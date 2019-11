Resultado Botafogo-PB x Sport na Copa do Nordeste 2016 (1-2)

19:00 ​Muito obrigado a você que acompanhou a vitória do Sport sobre o Botafogo-PB, por 2 a 1, no Almeidão. Siga nosso perfil no Twitter e curta nossa página no Facebook para ficar bem informado sobre o mundo dos esportes. Boa noite!

18:58 As equipes voltam a campo na próxima quarta-feira (17) pela 2ª rodada do Grupo D. Os pernambucanos recebem o Fortaleza, na Ilha do Retiro, às 21h30 (horário local), enquanto os paraibanos vão até Teresina encarar o River-PI, no Albertão, às 19h (horário local)

18:55 Com a vitória, os rubro-negros dividem a liderança com o Fortaleza, que fica em vantagem por ter mais gols pró, enquanto os botafoguenses ficam na lanterna ao lado do River-PI

93' Final de jogo no Almeidão para Botafogo-PB 1x2 Sport! Com gols de Túlio de Melo e Rithely, Leão bate Belo de virada, que marcou com Muller

92' Cartão amarelo para Matheus Ferraz! Zagueiro do Leão é punido por falta em Jó Boy

91' Substituição no Sport! SAI Everton Felipe, ENTRA Juninho

90' Três minutos de acréscimo

89' Belo pressiona nos minutos finais em busca da igualdade

​87' Sport agora aposta no contra-ataque para sacramentar a vitória

85' Torcida do Botafogo tenta incentivar a equipe a buscar um empate nos momentos finais após tomar a virada em casa

82' Sport vinha jogando melhor no segundo tempo e era merecedor do resultado que construiu

79' GOOOOOOOOOL DO SPORT! RITHELY! Após cruzamento na pequena área, Túlio de Melo é derrubado na pequena área e a arbitragem nada marca. Em sequência, Fábio cruza e Rithely enche o pé, marcando o segundo do Leão. Botafogo-PB 1x2 Sport

77' Jó Boy recebe em profundidade, ganha de Matheus Ferraz no mano a mano, mas chuta fraco e para defesa fácil de Danilo Fernandes

73' Cartão amarelo para Magno Alves! Zagueiro é punido por entrada dura em Everton Felipe

70' Substituição no Botafogo-PB! SAI Carlinhos, ENTRA Pingo

68' Cartão amarelo para Carlinhos! Atacante do Belo é punido por segurar Renê

66' Mais acuado, o Botafogo explora o contra-ataque para tentar surpreender, mas peca pela falta de criatividade na ligação

63' Substituição no Botafogo-PB! SAI Muller, ENTRA Daniel

62' Sport segue forte no ataque e busca a todo custo o segundo gol

60' GOOOOOOOOOOOL DO SPORT! TÚLIO DE MELO! Após cobrança de escanteio, Matheus Ferraz erra na finalização, mas a bola sobra com Túlio de Melo, que manda para o fundo do gol. Botafogo-PB 1x1 Sport

57' Leão segue sendo incisivo, enquanto o Belo se segura como pode e aposta no contra-ataque

54' Sport começa a chegar com mais calma no ataque, enquanto o Botafogo-PB é nervoso na defesa e faz muitas faltas

52' Rithely é derrubado na pequena área, mas o árbitro nada marca

50' Goleiro Michel Alves cai sentindo dores, mas sem problemas e já está recuperado

48' Partida começa tão truncada quanto no primeiro tempo, com poucos lances ofensivos

46' Cartão amarelo para Jó Boy! Atacante do Botafogo é punido por falta em Samuel Xavier

46' Bola rolando no segundo tempo para Botafogo-PB 1x0 Sport!

