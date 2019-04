Náutico visita tradicional Central buscando permanência na liderança do Pernambucano

Partida válida pela 2ª rodada do Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano, a ser disputada no Luiz Lacerda, em Caruaru, Pernambuco

INCIDENCIAS : Partida válida pela 2ª rodada do Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano, a ser disputada no Luiz Lacerda, em Caruaru, Pernambuco

Na noite desta quinta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), Central e Náutico duelam pela 2ª rodada do Campeonato Pernambucano no Estádio Luiz Lacerda, em Caruaru. O confronto marcará a estreia da Patativa no Hexagonal do Título após adiamento da partida contra o América para o próximo dia 14, enquanto o Timbu mira permanecer na liderança.

Depois de terminar a primeira fase com quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota, os alvinegros chegam para a etapa final do Estadual motivados pela classificação à Série D de 2016 e 2017. Os caruarenses, que sempre surpreendem os rivais da capital dentro de seus domínios, esperam novamente usar o fator casa para buscar a conquista inédita.

Os alvirrubros, por outro lado, estão embalados pelo retrospecto positivo na temporada e o triunfo sobre o Santa Cruz, na primeira rodada, pelo Clássico das Emoções. Os recifenses tentam, entretanto, encerrar o jejum que já dura 11 anos sem títulos do certame, o 22º em toda a história.

A arbitragem do jogo será de responsabilidade de Tiago Nascimento. Tiago tem Ricardo Chianca e Charles Rosas para auxiliares, enquanto Wagner Cabral é o quarto árbitro. Todos compõem, atualmente, o quadro da Ceaf-PE.

Central dá pontapé inicial no Estadual buscando seguir em boa fase

Líder do Grupo A da primeira fase do Pernambucano, o Central fará sua primeira partida no Hexagonal do Título diante do Náutico. A estreia seria contra o América, no último fim de semana assim como o restante dos times, porém a partida foi adiada para o próximo dia 14, ficando com mais tempo para treinar.

Para o jogo contra o Timbu, no entanto, o treinador alvinegro Flávio Barros realizou apenas uma modificação em relação à equipe que derrotou o Porto por 3 a 1 na rodada para definir a classificação. O atacante Candinho, que saiu contundido, dá lugar ao companheiro de posição Índio, escolhido para atuar ao lado de Rony, com a base sendo mantida no 3-5-2.

O técnico da Patativa ainda terá de lidar com outras duas ausências importantes. O lateral-direito Fabinho passará por uma artroscopia no joelho nesta sexta-feira (5) e está, neste momento, entregue ao departamento médico. O meia-atacante Jeffinho Pelezinho contudo, tem uma forte virose, e será poupado pelos médicos centralinos.

No único coletivo aberto da semana, foram testadas duas mexidas na provável escalação, mesmo com as alterações estarem apenas como um plano B. O volante Moisés Oliveira ocupou a vaga do zagueiro Márcio Paraíba na defesa, enquanto o meia Léo Olinda substituiu o atacante Índio. Os substituídos, todavia, deverão iniciar de frente nos caruarenses.

Dal Pozzo projeta Náutico com apenas uma mudança para manter liderança

Com pouco tempo para se preparar, o Timbu fez uma movimentação mais leve na véspera do duelo, buscando ajustar os erros cometidos na vitória ante o Santa Cruz, na última segunda-feira (1º), em partida de estreia no Estadual. A única ausência será o meia Renan Oliveira, que teve lesão de grau um na coxa antes do confronto diante do Mais Querido e segue de fora da equipe.

O técnico Gilmar Dal Pozzo, no entanto, não deverá modificar a base titular da estreia. Uma modificação, porém, é certa, que é o retorno de Júlio César ao gol após cumprir suspensão. Dal Pozzo até valorizou a atuação de Rodolpho contra os corais, mas explicou os motivos por optar pela volta de Júlio.

"Júlio César volta, mas vamos enaltecer a presença de Rodolpho pois, contra o Bragantino, no último jogo do ano passado, ele foi muito bem. Foi muito bem nos amistosos e no clássico, também, mas Júlio saiu por cartão e volta normalmente para dar sequência. É uma decisão até boa de ser tomada porque são dois bons goleiros", garantiu Gilmar.

De última hora, o treinador alvirrubro ganhou uma dúvida no setor de armação. O meio-campista Caíque, substituto imediato de Renan, saiu do Clássico das Emoções com uma entorse no tornozelo, mas não deverá ser vetado. Caso seja, Eduardinho será escolhido para ocupar a vaga no meio-campo do clube da Rosa e Silva, apesar da tendência ser a permanência dos 11 iniciais.

"A ideia é dar continuidade na escalação, até porque a equipe foi muito bem contra o Santa Cruz. A única dúvida é se o Caíque vai permanecer entre os 11. Ele está bem, mas temos a possibilidade de usar também o Eduardinho. Quem ainda corre por fora pela vaga é Rafael Ratão, mas esse depende da regularização no BID, podendo ser até relacionado", completou.