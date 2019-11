Resultado Grêmio x Aimoré no Campeonato Gaúcho 2016 (3-1)

A nossa transmissão fica por aqui. Obrigado pela audiência e continue ligado na VAVEL Brasil com o melhor dos estaduais, de outras competições de futebol e de outros esportes. Até a próxima!

Pela Copa Sul-Minas-Rio, o Grêmio encara o Coritiba no sábado, na Arena do Grêmio. Tricolores e Coxa Branca empataram na rodada de estreia. O Grêmio ficou no 2 a 2 com o Avaí em Chapecó e o Coritiba ficou no 0 a 0 com o Inter, no Beira-Rio. A esperança é que Roger Machado utilize o máximo de titulares possível na disputa pela competição da Primeira Liga.

"Jogadores que vem entrando estão correspondendo", Maicon, volante e capitão do Grêmio.

"São jogos dificeis, complicados. A equipe buscou o gol do início ao fim. A gente fica feliz pela partida de hoje", Luan, atacante do Grêmio.

Grêmio conquista segunda vitória no estadual em duas rodadas, igualando resultados que não atingia desde 2010. Com o resultado positivo, é líder ao lado do Juventude, mas à frente pelos critérios de desempate, pois tem saldo 4, contra o saldo 3 dos caxienses. Aimoré estreia com derrota e volta a campo no fim de semana para enfrentar o Lajeadense no estádio Cristo Rei.

48' FINAL DE PARTIDA: Grêmio 3-1 Aimoré

45' Acréscimos de três minutos no Estádio do Vale. Grêmio assumindo a liderança do Gauchão após duas rodadas.

45' Levantamento de Lincoln e Bobô cabeceia para fora. Tiro de meta.

44' Lincoln prende a bola junto à bandeira de escanteio e ganha arremesso lateral.

42' Bobô comete falta no campo de ataque.

40' Geral do Grêmio canta versão da torcida para Whisky a Go Go.

39' NO TRAVESSÃO! Marcelo Oliveira quase marca contra tentando afastar e a bola pega na trave superior de Grohe.

38' Grêmio assume a liderança ultrapassando o Juventude por gols marcados.

37' Muita chuva e gramado escorregadio para os instantes finais de partida.

35' CARTÃO AMARELO! Toto recebe mais um cartão amarelo para os visitantes. Ele reclama que quem fez a falta foi seu colega.

Fernandinho em velocidade, recebe de Maicon e chega ao terceiro gol na saída de Alessandro.

33' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIOOOOO! FERNANDINHO AMPLIA!

33' Troca no Grêmio:

Sai: Luan. Entra: Bobô.

32' Cobrança de Elias vai alta demais e passa sobre a meta defendida por Grohe.

31' Falta sobre Diego Viana cometida por Geromel. Chance de empate dos visitantes.

29' Cobrança de escanteio de Lincoln e a bola faz a curva pela linha de fundo. Tiro de meta ao Aimoré.

29' ESPALMA ALESSANDRO! Fernandinho entra pela esquerda e manda uma pancada para outra grande defesa do goleiro do Aimoré!

Troca no Aimoré:

Sai: Bruno Araújo. Entra: Talisson.

Troca no Grêmio:

Sai: Pedro Rocha. Entra: Fernandinho.

26' Bruno Araújo fica caído no gramado. Será atendido pelos médicos.

24' ESPALMA ALESSANDRO! Cobrança de falta de Lincoln e o goleirão tira o perigo da reta do gol.

23' Cobrança de falta é afastada por Marcelo Oliveira. Mateus se perde pela linha de fundo no rebote.

22' Troca no Aimoré:

Entra: Igor. Sai: Gabriel Silva.

21' OPA! Mateus pela direita, cai e o árbitro sinaliza a falta praticamente na linha que divide a grande área. Chance do Aimoré!

Impedimento foi equivocado. Condição de Rocha era legal.

19' IMPEDIMENTO! Passe de Lincoln e posição irregular de Pedro Rocha.

18' DEFENDE ALESSANDRO! Pedro Rocha chuta cruzado na linha de fundo e o goleiro defende junto ao poste.

18' Escanteio cobrado por Lincoln e Alessandro afasta!

17' OPA! Lincoln recebe em profundidade, pede o pênalti, mas o lance de tomada do Aimoré parece legal.

Troca o Grêmio:



Sai: Douglas. Entra: Lincoln

Douglas inicia a jogada, acha Everton e cruza para Luan, de pé direito, colocar o Tricolor em vantagem: 2 a 1 aos 14 minutos da etapa final.

14' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIOOOOOOO! LUAN VIRA O JOGO!

13' Mateus cobrou falta, Marcelo Oliveira tira e a falta sobre o lateral é marcada. Diego Rocha cometeu.

12' ESPALMA MARCELO GROHE! Toto arrisca de muito longe e o goleiro gremista defende no canto direito.

11' Jogada trabalhada pela esquerda em cruzamento de Marcelo Oliveira e Walace não consegue a finalização na área.

10' Elias encara a marcação de Kadu, se atrapalha e sai com bola e tudo pela linha lateral.

9' ALESSANDRO! Não dá espaço para bobeira e fica com a posse na grande área após toque de cabeça de Everton.

8' Falta agora para o Aimoré vai nos braços de Marcelo Grohe.

6' Cobrança de falta de Douglas é fechada, passa por todo mundo e sai perigosamente pela linha de fundo. Tiro de meta ao aliviado Alessandro.

6' CARTÃO AMARELO! Donato abre a caixa de ferramentas para cima de Everton. Segundo amarelado pelo lado do Aimoré.

5' Escanteio cobrado por Douglas e Kadu cabeceia sem direção. Bola na linha de fundo e tiro de meta para Alessandro.

4' ESCANTEIO! Pedro Rocha evita saída, cruza e a zaga afasta pelo lado esquerdo.

4' CARTÃO AMARELO! Walace é atingido e Bruno Araújo, autor da falta, é advertido na caderneta do árbitro.

3' Jogo vai reiniciar em Novo Hamburgo.

1' Luan não gosta da chegada do adversário e acaba virando o braço para atingir o defensor Toto. Jogador do Aimoré fica caído e é atendido.

0' Bola rolando na etapa final! Placar é de 1 a 1 em Novo Hamburgo.

Vamos ao segundo tempo para Grêmio 1-1 Aimoré.

Intervalo na outra partida pelo Gauchão: Cruzeiro 1-0 Brasil de Pelotas. Xavante iniciando mal a competição. Segue zerado em pontos nesta que é sua segunda rodada.

O Aimoré, que estreia hoje, saiu na frente com Elias em contra-golpe aproveitando erro defensivo gremista. O Grêmio martelou e conseguiu o empate com Everton, já no final da primeira etapa. Placar de 1 a 1 no primeiro tempo no estádio do Vale.

Marcelo Grohe, goleiro do Grêmio: "As equipes acabam jogando no nosso erro. Foi bom a gente ter conseguido o gol logo", afirma o preocupado arqueiro tricolor.

45' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Grêmio 1-1 Aimoré!

44' PERDE A VIRADA O GRÊMIO! Wallace Oliveira cruza da direita e Luan chega batendo na rede pelo lado de fora! Escapa o Aimoré.

43' Mateus tem espaço, se precipita no cruzamento e manda torto pela linha de fundo. Tiro de meta para Grohe.

42' Luan empurra o defensor Toto e tem falta para o Aimoré cobrar.

40' Pedro Rocha passa por Gabriel Silva, a bola é dividida, pega no atacante gremista e fica em posse do Aimoré.

38' Everton, sempre ele, puxa a jogada, tenta cruzar e Donato corta pelos visitantes!

37' Finalização de longe de Gabriel Silva e Marcelo Oliveira, carimbado pela bola, cai no gramado. Atendimento médico nele.

36' GOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIOOOOOO! Everton recebe passe, invade a área, encara o goleiro, escapa do defensor e coloca o empate no placar: 1 a 1.

35' DE NOVO ALESSANDRO! Pedro Rocha entra como um raio na grande área e o goleiro do Aimoré sai muito bem novamente! Outra defesa espetacular!

34' PERDE PEDRO ROCHA! Douglas serve o jovem. De canhota, ele manda mascado pela linha de fundo!

32' ESPALMA ALESANDROOO! Luan tem a chance na grande área e o goleiro do Aimoré faz grande defesa!

30' Jogada do Grêmio envolvente e, na sobra, Walace arriscou de longe e mandou pela linha de fundo.

29' Falta marcada pelo árbitro quando Grêmio levava vantagem no lance. Torcedor se irritou.

28' Passe forçado para Pedro Rocha, Diego Rocha protege e ganha tiro de meta em favor do Aimoré.

27' Grêmio não se recupera bem na partida. Muitos erros de passe.

25' Recuperação do Aimoré com Gabriel Silva na defesa. Sai jogando o Índio.

Pedro Rocha perdeu bola no meio de campo. Saída rápida do Índio com João Henrique. O passe preciso encontrou Elias, que aproveitou tropeço de Wallace Oliveira para invadir a área e bater cruzado par abrir o placar: 1 a 0.

