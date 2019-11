Resultado Portuguesa-RJ x Flamengo no Campeonato Carioca 2016 (0-5)

23:44 Na 4ª rodada o rubro-negro vai à São Januário visitar o maior rival no domingo as 16h. A lusa enfrenta o Volta Redonda no mesmo Raulino de Oliveira onde recebeu o Flamengo também no domingo as 19h30

23:43 Flamengo consegue sua segunda vitória e vai aos 7 pontos ocupando a segunda posição no Grupo B. Já a Portuguesa fica com 3 pontos na 6ª posição no Grupo A

23:39 Público: 8.205 presentes / 7.077 pagantes / Renda: R$ 181.765

FIM DE JOGO! Flamengo vence a Portuguesa no Raulino de Oliveira por 5 a 0. Marcaram W.Arão, duas vezes, Paolo Guerrero, Emerson Sheik e Rodinei. No primeiro tempo Sheik ainda perdeu uma penalidade máxima

45' Arbitro indica mais 3 minutos de adição ao tempo regulamentar

GOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! RODINEI! Lateral acerta um petardo com o pé direito e o Fernando outra vez nem esboça reação. Flamengo 5 a 0 contra a Portuguesa

42' Jorge exagera na força quando tentava chutar ao gol

39' Fernando fez defesa de vôlei na finalização rubro-negra

MUDOU O FLA! Sai W.Arão, autor de 2 gols, para entrada de Alan Patrick deixando o time bem ofensivo

ESPALMA PAULO VICTOR! Cruzamento na cabeça de Rafael Paty nas costas do lateral. PV evitou o primeiro gol da Lusa

UHHHH! Felipe cabeceia cruzamento de Jorge para fora e a torcida canta o nome do menino

MUDOU O FLAMENGO! Paolo Guerrero sai para entrada de Felipe Vizeu

34' Felipe Vizeu, artilheiro e campeão da Copa SP de Juniores, foi chamado por Muricy Ramalho

GOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! Emerson Sheik! Ele bateu com calma e Fernando nem caiu para defender abrindo 4 a 0 aos 30 minutos do segundo tempo

OUTRO VERMELHO! Márcio recebe o segundo cartão amarelo por cometer a infração e a Portuguesa ficará sem goleiro. Fernando Fernandes, que acabou de pisar no gramado vai ao gol

PÊNALTI PARA O FLAMENGO! Márcio derrubou Emerson Sheik que o driblava

MUDOU A LUSA! Fernando Fernandes, ex Fla, entra no lugar de Allan

CARTÃO VERMELHO! Allan Miguel é expulso por falta em Gabriel

21' Flamengo tentava outra ação rápida mas Sheik carimbou Gabriel na hora de finalizar

DEFENDEU MÁRCIO! Flamengo recupera a bola com Rodinei que finaliza em cima do goleiro

MUDOU O FLA! Gabriel entra mesmo no lugar do camisa 7

18' Marcelo Cirino recebe pancada e pede para sair de campo. Gabriel vem aí!

GOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! W.ARÃO! Doblete do camisa 5 rubro-negro em jogada pela direita que passou pelos pés de Rodinei e Guerrero antes de chegar aos pés do meio campo. Flamengo agora tem 3 a 0 no placar contra a Portuguesa

FLAMENGO CHEGOU DE NOVO! Sempre pressionando e roubando a bola. Guerrero driblou o marcador e finalizou por cima mesmo com o gol aberto

UHHHHHH! Emerson Sheik pressionando ganhando o lateral, após a cobrança ele cruza, a zaga afasta e Fede Mancuello finaliza ao lado do gol com perigo

CARTÃO AMARELO! Márcio reclama bastante alegando simulação do atacante peruano e é advertido com o cartão

8' Emerson Sheik novamente sai em velocide agora assistindo Paolo Guerrero que foi derrubado mas o arbitro mandou seguir

5' Cirino recebeu passe de Emerson Sheik na infiltração tendo o atacante levado o desarme do lateral Belarmino. Em seguido Cirino cometeu falta no defensor

3' Elivelton acertou Guerrerou na cabeça resultando em falta que o Flamengo cobrou rápido

MUDOU A LUSA! Emerson e Elivelton entraram enquanto Gilcimar e Victor Hugo abandonaram o jogo

