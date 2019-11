Resultado de Grêmio x São José-RS no Gauchão 2016 (0-2)

E assim chegamos ao fim de mais esta transmissão em tempo real na VAVEL Brasil. Muito obrigado a você que seguiu conosco o belo triunfo do São José sobre o Grêmio por 2 a 0 na Arena. Até a próxima! :)

Surpreedente líder momentâneo do Campeonato Gaúcho com 10 pontos em quatro duelos, o São José só pode ser ultrapassado pelo Juventude, que enfrenta o Cruzeiro amanhã fora de casa. Na sexta (19), o Zequinha recebe o Ypiranga de Erechim, no Passo D'Areia, abrindo a 5ª rodada da competição, às 20h30.

O Grêmio perdeu a primeira partida no Gauchão. Agora com nove pontos em quatro jogos, o Tricolor é terceiro colocado. Na quarta-feira que vem (17), encara o Toluca, no México, pela rodada de abertura da Libertadores. O próximo compromisso pelo estadual é no domingo (21), diante do Novo Hamburgo, às 17h na Arena.

Muito bem postado defensivamente mas atacando a todo momento, o São José, ao contrário da maioria dos clubes pequenos, não visitou a Arena para escapar da derrota. Desde a etapa inicial, o Zequinha ameaçou o Tricolor. Com gols do artilheiro Heliardo no primeiro tempo e Guilherme na reta final do duelo, os comandados de China Balbino conquistaram triunfo gigante.

Fábio, goleiro do São José que está há mais de 700 minutos sem sofrer gols (contando o ano passado): ''Isso se deve ao conjunto. A marcação começa lá na frente. Não tem segredo, vamos pensar jogo a jogo para seguir na crescente no campeonato. Não dá para dar um passo maior que a perna''.

Wagner: ''Fui criado aqui dentro do Grêmio, até o profissional. O sentimento é muito bom''.

Jô: ''Sabíamos da qualidade deles, mas viemos aqui dispostos a lutar e conquistamos o triunfo''.

Guilherme: ''Nosso time está fazendo um excelente trabalho. Muito feliz pelo desempenho''.

Henrique Almeida, o estreante da noite: ''Acho que o resultado não corresponde ao jogo. Estamos focados para conseguirmos uma vitória no México''.

21:26 APITA VUADEN! FIM DE JOGO! O São José vence o Grêmio na Arena por 2 a 0!

50' Luan derruba Deivid no campo de ataque do Grêmio.

49' Jô recebe em condição irregular na frente.

48' Giuliano levanta na área e Lincoln é pego em impedimento.

48' Grêmio tem falta na intermediária.

47' Grande partida do São José. Em momento algum abdicou do ataque. Merece a vitória.

46' Lincoln faz jogada individual e chuta ao chegar na meia-lua. A batida de perna direita do garoto passa perto da trave direita de Fábio.

46' Cinco minutos de acréscimo. Vamos a 50.

45' No 100º jogo da Arena, Grêmio vai saindo derrotado.

44' Sistema defensivo do Grêmio perdido. Enrando na área, Rafinha bate mal e Grohe pega.

43' GOL DO SÃO JOSÉ! GUILHERME! Aproveitando o sistema defensivo desmontado do Grêmio, Heliardo recebe na direita da área e cruza rasteiro. Ao tentar cortar, Kadu acaba ajeitando para Guilherme, que finaliza de primeira para matar o confronto: 2 a 0!

42' Jô adianta demais e Geromel cobre bem para afastar o perigo.

41' Última troca no São José. Entra Rafinha na vaga de Diego Torres.

41' Maicon dá cavadinha buscando Henrique Almeida, mas Fábio sai bem e agarra.

40' São José com dez homens em campo. Diego Torres ainda não voltou.

39' Diego Torres sente após o chute. Deve ser substituído.

38' UHH! São José chega muito bem à frente. Jô recebe na direita, para, pensa e aciona Diego Torres. Completamente sozinho na intermediária, o camisa 10 finaliza forte e leva muito perigo ao gol de Grohe!

37' No Grêmio, o garoto Kaio ocupa a lateral-direita. Do outro lado, Guilherme fica pelo centro da linha de três de ataque, com Diego Torres pela esquerda e Jô pela direita.

