Resultado Santos x Ituano no Campeonato Paulista 2016 (2-1)

É isso amigos, partida empolgante e com polêmica na Vila Belmiro. Encerramos aqui a transmissão e agradecemos a todos que nos acompanharam.

Houve muita reclamação dos jogadores, comissão técnica e até do presidente do Ituano (Juninho Paulista) pela marcação do pênalti e os 6 minutos de acréscimo.

O peixe soma sua segunda vitória no campeonato e vai a 7 ponto no grupo A, ao qual lidera. O Ituano segue com 2 pontos no grupo B e vai se afastando dos lideres.

Lembrando que o pedido para o jogo ser realizado as 11 horas foi feito pela própria diretoria do Santos.

"É é o Campeonato Paulista, um grau de dificuldade que a gente encontra. Mas me desculpe, é desumano jogar futebol com um sol desse na cabeça. Aí o torcedor vem, quer ver jogo bonito, quer espetáculo, mas não dá. Mas é isso aí, valeu vitória", desabafou Ricardo Oliveira.

"Não, não do céu esse resultado. A gente teve oportunidades antes do gol do Ituano. Faltou qualidade para concluir em gol, mas não caiu do céu não, a gente tocou a bola e só faltou acertar o último passe", falou o volante Renato ao final da Partida.

55' FIIIM DE JOGO NA VILA BELMIRO ! O Santos vence o Ituano por 2-1, gols de Gabriel, Naylho e Ricardo Oliveira.

52' Artilheiro do último campeonato paulista, o veterano deslocou Diego na cobrança e colocou resteiro no canto esquerdo, Santos na frente, 2-1.

51' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL DO SANTOS ! RICARDO OLIVEIRA !

50' Triangulação entre Elano, Ronaldo Mendes e Lucas Lima, o camisa 20 do Santos deixa Mendes na cara do gol, que só foi parado por um carrinho de Raúl Prata. O zagueiro foi expulso.

50' PENALTI PARA O SANTOS !

Pouco mais de cino mil torcedores compareceram na Vila nesta manhã de carnaval.

47' Santos tenta buscar o gol da vitória, mas as equipes já parecem cansadas

44' Teremos mais 6 minutos de acréscimo.

41' SUBSTITUÍÇÃO: Sai o volante Renato para a entrada de Vitor Bueno.

O dia é dos zagueiros na Vila Belmiro. No primeiro tempo o defensor Gustavo Henrique fez de cabeça após o escanteio, desta vez o beque do Itu repetiu a dose e fez para o lado do Galo, 1-1.

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DO ITUANO !!! NAYLHOR, DE CABEÇA APÓS O ESCANTEIO !

33' GOL DO ITUANO ! Mas não valeu. O bandeirinha assinalou posição irregular de Marcão.

32' SUBSTITUÍÇÃO: Gabriel deixa o campo, Elano no lugar do atacante.

30' Douglas Marques das Flores paralisa novamente a partida para os jogadores se hidratarem.

29' SUBSTITUÍÇÃO: Sai o meia Marcelinho, entra o atacante Fernando Viana.

28' DIEEEEEEEEEEEEEEEGOOOOO ! Ricardo Oliveira é acionado por Lucas Lima na esquerda, o atacante invade a área e bate de canhota, obrigado o arqueiro do galo fazer mais uma boa defesa.

26' Mais uma cobrança na barreira, desta vez foi Lucas Lima.

25' SUBSTITUÍÇÃO: Ruan dá lugar para Ygor.

24' FAAAAALTA PERIGOSA PARA O SANTOS.

20' SUBSTITUÍÇÃO: Ronaldo Mendes entra no lugar de Paulinho.

19' VANDERLEI ! Marcelinho acionou Marcão, o atacante saiu cara a cara com Vanderlei, melhor para o goleiro Santista que desviou o chute com as pernas.

18' DIEEEEEGOOOOOOOO ! Gabriel pedala pelo lado direito, puxa para o meio e finaliza resteiro, obrigando mais uma boa defesa do goleiro Diego.

17' DEEEEFENDEU DIEGO ! Lucas Lima finalizou de longe, obrigando o goleiro do Itu fazer boa defesa.

16' CARTÃO AMARELO ! Mais um para jogador do Ituano, por falta em Gabriel. Desta vez Claudinho foi advertido.

14' Escanteio para o Santos cobrado por Lucas Lima e Lucas Verissimo cabeceia com perigo.

