Robinho chega a Belo Horizonte e apresentação oficial é antecipada pelo Atlético-MG

O grande reforço do Atlético-MG na temporada já está em Belo Horizonte. O atacante Robinho chegou à Cidade do Galo na manhã desta sexta-feira (12), acompanhado de seu filho, onde conheceu seus novos companheiros de equipe, além de toda comissão técnica alvinegra, incluindo o treinador uruguaio Diego Aguirre.

Com isso, o jogador será apresentado ainda nesta sexta, antecipando o que havia sido divulgado inicialmente, onde o atacante seria apresentado na próxima segunda-feira (15), junto com o novo uniforme do Atlético, feito pela nova fornecedora de material esportivo do Galo, Dryworld, que foi uma das parceiras na contratação do "menino das pedaladas".

Robinho foi anunciado como novo reforço do clube alvinegro nesta quinta-feira (11), através do presidente do Atlético, Daniel Nepomuceno, que usou sua conta no Twitter para divulgar a contratação. Em menos de 24 horas, o atacante chegou ao CT de seu novo clube, e já mandou um recado para a torcida alvinegra, agradecendo a recepção, e enaltecendo o programa de sócio torcedor do clube.

Carreira

Robinho foi revelado pelo Santos em 2002, no time conhecido como "Meninos da Vila", por ter vários jogadores formados nas bases do clube paulista. Logo de cara, Robinho, Diego, Elano e outros faturaram o Campeonato Brasileiro daquele ano, vencendo o Corinthians na final.

Posteriormente, novos títulos vieram, convocações para a Seleção Brasileira, deixando o jogador com status de ídolo. Em 2005, Robinho foi contratado pelo Real Madrid-ESP, no time conhecido como "Galáticos", que tinha Ronaldo, Roberto Carlos, Zidane, entre outros. O atacante ficou na Espanha por três temporadas, sendo negociado em 2008 para o Manchester City-ING.

Em 2010, o jogador retornou ao Brasil para atuar no Santos e foi campeão da Copa do Brasil. Mais tarde, foi negociado com o Milan-ITA, retornando em 2015 para o Santos. O último caminho de Robinho foi o Guangzhou Evergrande, da China.

Confira a primeira declaração de Robinho como jogador do Atlético-MG