36' Substituição no São José. Sai Clayton e entra o atacante Guilherme.

35' Everton cruza direto pela linha de fundo. Tiro de meta para Fábio.

35' Última substituição no Grêmio. Sai Wallace Oliveira e entra Giuliano.

34' Diego Torres cobra na primeira trave e Geromel afasta.

33' Jogo parado para atendimento a Deivid.

32' QUASE UM GOLAÇO DE JÔ! Em contragolpe veloz puxado por Deivid, Diego Torres aciona Jô, que arrisca de perna esquerda de fora da área. Muito bem, Marcelo Grohe voa e desvia para escanteio.

31' São José já não consegue mais realizar trocas de passes nem sair em velocidade.

30' Ao receber de Everton, Lincoln bate cruzado e Fábio defende. Na sobra, Luan comete falta sobre o arqueiro rival.

30' Grêmio vive melhor momento no jogo.

29' Kadu protege em disputa com Heliardo e conquista tiro de meta.

28' FÁBIO SALVA O ZEQUINHA! Lincoln alça na área e Henrique Almeida toca de perna direita no canto. Em grande noite, Fábio impede o gol gremista de novo!

27' GOL ANULADO DE LUAN! Grêmio consegue bela trama ofensiva com Henrique Almeida, Lincoln e Everton. Este último chuta de perna esquerda na trave. No rebote, Luan completa para o gol aberto, mas em impedimento bem marcado pelo assistente.

26' Henrique Almeida foge da área e aciona Lincoln, que é desarmado facilmente por Claudinho.

25' Lincoln recebe de Kaio e tenta de fora da área. Tentativa vai por cima da meta de Fábio, mas recebe aplausos da torcida.

24' Lateral-esquerdo Deivid faz partida maravilhosa defensivamente. Agora, mais uma interceptação. Desta vez em passe de Lincoln para Wallace Oliveira.

23' Luan perde a bola na linha divisória do gramado e dá carrinho para retomar. Torcida gosta.

22' Wallace Oliveira encara Deivid, balança o corpo e cai ao tentar o drible. Vuaden manda seguir.

22' Diego Torres ergue na área fechado e Grohe tira de soco.

21' Heliardo recebe de Diego Torres, ajeita o corpo e chuta de esquerda. Bola desvia em Kaio e sai pela linha de fundo.

20' Substituição no Grêmio. Sai Douglas e entra o jovem Lincoln. Misto de vaias e aplausos para o experiente meia.

19' Douglas vê Henrique Almeida se movimetando bem e tenta passe em profundidade. No entanto, o camisa 10 exagera na força.

18' Wallace Oliveira cruza, Henrique Almeida não alcança e defesa do Zequinha corta.

17' Jô é lançado mas é flagrado em posição irregular.

16' Mesmo com vantagem, São José não abre mão de atacar com passes curtos.

15' Grêmio troca passes, agora com uma referência no ataque.

14' EM CIMA DE GROHE! São José arma ótimo contra-ataque. Pela direita, Jô recebe, puxa para dentro e bate de esquerda nas mãos de Marcelo Grohe.

13' Marcelo Oliveira estica para Henrique Almeida. O estreante luta até o fim pela bola mas Fábio segura tranquilamente.

12' Substituição e estreia no Grêmio. Sai Pedro Rocha e entra o debutante Henrique Almeida.

11' Deivid avança pelo corredor esquerdo e cruza de forma consciente para Heliardo, que manda de primeira nas mãos de Marcelo Grohe.

10' Everton tenta passe para Luan mas Wagner tira.

9' Grêmio encontra muitas dificuldades diante do São José. Buscando ponto de referência no ataque, Roger Machado mandará Henrique Almeida à campo.

8' Kadu dá uma rosca para trás e Geromel recua de cabeça para Grohe.

7' Jogo volta e Marcelo Oliveira toca para Everton na esquerda. Atento, Bindé desarma.

6' Heliardo recebe atendimento médico após ser tocado por Kadu.

5' Após erro do São José na saída, Everton tenta acionar Pedro Rocha em profundidade. Mais uma vez, Deivid faz corte perfeito. Agora por baixo.

4' Douglas inverte buscando Wallace Oliveira mas Deivid antecipa de cabeça.