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Flamengo sai com a bola em direção ao lado direito

22:49 Paolo Guerrero marcando seu gol de cabeça. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Flamengo domina a Portuguesa e vai vencendo por 2 a 0 em Volta Redonda. Paolo Guerrero abriu o placar aos 32 minutos e W.Arão ampliou a vantagem aos 36 minutos

45' Phillip Benett indica mais 2 minutos de acréscimos

CARTÃO AMARELO! Paolo Guerrero reclama de forma acintosa a marcação anterior sendo o primeiro penalizado com cartão pela arbitragem

44' Guerrero lançado em velocidade e puxa o lateral da lusa tentando o domínio da bola

43' Márcio recebe passe pressionado e precisou jogar bola pela linha de fundo. Escanteio que Mancuello cobra

42' Flamengo cozinha a bola com mais calma nessa reta final de primeira etapa

40' Portuguesa bate escanteio na pequena area sem levar perigo iminente ao gol adversário

36' A Portuguesa se segurou como pôde até o primeiro gol mas com a pressão do Flamengo atacando por todos os lados era questão de tempo furar o bloqueio defensivo

GOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! W.ARÃO! Tão logo abriu o placar, o rubro-negro já amplia após assistência de Emerson Sheik ampliando o marcador, 2 a 0 Flamengo

GOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! GUERRERO! Mancuello levantou a bola no bico da grande área na cabeça do camisa 9, ele subiu no segundo pau e finalizou quase caido abrindo o placar em Volta Redonda. Flamengo faz 1 a 0 contra a Portuguesa

28' Rodinei invade a area pela ponta direita e tenta servir Cirino. Allan Miguel corta o cruzamento para escanteio

27' Portuguesa tenta chegar ao ataque mas tem impedimento assinalado

25' Flamengo tem 72.5% de posse de bola na primeira metade inicial do jogo

DEFENDEU MÁRCIO! Guerrero chuta para encaixe do goleiro da Lusa

21' Cirino comete falta em Gilcimar quando tentava retomar a bola no grande círculo

16' W.Arão chuta de longe e a bola desvia na zaga. Escanteio que Mancu cobra

15' Flamengo pressiona invertendo bolas e não consegue finalizar, chegando a pedir outro toque com a mão da defesa dentro da area

ERROOOOOOOOOU! Emerson Sheik tenta deslocar Márcio, ele até consegue mas manda na lua. Segue Portuguesa 0x0 Flamengo aos 12 minutos do primeiro tempo

PENALTI PARA O FLAMENGO! Phillip Benett marca a infração alegando que Diego Maia cortou cruzamento com a mão resultando em decisão polêmica da arbitragem

DEFENDEU O GOLEIRO! Emerson Sheik sai cara a cara com o arqueiro finalizando em cima de Márcio

7' Paolo Guerrero perde bola no meio campo dando chance ao adversário que finaliza de muito longe, sem direção

UHHH! Mancuello cobra na meia esquerda para Juan desviar passando perto do gol

4' Emerson dribla Belarmino mas é parado na obstrução. Mancu na bola

2' Juan trava firme Rafael Paty no contra-ataque da Lusa

COMEÇA O JOGO! Portuguesa dá a saída atacando para a direita

21:44 Raulino de Oliveira recebe público respeitavel

21:40 Equipes no gramado esperando a autorização para partida começar

Para o torcedor que ainda não conhece Federico Mancuello a VAVEL Brasil fez um raio X do ex-capitão do "Rei de Copas"

O Flamengo está confirmado pelo técnico Muricy Ramalho: Paulo Victor, Rodinei, Juan, Wallace e Jorge; William Arão, Márcio Araújo e Mancuello; Marcelo Cirino, Emerson Sheik e Paolo Guerrero

Mandante a Portuguesa do técnico Gaucho deve alinhar com: Márcio; Belarmino, Pessanha, Allan Miguel e Diego Maia; Alexandre Carioca, Silvano, Victor Hugo e Cássio; Rafael Paty e Allan

