Resultado Santa Cruz x Salgueiro no Campeonato Pernambucano 2016 (1-1)

23:28 A terceira rodada do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano será realizada apenas depois do Carnaval. O Santa Cruz vai entrar em campo na quinta-feira (11), às 21h30 (horário de Brasília), para enfrentar o América, no estádio do Arruda, em Recife, Pernambuco. Na quarta-feira (10) de cinzas, o Salgueiro duelará com o Náutico, às 22h30 (horário de Brasília), na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Matta, Pernambuco.

23:26 O Arruda recebeu um público de 6.909 torcedores, gerando uma renda de R$ 67.560,00.

23:25 Com o resultado desta noite, o Santa Cruz soma o primeiro ponto na competição e deixa o Sport na lanterna, pulando assim para a quarta colocação. Já o Salgueiro é o vice-líder do certame com quatro pontos.

49’ Fim de jogo! O Santa Cruz continua sem vencer no hexagonal do título. Confronto com o Salgueiro fica no empate por 1 a 1, com gols de Cássio Ortega, em favor do Carcará, e Grafite para o tricolor.

45’ Quatros minutos de acréscimos nesta etapa final.

44’ Jefferson Berger rouba a bola de Allan Vieira, faz tabela com Piauí, mas acaba sendo impedido de avançar por Danny Morais, que corta com carrinho.

42’ Santa Cruz busca pressionar nestes minutos finais para virar o confronto e sair de campo com a vitória.

39’ Amarelo! Nilson evita que João Paulo cobre falta com rapidez e é punido.

35’ Amarelo! Atacante Jefferson Berger recebe cartão por falta no campo de defesa.

31’ Tiago Cardoso! Nilson recebe na entrada da área e solta um chute forte para grande defesa do ídolo Coral.

29’ Última modificação no Salgueiro: Sai: Maurício. Entra: Luiz Eduardo.

27’ Alteração no Salgueiro: Sai: Rodolfo Potiguar. Entra: Nilson.

27’ Última alteração no Santa Cruz: Sai: Raniel. Entra: Arthur.

24’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! Grafite recebe ótimo passe, sai na cara do gol e mostra qualidade para tirar do alcance de Mongradon e garantir a festa da torcida Coral.

23’ Mondragon! Grafite faz grande jogada individual e bate para o gol, contudo, o arqueiro do Carcará faz ótima defesa.

20’ Raniel entra na área e finaliza com efeito, mas a bola pega na marcação e vai para a linha de fundo.

16’ Amarelo! Mauricio derruba Raniel na intermediária e recebe o segundo cartão do confronto.

15’ Rodolfo Potiguar recebe na entrada da área e tenta chutar, mas manda para longe da meta.

10’ Santa Cruz melhor em campo, mas não consegue finalizar bem para obrigar o goleiro Mondragon a trabalhar.

0’ Perdeu! Com menos de um minuto, Raniel cruza a bola pela direita e Wallyson fica sozinho de frente para o gol, sem goleiro, e chuta para longe da meta. Inacreditável o tento perdido.

0’ Começa o segundo tempo!

22:34 O Santa Cruz retorna para a etapa final com duas alterações: saíram Daniel Costa e Lelê para as entradas de Dedé e Wallyson, respectivamente.

22:32 Salgueiro de volta para o segundo tempo com uma alteração. O atacante Anderson Lessa entra na vaga de Jaíldo.

22:24 Cássio Ortega, meia-atacante do Salgueiro: “Temos que melhorar na saída de bola para encaixar os contra-ataques. Estamos pecando e acelerando muito. Se conseguirmos trabalhar melhor a bola vamos marcar o segundo e garantir mais três pontos na competição”.

22:22 Grafite, atacante do Santa Cruz: “A gente precisa do apoio do torcedor para virar o jogo e ficar com a vitória. Algumas vaias após o gol e ao fim do primeiro tempo. Temos que melhorar para vencer no segundo tempo”.

22:21 Tiago Cardoso, goleiro do Santa Cruz: “Estamos disputando bem a partida. Mas no início do jogo acabamos pecando e sofremos um gol”.

22:20 Marcelo Martelotte, técnico do Santa Cruz: “Começamos jogando mal, mas acabamos melhorando no final. Apesar disso, não conseguimos fazer o gol. Precisamos arrumar mais para sair de campo com a vitória no segundo tempo”.

47’ Fim do primeiro tempo!

45’ Dois minutos de acréscimos.