3' Pedro Rocha recebe de Douglas na área e é bloqueado por Claudinho na hora do chute de perna esquerda.

2' Grêmio propõe. Quando isso acontece, encontra poucos espaços para penetrar.

1' Clayton finaliza de fora para fácil defesa de Grohe.

0' Grêmio ataca para o lado esquerdo agora. Obviamente, São José para o direito das cabines.

20:36 COMEÇA O SEGUNDO TEMPO NA ARENA! Grêmio 0x1 São José.

20:36 Fábio: ''Nem pensamos ainda que estamos na liderança. Esperamos confirmar a vitória''.

20:35 Somente agora São José retorna ao gramado.

20:34 Roger: ''Na minha visão, o resultado não reflete o que foi o jogo até agora''.

20:33 Grêmio já está em campo para a etapa final. Mesmo time do primeiro tempo.

São José vai assumindo liderança do Campeonato Gaúcho, com 10 pontos em quatro jogos. Logo atrás, estão Juventude e Grêmio.

Ao contrário do que quase todas as equipes menores fazem, o São José adotou uma postura ofensiva na Arena. Mesmo assim, quem teve as melhores chances foi o Grêmio, que poderia ter aberto o marcador com Maicon e Luan. Nos acréscimos, porém, a coragem do Zequinha foi premiada com o gol do artilheiro Heliardo. Agora, o camisa 9 do clube do Passo D'Areia tem cinco tentos no Gauchão 2016.

Heliardo: ''É um sonho marcar num estádio maravilhoso como esse e em um time grande como o Grêmio''.

Maicon: ''Tive a chance de fazer o gol e não fiz. Saímos atrás por bobeira. Temos que melhor muito no segundo tempo''.

20:19 Com este resultado, São José é líder do Gauchão com 10 pontos em quatro jogos.

20:18 FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Grêmio 0x1 São José, gol do artilheiro Heliardo.

49' Heliardo cruza rasteiro nas mãos de Grohe.

48' GOL DO SÃO JOSÉ! HELIARDO! Deivid cruza da direita e o artilheiro Heliardo se antecipa à Geromel para encobrir Marcelo Grohe: 1 a 0 para o Zequinha na Arena!

47' Deivid levanta nas mãos de Grohe.

47' São José tem falta na intermediária.

46' Devido ao número alto de paralisações para atendimento médico, partida terá quatro minutos de acréscimo.

45' Bindé cruza e Geromel tira de canela.

44' Kaio manda passe muito forte na direção de Pedro Rocha.

44' Heliardo sai da área e derruba Maicon na intermediária ofensiva do Zequinha.

43' Deivid dá carrinho para impedir que passe de Pedro Rocha chegue em Wallace Oliveira.

42' Douglas lança buscando Luan mas manda muito forte.

41' Jô toca no vazio para Felipe Guedes, que, desatento, não vai receber e depois comete falta em Wallace Oliveira.

40' Pedro Rocha vê Luan infiltrando no meio da defesa do São José e aciona o camisa 7. Bandeirinha assinala impedimento do atacante gremista.

39' Zagueiro Claudinho desarma no campo defensivo e conduz até a intermediária, de onde finaliza para defesa firme de Marcelo Grohe.

39' Deivid adianta demais e para em roubada de Wallace Oliveira.

38' Jô domina passe longo pela esquerda e passa por Wallace Oliveira. Na sequência, porém, Maicon desarma o adversário.

37' Clayton visa ligação direta mas lançamento do camisa 11 do Zequinha é interceptado por Geromel.

36' Deivid levanta e Grohe tira de soco. Rebote fica com o São José, que tenta duas vezes em cruzamentos de Felipe Guedes e novamente Deivid. Nada feito.

35' Clayton chuta de fora da área, bola desvia em Geromel e sai pela linha de fundo.

35' Grêmio sobe marcação. Precipitado, Wallace Oliveira faz falta em Clayton.

34' Geromel corta perigo após tabela entre Clayton e Jô.

33' Luan puxa contragolpe, se desequilibra e erra passe.

33' São José valoriza a posse de bola e organiza ataques com calma e passes curtos.

32' Na imposição física, Kadu toma a frente de Diego Torres e impede contra-ataque do São José.

