Resultado do jogo São Paulo x Água Santa pelo Campeonato Paulista 2016 (4-0)

Vamos encerrando por aqui a transmissão em tempo real de São Paulo 4 x 0 Água Santa. Fique ligado na VAVEL para acompanhar a repercussão da partida, todos os detalhes da vitória do São Paulo e a sequência do Campeonato Paulista. Boa noite e até a próxima!

Com a vitória o São Paulo assume a liderança do Grupo C, com quatro pontos ganhos. O Água Santa com a derrota permanece na terceira colocação do Grupo D, com três pontos conquistados.

Fim de Jogo Paulo Henrique Ganso: "Na quarta-feira temos que fazer o que fizemos hoje, aproveitar as chances que criamos para conseguir a vitória. Hoje a equipe mostrou do que é capaz".

Fim de Jogo Calleri: "Creio que tenho que buscar ajudar a equipe, fazer o melhor para depois pensar em um lugar na equipe. Busco me adaptar o mais rápido possível para ajudar a equipe e meus companheiros".

47' Fim de jogo no Pacaembu.

45' Calleri lança Michel Bastos que bate cruzado para balançar as redes do goleiro Roberto pela quarta vez na partida.

45' GOOOOOL DO SÃO PAULO!!!

45' Teremos dois minutos de acréscimo na segunda etapa.

41' Paulo Henrique Ganso arrisca de fora da área e a bola sai à esquerda do gol.

40' Defesaça de Roberto!!! Wesley domina a bola dentro da área e finaliza com força, o arqueiro evita o quarto gol Tricolor.

39' Bela troca de passes do ataque Tricolor, o Água Santa não esboça reação neste momento da partida.

37' Michel Bastos cruza para a área, mas a bola sai muito fechada, fácil para o goleiro Roberto.

35' A equipe do Água Santa sente o gol, a posse de bola é do São Paulo.

33' Caramelo tenta o cruzamento, a defesa afasta parcialmente e da entrada da área Thiago Mendes acerta um lindo chute, no ângulo esquerdo de Roberto, para ampliar a vantagem são-paulina.

33' GOOOOOL DO SÃO PAULO!!!

32' Everaldo arrisca de longe mas pega mal e manda a bola nas arquibancadas do Pacaembu.

30' Paulo Henrique ganso faz cruzamento para Calleri, mas desta vez a defesa aparece para cortar com Pedro.

28' O Água Santa mais uma vez tenta partir ao ataque após sofrer o gol, mas não consegue levar perigo ao gol de Denis.

26' Caramelo dominou pela direita e cruzou para Calleri, sozinho na grande área cabecear firme, sem chances para Roberto.

26' Calleri de novo, outra vez de cabeça.

26' GOOOOOL DO SÃO PAULO!!!

25' Substituição no São Paulo: Sai Wilder, entra Thiago Mendes.

23' Substituição no Água Santa: Sai Jonathan, entra Pedro.

22' Calleri arrisca de fora da área e obriga Roberto a fazer boa defesa em dois tempos.

21' Chega ao ataque o São Paulo, após cruzamento de Carlinhos a defesa do Água Santa afasta antes da chegada de Calleri.

19' Substituição no São Paulo: Sai Kieza, entra Paulo Henrique Ganso.

17' Pressão do Água Santa, depois da zaga Tricolor afastar a primeira tentativa, Bruninho manda para o gol e Denis faz a defesa.

16' O São Paulo tenta voltar ao ataque, mas Eli Sabiá manda a bola pela linha de fundo.

15' Falta para a equipe do Água Santa, na cobrança Tchô não consegue finalizar para o gol e Carlinhos afasta.

12' Substituição no São Paulo: Sai Rogério, entra Michel Bastos.

10' André Rocha arrisca de longe e Denis espalma, na sequência Sérgio Manoel não consegue finalizar para o gol.

8' Água Santa esboça uma pressão em busca do gol de empate, Rodrigo Caio consegue evitar o ataque do time de Diadema.

6' Wilder invade a área pela direita e tenta o cruzamento, Sérgio Manoel afasta o perigo para o Água Santa.

4' Falta para o Água Santa, na cobrança André Rocha acerta a barreira.

2' Pressiona o São Paulo, Carlinhos cruza e Kieza tenta de letra, mas a bola sobra para o goleiro Roberto.

1' Primeira tentativa de ataque do segundo tempo é do São Paulo, mas Calleri se atrapalha com a bola e sai pela linha lateral.

0' Começa o segundo tempo.

Intervalo Alterações na equipe do Água Santa, saem Eder Loko e Russo, entram Tchô e Bruninho.

Intervalo As equipes voltam ao gramado do Pacaembu.

Intervalo Com o resultado parcial o São Paulo vai assumindo momentaneamente a liderança do Grupo C da competição com quatro pontos. O Água Santa é o terceiro colocado do Grupo D com três pontos até o momento.

Intervalo Rodrigo Caio: "Sabemos o quanto Calleri pode nos ajudar, é um jogador decisivo e mostrou isso mais uma vez".