23' GOOOOOOOOOOOOOOL DO AIMORÉÉÉÉ! ELIAS NO CONTRA-GOLPE!

22' Everton puxa a jogada, tenta cruzar, a bola desvia em Toto e sai em escanteio. Douglas cobra.

21' Diego Rocha fica com a posse pelo Aimoré e recua até o goleiro Alessandro.

18' Grêmio tenta impor sua superioridade na partida e vai abrindo caminho nas jogadas dos jovens do ataque.

16' NA TRAVEEEE! Jogada individual de Everton pela esquerda e a finalização do garoto explode na trave de Alessandro!

15' Bola muito forte na resposta do Aimoré e Grohe fica com a posse pelo Grêmio.

14' Na terceira cobrança consecutiva, Douglas cobra muito forte e a bola cruza toda a extensão até sair em lateral.

13' QUASEEEE! Escanteio cobrado por Douglas pela esquerda, Kadu sobe muito, cabeceia e a bola sai novamente em escanteio. Mais um corner para Douglas cobrar, o 3º.

12' IMPEDIMENTO! Toque de cabeça de Elias e João é flagrado em posição irregular.

11' Cobrança de falta de Bruno Araújo e Maicon tira o perigo pelo Grêmio.

9' PRA FORAAAA! Chegada do Grêmio com Everton, a bola ficou na defesa e, no rebote, Douglas finalizou buscando o canto, mas errou o alvo!

8' IMPEDIMENTO! Bola de pé em pé até chegar em Pedro Rocha na grande área. Assistente assinala a irregularidade do atacante gremista.

6' Ligação direta de Pedro Geromel para o ataque e a bola vai aos braços do goleiro Alessandro.

4' Tentativa do Índio Capilé tem último toque de Elias e a bola se perde em apenas tiro de meta para Marcelo Grohe.

2' Falta cometida por Luan. Bola para o Aimoré no sistema defensivo, lado direito.

2' Douglas começa ligado e desarma por duas vezes o time do Aimoré.

0' Começa o jogo! Antes das 19h30, Grêmio x Aimoré com bola rolando no estádio do Vale!

Roger pretende utilizar equipe titular no próximo jogo diante do Coritiba, na Copa Sul-Minas-Rio. Partida ocorre sábado, na Arena.

"A evolução ocorre gradualmente. O objetivo é ter uma ascendente mais consistente", afirma Roger Machado, técnico do Grêmio.

Partida com público na casa dos 3 mil torcedores no Vale, em Novo Hamburgo. Equipes fazem o último aquecimento em campo.

Aimoré todo de branco, das camisas às meias.

Grêmio de tradicional uniforme: camisas tricolores e calções pretos.

"Tivemos 35 dias de preparação. Foi bem proveitoso. Equipe está bem fisicamente e tecnicamente. Fazer uma boa partida", goleiro Alessandro, ex-Vasco e defensor do Aimoré esta noite.

Equipes já encerraram o aquecimento e estão no vestiário. Daqui a pouco a volta definitiva das duas escalações no estádio do Vale.

Henrique Almeida acompanha ao jogo do camarote no estádio

No mesmo horário, 19h30, Cruzeiro-RS x Brasil de Pelotas duelam em Gravataí, no estádio Vieirão. O Cruzeiro aguarda ainda as prontidões do seu novo estádio, localizado na cidade de Cachoeirinha, região metropolitana de Porto Alegre.

Banco do Grêmio para o jogo: 12 Bruno Grassi, 13 Fred, 15 Marcelo Hermes, 14 Edinho, 16 Lincoln, 18 Bobô e 17 Fernandinho.

Banco do Aimoré para o jogo: 12 Micael, 13 Cleyson, 14 Fiuza, 15 Talisson, 17 Diego, 18 Moacyr e 16 Lucas.

Lembrando que a partida ocorre no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, por punição aplicada ao Grêmio após confusão na segunda partida final do Gauchão 2015. Tricolor cumprirá somente esta rodada com perda de mando da Arena.

Aimoré confirmado: Alessandro; Mateus, Diego Rocha, Donato, Gabriel Silva; Toto, Danilo Goiano, Bruno Araújo, João Henrique; Santin e Elias.

Conhecido no Rio Grande do Sul, atacante Leandro Damião confirmado para atuar no Real Betis, da Espanha.

Logo mais a confirmação da representação do Aimoré do técnico Abel Ribeiro.