31' Não deu para o volante do São José. Substituição no Zequinha: sai Alberto, machucado, e entra Felipe Guedes.

30' Luan vê Fábio adiantado e arrisca de longe. Bola passa perto.

29' Volante Alberto, mesmo com dores, pede para continuar em campo. Felipe Guedes estava preparado para substituir o companheiro.

29' Wallace Oliveira ergue e Everton cabeceia para fora.

27' DE NOVO FÁBIO! Em contragolpe, Pedro Rocha dá drible da vaca em Alberto e em seguida passa novamente pelo volante do Zequinha. Depois, o jogador gremista toca para Douglas, que, na meia-lua, ajeita para Maicon. O chute do capitão tricolor para em Fábio.

27' Kadu afasta duas vezes. Primeiro na cobrança de Diego Torres depois em cruzamento de Jô, que agora atua pela direita.

26' Heliardo pressiona Kadu e obriga o zagueiro a colocar a bola pela linha de fundo. Escanteio.

26' São José não está sem sofrer gols até agora no campeonato por acaso. Sistema defensivo da equipe é muito bem armado, com ótima compactação.

25' Tudo certo com o camisa 7 do Zequinha.

24' Agora quem recebe atendimento médico em campo é Jô.

23' Bindé cruza muito forte da direita e Heliardo não consegue dar sequência à jogada.

22' Arrojado, Everton tenta marcar de muuuito longe e joga por cima.

21' Bindé toca para trás e Diego Torres levanta conscientemente para Heliardo, mas Grohe intercepta.

20' FÁBIO!! Douglas quebra compactação defensiva do São José com bela enfiada para Pedro Rocha. O atacante domina cara a cara com Fábio e bate em cima do goleiro!

19' Alberto arrisca de fora da área e Marcelo Grohe cai, bem colocado, para defender com segurança.

19' Segue o jogo.

18' Agora quem está caído é Heliardo. Goleador do Zequinha sente após choque com Wallace Oliveira.

18' Partida recomeça normalmente.

16' Jogo parado para atendimento a Pedro Rocha.

15' QUASE GOL DE KADU! Douglas cobra escanteio e a bola passa por todo mundo. Na sobra, Wallace Oliveira ergue na área novamente e Kadu cabeceia para fora.

14' Em velocidade, Everton avança pela esquerda e tenta passe para dentro. Wagner corta para escanteio.

13' MAIS UMA! Em levantamento no escanteio, Marcelo Oliveira se antecipa na primeira trave e testa para dentro. Bola passa raspando a trave.

12' DUAS CHANCES PERDIDAS! Everton vai ao fundo pela esquerda e cruza para Maicon, que bate de primeira em cima de Fábio. Na sobra, o capitão gremista recebe e ajeita para a perna esquerda. Após desvio, finalização sai em escanteio.

12' Diego Torres cobra escanteio e Marcelo Grohe sai. Árbitro assinala infração cometida por Claudinho no arqueiro gremista.

11' DEFESAÇA DE GROHE! Deivide dá caneta em Pedro Rocha e cruza. Bola passa por todo mundo e Diego Torres domina do outro lado do campo. O camisa 10 cruza, Heliardo ajeita de costas e Fred solta uma bomba para linda intervenção de Marcelo Grohe! Escanteio.

10' Pedro Rocha recebe na intermediária, prepara chute e é bloqueado na hora H por Fred.

9' Proposta do São José não é como a da maioria dos clubes do interior. Time do técnico China Balbino propõe o jogo.

8' Maicon cochila e Jô desarma no círculo central do campo para devolver a posse ao Zequinha.

7' Wagner tenta bola longa para Clayton mas joga direto pela linha de fundo.

7' Deivide aciona Jô. De costas, o jogador do São José é derrubado por Wallace Oliveira.

6' Sem a bola, Douglas se junta a Luan na frente em um 4-4-2 em linha. São José ataca no 4-2-3-1 com Clayton na direita, Diego Torres no centro e Jô na esquerda.

5' Wallace Oliveira tenta penetração da lateral para o meio mas é desarmado por Alberto.

4' Grêmio no 4-2-3-1 de sempre, com Luan mais adiantado se movimentando bastante.

3' Douglas cruza e Claudinho afasta de cabeça.