46' Fim do primeiro tempo no Pacaembu, São Paulo 1 x 0 Água Santa, gol de Jonathan Calleri.

45' Teremos um minuto de acréscimo no primeiro tempo.

43' Denis sai da área e joga a bola pela lateral para evitar o ataque adversário.

41' Bola alçada para a área do Água Santa, Roberto chega antes de Calleri e fica com a bola.

39' Cartão Amarelo! Eli Sabiá para o contra-ataque são-paulino com falta em Wesley e recebe o cartão.

39' Escanteio para o Água Santa, a bola passa por toda a área são-paulina sem ninguém concluir para o gol.

37' Sérgio Manoel lança Everaldo, que domina mas é travado por Hudson, que evita o ataque do Água Santa.

35' Água Santa tenta responder imediatamente ao gol sofrido, mas não consegue passar pela defesa Tricolor.

32' Wilder recebe pela direita e cruza para o argentino Calleri cabecear no contrapé de Roberto e abrir o placar em favor do São Paulo.

32' GOOOOOL DO SÃO PAULO!!!

30' Rogério invade a área, passa pelozagueiro Cléber e bate para o gol, Roberto faz firme defesa.

28' Nova falta cobrada por Wesley na área adversária, Lucão cabeceia mal, sem perigo para o gol de Roberto.

26' Francisco Alex recebe bola na área de Denis e bate colocado, buscando o ângulo direito do arqueiro são-paulino, a bola passa muito perto da trave, assustando os torcedores Tricolores presentes no Pacaembu.

25' Falta para o São Paulo na lateral da área adversária. Na cobrança Wesley acerta a barreira.

23' São Paulo busca voltar ao ataque mas Caramelo não domina a bola e cede arremesso lateral ao time do Água Santa.

20' Denis salva o São Paulo!!! Francisco Alex invade a área e o goleiro sai de forma arrojada nos pés do atacante para evitar o gol do Água Santa.

19' Sem conseguir penetrar na defesa adversária, São Paulo troca passes no meio-campo.

17' O São Paulo pressiona, mas a defesa do Água Santa consegue afastar a bola do gol de Roberto.

16' Wesley cobra falta para a área e mais uma vez Roberto sai bem do gol para afastar o perigo.

15' Russo recebe o primeiro cartão amarelo da partida.

14' Sem conseguir chegar ao ataque as equipes abusam dos lançamentos, sem sucesso até o momento.

11' Everaldo tenta invadir a área de Denis, mas Hudson rouba a bola do atacante do time de Diadema.

10' Eder Loko lança Francisco Alex, mas a bola fica muito forte, fácil para o goleiro Denis.

8' O Água Santa tenta o ataque mas para na defesa são-paulina.

6' Wesley cobra falta para a área, ninguém desvia e Roberto faz grande defesa, na sequência auxiliar aponta impedimento do ataque Tricolor.

4' Primeira tentativa de ataque do Água Santa, Francisco Alex não domina e a bola sai pela linha de fundo.

2' Escanteio para o São Paulo, Roberto sai bem do gol e fica com a bola sem dificuldades.

1' Kieza invade a área adversária e bate cruzado, mas a bola sai sem perigo para o goleiro Roberto.

0' O São Paulo busca o ataque logo nos primeiros movimentos, mas o árbitro assinala falta de ataque.

0' Começa a partida entre São Paulo e Água Santa.

Tudo pronto para a bola rolar no Pacaembu.

Times perfilados para a execução do Hino Nacional.

São Paulo e Água Santa entram no gramado do Pacaembu.

Jogadores voltam para os vestiários, dentro de quinze minutos a bola rola no Pacaembu para São Paulo x Água Santa.

As equipes sobem ao gramado para realizar o trabalho de aquecimento.

Faltando pouco mais de trinta minutos para o início da partida a presença de público ainda é muito pequena no Pacaembu.

Por sua vez, o treinador do São Paulo, Edgardo Bauza, se limitou a afirmar que a equipe que entrará em campo nesta tarde não seria a mesma que disputou a Pré-Libertadores diante do César Vallejo: "A mesma equipe não vai jogar. Vamos ter 48 horas entre nossa chegada ao CT e a partida, vamos treinar, e vamos observar a recuperação de cada atleta para tomar a decisão de quem jogará. Mas não será a mesma equipe. Isso é certo".

O treinador do Água Santa, Márcio Ribeiro, comentou sua expectativa para a partida, e afirmou que preferiria enfrentar o São Paulo com seu time titular: "Não tem dúvidas de que será um jogo difícil, mas eu preferia que o São Paulo viesse com o time titular, que consequentemente estaria mais cansado. Mas pelo jeito vamos enfrentar aqueles atletas que estão buscando espaço, ou seja, vão correr os 90 minutos e isso preocupa. É uma partida histórica e faremos nossa parte para sair com os três pontos".

