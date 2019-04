Bahia suporta pressão e vence Santa Cruz pelo placar mínimo fora de casa

Partida válida pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Nordeste 2016, disputada no estádio do Arruda, em Recife, Pernambuco. Público: 10.492. Renda: R$ 180.225,00.

A Copa do Nordeste teve início neste fim de semana e já na tarde desse domingo (14) aconteceu o primeiro clássico regional. Santa Cruz e Bahia fizeram uma ótima apresentação no estádio do Arruda, em Recife, Pernambuco e os tricolores de aço acabaram saindo de campo com a vitória pelo placar mínimo, apesar de o adversário ter sido superior durante grande parte dos 90 minutos. O único gol do embate foi marcado ainda no primeiro por Juninho.

Com o resultado desta tarde, o Bahia fica na liderança do Grupo C da Copa do Nordeste, com três pontos e um gol de saldo. A rodada de abertura da competição regional só será complementada durante a noite quando Juazeirense-BA e Confiança vão se enfrentar em duelo válido por este grupo.

A próxima rodada do Grupo C da Copa do Nordeste terá início na quarta-feira (17), quando o Santa Cruz vai fazer um duelo com o Confiança, às 22h30 (horário de Brasília), no estádio Batistão, em Aracaju, em Sergipe. Já o Bahia vai entrar em campo na quinta-feira (18) para enfrentar o Juazeirense-BA, às 20h00 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia.

Santa Cruz é melhor, mas Bahia aproveita oportunidade única e sai na frente

O jogo começou com os dois times se estudando bastante, mas o tricolor baiano não quis saber de ficar marcando do campo de defesa e fez logo uma marcação pressão no setor de ataque. Contudo, pouco era efetivo. Com o passar do tempo, os donos da casa foram apertando em busca do gol e quase obteve êxito aos seis minutos, quando Grafite fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para João Paulo chegar chutando no canto, no entanto, Marcelo Lomba fez grande defesa.

A equipe da casa era melhor em campo, mas não encontrava espaços para finalizar com perigo e obrigar Marcelo Lomba a fazer intervenções difíceis. Já o Bahia não chegava com constância ao setor de ataque, contudo, aos 20 minutos o meia-atacante Juninho fez boa jogada tabelando com Danilo Pires. chutou da entrada da área, tirando qualquer chance do goleiro Tiago Cardoso defender, e abriu o placar para delírio dos adeptos do Esquadrão de Aço.

Foto: Antônio Melcop/Santa Cruz

O escrete Coral tentou responder logo em seguida e quase deixou tudo igual. Wallyson, em posição duvidosa, recebeu livre dentro da área e bateu de primeira, mas o goleiro Marcelo Lomba fez uma grande defesa e evitou o gol. Apesar do gol em favor dos baianos, os pernambucanos continuaram sendo os melhores dentro de campo, porém, o grande problema era encontrar espaço para finalizar com qualidade.

Grafite vinha fazendo uma ótima partida, mas precisou deixar o campo para a entrada de Bruno Moraes por conta de um sangramento na cabeça, que os médicos Corais não conseguiram estancar desde o início do confronto praticamente.

O atacante Wallyson quase deixou tudo igual aos 46 minutos, quando cobrou uma falta com qualidade e Marcelo Lomba fez grande defesa. Os baianos responderam com Hernane Brocador, que entrou livre na área, mas bateu para fora. Com isso, a etapa inicial terminou com 1 a 0 favorável aos visitantes.

Santa Cruz desperdiça várias oportunidades e Bahia garante vitória

Para o segundo tempo, os dois técnicos resolveram manter as mesmas formações da etapa inicial. Com a bola rolando, o Santa Cruz continuou pressionando o tricolor de aço buscando deixar o placar igual. No entanto, a primeira grande oportunidade foi em favor do Bahia, pois Luisinho acertou lindo passe pelo meio-campo e Hernane Brocador apareceu nas costas da defesa. O centroavante tocou por cima de Tiago Cardoso e só não festejou por conta do travessão, que evitou o gol.

Os jogadores do Santa Cruz reclamaram bastante a arbitragem quando Allan Vieira avançou pela esquerda e foi derrubado em cima da linha da grande área, mas o árbitro marcou falta fora da área. Na cobrança, Wallyson mandou bateu direto e Alemão, em posição irregular, cabeceou para o gol. Desta maneira, o auxiliar impugnou o lance marcando impedimento do ataque Coral.

Foto: Antônio Melcop/Santa Cruz

Querendo sair de campo sem ser derrotado, o técnico Marcelo Martelotte resolveu arriscar tirando o volante Dedé para colocar o meia-atacante Raniel. Já Doriva promoveu a entrada do jovem atacante Zé Roberto no lugar de Edigar Junio.

Pressionando, os pernambucanos quase empataram aos 30 minutos, com Alemão, que cabeceou na trave após boa cobrança de escanteio de Wallyson. Raniel ainda teve o rebote e perceu uma chance inacreditável. Depois disso o jogo deu uma esfriada e a rede não balançou novamente, mesmo com o Santa Cruz acertando a trave no último minuto em cabeçada de Alemão. Desta forma, o embate ficou no 1 a 0 favorável aos tricolores baianos.