18:03 Substituição no Botafogo-PB! SAI Val, ENTRA Thiago

18:02 Equipes voltam ao campo de jogo e o Botafogo tem mudança

18:00 Já já as equipes irão retornar ao gramado e a bola voltará a rolar no segundo tempo no Almeidão

17:58 Ontem, pelo Grupo D, o Fortaleza bateu o River-PI por 3 a 0. Resultado deixou o Leão do Pici na liderança isolada do grupo

17:55 Ainda nesta tarde, pela Copa do Nordeste, se enfrentam Vitória da Conquista 1x0 Ceará e Santa Cruz 0x1 Bahia. Partidas também estão no intervalo

17:52 Com pouca criatividade, as equipes falharam ofensivamente e deixaram a desejar no primeiro tempo. Explorando um erro na defesa do Sport, o Botafogo-PB saiu em vantagem no placar. Cabe aos times serem mais criativos para melhorar o nível técnico

17:48 Reconhecendo as dificuldades, o atacante Túlio de Melo destaca o que o Sport precisa fazer para alcançar o empate: "Falta um pouco de calma no último passe. Precisamos rodar a bola e entrar na pequena área com mais qualidade"

45+2' Intervalo de jogo no Almeidão para Botafogo-PB 1x0 Sport! Belo sai em vantagem no placar graças ao gol marcado pelo atacante Muller, aos 11

45' Arbitragem assinala dois minutos de acréscimo

42' Cartão amarelo para Ângelo! Lateral-direito é advertido por falta em Everton Felipe

42' UHHHHHHHH! Revida o Belo! Muller arrisca de fora da área e, despretenciosamente, quase surpreende Danilo Fernandes, que bota para escanteio

41' UHHHHHHH! Renê cruza na medida, mas Túlio de Melo perde o tempo da bola e cabeceia errado

37' Atacante rubro-negro retorna ao gramado sem maiores problemas

35' Túlio de Melo leva uma cotovelada no rosto e sai de campo sangrando

34' Substituição no Sport! SAI Maicon, ENTRA Fábio

33' Falcão chama o jovem Fábio do banco de reservas. Deve pintar mudança no Leão

30' Com meia hora de bola rolando, o baixo nível técnico da partida predomina devido à falta de criatividade no setor de armação das equipes

28' Maicon saiu de campo com dores, mas já retornou ao gramado sem maiores problemas

26' Sem criatividade, as equipes pecam no ataque e deixam o jogo pouco movimentado, sem muita emoção

23' UHHHHHHHHH! Durval recebe cruzamento de Renê, mas é bloqueado na hora do chute

21' Partida começa muito nervosa no Almeidão, com os dois times fazendo jogadas muito ríspidas

19' Cartão amarelo para Muller! Autor do único gol, atacante do Botafogo-PB é punido por reclamação

16' Sport tenta atacar, mas peca na falta de criatividade e desperdiça boas chances

13' Renê é atingido e fica caído, mas a arbitragem nada marca. Na sequência, Muller tentou encobrir Danilo Fernandes, mas o camisa 1 afastou

11' GOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO-PB! MULLER! Após cruzamento na pequena área, Matheus Ferraz não corta o perigo e Muller fica com a bola. O atacante do Belo chuta e Danilo Fernandes não defende. Botafogo-PB 1x0 Sport

9' Partida segue muito equilibrada e com poucas oportunidades no setor ofensivo

6' Melhor momento, até agora, foi do Sport, que teve uma chance com Maicon, mas a zaga do Botafogo afastou o perigo

4' Botafogo começou criando mais no ataque, mas a boa postura do Sport impediu os ímpetos

2' Partida começa truncada, com poucas chances para os dois lados

0' Bola rolando no Almeidão para Botafogo-PB x Sport! Saída de bola é do Belo

Equipes fazem a última oração antes do início do jogo

Equipes no gramado! Vai começar a partida

As equipes já estão nos vestiários. Já já irão retornar para o pontapé inicial

Presente em bom número, torcida botafoguense faz uma bonita festa na arquibancada

Jogadores do Sport já estão em campo realizando o último trabalho antes da bola rolar. Torcida do Botafogo-PB se faz presente também em bom número

Para se ter uma ideia do tamanho da confusão em João Pessoa. Em dois dias, as autoridades paraibanas mudaram quatro vezes as regras de acesso a Belo e Leão

Torcedores do Sport que conseguiram acesso ao Almeidão esboçam um, até o momento, tímido "Cazá, Cazá"

Itamar Schulle tem como opções no banco: Edson, Marcelo, Marcos Antônio, Daniel, Thiago, Warley, Jefferson, Lukinha, Pingo e Djavan

