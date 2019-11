Resultado Santa Cruz x América-PE no Campeonato Pernambucano 2016 (4-2)

22:32 Agradecemos a você que acompanhou todos os detalhes de Santa Cruz 4x2 América, válido pela 3ª rodada do Campeonato Pernambucano 2016. Siga nosso perfil no Twitter e curta nossa página no Facebook para ficar bem informado sobre tudo do mundo dos esportes. Boa noite!

22:30 O América, porém, encara o Central neste domingo (14) em duelo pela 1ª rodada, em jogo adiado

22:29 A equipe tricolor volta a campo pelo Pernambucano somente no próximo domingo (21), uma vez que neste domingo (14) e na próxima quarta-feira (17) o calendário está destinado à Copa do Nordeste

22:27 Com a primeira vitória no Estadual, o Mais Querido pula para a 3ª colocação, chegando aos quatro pontos. O Mequinha, contudo, cai para a 4ª posição, com três pontos ganhos, à frente do Sport por conta dos gols pró

94' Final de jogo no José do Rêgo Maciel para Santa Cruz 4x2 América! Wallyson, Bruno Moraes, João Paulo e Allan Vieira marcaram a favor dos corais, enquanto Thiago Laranjeira e Carlinhos Bala descontaram para os alviverdes

94' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! ALLAN VIEIRA! Lateral-esquerdo do Santa chuta de fora da área e confirma o triunfo tricolor. Santa Cruz 4x2 América

93' Cartão amarelo para Alex Gaibu! Meia do América é punido por fazer falta dura

92' Santa agora se preocupa em administrar a vantagem construída, enquanto o América procura um espaço para arrancar o empate

90' Arbitragem assinala quatro minutos de acréscimo

89' Partida vai chegando no último minuto do tempo regulamentar e com o placar em aberto

87' Santa Cruz tenta a todo custo sacramentar o triunfo, enquanto o América se segura como pode e busca um heróico empate

85' Placar apertado e circunstâncias da reta final da partida deixam o fim de jogo nervoso para os dois lados

82' DEFENDEU DELONE! Goleiro do América defende o pênalti cobrado por Daniel Costa

81' Cartão amarelo para Yuri! Zagueiro do América é punido pela arbitragem por falta inexistente

80' Pênalti para o Santa Cruz! Gilberto Castro Júnior vê falta inexistente de Yuri na pequena área

78' Cartão vermelho para Keno! Atacante do Santa, que acabou de entrar em campo, é expulso após se envolver em confusão com jogador do América, que também era para receber o cartão vermelho

77' Última alteração no Santa! SAI Wallyson, ENTRA Keno

74' Última mexida no América! SAI Gláuber, ENTRA Carioca

73' UHHHHH! João Paulo chuta de fora da área e o goleiro Delone espalma a bola para escanteio

73' No Arruda, público de 5.511, gerando uma renda de R$ 49.240,00

72' Alteração no Santa Cruz! SAI Lelê, ENTRA Daniel Costa

71' Partida ganha ares dramáticos do meio para o fim do segundo tempo e com placar em aberto

69' GOOOOOOOOOOOOL DO AMÉRICA! CARLINHOS BALA! Ficando com o rebote, Bala chuta com força e diminui a desvantagem do alviverde. Santa Cruz 3x2 América

66' Cartão vermelho para Danyel! Volante do América recebe o segundo cartão amarelo e é expulso de campo

64' Bem postado defensivamente, o Mais Querido tenta aproveitar novos erros do América para confirmar a primeira vitória na atual edição do Pernambucano

62' Em vantagem no placar, Santa administra o resultado, enquanto o América busca a todo custo se aproximar, porém peca ofensivamente

59' Cartão amarelo para Wallyson! Atacante coral é advertido também por reclamar da arbitragem

59' Cartão amarelo para Delone! Goleiro do América é punido por reclamação

58' Melhor em campo pelo lado do Santa, Wallyson é o único a criar os lances ofensivos

56' UHHHHH! Wallyson arranca em velocidade e cruza na pequena área, mas ninguém empurra para dentro do gol

54' Substituição no América! SAI Netto, ENTRA Cesinha

53' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! JOÃO PAULO! Camisa 10 coral tabela com Wallyson e chuta na saída de Delone. A bola bateu na trave antes de entrar e morreu no fundo do gol. Santa Cruz 3x1 América

51' Cartão amarelo para João Paulo! Meia do Santa é advertido por dar carrinho em Danyel

48' Lelê arrisca de longe... para longe, perdendo boa oportunidade de trabalhar a bola

46' UHHHHHHHHH! No primeiro minuto de jogo, Bruno Moraes recebe de Wallyson e chuta, mas Delone bota para escanteio

46' Bola rolando para o segundo tempo de Santa Cruz 2x1 América!

