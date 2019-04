Com atuação segura, Corinthians vence Audax fora de casa com gol solitário de Uendel

Segunda rodada do Campeonato Paulista, disputado no Jóse Liberatti, em Osasco, São Paulo.

O início da segunda rodada do Campeonato Paulista 2016 reservou um confronto inédito para a história. Em Osasco, o Audax recebeu o Corinthians e tentou aproveitar o desmanche para seguir forte no torneio. Mas quem se deu bem foi o Timão, que contou com gol único de Uendel para vencer a primeira fora de casa.

Essa foi a primeira derrota do Audax, que venceu fora e perdeu em casa. Jogará em Campinas, quinta-feira que vem, quando visita o Red Bull Brasil.

Já o Timão estreiou Guilherme e Willians e segue invicto. Folgará no fim de semana de carnaval e só volta na quinta-feira que vem, quando recebe o Capivariano em sua arena.

Movimentado com muita disposição tática

O Audax começou o jogo da mesma maneira que sempre faz e com pedidos de seu treinador para jogar com a bola no pé. Esse modo foi seguido à risca, usando muita movimentação e bola curta. Mas o rival era o Corinthians e a famosa marcação-pressão apareceu.

Logo no início, o ataque corinthiano pressionou com seus homens entrando na área. Isso acuou demais o Audax, que também manteve seu estilo e quis sair tocando. Mas a pior qualidade fez com o Timão quase marcasse, primeiro com Danilo e depois com Romero, obrigando Felipe Alves à grandes defesas.

O Timão novamente mostrava sua qualidade e sua característica, mesmo com as saídas. Com bom toque de bola, aliada à movimentação, passagens e tabelas, envolvia o time de Osasco. E foi no melhor estilo Corinthians que o placar foi aberto.

Na base da trocação de passes, movimentação e passagem, o lado esquerdo alvinegro envolveu a defesa rival. Rodriguinho recebeu na meia esquerda, viu a passagem de Uendel e enfiou no ponto futuro para o lateral, que avançou livre e tocou de canhota na saída do goleiro.

O gol deu maior tranquilidade ao time da capital, que tinha em Elias e Rodriguinho, os meias que ditavam a criação. Mas o time estava avançado demais e o Audax teve a melhor chance nas costas da defesa. Bruno Paulo surgiu livre para o gol, mas quis driblar Cássio, caiu, pediu falta e simulou o lance. Só que lance não tirou o domínio corinthiano, que novamente chegou forte, na base da troca de passes e Lucca quase aumentou, após boa chegada de Fágner pela direita e voleio do atacante, que parou no travessão.

Já mais cadenciado e perdendo a força física, ambos os times tiveram maior cadencia no meio e a partida se encaminhou para o intervalo.

Estreias e o básico para vencer

Sem mudanças e com novidades no banco, a expectativa era de um jogo mais aberto. E o Audax começou mais forte, com boa chance de Mike, que girou e chutou firme, parando em Cássio, logo no minuto inicial. Sem querer trocar e perder espaço na defesa, a transição ofensiva foi mais rápida e assustou o Corinthians.

Importante no ataque corinthiano, Danilo perdeu rápido o fôlego e sua função de auxiliar na criação e confundir a defesa começou a trazer o alvinegro para a defesa. Assim, o Audax foi chegando mais, mas sem qualidade e parando em mais uma boa partida da dupla de zaga Felipe e Yago. Os momentos de maior susto foram nas bolas altas, problema ainda para Tite.

Na metade do segundo tempo, Tite promoveu a estreia de Guilherme na vaga de Danilo. A mudança aumentou a velocidade e a presença no ataque. Tanto que Rodriguinho surgiu na armação e deixou Elias livre, mas o chute parou novamente em Felipe Alves.

Já na reta final, outra estreia aconteceu. Willians entrou na vaga do morto Elias, pregado de cansaço e que já não repetia a mesma intensidade no ataque. Marlone também entrou e deu um ritmo maoir pela esquerda, já que Lucca não atuou bem e viu seu reserva dar maior fumaça no setor.

A tentatica de pressão final do Audax foi abafada pela boa marcação pressão dos novos jogadores do Corinthians. Com isso, a vitória foi consolidada e o time segue 100% no Paulistão 2016.