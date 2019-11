Resultado Central x Sport no Campeonato Pernambucano 2016 (1-2)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Central e Sport. Até a próxima!

FIM DE JOGO! O Sport vence por 2 a 1 com gols de Lenis e Túlio de Melo. Índio fez para o Central.

49' ÚLTIMO LANCE! Túlio de Melo salva o Sport em cabeçada de Márcio.

48' Cartão amarelo para Renê!

45' QUASE O TERCEIRO! Matheus Ferraz acerta o travessão após escanteio.

44' Substituição no Sport! Sai: Everton; Entra: Henríquez.

41' Substituição no Central: Sai: Henrique; Entra: Pelezinho

39' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT!! TÚLIO DE MELO! O atacante sobe mais que todo mundo e faz o seu primeiro gol com a camisa do Leão!

37' Moisés arrisca de fora da área e acerta novamente o travessão do goleiro Danilo

35' Central chega com mais perigo ao gol neste momento. Sport recua.

32' Candinho armou o contra-ataque e achou Charles, que tocou cruzado e viu a bola passar pela frente do gol de Danilo Fernandes.

27' Após bolas na trave de ambos os lados, o jogo fica morno neste momento.

24' Cartão amarelo para Daniel!

21' RESPOSTA! Túlio de Melo sobe mais do que todo mundo e cabeceia forte, mas a bola explode na trave direita de Juninho.

19' UUUH! Candinho ficou na cara de Danilo Fernandes, que defendeu o primeiro chute, mas no rebote ele mandou no travessão!

15' Substituição no Central! Sai: Índio; Entra: Cadinho

14' UUH!! Renê cobra falta na área e Rithely, completamente livre, cabeceia para fora.

13' Substituição no Sport! Sai: Luiz Antônio; Entra: Fábio

11' Fábio vai entrar na equipe do Sport. Luiz Antônio deve sair.

9' Cartão amarelo para Lenis!

7' Gustavo recebe de Araújo e manda uma bomba para Danilo Fernandes fazer grande defesa.

3' Central começou melhor o segundo tempo.

1' UUH!! Central bateu falta com Gustavo e a bola passou perto.

0' Começa o 2º tempo!

46' Fim de primeiro tempo!

45' Ferraz foi tentar recuar para o goleiro Danilo Fernandes, mas mandou fraco e Rony ficou na cara do goleiro. Quase o Central marca!

41' Túlio de Melo dá belo passe para Lenis, que vai à linha fundo e cruza. Defesa afasta.

35' Sport tenta chegar em mais uma jogada de bola parada, mas juiz marca falta de ataque.

34' Sport tenta reagir após o gol sofrido, mas peca no último passe e perde a oportunidade de criar boas chances

31' UHHHHHHHHH! Gustavo arrisca de fora da área, mas Danilo Fernandes defende seguro no meio do gol

30' Patativa se aproveitou um descuido da defesa do Leão e, em um lance duvidoso, alcançou o empate, indo mais organizado ao ataque

28' GOOOOOOOOOOOOOOL DO CENTRAL! ÍNDIO! Araújo fez boa jogada em cima de Matheus Ferraz e serviu Roni. O atacante centralino cruzou na pequena área em direção a Índio, que se apoiou em Durval, virou e bateu para o fundo do gol. Central 1x1 Sport

26' Partida cai de ritmo em relação ao início, mas com os leoninos mais dispostos ofensivamente

24' Passada a primeira metade do primeiro tempo, o Sport é melhor em campo e é merecedor do resultado. O Central, por outro lado, não consegue furar o bloqueio rubro-negro

22' Índio tabela com Sadrack e chuta cruzado, mas Danilo Fernandes corta para escanteio sem problemas

19' Central tenta apostar nas jogadas infiltradas, enquanto o Sport espera um descuido para marcar pela segunda vez

16' Público começa a melhorar no Lacerdão com a vitória parcial do Sport

14' Melhor postado em relação aos jogos com Salgueiro e América, o Sport não dá espaço ao Central, que busca o empate diante da torcida

12' UHHHHHHHHH! Túlio de Melo é lançado por Everton Felipe, domina e sai bem no ataque, mas bate na rede pelo lado de fora

10' À frente no placar e melhor em campo, Sport administra bem a vantagem, procurando espaços na defesa centralina

8' Patativa sente o gol e já parte para o ataque, porém sem sucesso

6' GOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! LENIS! Após cobrança de escanteio na pequena área de Renê, o meia colombiano surgiu livre e cabeceou para o fundo do gol. A bola ainda desviou em Gustavo antes de ir às redes. Central 0x1 Sport

4' UHHHHHHHHH! Agora é a vez de Serginho arrematar de longe e dar susto ao arqueiro alvinegro

