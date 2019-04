Resultado Guarani-MG x Atlético-MG no Campeonato Mineiro 2016 (0-0)

Partida válida pela terceira rodada do Campeonato Mineiro 2016, realizada no Estádio Farião, em Divinópolis/MG.

INCIDENCIAS : Partida válida pela terceira rodada do Campeonato Mineiro 2016, realizada no Estádio Farião, em Divinópolis/MG.

A 3ª rodada do Campeonato Mineiro segue neste domingo (14) com várias partidas, incluindo Cruzeiro x Tupi, partida esta que você acompanha, às 17h (Brasília), aqui, na VAVEL Brasil!

O Galo agora pensa na Libertadores! A equipe do técnico Diego Aguirre enfrenta o Melgar, pela primeira rodada da fase de grupos da competição, na próxima quarta-feira (17), às 21h45, no Peru.

O Guarani-MG volta a campo pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro no próximo sábado (20), contra o Tupi, em Juiz de Fora/MG, às 17h (Brasília).

Com o resultado, o Guarani-MG sobe para a 4ª posição do Campeonato Mineiro, com quatro pontos ganhos. Já o Atlético-MG, assume a liderança momentânea do Estadual, com sete pontos.

51' Termina a partida! Guarani-MG e Atlético-MG não tiram o zero do placar no Farião!

50' SUBSTITUIÇÃO NO GUARANI-MG

Sai: Renan; Entra: Denilson

48' Árbitro adiciona mais um minuto no tempo de acréscimo!

46' SUBSTITUIÇÃO NO GUARANI-MG!

Sai: Jonathan; Entra: Romarinho

45' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-MG!

Sai: Pablo; Entra: Renan

45' Cinco minutos de acréscimo!

44' Arrancada de Júnior Barros, mas o atacante do Guarani acaba tropeçando na bola.

43' Dodô cobra escanteio, Edcarlos aparece para cabecear, mas a bola acaba saindo para a linha de fundo.

42' Lucas Cândido sofre falta de Renan!

39' Falta de Eduardo em Jonathan! Reclamação do Atlético-MG.

38' Guarani-MG cobra escanteio, mas Giovanni faz a defesa sem problemas.

37' UUUUUUUUUUUUH! Dodô cobra escanteio, Edcarlos cabeceia, e a bola passa com perigo, rente à trave do goleiro Leandrão.

36' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-MG!

Sai: Henrique; Entra: Yago

36' Mansur faz jogada individual e descola escanteio!

33' Falta cobrada pelo Guarani-MG, mas Giovanni sobe mais que todos para fazer a defesa. Na queda, arqueiro alvinegro acaba sentindo e recebe atendimento médico.

32' Jonathan caído no gramado sentindo cãibras.

31' Felipe Cordeiro tenta o cruzamento, mas defesa alvinegra leva a melhor.

29' Recomeça a partida!

26' Parada técnica neste momento no Farião!

26' Guarani-MG cobra escanteio, mas a bola vai direto nas mãos de Giovanni!

24' GIOVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNI! Jonathan fica cara a cara com o camisa 1 alvinegro, que impede o gol do 10 do Bugre, e ainda salva o rebote dando um tapa providencial na bola!

23' Gabriel arrisca de fora da área, sem perigo para Leandrão.

22' Jonathan passa muito bem pela marcação, se empolga, arrisca, e pega muito mal na bola.

21' Guarani-MG cobra escanteio, mas defesa alvinegra leva a melhor e afasta o perigo.

20' Muitos erros de passe na partida. Nível não mudou em relação à primeira etapa, continua fraco.

18' Cartão amarelo para Gabriel, volante do Atlético-MG, após falta em Jonathan.

17' Arbitragem chama a atenção da comissão técnica do Guarani-MG no banco de reservas.

14' Cartão amarelo para Henrique, atacante do Atlético-MG, após falta dura em Iago. Por pouco o cartão vermelho não sai!

13' Guarani chega na área alvinegra com Felipe Caldeira e Júnior Barros. Os dois não se entendem e a bola acaba sobrando para Giovanni.

12' Sistema defensivo do Guarani leva a melhor na cobrança de escanteio.

12' Pablo tenta cruzamento, mas a bola bate em Iago e sai. Escanteio para o Atlético-MG.

