Resultado Náutico x Salgueiro no Campeonato Pernambucano 2016 (1-0)

O Tricolor do Sertão tem como opções para Sérgio China: Gleibson, Toty, Luiz Eduardo, Maurício, Lucas Piauí, Nilson, Jaíldo, Paulinho Mossoró, John, Anderson Lessa e Clebson

Salgueiro escalado! Carcará está confirmado para o confronto com: Mondragon; Marcos Tamandaré, Ranieri, Rogério e Daniel; Rodolfo Potiguar, Moreilândia e Cássio Ortega; Jefferson Berger, Alexon e Piauí

Goleiros alvirrubros entram em campo para realizar o aquecimento antecedente ao apito inicial

No banco de reservas, Gilmar Dal Pozzo tem à disposição: Rodolpho, Rafael Ribeiro, Niel, Fernando Pires, Gil Mineiro, Jefferson Nem, Eduardinho, Thiago Santana, Renan Oliveira, Rafael Ratão e Walber

Náutico definido! Timbu vai a campo com: Júlio César; Rafael Pereira, Fabiano Eller, Ronaldo Alves e Gastón Filgueira; Elicarlos, Rodrigo Souza e Caíque; Roni, Daniel Morais e Bérgson

Conforme esperado, o Náutico vai a campo com o uniforme número um. Staff alvirrubro já arrumou as camisas no vestiário

Itaipava Arena Pernambuco, conhecida como Arena Pernambuco, será o palco do confronto desta noite entre Náutico e Salgueiro, válido pelo Campeonato Pernambucano.

Náutico x Salgueiro

O maior campeão do Campeonato Pernambucano é o Sport Club do Recife. O Leão da Ilha do Retiro já conquistou o certame estadual por 40 vezes, sendo o último em 2014. O segundo lugar pertence ao Santa Cruz, que tem 28 conquistas, enquanto o Náutico é o terceiro colocado, com 21 taças (2004 foi o ano da última). América (seis vezes), Torre (três), Tramways (duas) e Flamengo-PE (uma) também foram campeões do Pernambucano, que nunca teve um vencedor do interior do estado.

FIQUE DE OLHO Náutico x Salgueiro: Cássio, meia-atacante do Salgueiro, pode ser o diferencial do escrete do sertão pernambucano neste duelo. O jogador vem tendo um bom desempenho neste estadual e marcando gols importantíssimos para manter o escrete salgueirense com boas possibilidades e chegar ao mata-mata.

FIQUE DE OLHO Náutico x Salgueiro: Bergson, atacante do Náutico, pode ser um dos pontos de desequilíbrio do alvirrubro de Rosa e Silva nesta noite. O ofensivo vem mostrando bom desempenho no comando do ataque do Timbu e tem, apesar de desperdiçar algumas oportunidades claras, balançou as redes nas duas primeiras partidas da competição estadual.

O Campeonato Pernambucano no ano passado foi decidido entre Santa Cruz e Salgueiro. Os tricolores passaram pelo Central na semifinal, enquanto o Carcará bateu o Sport. No primeiro jogo da final, realizado no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, os donos da casa fizeram uma grande pressão, no entanto, não passaram de um empate por 0 a 0 e acabaram sendo derrotados por 1 a 0, no estádio do Arruda, em que o Mais Querido sagrou-se campeão com gol de Anderson Aquino.

Com a classificação para o hexagonal do título, Central e América também garantiram a participação na Série D de 2016 e 2017, pois a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) agora quer todos os participantes da última divisão do futebol brasileiro definido no final de cada temporada. Desta maneira, quem passar para o hexagonal do título na próxima temporada terá o direito de disputar a Série D apenas em 2018.

Os quatro primeiro colocados do hexagonal do título vão para a disputa de mata-mata, que conta com jogos de ida e volta. Quem passar nas semifinais, vai fazer a grande decisão e, assim, será conhecido o campeão do Campeonato Pernambucano 2016. Outros seis clubes disputam o hexagonal da permanência com jogos de ida e volta e, ao fim, os dois últimos colocados vão disputar a Série A2 do Pernambucano em 2017.

O hexagonal do título do Campeonato Pernambucano conta com Sport, Náutico, Salgueiro, Santa Cruz, Central e América. Os quatros primeiros, por participarem das três principais divisões do país, não podem duelar na primeira fase por conta de uma determinação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que aponta para a necessidade da realização de uma pré-temporada no mês de Janeiro, com os campeonatos estaduais começando oficialmente em fevereiro.

Campeonato Pernambucano 2016

O Campeonato Pernambucano 2016 começou ainda no dia 10 de Janeiro, quando seis clubes (Central, Serra Talhada, Porto, Atlético-PE, América e Pesqueira) receberam mais dois que subiram da Série A2 (Vitória e Belo Jardim) e iniciaram a primeira fase, que foi dividida em dois grupos com quatro times em cada um. Ao fim, Central e América foram os lideres dos Grupos A e B, respectivamente, e vão disputar o hexagonal do título com Sport, Santa Cruz, Náutico e Salgueiro, enquanto os demais vão duelar contra o rebaixamento no hexagonal da permanência.

Guia VAVEL do Campeonato Pernambucano 2016

Nesta temporada, o Náutico vem com o objetivo de encerrar um longo jejum de títulos. A última vez que os alvirrubros de Rosa e Silva festejaram o estadual foi em 2004, quando acabaram batendo o Santa Cruz na decisão. Desde então, o Campeonato Pernambucano tem ficando com Sport ou Santa Cruz.

O Campeonato Pernambucano terá sua 102º edição nesta temporada. O tradicional estadual começou a ser disputada ainda em 1915 de maneira amadora, até que 21 anos depois se profissionalizou. Desta maneira, no período sem profissionalização, foram realizadas 22 edições, com o Sport sendo o principal vencedor com sete Taças, mas sendo seguido pelo América, que conquistou cinco troféus.

Bom noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Náutico x Salgueiro, partida pela primeira rodada do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano 2016, a ser disputada às 22h30 (horário de Brasília), na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, Pernambuco.