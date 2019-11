Resultado Corinthians 2-1 Capivariano no Campeonato Paulista 2016

A VAVEL Brasil agradece sua presença em mais uma transmissão. Fique no nosso site para saber tudo sobre o mundo dos esportes. Um grande abraço e até a próxima.

Vamos fechando aqui mais uma transmissão do Campeonato Paulista. Nesta noite, vitória na raça do Corinthians por 2 a 1.

Romão: "No meu ponto de vista não foi impedimento, porque a bola desviou no zagueiro deles e eu fiz o gol no segundo pau. Mas é assim, jogar na casa deles, time grande é assim mesmo."

Guilherme: "Um chute difícil, de muita precisão e treinamento, mostrando meu cartão de visita. Uma alegria que não cabe em mim. Um time novo, um meio que nunca jogou juntos, com apenas dias de treinamentos. São temperos que dão um gosto maior."

94' Fim de papo em Itaquera!

93' Minuto final de jogo.

92' SAAAAAAAALVA, PEDRO HENRIQUE! Danilo rola pra Giovanni Augusto, que escapa da marcação, chuta de frente e para num milagre do goleiro.

91' Corinthians arma um ferrolho na sua área, quase intransponível.

90' Vem sufoco por aí.

89' Teremos mais quatro minutos.

88' Timão tenta queimar o tempo na linha de fundo.

87' QUAAAASE! Jogada pela direita com Fágner e Giovanni Augusto e quase o lateral marca. A bola desvia e sai. Escanteio.

86' GOOOOOL, MAS IMPEDIDO. Escanteio na área, bola pipoca e sobra pra Romão, que manda livre na rede, mas muito avançado.

85' Reta final de partida.

84' Outra bola na área e outra vez a defesa corinthiana corta.

83' Bom contra ataque corinthiano, mas Giovanni Augusto não dominou e Pedro Henrique saiu bem do gol.

82' Bola por baixo e Willians afasta. Pressão do time do interior.

81' Bola enfiada nas costas da defesa, mas Felipe chegou bem na cobertura. Escanteio.

80' Jogo ficou parado, mas está tudo bem com o goleiro alvinegro. Bola volta a rolar.

79' Dividida entre Cássio e Romão e ficou na pior o goleiro corinthiano.

78' A arbitragem de Marcelo Aparecido é muito contestada na Arena.

77' Samuel manda de longe pra longe. Tiro de meta.

76' Capivariano tenta, sem muita organização, pressionar. Timão se segura.

75' Corinthians busca ter a bola e sair jogando, mas marcação adiantada do Capivariano dificulta.

74' MUDA O TIMÃO: Marlone sai e entra Lucca.

73' Marlon arrisca de canhota e manda sem nenhum perigo por cima do gol. Tiro de meta apenas.

72' Tentativa de ataque corinthiano com Marlone e Giovanni, mas a defesa travou bem na meia-lua.

71' Mais uma bola na área e novamente Cássio sai bem.

70' Capivariano tenta pressionar, mas a defesa corinthiana vai se salvando.

69' MUDA O CAPIVARIANO: Carlão entra e saiu Rodolfo.

68' AMARELO, FÁGNER. Segundo o juiz, perdido no jogo, matou contra ataque.

67' AH, GIOVANNI... Arrancada pela direita, mas lhe faltou pernas para finalizar a jogada.

66' O público presente é de 23.397 pessoas.

65' Mal batido o escanteio, só tiro de meta.

64' TRAVADO! A bola é levantada, fica pipocando na área corinthiana e Chico tentou de fora da área, mas Felipe afastou. Escanteio.

63' Pressão do Capivariano, que tenta muito nas bolas altas.

62' Jogadores novos do Corinthians sofrem com o gramado e vivem escorregando.

61' Capivariano se enche de atacantes, na busca do empate.

60' MUDA O CAPIVARIANO: Jácio sai e entra Chico.

59' MUDA O CORINTHIANS: Aplaudidos, saem Romero e Guilherme e entram Fágner e Giovanni Augusto.

58' Já já, mudanças e estreia no Timão.

57' Discussão agora com o árbitro, com reclamação corinthiana em lance contra Marlone.

56' Setor direito aberto na defesa corinthiana, mas Romero se vira como pode no setor.

55' Teste de fogo para o Timão, que vai precisar correr muito para segurar o placar.

54' MUDA O CAPIVARIANO: Romão entra e sai Kleiton Domingues.

53' Jogo promete e muito, agora na arena.

52' EXPULSO! Edílson xinga o árbitro e toma o vermelho direto!