Este será o primeiro confronto oficial entre São Paulo e Água Santa, mas as equipes já se enfrentaram anteriormente, em jogo-treino durante a preparação para a temporada de 2015. Na oportunidade o Tricolor venceu a equipe de Diadema por 3 a 2, com gols de Boschilia, Maicon e Evandro para o São Paulo, enquanto Julio Madureira e Guina balançaram as redes para o Água Santa.

O estádio do Pacaembu será o palco da partida entre São Paulo x Água Santa, válida pelo Paulistão 2016. O Tricolor atuará em mais seis oportunidades como mandante no estádio, enquanto o gramado do Morumbi passa por reformas.

FIQUE DE OLHO: Jonathan Calleri. A estreia de Jonathan Calleri com a camisa Tricolor não poderia ser mais promissora, o argentino balançou as redes após sete minutos em campo, colocando o São Paulo em vantagem no duelo contra o César Vallejo pela Pré-Libertadores. Neste sábado o jogador será o comandante de ataque da equipe de Edgardo Bauza, que busca dar ritmo de jogo ao atacante.

FIQUE DE OLHO: Francisco Alex. Com passagens por São Paulo, Guarani e Santo André, o atacante Francisco Alex é um dos mais experientes atletas da equipe de Diadema, e esperança de gols para o treinador Márcio Ribeiro.

O São Paulo também ocupa a terceira colocação, mas no Grupo C. O Tricolor tem apenas um ponto conquistado, atrás de Ferroviária e Audax, com três pontos cada.

A equipe do Água Santa entra em campo ocupando a terceira colocação do Grupo D com três pontos, atrás de Corinthians, com seis, e Red Bull, que soma quatro pontos.

O que difere esta das outras edições acontecerá na parte debaixo da tabela. Serão seis os rebaixados. Dois a mais do que nas edições passadas, dando início à um novo campeonato no ano que vem, com menos equipes e datas. Os seis piores, independente do grupo, descem de categoria.

A decisão será em duas partidas, sem gol qualificado. Em caso de resultados iguais, a disputa será nos pênaltis, tanto na decisão quanto nas fases anteriores de mata-mata.

Definidos os dois primeiros por chave, aí sim eles se enfrentam em jogo único de quartas-de-final. Após jogo na casa do melhor classificado, o vencedor avança para a semifinal, em mais um jogo único, na casa do melhor rankeado.

No torneio deste ano serão 20 equipes, divididas em quatro grupos com os grandes sendo cabeças-de-chave. Os times enfrentam rivais das outras chaves, buscando uma das duas vagas por grupo.

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Santos Palmeiras São Paulo Corinthians Botafogo Ponte Preta XV de Piracicaba Red Bull Brasil Oeste Ituano Audax Água Santa Linense Novorizontino Ferroviária Mogi Mirim São Bento São Bernardo Capivariano Rio Claro

Enfraquecida, a APEA não resistiu e acabou extinta após a temporada de 1936. Entre 1937 e 1941, a nova entidade se consolidaria — foi rebatizada para Liga de Futebol Paulista (em 1937), Liga de Futebol do Estado de São Paulo (de 1938 a 1940) e, por fim, Federação Paulista de Futebol (desde 1941).

Em meados dadécada de 1930, ocorreu a última cisão no futebol local, novamente por conta de disputas acerca do profissionalismo. Fundou-se então a Liga Paulista de Futebol, com a participação de Corinthians e Palestra Itália, os dois principais times paulistas da época.

Em 1926, o Paulistano liderou uma nova cisão, por ser contrário à profissionalização do futebol paulista. Ferrenho defensor do amadorismo, o clube rompeu com a APEA e decidiu criar uma nova liga, denominada Liga de Amadores de Futebol (LAF). Por três temporadas, o futebol paulista teve dois campeonatos estaduais paralelos, até a desintegração da LAF em 1930.

A nova entidade, que organizou seu primeiro campeonato paralelo ao torneio da LPF em 1913, defendia uma competição menos elitista. Após quatro temporadas com duas edições paralelas, a APEA prevaleceu sobre a LPF, que acabou extinta. A maior parte dos seus clubes da LPF disputaria o torneio que se considera atualmente a Segunda Divisão.

O primeiro Campeonato Paulista foi organizado em 1902 pela Liga Paulista de Foot-Ball (LPF), entidade fundada em 1901, e contou com 10 equipes da capital. Na década de 1910, ocorreu a primeira cisão no futebol paulista, resultando na fundação da Associação Paulista de Esportes Atléticos (APEA).

Atualmente, o torneio da Primeira Divisão Paulista é disputado por 20 equipes e normalmente realizado entre janeiro e meados de maio da temporada do futebol brasileiro. Este ano será realizada a 124ª edição do torneio.

O Campeonato Paulista é a liga de futebol mais antiga do Brasil, esta que vem sendo realizada ininterruptamente desde 1902, e teve como primeiro campeão o São Paulo Athletic.

Minuto a minuto da partida entre São Paulo x Água Santa em tempo real

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre São Paulo x Água Santa, válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2016! Fique conosco nesta grande partida!