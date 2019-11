Resultado São Paulo x César Vallejo na Pré-Libertadores (1-0)

Encerramos aqui mais uma cobertura. Fique por dentro de tudo do esporte em VAVEL.com, uma boa noite a todos!

O São Paulo entra no grupo B, onde River Plate, The Strongest e Trujillanos já estão.

E quarta-feira já tem jogo: São Paulo receberá o The Strongest.

O time brasileiro vence por 1 a o em jogo apertado. São Paulo perdeu pênalti e colocou duas bolas na trave, com Calleri e Hudson. Já Rogério, que nem estava relacionado, entra e decide novamente, como foi na última rodada do Brasileirão do ano passado.

49' Acaba a partida! O São Paulo está garantido na fase de grupos..

47' Miralles entra no lugar de Quinteros.

45' UHHH! Rogério quase marca segundo.

44' Sai Morales, entra Rossell.

43' GOOOOOL! Rogério aproveita sobra dentro da área e coloca bola para dentro do gol!

41' Carlinhos cruza na área e defesa corta.

39' Rogério entra no lugar de Ganso.

39' Calleri recebe cruzamento de Bruno e cabeceia para fora.

36' Na trave de novo!! Hudson recebe passe de Wesley e bate na trave.

36' Na trave!! Calleri recebe de Bruno e bate na trave.

34' No César, sai Montes e entra Chavez.

33' Após jogada bem trabalhada, Ganso tenta passe para Michel, que estava impedido.

31' Thiago Mendes chuta de longe e goleiro tem dificuldades para defender.

30' Carlinhos entra no lugar de Mena.

29' Calleri gira bem, mas bate mal.

28' Torcida pede a entrada do atacante Rogério.

27' São Paulo continua sem criar boas oportunidades e o placar permanece inalterado.

24' Michel Bastos bate falta e bola é desviada para escanteio.

22' Wesley sofre falta perto da área.

20' Árbitro marca falta de Rodrigo Caio no ataque.

19' Wesley vem aí! E quem sai é Centurión.

17' Michel Bastos recebe cartão amarelo.

16' Centurión bate fraco em rebote de falta cobrada por Michel Bastos.

15' Hudson bate de fora e bola sobe.

14' São Paulo continua pilhado em campo.

11' Após boa jogada, Ganso é derrubado na lateral.

9' Centurión cobra falta mal e bola vai para fora.

8' Mena aciona Michel que tem passe cortado.

6' Michel Bastos perde penâlti! Bola bate na trave e jogo continua 0 a 0.

4' Pênalti para o São Paulo!! Riojas derruba Ganso dentro da área.

2' São Paulo não consegue encaixar seu jogo e aposta nos chutões.

0' Começa o segundo tempo!

Equipes voltam ao gramado sem alterações.

O primeiro tempo foi marcado pela falta de pontaria e pelo nervosismo da equipe paulista.

Rodrigo Caio: "O time precisa de mais calma."

46' Ciucci cabeceia à direita de Denis e árbitro acaba o primeiro tempo da partida.

44' Árbitro sinaliza um de acréscimo.

42' Ciucci chuta por cima após sobra na intermediária.

41' Calleri tenta jogada individual, finaliza, mas defesa corta.

40' Thiago Mendes perde chance: volante recebe de Michel Basyos dentro da área e chuta por cima.

37' Rodrigo Caio sente a mão após disputa na área.

35' Ganso cobra falta na barreira.

34' Falta dura em Mena, após lateral receber bom passe de Ganso.

33' Cartão amarelo para Millan.

30' Cartão amarelo para Mena.

29' Ganso entra na área, finaliza e tem bola desviada para escanteio.

27' Centurión recebe de Thiago Mendes e bate mal mais uma vez.

27' Após cruzamento de Mena, Centurión pega rebote e bate para fora.

26' Calleri finaliza de fora e Libman defende sem maiores problemas.

25' Bruno tenta drible, erra e comete falta.

23' Michel Bastos tenta cruzamento e erra.

23' Centurión faz boa jogada, mas bate mal e bola vai por cima do gol.

22' Lembrando que em casa de empate sem gols a equipe brasileira garante a classificação à fase de grupos.

19' São Paulo continua sem acertar no ataque.

18' Bauza pede tranquilidade ao time são-paulino.

16' Denis defende falta de fora da área.

13' Cartão amarelo para Montes.

11' Calleri tenta jogada, sem sucesso.

8' Hudson faz falta perto da área em Quinteros.

7' Rodrigo Caio comete falta sobre atacante adversário.

6' Centurión sofre mais uma falta, agora no meio de campo.

4' Michel cobra falta, que é desviada pela defesa e no rebote Bruno bate para fora.

3' Centurión tenta drible e sofre falta.

2' Partida começa pegada.

1' Torcida faz festa na arquibancada.

O São Paulo dá o toque inicial e a partida começa!

21:40: Equipes já estão no gramado do Pacaembu.

21: 36: A partida de logo mais será arbitrada pelo uruguaio Christian Ferreyra.

21:31: O técnico Franco Navarro terá a sua disposição os seguintes jogadores: Hermoza, Viza, Chavez, Rossel, Requena, Vidales e Serrano.