Botafogo-PB também está escalado para o jogo de logo mais! Belo está confirmado com: Michel Alves; Ângelo, Plínio, Magno Alves e Zeca; Gedeil, Val e Janeudo; Carlinhos, Muller e Jó Boy

No banco de reservas, Falcão tem à disposição: Magrão, Christianno, Henríquez, Ronaldo, Neto Moura, Fábio, Juninho e Wallace

E o Sport está definido! O Leão vai a campo com: Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rithely, Serginho, Luiz Antônio, Maicon e Everton Felipe; Túlio de Melo

Enquanto isso, o Leão sofreu uma importante baixa. Reinaldo Lenis sentiu desconforto na coxa e não deverá atuar

Presidente do Botafogo-PB barrou torcedores do Sport identificados com a camisa do clube. Alguns entraram sem identificação, já outros tiveram o dinheiro do ingresso de volta

Em paralelo, o elenco rubro-negro terminou a preleção com o técnico e já está a caminho do estádio Almeidão

Em meio às confusões que cercaram o confronto às vésperas, algumas situações já neste domingo. Torcedores do Sport e com ingresso em mãos, presentes com a camisa do clube, foram barrados pela PM-PB por conta de um ofício do Botafogo-PB impedindo-os de adentrarem no estádio uniformizados

O cabeça de área ressaltou a importância de vencer o Central, na última partida, destacando que as dificuldades em campo vêm sendo encontradas por conta do desentrosamento: "Estávamos precisando dessa vitória, pois não é fácil reorganizar um time que foi bastante modificado. É natural que as dificuldades apareçam, mas acredito que estamos evoluindo. Acredito que estamos encontrando o encaixe adequado da equipe"

Quem falou do lado do Sport foi o volante Rithely, que lembra com emoção cada vitória da campanha no título de 2014, deixando a coincidência da estreia de lado: "Espero que a coincidência seja só na tabela da primeira rodada e no final feliz. Esse ano eu quero que seja diferente, pois quero ser campeão ganhando a maioria dos jogos possíveis. Isso começa contra o Botafogo e a história de 2016 pode até terminar igual a de 2014, mas quero que o começo seja diferente"

Figura certa entre os 11, o arqueiro vem se destacando. Para o camisa 1, o destaque se dá pelo bom trabalho com o preparador físico: "Os membros da comissão técnica e Gamarra são bons profissionais. Desde quando a gente se apresentou, lá em dezembro, eles vêm buscando nos deixar na melhor condição física para não perdemos o rendimento ao chegar no segundo tempo. Isso nos dá confiança de que estamos no caminho certo"

Em entrevista coletiva, Michel Alves, goleiro do Botafogo-PB, falou sobre a ansiedade para o confronto: "É um jogo extremamente importante dentro do que a gente espera na competição. O Sport é uma equipe forte, que joga e deixa jogar, mas estamos trabalhando muito em relação ao tempo curto que a gente tem para esta partida. A comissão técnica está nos municiando de informações para que a gente possa fazer o melhor"

O Almeidão é o palco do confronto de logo mais entre Botafogo-PB e Sport. O estádio tem capacidade para 26 mil torcedores, mas uma reforma nos arredores e irá receber um público abaixo do esperado, mas com boa presença dos rubro-negros após polêmica com a PM/PB, que iria vetar a torcida leonina e voltou atrás

Escolhido para substituir o meio-campista chileno, o volante Luiz Antônio deverá permanecer reforçando o setor de marcação. Com isso, o jovem Everton Felipe segue deslocado na ponta-esquerda, atuando próximo ao centroavante Túlio de Melo e Reinaldo Lenis

O Sport, por sua vez, terá apenas uma ausência para o confronto que começa em instantes. O meia chileno Mark González, que antes era dúvida, seguiu sem treinar e foi vetado para o jogo. Com isso, Falcão deve manter o time titular da última partida. Mark González segue vetado e Falcão indica permanência de time titular para estreia no Nordestão

Outra opção do comandante botafoguense é abrir Muller e Carlinhos pela pontas, com Jó Boy ficando isolado na frente. Opção, essa, que foi testada contra o Campinense, na última partida do Paraibano e a equipe arrancou um importante empate