51' PRA FOOOOOORA! Bom ataque corinthiano, novamente com passagens e toques fundos, Uendel rolou, Danilo desviou e quase Romero marca.

50' Timão tenta tranquilizar e sair novamente tocando bola.

49' Rogerinho arrisca e....tiro de meta.

48' AMARELO, MARLON. Pancada em Romero.

47' QUE SORTE! Bola cruzada por Marlone, a defesa tira e fica na entrada da área. Guilherme fuzila de canhota, a bola desvia em Jácio, pega no pé da trave e entra.

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, GUILHERME, DO TIMÃO!

45' Sem mudanças, a bola volta a rolar.

Os dois vão retornando para a segunda etapa, na Arena em Itaquera.

Intervalo de jogo na arena. Tudo igual em 1 a 1, numa partida que começou agitada, mas depois caiu de ritmo e se perdeu em erros.

Marlon: "Fico feliz por ter ajudado da melhor forma, marcando o gol de empate."

Romero: "É normal esses erros. Mas vamos trabalhar e se esforçar para a vitória."

46' Fim de primeiro tempo!

45' SALVA, PEDRO HENRIQUE! Danilo cruzaria na cabeça de Romero, mas o goleiro salvou com a ponta dos dedos.

44' Teremos mais um minuto de acréscimo.

43' Tentativa de Jácio pela direita, mas Willians só acompanha na cobertura.

42' Torcida pede mais ofensividade da equipe.

41' Marlone tenta se virar com três em sua marcação e arruma apenas lateral.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' MEU DEUS! Leandro Silva bateu e a bola passou muito, mas muito, mas muito perto do gol.

38' E agora o time de Capivari tem falta de muito longe para bater.

37' DE NOVO! Guilherme manda pra Marlone pelo alto. O meia domina, entra, mas perde ângulo e demora pra chutar, facilitando a defesa rival.

36' Contra ataque com Marlone e Guilherme, mas a defesa do interior travou bem.

35' PRA FOOOOORA! Agora sim, novamente de pé em pé e com velocidade. De Marlone pra Danilo, que ajeitou pra Romero, que bateu cruzado e tirou tinta da trave.

34' Escanteio curto que Guilherme manda na segunda trave e Vilson testa sem força. Fácil para o goleiro.

33' Marlone e Uendel trabalham pela esquerda e descolam escanteio.

32' Jogo cai em qualidade e chances.

31' AMARELO, EVERTON DIAS. Tesoura em Danilo.

30' Depois dos vinte minutos, Corinthians apresenta lentidão e vê Capivariano crescer.

29' TÁ TUDO IGUAL! Escanteio de Rogerinho no primeiro pau, dividiram Marlon e Vilson e a bola vai pro fundo da rede.

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, MARLON, DO CAPIVARIANO!

27' Bola longa pra Rodolfo, mas Vilson divide e manda pra escanteio.

26' Willians lança pra Uendel, que ganha da defesa, mas escorrega na área e perde ótima chance de gol.

25' Corinthians tem força e velocidade para atacar, mas se atrapalha às vezes, na saída de bola.

24' Chegada boa com Uendel pela esquerda, mas a bola cruzada foi forte e a defesa corta.

23' Bola alçada e passa por todo mundo. Só tiro de meta.

22' Bola batida e Romero mete a cabeça pra afastar. Escanteio.

21' Willians chuta Rogerinho no limite da área e time do interior tem ótima chance de mandar na área. Centímetros da área.

20' Corinthians se complica todo na saída de bola e o Capivariano vai se aproveitando.

19' Chute cruzado de Kleiton Domingues, mas a bola passa por toda a área e sai. Tiro de meta.

18' Capivariano tem dificuldades em atacar pela boa defesa alvinegra.

17' Levantamento pela esquerda e Cássio pega sem problemas.

16' Menino Maycon faz boa partida, dando bom suporte no meio e aparecendo bem no ataque.

15' Boa jogada de Maycon, achando Marlone, mas foi travado e a zaga tirou em definitivo.

14' Timão trabalha a bola de pé em pé. Bom jogo.

13' Marlone apanha no meio campo, mas o juiz manda seguir.

12' A Fiel canta alto em Itaquera.

11' Lindo chapéu do paraguaio, levantando a Fiel torcida.

10' Romero é o melhor da partida até aqui, com dribles e jogadas agudas.

9' É bom o jogo em Itaquera. Boa partida até aqui de Willians.

8' Apesar de serem reservas, Corinthians ataca bem pelas laterais.

