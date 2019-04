São Bento e Novorizontino se enfrentam em busca da primeira vitória no Campeonato Paulista

Na tarde desta quarta-feira (10), às 17h, São Bento e Novorizontino se enfrentam no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista 2016. As duas equipes buscam a primeira vitória na competição.

A equipe de Sorocaba estreou na competição enfrentando o Ituano, na Arena Barueri. A partida acabou 1 a 1. Na segunda rodada, outro empate, mas esse muito bom: diante do Palmeiras, no Pacaembu cheio, o São Bento conseguiu virar o jogo mas sofreu empate no fim.

Com os dois resultados, a equipe ocupa a terceira posição do grupo A do Paulistão, com dois pontos, um a menos que o segundo colocado Oeste.

O Novorizontino tem a mesma campanha que o time de Sorocaba. Na primeira partida, foi a Lins e empatou com o Linense por 2 a 2. Depois, recebeu o Botafogo e empatou por 1 a 1.

O time é o terceiro colocado do grupo B, com dois pontos, dois a menos que os líderes São Bernardo e Palmeiras.

O Azulão conta com a provável estreia de Edno e o futebol de Morais

O time de Sorocaba, que conta com alguns nomes bem rodados nos principais clubes do país, deverá promover a estreia do atacante Edno nesta partida e, assim, espera aumentar o poder de fogo do seu ataque.

Além disso, o meia Morais, autor de um golaço no empate contra o Palmeiras por 2 a 2, é a esperança no setor criativo da equipe. O jogador minimizou a importância do golaço e revela que podem sair outros.

"Sei lá, tem o ano inteiro ainda para sair um monte de gol bonito. Resta torcer", disse o meia do São Bento.

Novorizontino sente necessidade de vitória e quer conseguir êxito em Sorocaba

A equipe, que acabou de acender à primeira divisão, conta com Jéci, ex-Palmeiras e Coritba, além de Richarlyson, com passagens destacadas por São Paulo e Atlético-MG. Estes são os nomes mais conhecidos da equipe. Richarlyson falou sobre a partida.

"O time se portou bem nos dois primeiros jogos. Contra o Linense fora de casa, tivemos totais condições de vencer, mas sofremos o empate no final. Já contra o Botafogo em Novo Horizonte, nós tomamos conta da partida, porém num lance de bola parada o adversário acabou marcando. Fomos superiores, não demos outras chances a eles, mas demoramos muito pra fazer o gol. O lado bom é que jogamos bem e pontuamos nas duas primeiras rodadas, mas neste ano caem seis equipes para a Série A2 e é fundamental que vençamos o máximo de partidas neste começo de competição para não termos problemas no futuro", disse.

O jogador ainda completou: "Será um jogo muito importante, cuja vitória nos permitiria não nos afastarmos dos clubes que estão na nossa frente no grupo. Ainda temos reforços para estrear e quando isso ocorrer a tendência será de evoluirmos ainda mais. O Fahel chegou há duas semanas, o Roberto estreou contra o Botafogo e nos ajudou muito, ou seja, as nossas perspectivas são muito boas", avaliou.