21:34 América atrasa no retorno ao gramado

21:31 Equipes voltam sem mudanças no intervalo

21:27 Já já as equipes irão retornar do vestiário. Não saiam daqui!

21:24 Placar demonstra bem o equilíbrio visto no primeiro tempo, porém sem as circunstâncias demonstradas no jogo

21:22 Técnico do América, Charles Muniz explica a substituição antes mesmo do intervalo de jogo: "Estamos procurando mexer para dar mais cancha. O Santa é muito forte pelo lado esquerdo e precisamos colocar por ali alguém mais experiente, pois as dificuldades são enormes"

21:19 Meia do Santa Cruz, João Paulo reconhece os erros e pede para que o time volte mais atento no segundo tempo: "A gente tem que matar o jogo enquanto é tempo. Não podemos dar vacilos"

45+2' Final de primeiro tempo no Arruda para Santa Cruz 2x1 América! Wallyson e Bruno Moraes marcaram pelo Tricolor, enquanto Thiago Laranjeira descontou

45' Dois minutos de acréscimo

44' Dando descuido depois de marcar o segundo gol, o Santa vacila defensivamente e vê o América assustar antes do intervalo

42' GOOOOOOOOOOOOOOL DO AMÉRICA! THIAGO LARANJEIRA! Após contra-golpe, Ricardinho cruza em direção à pequena área e Thiago Laranjeira sobe bem para completar para o fundo do gol. Santa Cruz 2x1 América

40' Explorando mais um erro da defesa do Periquito, a Cobra Coral volta a balançar as redes, ampliando a vantagem e indo ao intervalo mais tranquila

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! BRUNO MORAES! Allan Vieira recebe de João Paulo e cruza em direção à pequena área, onde estava Bruno Moraes. Livre de marcação, o General, que acabou de entrar, completou para o fundo do gol. Santa Cruz 2x0 América

38' Alteração no Santa Cruz! SAI Arthur, ENTRA Bruno Moraes

37' Substituição no América! SAI ​Da Silva, ENTRA Carlinhos Bala

35' Comandante do alviverde irá mexer na equipe antes mesmo do intervalo. O experiente Carlinhos Bala foi chamado

32' Reservas do América, mesmo ainda no primeiro tempo, já estão no aquecimento. Assim como no jogo contra o Sport, Charles Muniz pode preparar mudança no intervalo

29' Santa Cruz explora bem a presença da torcida, que empurra para o time marcar o segundo gol

27' Cartão amarelo para Gláuber! Meio-campista do Alviverde é advertido após matar o contra-ataque coral

24' Santa Cruz segue pressionando em busca do segundo gol, porém a boa postura do América e Delone indo seguro nos lances evitam

21' UHHHHHHHHHH! João Paulo aproveita sobra e, de primeira, enche o pé, mas Delone corta para escanteio

20' Apesar do momento ser de equilíbrio, foram os tricolores que marcaram pela primeira vez na partida, fazendo valer bem o mando de campo

18' GOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! WALLYSON! Após contra-ataque mortal com três toques na bola, Wallyson arranca para cima de Da Silva e encobre Delone. Santa Cruz 1x0 América

17' América explora bem os erros defensivos do Santa Cruz, mas não consegue concluir com sucesso e também perde bons momentos

14' Mais Querido segue sem ter criatividade no setor ofensivo e vai desperdiçando boas chances

12' Cartão amarelo para Wellington Cézar! Volante do Santa Cruz é advertido por puxar a camisa do jogador do América

10' Cartão amarelo para Danyel! Volante do América é punido por levantar o pé mais alto que devia

8' América começa a sair mais para o ataque e tenta surpreender, uma vez que o Santa faz a ligação defesa-ataque nervoso

5' Santa tenta aproveitar o fator casa para pressionar, mas peca nos arremates e desperdiça boas chances

2' Partida começa equilibrada, com as duas equipes indo para cima em busca do gol, porém sem sucesso

0' Bola rolando no Arruda para Santa Cruz x América! Saída de bola é do Mais Querido

Times já fizeram a última oração. Vai começar Santa Cruz x América!