3' Pela esquerda, Everton coloca na frente e Fred atropela o atacante gremista. Boa falta.

2' São José sobe marcação e obriga Marcelo Grohe a dar chutão para frente.

1' Everton busca espaço pela esquerda mas comete falta sobre Bindé.

0' Grêmio ataca para o lado direito das cabines nesta etapa inicial. São José, claramente, para o esquerdo.

19:29 APITA LEANDRO VUADEN! Começa Grêmio x São José na Arena!

19:29 Vai começar!

19:28 China Balbino: ''Buscamos o modelo de jogo onde todos marcam. Com a posse, nos valemos da qualidade técnica e da transição veloz dos atletas''.

19:27 Roger Machado, sobre as possíveis entradas do garoto Jailson e do novato atacante Henrique Almeida: ''Todos estão aptos''.

19:26 Jogadores se cumprimentam no gramado. Grêmio com seu tradicional uniforme tricolor. São José de branco.

19:24 Equipes prontas para entrar em campo na Arena.

19:23 São José ainda não sofreu gol no Gauchão e tem, evidentemente, a melhor defesa do campeonato. Enquanto isso, o Grêmio possui o setor ofensivo mais efetivo do torneio.

19:21 Hoje, o Grêmio atinge uma marca histórica: é o 100º jogo do clube na sua nova casa, a Arena.

19:19 O São José atuará pela primeira vez na Arena do Grêmio.

19:18 Em toda a história, Grêmio e São José duelaram 141 vezes. De acordo com dados de Marcos Bertoncello, da Rádio Gaúcha, o Tricolor venceu 106 partidas contra 17 vitórias do Zequinha. Além disso, ocorreram 18 empates.

19:05 Previsão é de cerca de 12 mil torcedores na Arena.

19:02 Menos de trinta minutos para o começo de Grêmio x São José.

18:48 O banco do Zequinha tem Luan, Everton, Jean, Felipe Guedes, Francisco, Rafael e Guilherme.

18:42 No São José, o treinador China Balbino repete a escalação da vitória sobre o Cruzeiro-RS, no último domingo. No corredor direito de ataque, Clayton permanece como titular e Rafinha espera no banco de reservas.

18:38 Depois de ter seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o atacante Henrique Almeida está apto para jogar e fica como opção no banco gremista.

18:32 SÃO JOSÉ CONFIRMADO: Fábio; Bindé, Claudinho, Wagner e Deivid; Alberto, Fred, Clayton, Diego Torres e Jô; Heliardo.

18:30 Opções de Roger Machado no banco de reservas do Grêmio: Bruno Grassi, Fred, Marcelo Hermes, Jailson, Giuliano, Lincoln e Henrique Almeida.

18:29 GRÊMIO ESCALADO! Marcelo Grohe; Wallace Oliveira, Geromel, Kadu e Marcelo Oliveira; Kaio, Maicon (capitão), Pedro Rocha, Douglas e Everton; Luan.

Grêmio x São José será comandado por Leandro Vuaden. Ele será auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e Lúcio Flor.

O São José também abre a quinta rodada do Campeonato Gaúcho 2016. Na próxima sexta (19), o Zequinha recebe o Ypiranga de Erechim no Passo D'Areia às 20h30.

Depois de encarar o São José, o próximo jogo do Grêmio é pela Libertadores. Na virada de quarta para quinta-feira (17/18), à meia-noite de Brasília, o Tricolor tem a tão esperada estreia no torneio continental diante do Toluca-MEX, no estádio Nemesio Diez. Pelo Gauchão, a equipe volta a campo no domingo (21), às 17h, contra o Novo Hamburgo na Arena.

Partida entre Grêmio e São José-RS começa às 19h30, na Arena. Cerca de meia hora antes do pontapé inicial, estaremos por aqui seguindo em minuto a minuto tudo que envolve o confronto. Venha conosco!

Grêmio e São José abrem a 4ª rodada do Campeonato Gaúcho. Confira o resumo da jornada anterior do estadual.

Pré-jogo da VAVEL Brasil: Grêmio recebe São José em duelo entre melhor defesa e melhor ataque da competição. Confira clicando aqui.