11' Genalvo faz um belo lançamento para Iago, que cruza para a área. A bola passa por todos e sai pela linha de fundo.

10' Na cobrança, Gabriel aparece na área e cabeceia pra fora.

09' Mansur recebe pela esquerda, é cercado por dois, e ganha escanteio.

08' Henrique caído no gramado sentindo dores nas costas.

07' Cobrança de lateral para o Guarani-MG, Júnior Barros recebe dentro da área, mas assim como Jonathan, também pegou mal na bola.

05' Cruzamento pra área do Atlético-MG, Jonathan estava no lugar certo, mas pegou mal na bola.

02' Jonathan cobra falta, mas a bola acaba nos pés de Dodô!

02' Falta de Edcarlos em Jonathan!

01' QUE ISSO, LEANDRÃO? Recuo para o goleiro do Guarani-MG, que tenta dominar a bola, mas a redonda acaba passando por baixo do pé do arqueiro! Quase um gol contra no Farião.

00' Começa a segunda etapa para Guarani-MG x Atlético-MG!

Guarani-MG também em campo!

Atlético-MG está de volta ao gramado!

O zagueiro Erazo e o meio-campo Cazares estão confirmados na delegação do Atlético-MG que irá embarcar rumo ao Peru, para enfentar o Melgar, pela Libertadores. Robinho ficará na Cidade do Galo aprimorando a parte física.

49' Termina o primeiro tempo no Farião! Guarani-MG e Atlético-MG descem para os vestiários sem gols!

47' Mansur tenta jogada individual, mas logo é desarmado pela defesa do Guarani-MG.

45' AAAAAAAAAH DODÔ! Camisa 23 aplica lindo chapéu em Genalvo, arruma uma tabela, recebe em condições de conclusão, busca o canto de Leandrão, mas manda a bola pra fora!

45' Quatro minutos de acréscimo!

44' Mais uma falta de Lula em Dodô! Cartão amarelo para o zagueiro do Guarani-MG.

43' Cruzamento muito forte de Pablo. Bola pela linha de fundo.

42' LEANDRÃO! Lula dá bobeira e Dodô aproveita para finalizar! Leandrão aparece bem e agarra firme.

Camisa 9 do Bugre saiu de maca chorando de dores.

41' SUBSTITUIÇÃO NO GUARANI-MG!

Sai: Marcos Vinícius; Entra: Júnior Barros

40' Marcos Vinícius caído no gramado neste momento.

39' Henrique disputa bola com Iago, que apenas protege a redonda, até sair pela linha de fundo.

37' Na cobrança, Mansur comete falta de ataque. Arbitragem já anulava o lance alegando impedimento.

37' Falta de Lula em Dodô!

36' Pablo passa muito forte para Henrique. Arbitragem assinala impedimento.

33' Erazo tenta lançar Mansur, mas a bola acaba indo direto nas mãos de Leandrão.

32' Eduardo sofre falta na lateral do campo.

31' Felipe Cordeiro tenta cruzar para dentro da área, mas pega firme na bola e acaba saindo pela linha de fundo.

30' Edcarlos lança para Mansur dentro da área, mas a arbitragem flagrou impedimento! Lance anulado incorretamente pelo auxiliar.

29' Carlos César tenta o cruzamento pra área, mas Lula manda para lateral.

27' Recomeça o jogo no Farião!

Recentemente, o Atlético-MG fechou acordo com a Caixa Econômica Federal para ser a nova patrocinadora máster do clube. Ainda sim, as camisas do atacante Henrique e do volante Gabriel, ainda apresentam o logotipo do antigo parceiro.

25' Parada técnica no Farião!

24' Guarani-MG investindo bem no ataque. Defesa atleticana consegue afastar o perigo até aqui.

23' Na cobrança, Erazo consegue afastar o perigo.

23' Escanteio para o Guarani-MG!

Teremos parada técnica aos 25 minutos! Muito calor em Divinópolis.

19' Atlético-MG pressiona muito bem a saída de bola do Guarani-MG.

18' Falta de ataque cometido por Edcarlos.

17' Dodô cobra falta pela direita, Carlos Renato se adiantou na barreira e a arbitragem manda repetir a cobrança.

16' Jonathan arrisca para o gol, mas a bola passa por cima da meta do goleiro Giovanni.