3' Mesmo fora de casa, Sport é quem começa com as ações ofensivas no Lacerdão

1' UHHHHHHH! Com um minuto de bola rolando, Rithely arrisca de fora da área e assusta o goleiro Juninho

0' Bola rolando no Lacerdão para Central x Sport! Saída de bola é do Leão

Um minuto de silêncio para Felinho, ex-goleiro do Central

Já já a bola vai rolar em Caruaru! Acompanhem por aqui

Hino estadual é executado no Lacerdão

Sport também no gramado! Equipes agora irão perfilar para a execução do hino de Pernambuco

Em toda a história, Central e Sport se enfrentaram 223 vezes. São 152 vitórias do Leão, 52 empates e 19 triunfos da Patativa

Central em campo! Patativa no gramado para a partida que terá início em instantes

A arbitragem do duelo de logo mais é de Nielson Nogueira Dias

Já já a bola vai rolar no Lacerdão! Não saiam daqui. Equipes estão no vestiário

Mesmo com expectativa ruim de público, a torcida do Leão se faz presente em bom número

Diferente dos últimos jogos, quando atuou com o uniforme rubro-negro, o Sport vai a campo com o uniforme azul

Jogadores do Sport também adentram ao campo de jogo para o último trabalho antes do apito inicial

Goleiros Danilo Fernandes e Magrão realizam o último aquecimento antes da partida

Apesar de faltar menos de uma hora para a bola rolar, a expectativa de público não é das melhores para o confronto entre lanternas

No banco de reservas, os alvinegros têm à disposição: Murilo, Wilker, Siderval, Moisés, Léo Olinda, Walasson, Candinho, Jeffinho, Jonatas, Atila e Lima

Central também está confirmado! Patativa vai a campo com as seguintes peças: Juninho; Gustavo, Henrique, Vinícius e Sadrak; Charles Vágner, Márcio Paraíba, Daniel Paraíba e Araújo; Índio e Roni

É a terceira escalação diferente do Sport nos três jogos iniciais do Campeonato Pernambucano

No banco de reservas, Falcão tem como opções: Magrão, Christianno, Henríquez, Maicon, Ronaldo, Neto Moura, Wallace, Fábio e Juninho

Sport escalado! Leão vai a campo com: Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rithely, Serginho e Luiz Antônio; Reinaldo Lenis, Túlio de Melo e Everton Felipe

Sport acaba de chegar ao Lacerdão! Leão já está no campo de jogo, faltando aproximadamente uma hora para o apito inicial

Faltando pouco mais de uma hora para a bola rolar, os jogadores do Sport já realizaram a preleção com o treinador Falcão e estão a caminho do Lacerdão

"O treinador tem confiança no grupo e acredita em cada um. Falcão e toda a comissão técnica vem nos apoiando. Isso é importante para todo mundo porque a gente fica com a cabeça tranquila para se dedicar em campo e trabalhar para se dedicar em campo e trabalhar para aumentar a confiança em nós mesmos. Estamos tendo tempo para corrigir porque as coisas não estão dando certo", afirmou Matheus

A tendência é que Luiz Antônio seja escalado para formar um trio no setor de meio de campo, ao lado de Rithely e Serginho. Ainda que a cobrança esteja intensificada, o clima é tranquilo, segundo o zagueiro Matheus Ferraz. O defensor afirma que Falcão realiza trabalhos intensos para o grupo não se abater com o momento negativo

Para o jogo contra o Central, o técnico Paulo Roberto Falcão não poderá contar com o meia Mark González. Um dos principais reforços para a atual temporada, o atleta chileno sentiu lesão na coxa na última sexta-feira (5) e não participou de nenhum treinamento após a derrota ante o América

O início do Sport no Campeonato Pernambucano foi surpreendente de forma negativa. O time perdeu os dois primeiros jogos oficiais do ano e precisa mais do que nunca vencer para não ficar ainda mais distante do líder do Hexagonal, o rival Náutico

"Precisamos de reforços. Eu não quero jogador que esteja parado. Precisamos de jogadores que estão disputando os campeonatos que começaram. Temos que ver se os atletas têm interesse em se transferir. A vantagem para eles é que temos o planejamento até o final do ano"​, garantiu o comandante

O técnico da Patativa deixou bem claro também que novos jogadores, além de Giso, devem chegar para reforçar o elenco na fase decisiva do campeonato

A novidade no Central foi a apresentação do meia Giso. O jogador, contratado recentemente foi integrado ao elenco alvinegro e trabalhou normalmente com o grupo. O técnico Flávio Barros não confirmou nenhuma mudança, mas Giso pode ser um nome que pode aparecer durante o confronto

Estádio Luiz José de Lacerda, conhecido como Lacerdão, será o palco do confronto desta noite entre Central e Sport, válido pelo Campeonato Pernambucano.