44’ Perdeu! Lelê entra com liberdade pela direita e cruza rasteiro para Grafite, que não consegue finalizar e perde uma ótima chance.

41’ Grafite recebe na entrada da área, passa pela marcação e chuta para mais uma boa defesa de Mondragon.

39’ Mondragon! Vitor faz tabela com Raniel, entra na área e chuta forte para ótima defesa de do arqueiro do Carcará.

37’ Daniel Costa, em cobrança de falta ensaiada, manda para Allan Vieira e o lateral chuta em cima da marcação.

36’ Raniel faz boa jogada individual pela direita e é derrubado por Rogério Paraíba. Lance perigoso para o escrete Coral.

33’ João Paulo cruza a bola para área e Grafite finaliza, mas a bola pega na defesa e vai para escanteio.

32’ Maurício tenta cortar a bola dentro da área, se atrapalha todo e manda para escanteio. Lance bizarro no Arruda.

30’ Amarelo! Lelê faz falta dura e recebe o primeiro cartão do confronto.

29’ Santa Cruz melhorou um pouco nos últimos minutos, mas continua errando no último passe por conta de nervosismo.

26’ Mondragon! Raniel recebe pela direita e bate direto para o gol, mas o goleiro do Carcará faz ótima defesa. Torcida Coral acorda no confronto e começa a cantar.

25’ Raniel coloca velocidade pela direita e cruza buscando João Paulo, mas o meia é impedido de finalizar por conta de Mondragon, que defende.

22’ Marcos Tamandaré avança pela direita e tenta cruzar buscando Jefferson Berger, mas Allan Vieira manda para escanteio.

20’ Grafite recebe lançamento, mas no momento do domínio ajeita com a mão e o lance é impugnado.

17’ Santa Cruz erra vários passes no meio-campo, além disso, o lado direito de defesa vai dando bastante espaço.

15’ Rodolfo Potiguar arrisca chute da intermediária e o goleiro Tiago Cardoso defende com tranquilidade.

12’ Para fora! Piauí, novamente pela esquerda de ataque com muita liberdade, entra na área e chuta para longe da meta. Mais uma boa chance desperdiçada.

11’ Perdeu! Allan Vieira faz bom cruzamento pela esquerda e Lelê, sozinho de frente para o gol, se atrapalhar e sequer finaliza.

10’ Perdeu! Jefferson Berger aparece livre pela esquerda, entra na área com liberdade e chuta para fora, perdendo uma ótima chance.

8’ Vitor tenta avança pela direita de ataque, mas marcação de Daniel é firme e a bola sai pela linha de fundo.

8’ Defesa Coral vai mostrando dificuldade para afastar a bola quando a mesma é levantada na área.

7’ Piauí faz jogada pela esquerda de ataque e acaba sendo derrubado pelo lateral Vitor. Falta para o Carcará.

4’ Uuuhhh! Daniel Costa cobra falta levantando a bola na área e Danny Morais aparece por trás da marcação. Ele cabeceia e a bola passa muito perto da meta. Quase o empate.

2’ GOOOOOOOOOOOOOOL DO SALGUEIRO! Escanteio é cobrado, a defesa do Santa Cruz falha na marcação e Cássio Ortega manda para o fundo das redes. Festa do Carcará no Arruda.

2’ Daniel avança pela esquerda e tenta fazer cruzamento, contudo, Raniel chegou bem e cortou com um carrinho. Escanteio.

1’ Grafite recebe bom lançamento, domina a bola, mas a marcação chega bem e evita o perigo.

0’ Começa! A bola está rolando no estádio do Arruda para Santa Cruz x Salgueiro, válido pela segunda rodada do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano.

21:29 Detalhe: o Santa Cruz está fazendo seu primeiro jogo com o novo uniforme, lançado nesta semana e que será o último produzido pela fornecedora atual.

21:28 Hino de Pernambuco já foi executado e, dentro de alguns minutos, a bola vai rolar para mais uma rodada do Pernambucano 2016.

21:26 Hino de Pernambuco sendo executado neste momento no estádio do Arruda.

21:25 Santa Cruz e Salgueiro já estão no gramado do estádio do Arruda.

21:23 Titular diante do Sport, o zagueiro Raniere foi vetado pelo departamento médico do Salgueiro por conta de uma virose. Em seu lugar, quem vai atuar é Maurício. As demais alterações foram as entradas de Mondragon na vaga do goleiro Luciano e do volante Jaíldo no lugar do atacante Anderson Lessa.