15' Pablo desarma Felipe Caldeira por baixo, Lateral para o Guarani-MG.

14' Dodô cobra falta, sem problemas para Leandrão defender.

13' Cartão amarelo para Felipe Cordeiro, lateral-direito do Guarani-MG.

12' Guarani-MG chegava perigosamente no ataque, mas Gabriel aparece para aliviar o perigo.

10' Cartão amarelo para Murilo, zagueiro do Guarani-MG.

09' NÃO VALE! Renan cruza pra dentro da área, Jonathan aparece e Giovanni faz ótima defesa, mas o lance já estava anulado pela arbitragem por impedimento.

07' Escanteio cobrado pelo Atlético-MG, mas a bola passa por todos. Edcarlos cai dentro da área, mas arbitragem manda seguir.

06' Renan tentava lançar para Caldeira, mas Mansur aparece e manda a bola para escanteio.

05' Erazo tenta lançar Pablo, mas a bola acaba indo direto nas mãos de Leandrão..

04' Marcação forte do Guarani no meio de campo. Prova disso, é que Dodô sofreu falta no setor.

03' Carlos Renato recebe lançamento e leva Guarani para o ataque, mas Edcarlos protege bem e a bola acaba saindo pela linha de fundo.

As equipes entraram mais cedo que o previsto no gramado, e por isso, fizeram um breve aquecimento em seus respectivos campos.

00' Rola a bola para Guarani x Atlético-MG!

"Cada jogo é uma oportunidade. Eles têm que aproveitar a chance e mostrar que podem jogar mais adiante", disse Diego Aguirre sobre a equipe reserva do Atlético-MG.

Delegação do Atlético-MG já embarca neste domingo (14) para o Peru, onde enfrenta o Melgar, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América.

4.100 ingressos foram colocados à venda. Todos foram vendidos!

Agora é a vez do Galo! Atlético-MG entrando em campo.

A equipe de Ricardo Leão entra em campo com: Leandro; Felipe Cordeiro, Lula, Murilo Gabriel e Iago; Renan Silva, Genalvo, Felipe Caldeira e Jonathan; Carlos Renato e Marcus Vinícius.

Guarani-MG entrando em campo neste momento!

Estádio Farião lotado, mesmo com o calor de Divinópolis/MG. Logo mais, todas as emoções de Guarani-MG x Atlético-MG, pelo Campeonato Mineiro 2016!

Diego Aguirre terá como opções durante o duelo: Uilson, Jesiel, Pedro Henrique, Renan, Yago, Lucas Oliveira e Vinícius

Para manter os 100% de aproveitamento no Campeonato Mineiro, o Atlético-MG vai a campo nesta tarde com: Giovanni; Carlos César, Edcarlos, Erazo e Mansur; Gabriel, Eduardo, Lucas Cândido e Dodô; Henrique e Pablo

A tarde deste sábado (13) será especial para quatro atletas em especial. Vinícius, Pedro, Renan e Lucas fazem parte do juvenil do Atlético-MG, mas terão a primeira oportunidade entre os profissionais. O quarteto começará o duelo contra o Guarani-MG no banco de reservas.

Foto: Reprodução/Twitter

Confira o pré-jogo de Guarani-MG x Atlético-MG: Invicto no Mineiro, Atlético-MG enfrenta Guarani em Divinópolis com time reserva

Gabriel Murta Barbosa Maciel será o responsável pelo apito nesta tarde no Farião, para Guarani x Atlético-MG. Sidmar dos Santos Meurer e Augusto Magno Ramos serão seus auxiliares.

A sexta-feira (12) foi bastante agitada no Atlético-MG. Além da apresentação oficial de Robinho, o presidente alvinegro, Daniel Nepomuceno, anunciou a contratação do volante Júnior Urso, que estava no futebol chinês. Clayton, atacante do Figueirense, também está próximo de ser anunciado como novo reforço do Galo.

Já Diego Aguirre não poderá contar com Thiago Ribeiro e Dátolo, também com dores musculares. Carlos ainda se recupera de uma cirurgia realizada no tornozelo. Além disso, o treinador uruguaio poupou os demais titulares, visando a partida da próxima quarta-feira (17), contra o Melgar-PER, pela Copa Libertadores da América.