13' SUBSTITUÍÇÃO: Saiu o atacante Edinho, para entrada do também atacante Marcão, que era cotado para começar a partida.

12' No rebote Lucas Lima passou para Victor Ferraz dentro da área, o lateral chutou forte em cima do goleiro Diego. Quase o Santos amplia.

12' De novo Ricardo Oliveira manda na barreira.

11' FALTA PERIGOSA ! Paulinho domina na entrada da área mas é agarrado por Marcelinho. Lucas Lima e Ricardo Oliveira na bola.

9' Santos administra o resultado e trabalha a bola com tranquilidade.

5' VANDERLEI ! o goleiro santista faz boa defesa em chute de Peri !

0' A bola volta a rolar na Vila Belmiro.

O galo tentou jogar nos contra-ataques, mas exceto um chute de Claudinho, quase não levou perigo a meta do goleiro Vanderlei.

Santos fez boa partida na Vila e conseguiu abrir o placar no final do primeiro tempo. Destaque até aqui para Thiago Maia, muito bem no meio, desarmando a maioria das jogadas de ataque do Ituano.

"A gente sabia que todo time que vem jogar aqui propõe um jogo defensivo, mas a gente teve paciência, tentamos de todo jeito entrar pela direita, pelo meio, mas graças a Deus ele me abençoou com um gol", disse o artilheiro da partida, Gustavo Henrique.

50' ENCERRA O PRIMEIRO TEMPO ! O Santos vence o Ituano por 1-0, com gol de cabeça do zagueiro Gustavo Henrique.

48' Peri recebeu cartão amarelo, o terceiro para um jogador do Ituano na partida.

Lucas Lima cobra escanteio na cabeça do zagueiro santista, que manda com precisão, no angulo do goleiro Diego. 1-0 Peixe na Vila Belmiro.

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DO SAAANTOS ! GUSTAVO HENRIQUE !

MAIS CINCO MINUTOS DE ACRESCIMO NA VILA.

46' ISOLOU ! Ricardo Oliveira recebeu de Renato em boas condições para finalizar para o gol, mas pegou mascado de esquerda. A bola quase saiu da Vila.

43' PERDEU ! Gabriel Recebeu na área, ficou no mano com o zagueiro, pensou, pensou e chutou fraco, tranquilo nas mãoes de Diego.

42' O SANTOS CRESCE NO JOGO ! Paulinho ajeita para Ricardo Oliveira na meia lua da área, o atacante chuta forte, mas a bola é desviada e vai para fora.

40' LUCAS LIMA ON FIRE ! O maestro santista limpa quase toda defesa do Ituano, mas na hora de deixar Ricardo Oliveira na cara do gol, o meia toca em cima do zagueiro.

38' Na barreira. Ricardo Oliveira cobra mal, sem força e sem altura. Desperdiça boa oportunidade o alvinegro.

Amarelou para Luiz Felipe, zagueiro do Ituano.

37' FALTA PERIGOSA ! Lucas Lima costura a defesa do galo e só é parado com falta, na entrada da área.

33' Volante santista reclamou de uma cotovelada no estomago. Já está de volta ao campo.

32' Thiago Maia caiu no gramado e foi retirado pela maca. Léo Cittadini no aquecimento.

28' A bola já rola de volta no Urbano Caldeira.

26' PARADA TÉCNICA NA VILA BELMIRO. Faz forte calor na manhã da baixada santista.

25' UUUUUUUH ! Thiago Maia roubou a bola no meio campo e lançou para Lucas Lima. O maestro santista fez belo cruzamento na área, mas Gabriel não alcançou a bola.

24' QUASE ! Joga ensaiada na cobrança de falta. Lucas Lima rolou para Victor Ferraz no lado direito da área, o lateral ajeitou para atrás e Gabriel livre, furou e chutou sem perigo. Era uma boa oportunidade para o Peixe.

22' Gabriel segue sendo caçado em campo. Mais uma falta nele, desta vez Pery foi o infrator.

20' CARTÃO AMARELO ! Para Raúl Prata, por segurar Gabriel.

11' CORTA A ZAGA ! Lucas Lima faz excelente lançamento para Ricardo Oliveira, o atacante santista tentou acionar Gabriel que entrava livre na área, mas Pery antecipou o cruzamento e fez o corte.