21:19 O técnico Sérgio China terá os seguintes jogadores à disposição para o decorrer do embate: Gleibson; Toty, Luiz Eduardo, Lucas Piauí, Nilson, Paulinho Mossoró, Alekson e Anderson Lessa.

21:15 Mesmo com a promoção feita pela diretoria do Santa Cruz, o público no estádio do Arruda não e bom. Torcida vai chegando de maneira tímida.

21:10 Goleiros de Santa Cruz e Salgueiro estão no gramado do Arruda fazendo o trabalho de aquecimento, enquanto os atletas do escrete sertanejo fazem o aquecimento atrás de uma das metas.

21:05 O técnico Sérgio China escalou da seguinte maneira o Carcará: Mondragon; Tamandaré, Maurício, Rogério Paraíba e Daniel; Rodolfo Potiguar, Moreilândia, Jaíldo e Cássio Ortega; Jefferson Berger e Piauí.

21:00 Salgueiro também definido para o confronto de logo mais. Técnico Sérgio China promoveu algumas alterações em relação à equipe que enfrentou o Sport.

20:44 As opções do técnico Marcelo Martelotte para o decorrer do confronto são as seguintes: Edson Kolln; Lucas Ramon, Neris, Everton Sena, Tiago Costa, Dedé, Renatinho, Wallyson e Arthur.

20:40 O tricolor do Arruda vai jogar com: Tiago Cardoso; Vitor, Alemão, Danny Morais e Allan Vieira; Wellington Cézar, João Paulo, Raniel, Daniel Costa e Lelê; Grafite.

20:40 Santa Cruz escalado! Com apenas uma alteração no time titular, Martelotte mantém praticamente o mesmo time que enfrentou o Náutico.

20:30 Santa Cruz e Salgueiro já estão no estádio do Arruda. Dentro de instantes, a escalação dos dois escretes deve ser divulgada.

A segunda rodada do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano teve início na noite da última quarta-feira (3) com o duelo entre Sport e América, na Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco, em que o alviverde acabou vencendo pelo placar minímo. Nesta noite, além deste embate, teremos Central x Náutico, no mesmo horário, no estádio Luiz Lacerda, em Caruaru, no agreste pernambucano.

O técnico Sérgio China irá modificar a equipe que enfrentou o Sport no último fim de semana. O goleiro Luciano sofreu uma fratura no braço esquerdo durante o confronto e está fora do Campeonato Pernambucano e da Copa do Nordeste. O arqueiro foi operado e o tempo de recuperação será mais longo que o previsto. Mondragon, imediato reserva e atleta conhecido da equipe sertaneja é o substituto.

O Santa Cruz deve ter apenas uma mudança para o confronto desta noite. Regularizado, o lateral-esquerdo Allan Vieira deve entrar no lugar de Tiago Costa.

O Salgueiro continua a provar que é uma equipe perigosa, que incomoda os mais tradicionais e apontados como favoritos ao título. O duelo contra o Santa Cruz é fundamental para manter a liderança isolada no Hexagonal e poder disputar as fases finais mais uma vez. Entretanto, o grupo deletou qualquer possibilidade de encarar o confronto como revanche.

Na última quarta-feira (03), o Santa Cruz completou 102 anos de história. Embora não tenha jogado na data que relembra sua fundação, o Tricolor do Arruda quer vencer no primeiro confronto após a importante data. A meta contra o Salgueiro é vencer para não se distanciar na briga por uma vaga nas semifinais e principalmente na liderança.

De um lado, o Salgueiro quer manter a invencibilidade para continuar na liderança ao lado do Náutico. Do outro lado, o Santa Cruz quer vencer no primeiro confronto diante de seu torcedor.

O confronto será válido pela segunda rodada do Hexagonal do Título. A estreia dos dois clubes nesta fase foi diferente. O Carcará fez valer o mando de campo e venceu o Sport por 1 a 0. Por outro lado, o Tricolor foi derrotado por 2 a 0 diante do Náutico na rodada inicial.

Em reedição da final do último Campeonato Pernambucano, Santa Cruz e Salgueiro medem forças no Estádio do Arruda, às 20h30 desta quinta-feira. O duelo é marcante para as duas equipes. O Tricolor conquistou o estadual diante do Carcará, que disputou uma final histórica. O objetivo das equipes continua o mesmo, mas a situação é diferente no momento.

Estádio José do Rego Maciel, conhecido como Arruda, será o palco do confronto desta noite entre Santa Cruz e Salgueiro, válido pelo Campeonato Pernambucano.