21:20: Ataíde Gil Guerreiro falou sobre o corte de última hora de Alan Kardec, mas o confirmou para a partida de domingo diante do Corinthians. "É uma amigdalite, uma febre... ele não tinha condições de jogo. Mas terá condições domingo", disse à Fox Sports.

21:18: César Vallejo escalado pelo técnico Franco Navarro: Libman; Hernandez, Cardoza, Riojas, Guizasola; Ciucci, Quinteros, Montes, Millan e Hohberg; Morales. A equipe não tem nenhum desfalque.

21:02: O banco de reservas contará com sete jogadores: Renan Ribeiro; Lyanco, Carlinhos; Wesley; Wilder, Rogério, Kieza.

21:00: Tricolor escalado: Denis; Bruno, Lucão, Rodrigo Caio, Mena; Hudson, Thiago Mendes, Ganso, Michel Bastos; Centurión, Calleri.

20:33: O camisa 14 foi vítima de amigdalite aguda e foi retirado da concentração. Rogério, antes fora da lista de relacionados, comporá o banco de reservas.

20:31: Kardec é cortado e Calleri começa a partida como titular.

20:24: A partida de hoje será a centésima do goleiro Denis.

20:19: A equipe do São Paulo chega ao Pacaembu nesse momento.

20:13: A classificação na noite dessa quarta-feira garantirá a um dos clubes a entrada de sete milhões de reais nos seus cofres, referente a premiação da Conmebol, que sofreu aumento devido a pressão dos times brasileiros.

20:12: Quem garantir a vaga na noite dessa quarta-feira entrará no grupo B, que já tem River Plate-ARG, The Strongest e Trujillanos.

19:35: Ingressos esgotados! A torcida são-paulina esgotou os ingressos disponíveis para a partida nesta tarde.

Do outro lado, o goleiro Libman e Hohberg falaram à imprensa. O goleiro afirmou: "Seguramente, vamos jogar com a mesma base. Pelo que sei, eles também. Os times já se enfrentaram e se conhecem. Uma coisa é observar, outra é jogar contra. Então, já não há tantos segredos. À tarde, com certeza vamos ver alguma coisa do São Paulo e também do que fizemos no jogo anterior". Já o autor do gol do César na última quarta-feira (3) deu todo favoritismo ao time do Morumbi: "O São Paulo possui jogadores muito bons, que já se conhecem há alguns anos. Estamos com muita esperança. Sabemos que é um adversário muito duro, mas queremos ter uma boa noite. Precisamos fazer uma partida perfeita para avançar. Eles são favoritos e vamos tentar surpreender".

Quem também falou foi Ganso que pediu disposição e concentração na partida. "O jogo só foi bom no Peru porque a gente se dedicou, se movimentou, posicionou bem e criou muitas chances de gol. Uma pena que não soubemos concretizar. É preciso ter concentração total porque na Libertadores não tem jogo fácil. Não podemos ser surpreendidos", declarou.

Em entrevista na última segunda-feira, o goleiro Denis falou um pouco sobre o confronto e pediu para que o adversário não seja menosprezado: "É difícil falar em favoritismo no futebol. Precisaremos entrar em campo com os pés no chão. No Peru, fomos melhores, mas a bola não entrou e não vencemos, já que o jogador deles acertou um chute praticamente indefensável. Temos que impor nosso ritmo e ter mais tranquilidade nas finalizações. Não podemos de maneira nenhuma menosprezar o adversário".

Já o César Vallejo não deverá contar com o meia Donald Millán, que sentiu dores ao longo da semana.

Breno, que está sofrendo com uma tendinite no joelho, está fora da partida decisiva e Lucão deverá ser seu substituto: Breno não treina e está fora da decisão diante do César Vallejo.

FIQUE DE OLHO: Hohberg, autor do bonito gol da primeira partida, promete surpreender o São Paulo no Pacaembu.

FIQUE DE OLHO: Calleri mal chegou e já fez três gols em duas partidas. Porém o atacante ex-Boca Juniors deve começar a partida do banco de reservas.

Bauza, técnico tricolor, falou sobre a partida ao longo da semana: “Quarta nós vamos jogar o jogo mais importante do ano até o momento. Eu nem penso no Corinthians. Depois da Libertadores, teremos três dias para trabalhar e ver qual vai ser o time que vai jogar essa partida. Um clássico, uma linda partida para medir forças, mas muito mais importante é a partida de quarta, da Libertadores. Tomara que a torcida venha e empurre o time nas arquibancadas”.

Confira os gols da partida de ida:

As equipes só se enfrentaram uma vez na história, justamente há uma semana, quando empataram em 1 a 1.

Já o César Vallejo ocupa a primeira posição do grupo B do Campeonato Peruano com 24 pontos ganhos.

No último fim de semana, a equipe do São Paulo derrotou o Água Santa pelo placar de 4 a 0: Calleri faz dois e São Paulo conquista sua primeira vitória no Paulistão.

Olá torcedor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora tudo sobre São Paulo e César Vallejo, partida que será realizada às 21h45 (Brasília) no estádio do Pacaembu e que vale vaga no grupo 2 da Libertadores da América.