado Audax Osasco x Corinthians pelo Campeonato Paulista 2016 (0-1)

Um grande abraço e até a próxima.

Agradecemos à todos pela presença em mais uma transmissão. Fique ligado porque hoje ainda teremos muito mais futebol.

Agora, o Timão folga no fim de semana e volta à campo na próxima quinta-feira, contra o Capivariano. O Audax visita o Red Bull Brasil, também na quinta-feira.

Francis: "Eles foram melhores na posse de bola. Se a gente tivesse trabalhado bem desde a defesa, poderíamos ter coisas melhores. Foi um jogo bonito, sem faltas, com bom lances."

Guilherme: "Eu trato com tranquilidade, porque o mais importante é jogar bem. Um pouco mais de 40 dias sem jogar faz falta e ter essa integração é bom demais."

O Corinthians vence a segunda partida no campeonato. Uendel marcou e o Timão segue bem.

93' Fim de partida em Osasco.

92' Minuto final de jogo.

91' Timão faz duas linhas extremamente compactas e tira o espaço do ataque.

90' Teremos mais três minutos.

89' Audax tenta a pressão final.

88' AMARELO, YAGO. Foi na bola, mas muito forte.

87' Corinthians tenta cadenciar e gastar o tempo no ataque.

86' QUE SUSTO! Chute de fora de Ytalo e mandou a bola na rede do lado de fora.

85' Reta final de partida.

84' MUDA O TIMÃO: Elias sai e estreia Willians.

83' Elias desaba e parece sentir a lesão do primeiro tempo.

82' Corinthians cansou e só sai na boa.

81' FELIPE ALVES! Rodriguinho recupera e adianta pra Elias, que manda de bico e vê o goleiro fazer um milagre.

80' Agora a guerra de foices foi na área do Audax. A zaga tira.

79' MUDA O TIMÃO: Lucca sai e entra Marlone.

78' Uma guerra de foice na área do Corinthians, até Uendel afastar. Escanteio.

77' Daqui a pouco, Marlone.

76' Mais um lançamento errado do Audax. Tiro de meta.

75' Romero tenta dominar no peito, mas pareceu um pedaço de tijolo.

74' Rodrigo lança Marcio Diogo, mas mandou um tijolo.

73' Jogo fica feio com muitas trombadas e erros.

72' Audax busca aumentar o ritmo. Corinthians tenta controlar.

71' AUDAX MUDA: André Castro sai e entra Marcio Diogo.

70' MUDA O TIMÃO: Danilo sai e entra Guilherme.

69' Já já tem estreia no Timão.

68' FELIPE ALVES! Mais uma saída forte do ataque corinthiano, Danilo deixou Rodriguinho livre pelo meio. O meia mandou de fora e o goleiro pegou duas vezes.

67' A Fiel cresce na torcida.

66' Público de 6.909 pessoas.

65' Vem mais uma bola alta na área do Timão.

64' Timão se acua em seu campo e espera o time de Osasco.

63' Bolas altas seguem incomodando a defesa corinthiana.

62' Bagunça na área corinthiana e Uendel afastou.

61' Corinthians retoma bem a bola e sai bem na troca de passes.

60' Gramado é muito irregular e a bola é muito viva.

59' MUDA O AUDAX: Mike sai e entra Rodolfo.

58' Tenta imprimir mais velocidade, o time de Osasco.

57' Seguro até aqui, o menino Yago.

56' Corinthians faz uma marcação mais defensiva neste começo.

55' FELIPE ALVES! Saída errada, coma defesa perdendo a bola. Elias rolou pra Rodriguinho, que encheu o pé de fora e obrigou o goleiro à boa defesa.

54' PRA FOOOOORA! Ytalo pega rebote de Cássio, que foi atrás da bola que sairia e quase surge o empate.

53' Audax tem chance de mandar bola na área. Boa falta lateral.

52' MUDA O AUDAX: Felipe Diadema na vaga de Léo Bahia.

51' Lucca pode não estar bem no ataque, mas ajuda muito na defesa, sempre na esquerda.

