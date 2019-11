Resultado Inter x Passo Fundo no Campeonato Gaúcho 2016 (2-1)

Internacional e Passo Fundo, portanto, encerram a terceira rodada do Gauchão 2016. Siga o lance a lance pela VAVEL Brasil.

Nesta 3ª rodada, já tivemos:

São José 2-0 Cruzeiro

Juventude 2-0 Aimoré

Lajeadense 0-1 São Paulo-RS

Novo Hamburgo 0-0 Glória de Vacaria

Brasil de Pelotas 1-1 Ypiranga de Erechim

Rescindindo contrato com o Brasil de Pelotas, o meia-atacante Cléverson deve pintar como reforço ao Passo Fundo. Ainda fora da partida desta quinta-feira, o jogador deve assinar com a equipe do Vermelhão da Serra em seguida e dar sequência pela campanha de recuperação no Gauchão. Na próxima rodada, a 4ª, o duelo será contra o Aimoré, que também figura na zona de rebaixamento.

O Inter busca aproveitar melhor as chances criadas. O técnico Argel Fucks considerou o colorado ansioso por colocar as bolas na rede nas outras rodadas. Vitinho e Sasha querem melhor aproveitamento como a dupla de frente titular da equipe.

O Passo Fundo busca sair da lanterna do certame. Até aqui, sofreu duas derrotas. Perdeu para o São José por 3 a 0 em casa e foi goleado por 4 a 0 para o Ypiranga de Erechim. Em suma, encontrou os mesmos adversários que o Colorado na tabela das duas primeiras rodadas.

O Internacional busca se aproximar dos líderes. O Colorado possui uma vitória e um empate na competição. Estreou com um 0 a 0 diante do São José, no estádio Passo D'Areia e venceu o Ypiranga em jogo adiado, no Beira-Rio. O placar foi de 3 a 2 diante dos erechinenses.

Inter x Passo Fundo, pela 3ª rodada do Gauchão 2016! A partida ocorre no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre e a bola rola a partir das 19h30, horário de Brasília.