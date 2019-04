Após vitória fora, Dorival Júnior elogia atuação do Santos: "Fizemos uma partida consistente"

Após o empate na estreia do Campeonato Paulista, no último sábado (30), diante do São Bernardo, o Santos conquistou nesta quarta-feira (3) sua primeira vitória na competição, ao bater fora de casa a equipe da Ponte Preta por 2 a 0, com gols de Ricardo Oliveira e Gabriel.

Mas, além do resultado favorável, o que agradou ao treinador Dorival Júnior foi o volume de jogo apresentado pela equipe santista, o que para o comandante demonstrou uma clara evolução com relação à primeira partida.

“Nós fizemos uma partida consistente. De uma rodada para outra, foi um time um pouco mais desenvolto, mais solto. Tivemos um primeiro tempo muito forte, criando várias oportunidades, predominando ao longo dos 45 minutos. No segundo tempo nós procuramos trabalhar um pouco mais a bola. Ainda há um desgaste grande, a recuperação ainda é muito curta de uma partida para a outra, mas acho que nós temos sempre que buscar uma melhora e foi isso que aconteceu”, analisou Dorival Júnior.

A preocupação com o pouco espaço de tempo entre as partidas foi ainda mais enfatizada pelo treinador, que espera ver em campo na próxima rodada uma apresentação semelhante à desta noite em Campinas.

"Vamos ver se conseguimos alcançar uma recuperação para o próximo jogo, no sábado de manhã. Um jogo muito complicado, muito difícil e com muito pouco tempo de recuperação. Eu espero que a equipe dê uma boa resposta, que continue se apresentando como foi hoje, porque será fundamental para que confirmemos ai um bom início", completou o comandante santista.

O próximo compromisso do Santos será no sábado (6), quando o alvinegro praiano receberá a equipe do Ituano na Vila Belmiro, às 11h, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.