O técnico Ricardo Leão possívelmente terá três desfalques para o duelo diante do Atlético-MG. O meia Ruan está em fase final de recuperação de uma pubalgia, enquanto Jean e Lula sentiram dores musculares, e serão reavaliados antes da partida.

Guarani-MG x Atlético-MG se encontraram pela última vez na 5ª rodada do Campeonato Mineiro 2015, no Independência. Na ocasião, o Galo levou a melhor por 2 a 0, com gols de Jemerson e Lucas Cândido, que estará em campo nesta tarde.

FIQUE DE OLHO: Erazo, zagueiro do Atlético-MG. O equatoriano fará sua estreia pelo Galo, após longa espera na regularização de seus documentos. Em um time repleto de jovens, Erazo estará em campo para contribuir com sua experiência no futebol, e claro, manter o setor defensivo em ordem.

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

FIQUE DE OLHO: Carlos Renato, lateral-esquerdo do Guarani-MG. O camisa 11 do Bugre se destacou na vitória de seu time, diante do América-MG, por 3 a 0, no último dia 04 de fevereiro, dando uma assistência e convertendo um pênalti. Agora, diante do Galo, o jogador espera repetir o feito.

Foto: Divulgação

Já na quarta-feira (10), o Atlético-MG, atual líder do Estadual, entrou em campo para enfrentar a Caldense, no Independência. A equipe do técnico Diego Aguirre saiu vitoriosa, com um placar de 2 a 0, construído por Leonardo Silva e Lucas Pratto.

O Guarani-MG entrou em campo na última terça-feira (9), no duelo diante do Tricordiano, no Estádio Elias Arbex, em partida adiada da 1ª rodada do Campeonato Mineiro. No entanto, o Bugre abusou dos erros e acabou derrotado pelos mandantes por 3 a 0.

# CLASSIFICAÇÃO PONTOS JOGOS 1º Atlético-MG 6 2 5º Guarani-MG 3 2

Guarani-MG x Atlético-MG no Mineiro 2016

O estádio Farião será o palco da partida entre Guarani-MG x Atlético-MG, válida pelo Mineiro 2016.

Foto: Divulgação

O Atlético-MG é o atual campeão Mineiro, após ter vencido a competição em 2015 em cima da Caldense.

Foto: Bruno Cantini / Atlético-MG

As semifinais do Campeonato Mineiro serão disputadas em duas partidas. A vantagem do mando de campo é sempre do melhor colocado na fase classificatória, e em caso de resultados iguais, a equipe de melhor campanha passará.

Os quatro primeiros colocados se classificam para as semifinais do Campeonato Mineiro. O primeiro colocado da fase classificatória, enfrentará o quarto, enquanto o segundo, enfrentará o terceiro. Os dois últimos colocados serão rebaixados para o Módulo II.

12 equipes brigarão pelo título Estadual neste ano: América-MG, Atlético-MG, Boa Esporte, Caldense, Cruzeiro, Guarani-MG, Tombense, Tricordiano, Tupi, URT, Uberlândia e Villa Nova-MG.

Atualmente, a Primeira Divisão do Campeonato Mineiro é dividida por Módulo I, que reúne os principais times do Estado, e Módulo II, onde equipes brigam pelo acesso. Em 2015, Uberlândia e Tricordiano garantiram vaga na elite para a atual temporada.

Em 1958, a antiga CBD (atualmente Confederação Brasileira de Futebol, ou CBF) legitimou o Campeonato Mineiro, fazendo com que equipes representassem Minas Gerais na Taça Brasil, que hoje, é o Campeonato Brasileiro.

Antigamente, a competição era conhecida como Campeonato da Cidade, e envolvia apenas clubes das regiões próximas da capital Belo Horizonte. Em 1933, o Campeonato Mineiro foi lançado, com a presença das demais equipes de Minas Gerais.

Organizado pela Federação Mineira de Futebol (FMF), o Campeonato Mineiro entra em sua 102ª edição. O Atlético-MG é o maior campeão da competição, com 43 títulos, seguido pelo Cruzeiro, com 36.

Minuto a minuto da partida entre Guarani-MG x Atlético-MG em tempo real

Boa tarde, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Guarani-MG x Atlético-MG, válido pela terceira rodada do Campeonato Mineiro 2016! Fique conosco nesta grande partida, que terá início às 17h (Brasília).