Foto: Divulgação/FPF

Central x Sport

O maior campeão do Campeonato Pernambucano é o Sport Club do Recife. O Leão da Ilha do Retiro já conquistou o certame estadual por 40 vezes, sendo o último em 2014. O segundo lugar pertence ao Santa Cruz, que tem 28 conquistas, enquanto o Náutico é o terceiro colocado, com 21 taças (2004 foi o ano da última). América (seis vezes), Torre (três), Tramways (duas) e Flamengo-PE (uma) também foram campeões do Pernambucano, que nunca teve um vencedor do interior do estado.

Resultado Central x Sport 2016

FIQUE DE OLHO Central x Sport: Lenis, atacante do Sport, é a grande esperança da torcida rubro-negra nesta noite para que o Leão saia de campo com os primeiros três pontos. Uma das principais contratações dos leoninos para a temporada, o atacante colombiano espera colocar um fim no jejum de vitórias da equipe neste início de ano.

Foto: Williams Aguiar/Sport

FIQUE DE OLHO Central x Sport: Araújo, atacante do Central, é o principal nome do escrete de Caruaru para esta temporada. Experiente e com passagens de destaque em vários clubes do Brasil, o atacante busca provar que ainda pode ser muito útil para o futebol e, assim, ajudar a Patativa a conseguir uma vaga no mata-mata do certame estadual.

Foto: Divulgação/Central

O Campeonato Pernambucano no ano passado foi decidido entre Santa Cruz e Salgueiro. Os tricolores passaram pelo Central na semifinal, enquanto o Carcará bateu o Sport. No primeiro jogo da final, realizado no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, os donos da casa fizeram uma grande pressão, no entanto, não passaram de um empate por 0 a 0 e acabaram sendo derrotados por 1 a 0, no estádio do Arruda, em que o Mais Querido sagrou-se campeão com gol de Anderson Aquino.

Com a classificação para o hexagonal do título, Central e América também garantiram a participação na Série D de 2016 e 2017, pois a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) agora quer todos os participantes da última divisão do futebol brasileiro definido no final de cada temporada. Desta maneira, quem passar para o hexagonal do título na próxima temporada terá o direito de disputar a Série D apenas em 2018.

Os quatro primeiro colocados do hexagonal do título vão para a disputa de mata-mata, que conta com jogos de ida e volta. Quem passar nas semifinais, vai fazer a grande decisão e, assim, será conhecido o campeão do Campeonato Pernambucano 2016. Outros seis clubes disputam o hexagonal da permanência com jogos de ida e volta e, ao fim, os dois últimos colocados vão disputar a Série A2 do Pernambucano em 2017.

O hexagonal do título do Campeonato Pernambucano conta com Sport, Náutico, Salgueiro, Santa Cruz, Central e América. Os quatros primeiros, por participarem das três principais divisões do país, não podem duelar na primeira fase por conta de uma determinação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que aponta para a necessidade da realização de uma pré-temporada no mês de Janeiro, com os campeonatos estaduais começando oficialmente em fevereiro.

Campeonato Pernambucano 2016

O Campeonato Pernambucano 2016 começou ainda no dia 10 de Janeiro, quando seis clubes (Central, Serra Talhada, Porto, Atlético-PE, América e Pesqueira) receberam mais dois que subiram da Série A2 (Vitória e Belo Jardim) e iniciaram a primeira fase, que foi dividida em dois grupos com quatro times em cada um. Ao fim, Central e América foram os lideres dos Grupos A e B, respectivamente, e vão disputar o hexagonal do título com Sport, Santa Cruz, Náutico e Salgueiro, enquanto os demais vão duelar contra o rebaixamento no hexagonal da permanência.

Guia VAVEL do Campeonato Pernambucano 2016

Nesta temporada, o Náutico vem com o objetivo de encerrar um longo jejum de títulos. A última vez que os alvirrubros de Rosa e Silva festejaram o estadual foi em 2004, quando acabaram batendo o Santa Cruz na decisão. Desde então, o Campeonato Pernambucano tem ficando com Sport ou Santa Cruz.

Minuto a minuto Central e Sport em tempo real

O Campeonato Pernambucano terá sua 102º edição nesta temporada. O tradicional estadual começou a ser disputada ainda em 1915 de maneira amadora, até que 21 anos depois se profissionalizou. Desta maneira, no período sem profissionalização, foram realizadas 22 edições, com o Sport sendo o principal vencedor com sete Taças, mas sendo seguido pelo América, que conquistou cinco troféus.

Bom noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Central x Sport, partida pela primeira rodada do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano 2016, a ser disputada às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Luiz Lacerda, em Caruaru, Pernambuco.