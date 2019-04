Muricy elogia Cirino após resultado positivo sobre Macaé: "Vai ajudar muito a gente"

Pela primeira vez, o Flamengo venceu no Campeonato Carioca 2016, triunfando sobre o Macaé por 2 a 0 no território adversário pela segunda rodada do torneio carioca. O rubro-negro agora soma 4 pontos no Grupo B e tem a 3ª colocação.

Na análise da vitória, Muricy Ramalho diz que o Fla foi econômico e afirmou que o placar foi suficiente, dado o momento de preparação e poucas partidas oficiais:

Em três jogos oficiais ganhamos dois e empatamos um, mas falta ainda um pouco na parte física. Os dois times sentiram demais o campo pesado mas fizemos o necessário para vencer o jogo, disse Muricy novamente cutucando os gramados dos estádios utilizados no torneio estadual.

Poupado no sábado, Marcelo Cirino foi titular da equipe no Moacyrzão e marcou o segundo gol do Flamengo após assistência do lateral esquerdo Jorge. Muricy ressaltou a importância do camisa 7 no grupo:

"Um jogador rápido, de intensidade, que faz gols, um jogador muito importante que ainda não entrou em forma e ainda vai ajudar muito a gente nesse ano.

Característica de Muricy nessa passagem pelo Flamengo é carregar os números da partida na entrevista coletiva e ele foi questionado sobre o que viu de bom nos números do duelo no norte fluminense:

"Estamos melhorando no passe, que é uma coisa importante, o time diminuiu os passes errados. A posse de bola foi nossa, já que o adversário deu campo. Também fizemos jogadas em profundidade, este é o caminho. É difícil marcar quando se vem do fundo, estamos melhorando em vários fundamentos, analisou.