Outro que também segue sem condição no Belo é o volante Marcos Antônio, que se recupera de uma fisgada na parte posterior da coxa esquerda. Sem nenhum meia com as mesmas caracteriscas de Aílton, o técnico Itamar Schulle deve manter Janeudo na articulação da equipe e três volantes

Durante a semana, o Botafogo-PB confirmou que não poderá contar com o meia Aílton, que está em recuperação de uma lesão no joelho. O meio-campista, que tem passagem pelo Leão, ainda não emplacou uma boa sequência de jogos

FIQUE DE OLHO Botafogo-PB x Sport: Reinaldo Lenis, meia-atacante do Sport. Contratado para dar mais velocidade ao ataque do Leão, o colombiano vem se destacando em campo, sendo o melhor na vitória diante do Central, na última rodada do Pernambucano

Colombiano marcou primeiro gol no duelo diante da Patativa (Foto: Williams Aguiar/Sport)

FIQUE DE OLHO Botafogo-PB x Sport: Michel Alves, goleiro do Botafogo-PB, que vive boa fase no Paraibano. Nos quatro jogos disputados no estadual, foram apenas dois gols sofridos, consolidando como a defesa menos vazada, ao lado do Campinense

Enquanto isso, Falcão, comandante do Sport, explicou a escolha para as mudanças no time titular: "Não temos nenhum jogador de pé esquerdo para substituir o Mark. Hoje, o Everton Felipe é quem temos para a posição, mas é um jogador de característica diferente. Ele cai mais para dentro do que para fora e tem o arremate de pé direito, enquanto Mark cria muito, tem uma boa capacidade de enfrentamento e uma leitura tática mais interessante"

Durante a semana, Itamar Schulle, técnico do Botafogo-PB, comentou sobre o desgaste da equipe, destacando a sequência pesada de jogos: "É um cansaço grande. Iniciamos os treinos na segunda, de madrugada viajamos e na terça fizemos uma movimentação mais leve para jogar na quarta. Voltamos na quinta, nos reapresentamos na sexta e só tivemos o sábado para treinar, mas realizando uma atividade mais tranquila"

A maior goleada do confronto foi a favor dos pernambucanos, em jogo realizado em 1997, também válido pela Copa do Nordeste, mas pelas oitavas de final. Na ocasião, os rubro-negros terminaram o certame na 3ª colocação, sendo eliminados na semifinal pelo vice-campeão Bahia

No mesmo ano, os adversários de hoje duelaram também pela partida de estreia. Na ocasião, o atacante argentino Frontini, recém-chegado ao Botafogo-PB, marcou o primeiro gol do jogo, no entanto Felipe Azevedo deixou tudo igual e confirmou o empate em 1 a 1

O último jogo entre as equipes foi em fevereiro de 2014, pela 6ª rodada do Grupo D da Copa do Nordeste, e terminou com vitória do Leão por 1 a 0. Na ocasião, o Sport contou com a presença do meia Aílton, que está defendendo as cores do Botafogo-PB hoje, mas que não irá atuar

Favorito no jogo de logo mais, o Sport conta com um retrospecto pra lá de positivo no confronto: em 20 partidas na história, são 11 vitórias, cinco empates e contra apenas quatro vitórias do Botafogo-PB

Copa do Nordeste 2016

Contra o Central, na última quarta-feira (10), o primeiro triunfo. Com gol de Túlio de Melo no fim do jogo, o Sport venceu pela primeira vez no Estadual. Sport vence Central fora de casa com gol de Túlio de Melo nos últimos minutos

Já o Sport está vivendo momento irregular no Pernambucano: com três jogos já disputados, é vice-lanterna do Hexagonal do Título, com três pontos ganhos. Até agora, são duas derrotas e só uma vitória

Na última rodada, o Botafogo-PB foi até o interior e empatou com o Campinense por 1 a 1, assegurando a invencibilidade no Estadual

O mando de campo é do Botafogo-PB, que ocupa a 1ª posição no Grupo B do Paraibano, com oito pontos ganhos em quatro jogos. Até aqui, foram duas vitórias e dois empates, se mantendo invicto

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Botafogo-PB x Sport, pela 1ª rodada da Copa do Nordeste 2016, partida a ser disputada às 17h (de Brasília), no Amigão, em João Pessoa