7' MARLONE DO CÉU! Willians recupera a bola, sai de cara para o gol, chuta cruzado e o goleiro espalma pra pequena área. Incrivelmente Marlone perdeu debaixo do gol!

6' Capivariano adianta sua marcação e tira os espaços corinthiano.

5' NA TRAVE, MAS NÃO VALEU! Testada do meia Samuel, mas em posição de impedimento.

4' COMEÇO MORTAL! Arrancada de Edílson pela direita, a zaga abriu e o lateral arriscou. Muito mal, mas a bola foi na direção de Romero, que desviou e marcou o primeiro gol da partida.

3' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, ROMERO, DO CORINTHIANS!

2' E muitos torcedores ainda chegando na Arena.

1' Corinthians começa tocando bola na sua defesa.

0' Autoriza o árbitro. A bola rola em Itaquera.

Capivariano todo de vermelho no seu uniforme.

Corinthians com seu uniforme principal. Camisa branca com mangas pretas, calção preto e meias brancas.

A Fiel faz muito barulho!

Protocolo oficial de entrada das equipes. A bola vai rolar.

Hino Nacional Brasileiro na Arena Corinthians.

Ansiedade e expectativa para a Fiel.

A bola vai rolar e as equipes entram no gramado.

Clima muito agradável para a partida e as equipes já se preparam na boca de acesso.

Ajustes finais. Gramado é molhado nos dois lados e ficando pronto para o jogo.

Equipes voltam para os vestiários. Torcida segue chegando e ainda há muitos espaços vazios.

Marcelo Aparecido de Sousa apitará a partida de logo mais.

Os dois times trabalham no gramado, no aquecimento. Torcida segue chegando.

Cleber Alves, Bonfim, Rafael Cruz, Alex Barros, Wigor, Anderson Rosa, Carlão, Chico e Romão são opções no banco do Capivariano.

Os reservas corinthianos são Matheus Vidotto, Yago, Guilherme Arana, Pedro Henrique, Giovanni Augusto, Fágner, Bruno Henrique, Rodriguinho e Lucca.

Capivariano com Pedro Henrique; Maguinho, Wagner, Leandro Silva, Marlon; Everton Dias, Jácio, Samuel, Kleiton Domingues; Rogerinho, Rodolgo. Técnico: Evaristo Pisa.

Corinthians vai com Cássio; Edílson, Felipe, Vilson, Uendel; Willians; Romero, Maycon, Guilherme, Marlone; Danilo. Técnico: Tite.

Times definidos na Arena Corinthians. Vamos para as escalações.

Corinthians e Capivariano se aquecem para a partida de daqui a pouco.

Noite com temperatura agradável, com garoa e vento, na capital paulista.

Portões abertos e a torcida vai chegando. A Fiel promete casa cheia mais uma vez.

Os vestiários já estão prontos na espera das equipes. É a terceira rodada do Paulsitão.

Relembre os melhores momentos.

E num jogo no meio da lama, o Timão venceu por 3 a 2, com dois gols do peruano.

Em Capivari, a equipe que ainda tinha Guerrero, Sheik, Petros, Jadson, encarou a equipe do interior, que tinha Douglas, hoje goleiro reserva do alvinegro, no gol.

Corinthians e Capivariano se enfrentaram apenas uma vez na história e foi no Paulistão do ano passado.

Mas a tendência é de equipe completa domingo, no clássico contra o São Paulo, o primeiro do ano e também em Itaquera.

Em preparação para a estreia na Libertadores, quarta-feira que vem, contra o Cobresal, no deserto do Atacama, no Chile, Tite escalará time misto hoje.

Já no banco, Giovanni Augusto é a novidade para Tite. Vindo do Galo, pinta como principal reforço.

No Timão, estreias de Marlone, Willians e Guilherme como titulares. Além deles, Vilson e Maycon também fazem suas primeiras aparições como titular.

Nesse ano, seis caem e as equipes do interior precisam ficar atentos desde já.

Já o Capivariano tenta se recuperar e buscar os primeiros pontos no torneio.

A Fiel novamente dá show, mesmo com equipe mista em campo, confirmada por Tite.

Ainda assim, na chuvosa noite de quinta-feira, são esperadas cerca de 30 mil pessoas, outro grande público.

Ingressos ainda estão à venda nas bilheterias da arena. E todos os setores tem bilhetes disponíveis.

A Arena Corinthians será o palco da partida entre Corinthians x Capivariano, válida pelo Paulistão 2016.