Hino estadual foi reproduzido no Arruda e, em instantes, a bola irá rolar

Equipes no gramado! Já já será reproduzido o hino de Pernambuco

Nos últimos 27 anos, as equipes se enfrentaram por oito vezes e foram oito vitórias do Santa Cruz. A última foi no dia 8 de abril de 2012, quando goleou por 5 a 0, também válida pelo Estadual

Os atletas já retornaram aos respectivos vestiários e em instantes irão voltar ao campo principal para o confronto! Não saiam daqui

O América também entrou no campo de jogo há pouco para realizar o último trabalho antes do apito inicial

Com meia hora para a bola rolar no Clássico da Amizade, o público no Arruda, no momento, é fraco. Torcida do Santa tem mais interesse na estreia da Copa do Nordeste, marcada para o próximo domingo (14), contra o Bahia

Charles Muniz, do América, foi treinador do Santa em 1993, quando sagrou-se campeão pernambucano, e em 2008, porém sem o mesmo sucesso

Goleiros Tiago Cardoso e Edson Kölln entram no gramado do Arruda para realizar o último aquecimento

Opções da Cobra Coral no banco: Edson Kölln, Everton Sena, Tiago Costa, Lucas Gomes, Daniel Costa, Marcílio, Renatinho, Keno e Bruno Moraes

Santa Cruz também está definido! O Mais Querido está escalado para o duelo com: Tiago Cardoso; Lucas Ramon, Néris, Danny Morais e Allan Vieira; Wellington Cézar, Dedé, João Paulo, Lelê e Wallyson; Arthur

Conforme era esperado, o treinador alviverde manteve a base titular que atuou contra o Sport

No banco, Charles Muniz tem como opções: Geaze, Márcio, Nunes, Cesinha, Carlinhos Bala, Carioca, Dentinho, Cajá, Kleitinho, Makson e Weslley

Restando em torno de uma hora para o apito inicial, o América está confirmado! O Mequinha vai a campo com: Delone; Da Silva, Danilo, Yuri e Ricardinho; Gláuber, Danyel, Thiago Laranjeira e Alex Gaibu; Netto Imperador e Ewerton Bala

"Até agora o que vem sendo feito está acima das expectativas, até porque só tivemos 18 dias para trabalhar, sabendo que tínhamos que aproveitar as promessas do clube e jogadores de regiões próximas. Quando começou o primeiro turno, traçamos estratégia para chegar à segunda fase. Conversei com o grupo para continuar nosso futebol de marcação", afirmou o comandante do Periquito

O experiente treinador do alviverde avalia que o desempenho do clube da Estrada do Arraial tem sido acima da expectativa, pois os jogadores tiveram apenas 18 dias para trabalhar antes de estrear na fase inicial do Pernambucano. A estratégia, inclusive, deverá permanecer contra os tricolores, para surpreender novamente

O técnico Charles Muniz não confirmou o time que vai colocar em campo diante do Santa Cruz, contudo, não deve fugir da formação que bateu o Leão, na Ilha do Retiro, na última quarta-feira (3). Assim, o experiente atacante Carlinhos Bala deve ser acionado apenas no decorrer do embate, pois não está nas melhores condições físicas

Com desempenho surpreendente na temporada até o momento, o escrete alviverde não sabe o que é perder pois, em sete jogos, não saiu de campo derrotado uma vez sequer. Na atual fase, entretanto, o time tá longe de ser favorito, mas já surpreendeu diante do Sport e acabou somando os três pontos na estreia

"Avaliamos a semana. Teremos dois jogos (América e Bahia) num espaço curto de tempo. Nossa intenção é equilibrar o time. A ideia é poupar alguns atletas, devido ao intervalo curto de tempo. A intenção é entrar com cinco alterações contra o América. A disputa da equipe está aberta. Quando as chances são dadas, os jogadores sabem da importância de mostrarem serviço", disse o treinador coral.

De acordo com o comandante do Mais Querido, uma avaliação foi realizada no decorrer da semana e, assim, ficou definido que seria importante poupar alguns nomes por conta do curto espaço de tempo entre os jogos. Martelotte também ressaltou a necessidade desses que vão entrar como titular de mostrarem bom futebol

O jovem Lucas Ramon ganha a vaga do experiente Vitor na lateral-direita, Néris substitui Alemão no miolo da zaga e Dedé reforça o meio-campo no lugar de Daniel Costa. Wallyson e Arthur ocupam, respectivamente, as posições de Grafite e Raniel

Com a estreia na Copa do Nordeste marcada para o próximo domingo (14), novamente no Arruda e diante do Bahia, o treinador Marcelo Martelotte resolveu poupar algumas peças consideradas titulares. Dos 11, cinco foram afastados da escalação inicial

Para o confronto de logo mais, a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) definiu Gilberto Castro Júnior como responsável. Ele tem como auxiliares Ricardo Chianca e Charles Rosas, membros da Ceaf-PE

O alviverde pernambucano busca vencer para chegar aos seis pontos e, com um jogo a menos, se consolidar entre os primeiros colocados. A equipe da Estrada do Arraial, inclusive, ainda está invicta, se juntando as duas fases em disputa no Pernambucano

Ainda sem vencer no estadual 2016, o Santa Cruz soma apenas um ponto na tabela do hexagonal do título e precisa dos três pontos diante do América para não ver os concorrentes pelas quatro vagas nas semifinais se distanciarem