O maior campeão do Campeonato Pernambucano é o Sport Club do Recife. O Leão da Ilha do Retiro já conquistou o certame estadual por 40 vezes, sendo o último em 2014. O segundo lugar pertence ao Santa Cruz, que tem 28 conquistas, enquanto o Náutico é o terceiro colocado, com 21 taças (2004 foi o ano da última). América (seis vezes), Torre (três), Tramways (duas) e Flamengo-PE (uma) também foram campeões do Pernambucano, que nunca teve um vencedor do interior do estado.

FIQUE DE OLHO Santa Cruz x Salgueiro: Cássio, meia-atacante do Salgueiro, pode ser o diferencial do escrete do sertão pernambucano neste duelo com o Santa Cruz. Na última rodada, o atleta do Carcará foi o autor do gol que deu a vitória ante o Sport, no Cornélio de Barros, além de deixar os companheiros de equipes com boas possibilidades de aumentar a vantagem.

FIQUE DE OLHO Santa Cruz x Salgueiro: João Paulo, meio-campista do Santa Cruz, é o principal jogador do tricolor pernambucano para este início de temporada. A versatilidade do meia acaba sendo preponderante para o esquema do técnico Marcelo Martelotte, pois ele pode ser utilizado como volante ou meia-atacante sem comprometer o setor defensivo.

O Campeonato Pernambucano no ano passado foi decidido entre Santa Cruz e Salgueiro. Os tricolores passaram pelo Central na semifinal, enquanto o Carcará bateu o Sport. No primeiro jogo da final, realizado no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, os donos da casa fizeram uma grande pressão, no entanto, não passaram de um empate por 0 a 0 e acabaram sendo derrotados por 1 a 0, no estádio do Arruda, em que o Mais Querido sagrou-se campeão com gol de Anderson Aquino.

Com a classificação para o hexagonal do título, Central e América também garantiram a participação na Série D de 2016 e 2017, pois a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) agora quer todos os participantes da última divisão do futebol brasileiro definido no final de cada temporada. Desta maneira, quem passar para o hexagonal do título na próxima temporada terá o direito de disputar a Série D apenas em 2018.

Os quatro primeiro colocados do hexagonal do título vão para a disputa de mata-mata, que conta com jogos de ida e volta. Quem passar nas semifinais, vai fazer a grande decisão e, assim, será conhecido o campeão do Campeonato Pernambucano 2016. Outros seis clubes disputam o hexagonal da permanência com jogos de ida e volta e, ao fim, os dois últimos colocados vão disputar a Série A2 do Pernambucano em 2017.

O hexagonal do título do Campeonato Pernambucano conta com Sport, Náutico, Salgueiro, Santa Cruz, Central e América. Os quatros primeiros, por participarem das três principais divisões do país, não podem duelar na primeira fase por conta de uma determinação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que aponta para a necessidade da realização de uma pré-temporada no mês de Janeiro, com os campeonatos estaduais começando oficialmente em fevereiro.

O Campeonato Pernambucano 2016 começou ainda no dia 10 de Janeiro, quando seis clubes (Central, Serra Talhada, Porto, Atlético-PE, América e Pesqueira) receberam mais dois que subiram da Série A2 (Vitória e Belo Jardim) e iniciaram a primeira fase, que foi dividida em dois grupos com quatro times em cada um. Ao fim, Central e América foram os lideres dos Grupos A e B, respectivamente, e vão disputar o hexagonal do título com Sport, Santa Cruz, Náutico e Salgueiro, enquanto os demais vão duelar contra o rebaixamento no hexagonal da permanência.

Nesta temporada, o Náutico vem com o objetivo de encerrar um longo jejum de títulos. A última vez que os alvirrubros de Rosa e Silva festejaram o estadual foi em 2004, quando acabaram batendo o Santa Cruz na decisão. Desde então, o Campeonato Pernambucano tem ficando com Sport ou Santa Cruz.

O Campeonato Pernambucano terá sua 102º edição nesta temporada. O tradicional estadual começou a ser disputada ainda em 1915 de maneira amadora, até que 21 anos depois se profissionalizou. Desta maneira, no período sem profissionalização, foram realizadas 22 edições, com o Sport sendo o principal vencedor com sete Taças, mas sendo seguido pelo América, que conquistou cinco troféus.

Bom noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Santa Cruz x Salgueiro, partida pela primeira rodada do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano 2016, a ser disputada às 21h30 (horário de Brasília), no estádio do Arruda, em Recife, Pernambuco.