50' Organização do time corinthiano passa sempre nos pés de Rodriguinho.

49' Jogo fica no meio campo com fortes marcações neste começo.

48' TRAVADO! Lucca escapa bem, cruza na pequena área e Léo Bahia salva o gol de Romero.

47' Audax adianta marcação e dificulta a vida corinthiana.

46' CÁSSIO! Bola ficou pipocando na entrada da área, Mike dominou no peito e girou bonito, obrigando Cássio a duas defesas firmes.

45' Bola rolando para a segunda etapa.

Vamos para o segundo tempo.

Equipes retornam sem mudanças para o jogo.

Intervalo de jogo. Audax sempre querendo a bola desde a defesa encontra forte marcação ofensiva corinthiana, que levou muito perigo algumas vezes e teve as melhores chances.

Felipe Alves: "Eu usei mais bola longa do que curta e quando eles encaixam a marcação, só temos esse recurso. Falta adiantar a marcação lá, fazer girar a bola no ataque e agredir mais."

Uendel: "Sempre bom fazer gol e ajudar a equipe. Jogo difícil e sabia que abrir o placar seria importante. Manter esse ritmo."

Bom jogo em que o Timão vai vencendo com gol de Uendel. partida movimentada.

46' Fim de papo em Osasco.

45' Volta restante no relógio.

44' Corinthians ainda tenta alguma coisa nos minutos finais.

43' E teremos mais um minuto de jogo.

42' Levantamento na área e Fágner corta pelo Timão.

41' BOA CHANCE! Danilo recebe na direita, vê passagem de Rodriguinho e cruza bem, mas o meia chuta mal de canhota.

40' Vamos para a reta final de primeiro tempo.

39' Danilo saindo muito da área para criar pelo Corinthians. Romero e Lucca caem nas pontas.

38' Elias segue mancando e Tite põe Maycon, Willians e Guilherme para aquecer.

37' Ataque do Audax pela esquerda, mas Bruno Paulo estava impedido. Jogo parado.

36' Volante é atendido fora de campo e o jogo reinicia.

35' Elias toma pancada forte e sente no gramado. Jogo parado.

34' Jogo cai um pouco de intensidade. Times erram mais passes e diminui a velocidade de ataque.

33' Rodriguinho força demais buscando Romero e a bola sai em linha de fundo.

32' Bola levantada na área corinthiana, mas Mike estava impedido. Jogo parado.

31' Felipe Alves sempre jogando com os pés, sendo quase um líbero.

30' Escapada pela esquerda do Audax, mas Fágner dá um bico na bola.

29' Jogo bem tático em Osasco.

28' Rodriguinho tenta pelo meio, mas seu passe sai interceptado.

27' Yago arrisca de fora e manda em linha de fundo.

26' Romero busca jogada na direita, mas se perde sozinho com a bola.

25' Destaques da partida são Mike e Rodriguinho.

24' Audax tenta o ataque pela meia direita, mas o passe pra Ytalo sai forte demais.

23' Bom jogo do Timão e corajoso do Audax. Agradável.

22' NA TRAAAAAAVE! Corinthians numa jogada sensacional, trocando passes e abrindo espaços. Fágner arrancou na direita, cruzou na área e Lucca chutou no travessão!

21' Os dois treinadores jogam com o time.

20' A Fiel canta alto!

19' Tite segue pedindo para seus atacantes marcaram alto.

18' Por mais pressão que tenha, Audax não dá chutão.

17' Corinthians tranquiliza o jogo e busca trocar passes no meio.

Uendel e o primeiro gol da noite.

16' Bruno Henrique buscou Lucca, mas a bola foi alta para o aracante.

15' Audax marca alto, mas deixa espaços e troca muitos passes na defesa.

14' Corinthians é melhor e mereceu o gol, pela melhor qualidade e melhor posição em campo.

13' Chegada do Audax pelo meio, mas Yago corta e Felipe completa.