O último encontro entre Grêmio x São José se deu na rodada derradeira da fase inicial do Gauchão do ano passado. Em 5 de abril de 2015, Tricolor e Zequinha empataram por 1 a 1 no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo. O marcador foi aberto por Fellipe Bastos, mas Rafael Carrilho igualou.

Provável escalação do São José: Fábio; Bindé, Claudinho, Wagner e Deivid; Alberto, Fred, Clayton (Rafinha), Diego Torres e Jô; Heliardo.

Provável escalação do Grêmio: Marcelo Grohe; Wallace Oliveira, Geromel, Kadu e Marcelo Olivera; Edinho (ou Kaio), Maicon, Pedro Rocha, Douglas e Everton; Luan.

FIQUE DE OLHO: aos 24 anos, Heliardo desponta como um dos nomes do Gauchão até aqui. O centroavante canhoto marcou quatro gols em dois jogos no estadual e já chama atenção de boa parte da midia gaúcha. Depois de passagens por Pelotas, Oeste, Cianorte e Esportivo, o paranaense se encontrou no São José e, diante do Grêmio na Arena, pode aparecer ainda mais no cenário nacional do futebol.

FIQUE DE OLHO: contratado para esta temporada depois de atuar em 2015 pelo Atlético-PR, Kadu chegou ao Grêmio já como titular. Na estreia com a camisa tricolor, porém, uma infelicidade resultou em gol contra do zagueiro. Convivendo com a sombra de Fred, também recém-chegado, o jogador de 29 anos tem nova chance de mostrar para Roger Machado que é o companheiro ideal para Geromel na zaga gremista.

Palco de Grêmio x São José, a Arena recebeu apenas um confronto oficial em 2016. No último domingo, o Tricolor fez 1 a 0 no Coritiba pela Sul-Minas-Rio. O público pagante na partida foi de 10.026 torcedores, totalizando 16% de ocupação do estádio.

No lado do São José, a tendência é que o técnico China Balbino mantenha a base que faz ótima campanha no Gauchão. Titular nas duas primeiras rodadas, o meia Rafinha deu espaço a Clayton na vitória ante o Cruzeiro. Ao que tudo indica, a única indefinição reside nesta posição.

Em atividade realizada nesta quinta, Roger indicou a escalação do Grêmio. Voltando de lesão, Giuliano deve ficar no banco, visto que foi titular na quarta. O volante Moisés, que sofreu grave lesão no joelho, só retorna em seis meses.

Desde domingo, o Grêmio já entrou em campo duas vezes. Contra o Coritiba, pela Sul-Minas-Rio, os atletas considerados titulares atuaram. Já diante do Veranópolis, foram poupados. Seguindo a linha, os jogadores que formam a espinha dorsal da equipe de Roger Machado enfrentam o São José.

No domingo de Carnaval, não houve folga no São José. Atuando no Passo D'Areia, o Zequinha se valeu de dois gols de pênalti do artilheiro Heliardo para bater o Cruzeiro.

Na última rodada, o Grêmio foi à terra da longevidade. Em Veranópolis, na Serra, o Tricolor foi escalado por Roger Machado com jogadores considerados reservas. Após assistência de Lincoln, Bobô anotou o tento solitário do embate no Antônio David Farina.

O São José faz ótima campanha no estadual. Na estreia, passou facilmente pelo Passo Fundo fora de casa com um tranquilo 3 a 0. Em seguida, empatou sem gols diante do Internacional. No terceiro compromisso, vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro-RS.

Três jogos, três vitórias. Esse é o aproveitamento do Grêmio até o momento no Gauchão. Foram dois triunfos por 3 a 1 (Brasil de Pelotas e Aimoré) e um por 1 a 0 (Veranópolis).

A partida entre Grêmio x São José acontece numa sexta-feira porque na próxima quarta o Tricolor enfrenta o Toluca, no México, pela primeira rodada da Libertadores. Desta forma, a Federação Gaúcha de Futebol adiantou o jogo para que a delegação gremista tenha mais tempo para se recuperar e realizar a longa viagem.

Olá, leitor da VAVEL Brasil! Por aqui, acompanharemos a partida entre Grêmio x São José-RS em tempo real, minuto a minuto. O duelo é válido pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho 2016 e acontece na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, com início às 19h30 desta sexta-feira (12).