A Arena Corinthians será o palco da partida entre Corinthians x Capivariano, válida pelo Paulistão 2016.

FIQUE DE OLHO: Maycon, volante. Destaque da base, o menino terá sua prova de fogo logo depois da Copinha. Será titular de cara.

FIQUE DE OLHO: Kleiton Domingues, meia-atacante. Baixinho, com bom passe, drible e batendo bem na bola, o irmão de Leandro Domingues é o maestro do meio campo da equipe do interior.

A rivalidade entre estes quatro times, que figuram no grupo das maiores equipes do Brasil, está marcada na história desta competição. Outros 12 clubes já venceram a principal divisão do futebol paulista ao longo de sua história, que contou com a participação de 102 clubes diferentes.

Seu atual campeão é o Santos, vencedor da edição de 2015, quando conquistou seu vigésimo primeiro título na competição. O maior campeão da competição é o Corinthians, com 27 conquistas. Além do Timão, os maiores campeões são o Palmeiras com 22 títulos, e Santos e São Paulo com 21.

Corinthians x Capivariano no Campeonato Paulista 2016

O que difere esta das outras edições acontecerá na parte debaixo da tabela. Serão seis os rebaixados. Dois a mais do que nas edições passadas, dando início à um novo campeonato no ano que vem, com menos equipes e datas. Os seis piores, independente do grupo, descem de categoria.

A decisão será em duas partidas, sem gol qualificado. Em caso de resultados iguais, a disputa será nos pênaltis, tanto na decisão quanto nas fases anteriores de mata-mata.

Definidos os dois primeiros por chave, aí sim eles se enfrentam em jogo único de quartas-de-final. Após jogo na casa do melhor classificado, o vencedor avança para a semifinal, em mais um jogo único, na casa do melhor rankeado.

No torneio deste ano serão 20 equipes, divididas em quatro grupos com os grandes sendo cabeças-de-chave. Os times enfrentam rivais das outras chaves, buscando uma das duas vagas por grupo.

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Santos Palmeiras São Paulo Corinthians Botafogo Ponte Preta XV de Piracicaba Red Bull Brasil Oeste Ituano Audax Água Santa Linense Novorizontino Ferroviária Mogi Mirim São Bento São Bernardo Capivariano Rio Claro

Enfraquecida, a APEA não resistiu e acabou extinta após a temporada de 1936. Entre 1937 e 1941, a nova entidade se consolidaria — foi rebatizada para Liga de Futebol Paulista (em 1937), Liga de Futebol do Estado de São Paulo (de 1938 a 1940) e, por fim, Federação Paulista de Futebol (desde 1941).

Em meados dadécada de 1930, ocorreu a última cisão no futebol local, novamente por conta de disputas acerca do profissionalismo. Fundou-se então a Liga Paulista de Futebol, com a participação de Corinthians e Palestra Itália, os dois principais times paulistas da época.

Em 1926, o Paulistano liderou uma nova cisão, por ser contrário à profissionalização do futebol paulista. Ferrenho defensor do amadorismo, o clube rompeu com a APEA e decidiu criar uma nova liga, denominada Liga de Amadores de Futebol (LAF). Por três temporadas, o futebol paulista teve dois campeonatos estaduais paralelos, até a desintegração da LAF em 1930.

A nova entidade, que organizou seu primeiro campeonato paralelo ao torneio da LPF em 1913, defendia uma competição menos elitista. Após quatro temporadas com duas edições paralelas, a APEA prevaleceu sobre a LPF, que acabou extinta. A maior parte dos seus clubes da LPF disputaria o torneio que se considera atualmente a Segunda Divisão.

O primeiro Campeonato Paulista foi organizado em 1902 pela Liga Paulista de Foot-Ball (LPF), entidade fundada em 1901, e contou com 10 equipes da capital. Na década de 1910, ocorreu a primeira cisão no futebol paulista, resultando na fundação da Associação Paulista de Esportes Atléticos (APEA).

Atualmente, o torneio da Primeira Divisão Paulista é disputado por 20 equipes e normalmente realizado entre janeiro e meados de maio da temporada do futebol brasileiro. Este ano será realizada a 124ª edição do torneio.

O Campeonato Paulista é a liga de futebol mais antiga do Brasil, esta que vem sendo realizada ininterruptamente desde 1902, e teve como primeiro campeão o São Paulo Athletic.

Minuto a minuto da partida entre Corinthians x Capivariano em tempo real

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Corinthians x Capivariano válido por mais uma rodada do Campeonato Paulista 2016! Fique conosco nesta grande partida!