12' FINALMENTE! Rodriguinho recebe na meia esquerda, vê a passagem do lateral e enfia bem, no vazio. Uendel recebe de frente, chuta forte e cruzado, abrindo o placar.

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, UENDEL, DO TIMÃÃÃÃÃO!

10' ROMERO.... Elias manda longa pro paraguaio, que saiu livre, mas se perdeu no tempo de bola e o goleiro tirou com o pé.

9' AMARELO, BRUNO PAULO. Jogador do Audax saiu livre, driblou o goleiro na entrada da área, se jogou e cavou a falta. Foi bem o juíz.

8' Jogo é muito agradável neste começo.

7' Corinthians marca muito e não deixa o rival respirar.

6' ESPAAAALMA, FELIPE ALVES! Romero recebe na esquerda, ganha na dividida da marcação, chuta cruzado e o goleiro faz outra linda defesa.

5' E a Fiel dita o ritmo nas arquibancadas.

4' Equipe da casa não tem posição fixa e todos atacam e defendem.

3' Time do Audax não sai no chutão e o Corinthians aperta forte no campo de ataque.

2' QUAAAASE! Escanteio passa por todos e quase Elias manda de cabeça na rede.

1' ESPAAAAAAALMA, FELIPE! Saída no toque do Audax encontra forte marcação corinthiana e Danilo recebe e manda de direita, obrigando o goleiro à grande defesa. Escanteio.

0' O juíz apita e a bola rola em Osasco.

Vamos ao jogo!

Muita gente ainda chegando no estádio.

A bola vai rolar em Osasco!

Corinthians com seu uniforme principal. Camisa branca com mangas pretas, calção preto e meias brancas.

Audax com seu uniforme principal. Todo de vermelho para o jogo, com alguns detalhes em branco e amarelo.

É o primeiro duelo corinthiano no estádio de Osasco. Preparativos finais para a partida.

A Fiel canta alto seu hino, mas o som ecoa o Nacional do Brasil.

Equipes entram no gramado! Muita criança corinthiana com os jogadores.

A Fiel canta forte. Equipes na preparação para a entrada em campo.

Equipes se aprontando para a entrada oficial da partida.

Sol brilha forte numa linda tarde de quinta-feira. Será o primeiro duelo entre os times.

Thiago Duarte Peixoto será o árbitro da partida.

Mais de cinco mil ingressos foram vendidos, a maioria para a Fiel torcida.

Os times estão presentes e começam o aquecimento no gramado. Portões abertos e as torcidas vão chegando.

Audax definido em Osasco com Felipe Alves; Francis, André Castro, Bruno Silva, Léo Bahia; Camacho, Tchê Tchê, Rodrigo Andrade; Mike, Bruno Paulo, Ytalo. Técnico: Fernando Diniz.

Momento de fé do técnico Tite.

Timão com Cássio; Fágner, Felipe, Yago, Uendel; Bruno Henrique; Romero, Elias, Rodriguinho, Lucca; Danilo. Técnico: Tite.

Corinthians definido para o jogo!

A expectativa é de casa cheia no José Liberatti, em Osasco. Três setores do estádio foram reservados para Fiel Torcida.

O vestiário corinthiano está pronto para receber os jogadores.

Reforços, Guilherme e Willians estão aptos e podem ser opções para Tite durante o jogo. O treinador confirmou a mesma equipe da estreia.

O Audax vem de vitória na primeira rodada, assim como o Corinthians. Os dois sofreram um pouco, mas começaram com o pé direito.

O estádio Rochdale será o palco da partida entre Audax Osasco x Corinthians, válida pelo Paulistão 2016.

FIQUE DE OLHO: Gilsinho, atacante. Com passagem pelo Corinthians em 2012, o experiente jogador é veloz, habilidoso e quer mostrar serviço contra sua ex-equipe.

FIQUE DE OLHO: Danilo, meia. um dos mais vitoriosos jogadores do Brasil, Danilo não tem a velocidade, a explosão de um menino, mas esbanja técnica, qualidade e experiência.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Paulista 2016.