Grêmio confirmado: Marcelo Grohe, Wallace Oliveira, Geromel, Kadu, Marcelo Oliveira, Walace, Maicon, Pedro Rocha, Douglas, Everton e Luan.

A principal busca por reforço do Grêmio é por mais um meia. Muitos jogadores já foram especulados e o clube procura trabalhar em maior sigilo para fechar mais uma negociação para disputa da Copa Libertadores. A estreia do clube é dia 18, no México, diante do Toluca.

Após anúncio do novo atacante, Henrique Almeida, de 24 anos, o gerente-executivo de futebol do Grêmio, Rui Costa garantiu que o clube permanece no mercado.

Daqui a pouco confirmaremos as escalações das duas equipes. O principal desfalque gremista fica por conta do meia Giuliano, lesionado.

Arbitragem fica por conta de Daniel Nobre Bins. Ele será auxiliado por Élio Nepomuceno de Andrade Junior e Luiza Naujorks Reis. O quarto árbitro é David Baquini da Silva.

Fique de olho: Grêmio x Aimoré: Alessandro. Goleiro vindo do Vasco da Gama, é uma das contratações que mais chamou atenção para o Gauchão 2016. É a esperança de segurar as pontas pelo Índio Capilé e ajudar o técnico Abel Ribeiro a cumprir os objetivos no campeonato. Olho nele!

Foto: Divulgação / Vasco da Gama

Fique de olho: Grêmio x Aimoré: Luan. Ele é a qualidade do ataque gremista traduzida em belos números no ano anterior. Foi o artilheiro da equipe, com 18 gols marcados na temporada. Na estreia do Gauchão, já balançou as redes diante do Brasil de Pelotas. Olho nele!

Foto: Lucas Uebel / Grêmio

O Aimoré estreou diante do Grêmio em quatro oportunidades pelo Gauchão. Foram três vitórias gremistas e um empate, este registrado na última ocasião do enfrentamento em estreias: 1984. O placar foi de 1 a 1.

Já em 2014, o primeiro jogo do Campeonato Gaúcho foi entre o Aimoré e o Grêmio do pirata Hernán Barcos. Na Arena, melhor para o tricolor porto-alegrense e vitória com o largo score de 4 a 0. Veja os gols:

O Grêmio acabou perdendo na disputa com Índio Capilé na temporada de 2015. No estádio Cristo Rei, em São Leopoldo, melhor para os mandantes. Vitória por 2 a 1 e três pontos na conta do Aimoré. Confira os gols:

Roger treinou o Nóia, dono do estádio do enfrentamento desta quinta-feira, na temporada passada durante o Gauchão. Na ocasião, o enfrentamento entre Novo Hamburgo e Aimoré terminou em empate: 2 a 2.

Já Roger Machado ganhou o reforço do zagueiro Fred, inscrito no Boletim Informativo Diário da CBF e à disposição para o duelo em Novo Hamburgo.

O técnico Abel Ribeiro, em entrevista à Zero Hora, considerou a mudança do local do jogo, não sendo mais na Arena do Grêmio: "Foi melhor. Foi bom sair da pressão da Arena, que é a casa do Grêmio. Mas teremos algumas dificuldades. O gramado é diferente do nosso, a velocidade da bola é maior."

Já o Aimoré não estreou ainda na competição. O Índio Capilé de São Leopoldo teve parte de um muro desabada em função dos temporais que atingiram a região metropolitana de Porto Alegre. Como os reparos ainda nao haviam sido concluídos, a estreia diante do Lajeadense precisou ser adiada. Portanto, o jogo com o Grêmio, em Novo Hamburgo, é a estreia da representação comandada pelo técnico Abel Ribeiro.

Na estreia, o Tricolor bateu o Brasil de Pelotas pelo placar de 3 a 1, em Caxias do Sul, no estádio Centenário. Após o susto de sair atrás no marcador, o Grêmio virou a partida com gols de Luan, Everton e Pedro Rocha, conquistando a primeira vitória no certame gaúcho.

O Aimoré é apontado por alguns como candidato ao rebaixamento e busca, para além de evitar a queda, ainda estar entre os oito melhores que seguem rumo às quartas de final da competição.

Para 2016, o Grêmio é quem busca voltar a triunfar nos gramados do Rio Grande do Sul. A última conquista estadual foi em 2010.

Olá ao torcedor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre Grêmio x Aimoré, pela 2ª rodada do Campeonato Gaúcho 2016! A partida será realizada no estádio do Vale, em Novo Hamburgo, em função de uma suspensão imposta ao Tricolor de Porto Alegre por confusões na final da edição passada.