O estádio José do Rêgo Maciel, conhecido como Arruda, será o palco do confronto desta tarde entre Santa Cruz e América, válido pelo Campeonato Pernambucano

O maior campeão do Campeonato Pernambucano é o Sport Club do Recife. O Leão da Ilha do Retiro já conquistou o certame estadual por 40 vezes, sendo o último em 2014. O segundo lugar pertence ao Santa Cruz, que tem 28 conquistas, enquanto o Náutico é o terceiro colocado, com 21 taças (2004 foi o ano da última). América (seis vezes), Torre (três), Tramways (duas) e Flamengo-PE (uma) também foram campeões do Pernambucano, que nunca teve um vencedor do interior do estado.

FIQUE DE OLHO Santa Cruz x América-PE: Carlinhos Bala, atacante do América-PE, principal nome do escrete da Estrada do Arraial. Experiente e autodenominado como rei do futebol pernambucano, por ter feito sucesso no trio de ferro da capital, Bala é a grande estrela do alviverde

Rei de Pernambuco, Bala espera ajudar América a manter boa fase (Foto: Divulgação/FPF)

FIQUE DE OLHO Santa Cruz x América-PE: Wallyson, atacante do Santa Cruz. Principal nome do Mais Querido com a ausência de Grafite, poupado para a estreia na Copa do Nordeste, o experiente jogador é a esperança ofensiva dos corais

Atleta estreou na Cobra Coral diante do Flamengo com dois passes para gol (Foto: Antônio Melcop/Santa Cruz)

O Campeonato Pernambucano no ano passado foi decidido entre Santa Cruz e Salgueiro. Os tricolores passaram pelo Central na semifinal, enquanto o Carcará bateu o Sport. No primeiro jogo da final, realizado no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, os donos da casa fizeram uma grande pressão, no entanto, não passaram de um empate por 0 a 0 e acabaram sendo derrotados por 1 a 0, no estádio do Arruda, em que o Mais Querido sagrou-se campeão com gol de Anderson Aquino.

Com a classificação para o hexagonal do título, Central e América também garantiram a participação na Série D de 2016 e 2017, pois a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) agora quer todos os participantes da última divisão do futebol brasileiro definido no final de cada temporada. Desta maneira, quem passar para o hexagonal do título na próxima temporada terá o direito de disputar a Série D apenas em 2018.

Os quatro primeiro colocados do hexagonal do título vão para a disputa de mata-mata, que conta com jogos de ida e volta. Quem passar nas semifinais, vai fazer a grande decisão e, assim, será conhecido o campeão do Campeonato Pernambucano 2016. Outros seis clubes disputam o hexagonal da permanência com jogos de ida e volta e, ao fim, os dois últimos colocados vão disputar a Série A2 do Pernambucano em 2017.

O hexagonal do título do Campeonato Pernambucano conta com Sport, Náutico, Salgueiro, Santa Cruz, Central e América. Os quatros primeiros, por participarem das três principais divisões do país, não podem duelar na primeira fase por conta de uma determinação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que aponta para a necessidade da realização de uma pré-temporada no mês de Janeiro, com os campeonatos estaduais começando oficialmente em fevereiro.

O Campeonato Pernambucano 2016 começou ainda no dia 10 de Janeiro, quando seis clubes (Central, Serra Talhada, Porto, Atlético-PE, América e Pesqueira) receberam mais dois que subiram da Série A2 (Vitória e Belo Jardim) e iniciaram a primeira fase, que foi dividida em dois grupos com quatro times em cada um. Ao fim, Central e América foram os lideres dos Grupos A e B, respectivamente, e vão disputar o hexagonal do título com Sport, Santa Cruz, Náutico e Salgueiro, enquanto os demais vão duelar contra o rebaixamento no hexagonal da permanência.

Guia VAVEL do Campeonato Pernambucano 2016

Nesta temporada, o Náutico vem com o objetivo de encerrar um longo jejum de títulos. A última vez que os alvirrubros de Rosa e Silva festejaram o estadual foi em 2004, quando acabaram batendo o Santa Cruz na decisão. Desde então, o Campeonato Pernambucano tem ficando com Sport ou Santa Cruz.

O Campeonato Pernambucano terá sua 102º edição nesta temporada. O tradicional estadual começou a ser disputada ainda em 1915 de maneira amadora, até que 21 anos depois se profissionalizou. Desta maneira, no período sem profissionalização, foram realizadas 22 edições, com o Sport sendo o principal vencedor com sete Taças, mas sendo seguido pelo América, que conquistou cinco troféus.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Santa Cruz x América-PE, partida pela terceira rodada do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano 2016, a ser disputada às 21h30 (horário de Brasília), no estádio do Arruda, em Recife, Pernambuco.