CLASSIFICAÇÃO PT JG 1º C Audax 3 1 2º D Corinthians 3 1

A rivalidade entre estes quatro times, que figuram no grupo das maiores equipes do Brasil, está marcada na história desta competição. Outros 12 clubes já venceram a principal divisão do futebol paulista ao longo de sua história, que contou com a participação de 102 clubes diferentes.

Seu atual campeão é o Santos, vencedor da edição de 2015, quando conquistou seu vigésimo primeiro título na competição. O maior campeão da competição é o Corinthians, com 27 conquistas. Além do Timão, os maiores campeões são o Palmeiras com 22 títulos, e Santos e São Paulo com 21.

Audax Osasco x Corinthians no Campeonato Paulista 2016

O que difere esta das outras edições acontecerá na parte debaixo da tabela. Serão seis os rebaixados. Dois a mais do que nas edições passadas, dando início à um novo campeonato no ano que vem, com menos equipes e datas. Os seis piores, independente do grupo, descem de categoria.

A decisão será em duas partidas, sem gol qualificado. Em caso de resultados iguais, a disputa será nos pênaltis, tanto na decisão quanto nas fases anteriores de mata-mata.

Definidos os dois primeiros por chave, aí sim eles se enfrentam em jogo único de quartas-de-final. Após jogo na casa do melhor classificado, o vencedor avança para a semifinal, em mais um jogo único, na casa do melhor rankeado.

No torneio deste ano serão 20 equipes, divididas em quatro grupos com os grandes sendo cabeças-de-chave. Os times enfrentam rivais das outras chaves, buscando uma das duas vagas por grupo.

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Santos Palmeiras São Paulo Corinthians Botafogo Ponte Preta XV de Piracicaba Red Bull Brasil Oeste Ituano Audax Água Santa Linense Novorizontino Ferroviária Mogi Mirim São Bento São Bernardo Capivariano Rio Claro

Enfraquecida, a APEA não resistiu e acabou extinta após a temporada de 1936. Entre 1937 e 1941, a nova entidade se consolidaria — foi rebatizada para Liga de Futebol Paulista (em 1937), Liga de Futebol do Estado de São Paulo (de 1938 a 1940) e, por fim, Federação Paulista de Futebol (desde 1941).

Em meados dadécada de 1930, ocorreu a última cisão no futebol local, novamente por conta de disputas acerca do profissionalismo. Fundou-se então a Liga Paulista de Futebol, com a participação de Corinthians e Palestra Itália, os dois principais times paulistas da época.

Em 1926, o Paulistano liderou uma nova cisão, por ser contrário à profissionalização do futebol paulista. Ferrenho defensor do amadorismo, o clube rompeu com a APEA e decidiu criar uma nova liga, denominada Liga de Amadores de Futebol (LAF). Por três temporadas, o futebol paulista teve dois campeonatos estaduais paralelos, até a desintegração da LAF em 1930.

A nova entidade, que organizou seu primeiro campeonato paralelo ao torneio da LPF em 1913, defendia uma competição menos elitista. Após quatro temporadas com duas edições paralelas, a APEA prevaleceu sobre a LPF, que acabou extinta. A maior parte dos seus clubes da LPF disputaria o torneio que se considera atualmente a Segunda Divisão.

O primeiro Campeonato Paulista foi organizado em 1902 pela Liga Paulista de Foot-Ball (LPF), entidade fundada em 1901, e contou com 10 equipes da capital. Na década de 1910, ocorreu a primeira cisão no futebol paulista, resultando na fundação da Associação Paulista de Esportes Atléticos (APEA).

Atualmente, o torneio da Primeira Divisão Paulista é disputado por 20 equipes e normalmente realizado entre janeiro e meados de maio da temporada do futebol brasileiro. Este ano será realizada a 124ª edição do torneio.

O Campeonato Paulista é a liga de futebol mais antiga do Brasil, esta que vem sendo realizada ininterruptamente desde 1902, e teve como primeiro campeão o São Paulo Athletic.