Quem falou sobre a estreia de Federico Mancuello na entrevista coletiva pré-jogo foi o meio campo Márcio Araújo: "Tem muita técnica, canhoto, sabe trabalhar bem o jogo, se infiltra muito na frente, coisa que o Arão já tem feito. Tem dinâmica muito boa de jogo, dará suporte para o Sheik, Guerrero e Cirino. No início do ano, sempre enfrentamos isso. Quando enfrentar equipe pequena, as jogadas são sempre as mesmas... contra-ataque, espero que possamos superar o Macaé teremos mutia dificuldade na linha da bola, temos de movimentar bem, não deixar eles se armarem, como pede o Muricy.", afirmou Márcio que pode ser titular pela última vez já que Cuellar foi regularizado nesta quarta-feira

Alguns erros cometidos no ínicio de campeonato, de acordo com o artilheiro Paty, não podem acontecer novamente: "É o que a gente sempre fala, jogar contra um time grande você não pode errar. Nós tivemos alguns erros, coisas que não estavam no nosso planejamento. Mas futebol é isso, futebol é emoção a todo tempo e estamos sempre procurando o melhor. Infelizmente tomamos o segundo gol quase no apagar das luz e não tivemos poder de reação. O Campeonato Carioca continua, a gente sabe que nossa briga é paralela aos grandes, a gente vai brigar com os times medianos e quando pudermos arrancar um pontinho dos times grandes ou uma vitória quem sabe. O trabalho está sendo bem feito e com certeza vai ser da melhor forma."

O estádio Raulino de Oliveira será o palco da partida entre Portuguesa x Flamengo, válida pelo Cariocão 2016.

FIQUE DE OLHO: Rafael Paty. O artilheiro da Portuguesa já anotou 2 gols nas 2 primeiras partidas do Cariocão 2016 enfrentando Botafogo e Tigres do Brasil. Antes atuando no Remo, Paty somou 9 gols na temporada 2015

FIQUE DE OLHO: Federico Mancuello. Meia argentino fará seu debut pelo rubro-negro em partidas oficiais, já tendo atuado em dois amistosos no Nordeste. Mancu ocupa a vaga de Alan Patrick no onze titular de Muricy Ramalho

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Carioca 2016.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 5º Time 1 3 2 3º Time 2 4 2

Guia VAVEL do Campeonato Carioca 2016

Considerado por muitos como a competição mais charmosa do Brasil, o Campeonato Carioca chega a sua 115ª edição em 2016. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, juntamente com outras 12 equipes, medirão forças em busca de objetivos distintos.

Enquanto os quatro grandes brigarão para conquistar mais um título, as equipes de menor investimento lutarão para permanecer na elite da competição e, quem sabe, beliscar uma vaga nas semifinais.

O Botafogo, recém-promovido à elite do futebol brasileiro, perdeu boa parte dos atletas que disputaram a Série B. Em vista disso, resolveu apostar nos jogadores estrangeiros.

Dos sete reforços, quatro deles são gringos: os argentinos Joel Carli e Gervasio Núñez, o equatoriano Pedro Larrea e o boliviano Damián Lizio. Principal ídolo do clube, o goleiro Jefferson permanece mais um ano no alvinegro, assim como o técnico Ricardo Gomes.

Com maior detentor de títulos – 33 no total –, o Flamengo inicia o ano sob pressão devido à fase ruim vivida em 2015. Para não ter o mesmo destino nesta atual temporada, o Rubro-Negro foi em busca de reforços.

Fora das quatro linhas, trouxe o técnico multi-campeão Muricy Ramalho, que terá a responsabilidade de comandar e levar o Rubro-Negro de volta ao caminho das vitórias.

No Fluminense, a expectativa é de voos mais altos. Após um agitado 2015, o Tricolor resolveu deixar as apostas de lado e fez contratações pontuais. A principal delas foi a do Diego Souza, que retornou ao clube após dez anos.

Também, a diretoria anunciou as chegadas dos zagueiros Henrique e Renato Chaves. Oriundos do América-MG, o meia Felipe Amorim e o atacante Richarlison também foram contratados.

Rebaixado à segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama vai apostar na base de 2015 e nos seus jovens para realizar uma boa temporada.

Em vista da dificuldade financeira, o cruzmaltino anunciou apenas dois reforços: a do volante Marcelo Mattos, ex-Botafogo, e a do lateral-direito Yago Pikachu, que foi destaque no Paysandu. Principal estrela do Vasco em 2015, o meia Nenê permanece na equipe, assim como o técnico Jorginho.