9' FORA ! O volante Renato arrisca do meio da rua e a bola passa próximo ao gol de Diego.

7' CAÇADO ! mais uma chegada forte no atacante Gabriel, desta vez Douglas Marques das Flores não marcou nada. Segue o jogo !

5' Jonatan Lima chega duro em Gabriel, o juiz marca apenas a falta, mas jogadores santistas pedem o amarelo.

4' PRA FORA ! a primeira grande chance da partida é do Ituano. Claudinho domina pelo lado direito de ataque, ajeita o corpo e finaliza com perigo, rente a trave esquerda de Vanderlei.

3' Santos tenta pressionar o Ituano no seu campo de defesa e esboça uma pressão no início de jogo.

TRILA O APITO ! bola rolando no gramado da Vila Belmiro.

O treinador Dorival Junior é recepcionado por 100 funcionários na entrada de campo. Uma homenagem ao seu 100° jogo comandando o Peixe.

Bom dia torcedor ! Em 15 minutos começa a partida entre Santos e Ituano !

Sem poupar titulares, Dorival vai com força máxima contra o Ituano visando engrenar a equipe no paulistão

O Ituano também aposta em um prata da casa para ser decisivo na partida deste sábado. O atacante Marcão marcou um dos dois gols que o galo anotou até aqui no Campeonato Paulista.

Vale ficar atento ao desempenho do atacante Gabriel Barbosa. O jovem de 19 anos está em excelente fase e marcou em todos os jogos do peixe em 2016: Nos empates em 2-2 e 1-1, contra Bahia e São Bernardo respecitavamente e na vitória contra a Ponte Preta por 2-0, quando também contribuiu com uma assistência para Ricardo Oliveira.

"Precisamos ter paciência com o Marcão e com quem vem jogando. Trabalhamos para que as coisas aconteçam, mas isso é questão de tempo. Vamos ajustar os erros, as finalizações e tentar ter um resultado positivo contra o Santos, um adversário com estrutura muito melhor que a nossa", afirmou Pugliese.

Sem nenhuma vitória até aqui, o Ituano mudou bastante o seu elenco comparado a temporada passada. O comandante da equipe, Tarcísio Pugliese, pede paciência ao torcedor, que tem pegado no pé dos atletas, principalmente do atacante Marcão.

“Conseguimos realizar um bom jogo fora de casa, nós sabemos que é um dos grandes desafios para esta temporada. Precisamos ter mais consistência tanto dentro como fora de casa. Estamos trabalhando muito forte, Dorival tem cobrado muito a gente em relação a isso. Fico feliz, pois a gente ganhou, jogou bem, não foi contra qualquer time, é um adversário de Série A. Estamos muito felizes com isso", declarou Victor.

Com contrato renovado até 2018, o lateral direito Victor Ferraz elogiou a postura do time santista no duelo contra a Ponte Preta e acredita que a equipe está cada vez mais madura.

Em 2010 o Santos foi campeão paulista após derrotar o Santo André nas finais Com Dorival no comando, Neymar, Robinho, Ganso, André e companhia proporcionavam jogos cheios de gols e partidas memoráveis. Uma delas contra o Galo de Itu, quando o alvinegro saiu vencendor com um placar elástico de 9-1 (mesmo sem Neymar)

Apesar do favoritismo santista, em 2014 o Ituano proporcionou uma das maiores zebras do estadual paulistano, ao derrotar o na época tri campeão Santos, nos pênaltis.

O histórico do confronto entre as equipes é de 25 partidas e começou em 1990, com vitória do Santos. Ao todo o peixe venceu 16 vezes, o Ituano outras três e o jogo ficou igualado em mais 6 oportunidades.

O Ituano é o terceiro colocado do grupo B, com dois pontos. O galo empatou suas duas partidas que fez até aqui em 1 a 1. Na primeira rodada visitou o São Bento e na ultima quarta-feira (3) recebeu o Linense.

Líder do grupo A com 4 pontos, o Santos faz sua segunda partida como mandante no campeonato. Na primeira rodada ficou no empate em 1-1 com o São Bernardo, na Vila Belmiro. Já na última rodada o peixe visitou a Ponte Preta e conquistou sua primeira vitória no torneio, derrotando a macaca por 2-0.

Bom dia ! Acompanhe a partir de agora a transmissão da partida entre Santos e Ituano, que começa às 11h deste sábado (6), pela terceira rodada do Campeonato Paulista 2016.