Apesar de boa atuação, Bauza deverá deixar Calleri no banco diante do César Vallejo

Na tarde deste sábado (6), o São Paulo recebeu, pela 2º rodada do Campeonato Paulista, a equipe do Água Santa. Com ótima atuação do atacante argentino Calleri, marcando dois gols, o Tricolor venceu a equipe de Diadema por 4 a 0 - os outros dois tentos foram marcados por Thiago Mendes e Michel Bastos.

Após a partida, o técnico da equipe, Edgardo Bauza, não garantiu a titularidade de Calleri na partida diante do César Vallejo, na próxima qurta-feira (10), pela Pré-Libertadores.

"A equipe que vai jogar contra o César Vallejo vai ser a mesma que jogou no Peru. Se Calleri estiver bem fisicamente, ele vai entrar no lugar do Alan Kardec, mas acredito que ele comece no banco de reservas", declarou o comandante.

Patón Bauza também comentou sobre a posição de Calleri, dizendo que o jogador é o típico camisa 9.

"Calleri é um típico centroavante, que se move melhor dentro da área, não é para jogar por fora. Ele pode jogar um pouco mais atrás, mas não se sente muito cômodo, porque não é muito técnico. Como o conheço, trato de aproveitar seus atributos", disse.

Bauza também falou do esquema tático da equipe: "O desenho tático não foi muito diferente, a única diferença é que jogamos com dois atacantes. No primeiro tempo não tivemos muita circulação de bola, mas quando entrou o Ganso isso foi solucionado", falou.

O técnico comentou sobre o desempenho da equipe, dizendo que foi uma boa partida: "No primeiro tempo tivemos alguns problemas muito pontuais que brindaram a equipe adversária com a possibilidade de marcar. No intervalo corrigimos e eu gostei muito da ordem para não dar chances para o adversário não criar nada. Tocamos bem a bola, fomos ordenados, e terminamos fisicamente melhor que o Água Santa. Foi uma boa partida", disse.

Para finalizar, Patón falou sobre o clássico do próximo domingo (14), diante do Corinthians, em Itaquera: "Clássico é um jogo lindo para medir forças, mas é muito mais importante o jogo da Libertadores, então vamos colocar toda a nossa força em campo, e tomara que a torcida nos ajude nas arquibancadas", finalizou.