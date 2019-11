Resultado: Corinthians 2-0 São Paulo Campeonato Paulista 2016

Um grande abraço e até mais !!!!!

As duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira (17), para estrearem na fase de grupos da Libertadores da América. O Corinthians viaja até o chile para enfrentar o Cobresal, às 21h45. Já o São Paulo recebe o The Strongest da Bolívia no Estádio do Pacaembu, às 19h30.

Veja o gol de Yago, o segundo do Corinthians

Já o São Paulo conhece sua primeira derrota na temporada. O tricolor tem um jogo a menos no Paulista e ocupa a terceira colocação C com quatro pontos.

O Timão continua 100%, e chega à 12 pontos conquistados na liderança isolada do grupo D no Paulistão.

Em um jogo fraco tecnicamente, o Corinthians vence o Majestoso com gols de Lucca e Yago.

FIM DE JOGO NA ARENA CORINTHIANS

94' Rogério arrisca de fora da área mas bate fraco

92' Kelvin tenta jogada pela ponta e consegue o escanteio

89' Quatro minutos de acréscimos na Arena Corinthians

87' No primeiro lance Romero já finaliza a gol, mas muito fraco pra defesa tranquila de Denis

87' SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS, Sai Giovanni Augusto e entra Romero

86' Após lance esquisito o zagueiro Yago cabeceia no ângulo de Denis

86' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS

85' Bruno Henrique arrisca de longe, a bola desvia em Lucão e vai para escanteio.

82' Choque forte de cabeça entre Rodrigo Caio e Danilo. Os dois atletas estão caídos no gramado.

80' CÁAAAASSIO, Rogério encontra Mena na área, e o chileno obriga Cássio a operar um milagre em Itaquera

79' CARTÃO AMARELO, Willians em pouco tempo já recebe a punição

77' São Paulo vai pressionando o Corinthians no momento. O Timão vai tentar um contra-ataque para matar o jogo

75' SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS, Entra Danilo na vaga de André

75' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO, Entra o estreante Kelvin no lugar de Thiago Mendes

73' Novamente falha a zaga corinthiana mas Fágner salva no chute de Michel Bastos. Escanteio para o São Paulo

72' Rogério já assusta com chute perigoso de fora da área

70' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO, Sai Centurión e entra o talismã do meio de semana: Rogério com a camisa 17

67' Centurión faz boa jogada mas Arana novamente manda pra escanteio. É bom o duelo entre esses jogadores pela direita do ataque do São Paulo.

66' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO, Bruno sai lesionado e entra Caramelo

64' SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS, Sai o garoto Maycon e entra o recém contratado Willians

64' Bom cruzamento de Michel Bastos mas ninguém alcança na área

62' Boa trama do ataque mas Calleri toca um pouco forte e Mena não alcança

57' CÁSSSIO, Michel Bastos bate cruzado de longe e obriga goleiro do Timão a fazer boa defesa

56' PERDEU, Arana arranca bem pela esquerda, Maycon enfia para André que pega mal e isola dentro da área

54' Segue muito truncado o jogo como na primeira etapa

51' Michel Bastos e Centurión trocam de lado no setor de ataque do São Paulo

Momento curioso na Arena Corinthians. O árbitro orienta o capitão Felipe a ir em direção da torcida para pedir a retirada de faixas de protesto da torcida do corinthiana.

48' Centurión faz boa jogada e Yago afasta pra escanteio

45' COMEÇA A SEGUNDA ETAPA NA ARENA CORINTHIANS

Equipes em campo para o segundo tempo

Assista novamente a falha de Lucão e o gol do atacante Lucca, aniversariante do dia

Poucas chances criadas nesta primeira etapa, muito equilíbrio. Entretanto, um erro da zaga são-paulina foi fatal e espero Lucca fez o único gol até então

45' FIM DE PRIMEIRO TEMPO NA ARENA CORINTHIANS

45' CÁSSSSSIO, Yago falha feio, Calleri toma a frente mas o goleiro corinthiano salva

44' Dois minutos de acréscimos para o primeiro tempo

42' São Paulo vai cobrando mal seus escanteios, e na sobra Hudson também vai errando a famosa "ligação direta" com o setor de ataque

Vamos para 40 minutos de um jogo tenso, mas fraco tecnicamente

37' Bruno faz ótimo cruzamento mas Calleri chuta em cima da zaga

35' André tenta jogada individual mas Mena manda para escanteio

34' Michel tenta o cruzamento para Hudson mas Cássio sai bem para fazer a defesa

32' CARTÃO AMARELO, Hudson recebe punição após receber um chapéu de Giovanni Augusto e parar o lance com falta

30' CARTÃO AMARELO, Pelo conjunto da obra da equipe do São Paulo, Mena recebe amarelo após falta em Maycon.

28' INCRÍVEL, Centurión tenta a jogada mas adianta demais, Bruno Henrique tenta afastar mas chuta em cima do atacante são-paulino que por muito pouco não empata.

25' A partida estava apertada, muito equilíbrio entre as equipes, a falha da zaga são-paulina foi fatal.

23' Falha grotesca do zagueiro Lucão, e Lucca aproveita a chance para abrir o placar no Majestoso.

23' GOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS

22' PERIGO, Michel Bastos cobra o escanteio e Calleri cabeceia com veneno no gol de Cássio

21' Até agora o jogo é fraco na Arena Corinthians. Muitos desentendimentos e pouco futebol apresentado pelas equipes

19' Mais uma confusão ,Calleri e Felipe de um lado e Rodrigo Caio e André de outro se estranham

17' Bela jogada do garoto Maycon pela esquerda, escanteio para o Corinthians

14' Clima quente dentro de campo, mais uma falta dura desta vez em cima de PH Ganso

12' CARTÃO AMARELO, Com doze minutos Guilherme Arana recebe primeiro cartão da partida após entrada dura em Bruno

11' Falta em cima de Fágner. Bola será alçada na área são-paulina

10' Corinthians busca mais o ataque. O São Paulo avança sua linha de marcação e dificulta a vida alvinegra

8' Primeira cobrança de escanteio do jogo e Maycon cabeceia fraco para a defesa tranquila de Denis

5' Primeira grande chance de Giovanni Augusto, após bela jogada individual o estreante adiantou demais a bola e cometeu falta

Dia Especial para o técnico Tite que chega a 350 jogos comandando o Timão

2' Discussão entre Centurión e Guilherme Arana

1' Início disputado no meio de campo

0' ROLA A BOLA NA ARENA CORINTHIANS

Ambas equipes já se posicionam, vai rolar a bola para o Majestoso de número 326 na história.

Corinthians vai a campo com seu uniforme branco de número 1. O Tricolor vai com seu uniforme número dois, com listras vermelhas, pretas e brancas.

As equipes estão em campo para o Hino Nacional Brasileiro !

Vai aumentando o público na Arena Corinthians. Expetativa de aproximadamente 35 mil torcedores para o clássico de hoje em Itaquera.

As equipes já estão no gramado da Arena Corinthians para o aquecimento.

O árbitro de partida será o polêmico Luiz Flavio de Oliveira. O assistente numéro um será Rogerio Pablos Zanardo e o número dois Alex Ang Ribeiro.

El Patón terá como opção no banco de reservas: Renan Ribeiro, Carlinhos, Kieza, Wesley, Wilder, João Schmidt, Caramelo, Rogério, Lyanco e Kelvin. O último está relacionado pela primeira vez com a camisa tricolor.

Voltando a falar de futebol, o Corintians levará como suplentes: Matheus Vidotto, Willians, Uendel, Marlone, Guilherme, Ángel Romero, Pedro Henrique, Vilson e Danilo.

Um fato negativo do clássico deste domingo foi novamente uma confusão entre são-paulinos e corinthianos, que acabou bloqueando um trecho do Anel Viário Magalhães Teixeira (SP-083), em Valinhos (SP), por volta das 12h30. Não houve feridos, entretanto, a abordagem policial acabou causando um congestionamento de quase 1km.

Tite no entanto já havia revelado seu time titular para o Majestoso, que será: Cássio; Fagner, Felipe, Yago e Guilherme Arana; Bruno Henrique, Maycon, Rodriguinho e Giovanni Augusto; Lucca e André.

Após muito mistério durante a semana, Edgardo Bauza levará a campo o que tem de melhor: Denis; Bruno, Rodrigo Caio, Lucão e Mena; Hudson, Thiago Mendes e PH Ganso; Centurión, Calleri e Michel Bastos.

O Timão leva vantagem nos últimos dez Majestosos válidos pelo Campeonato Paulista. Foram 6 vitórias corinthianas, 2 empates e 2 vitórias para o time do Morumbi.

Paulo Henrique Ganso, um dos grandes destaques do bom início de ano do São Paulo já está preparado para a "guerra" de logo mais em Itaquera.

Será o primeiro clássico após o histórico 6 a 1. Expectativas altas para um grande jogo na Arena Corinthians

O palco do duelo será a Arena Corinthians em Itaquera. Desde que foi inaugurada em 2014, Corinthians e São Paulo já se enfrentaram em três oportunidades na casa do Timão, ambas terminadas com vitória alvinegra. Mais de 33 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente para o clássico.

FIQUE DE OLHO: ROGÉRIO, ATACANTE: O novo xodó da torcida são-paulina. Reserva do elenco de Edgardo Bauza, o atacante Rogério coleciona gols importantes com a camisa do São Paulo. Foi dele o gol diante do Goiás, na última rodada do Campeonato Brasileiro que garantiu a vaga do time para a Libertadores. E na última quarta (10), o talismã nem estava relacionado para a partida, entretanto Alan Kardec com amigdalite foi cortado, dando chances para Rogério. O jogador entrou aos 40 minutos do segundo tempo e aos 42 fez o único gol que garantiu o São Paulo na fase de grupos da Libertadores da América. Como atuou pouco na quarta, Rogério deverá ser titular no jogo de Itaquera.

FIQUE DE OLHO: ANDRÉ, ATACANTE: Após perder Malcom e Vágner Love para o futebol francês, o atacante André foi o principal reforço do Timão para o setor de ataque. O jogador de 25 anos marcou 13 gols no último Campeonato Brasileiro jogando pelo Sport, e fará sua estreia já no Majestoso deste domingo (14).

O Tricolor possui um jogo a menos por disputar a Pré-Libertadores da América. O jogo contra o Mogi Mirim válido pela terceira rodada será realizado no dia 1º de Março.

Já o São Paulo jogou apenas duas partidas. Empatou fora de casa diante do Red Bull, e venceu no Pacaembu o Água Santa pelo placar de 4 a 0.

No Paulistão, o Corinthians disputou e venceu suas três primeiras partidas. Diante do XV de Piracicaba, Audax e Capivariano.

Corinthians e São Paulo já se enfrentaram em 325 oportunidades. São 122 vitórias para o alvinegro, 102 empates e 101 para o tricolor do Morumbi.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Paulista 2016.

# Classificação PT JG 1º Corinthians 9 3 3º São Paulo 4 2

A rivalidade entre estes quatro times, que figuram no grupo das maiores equipes do Brasil, está marcada na história desta competição. Outros 12 clubes já venceram a principal divisão do futebol paulista ao longo de sua história, que contou com a participação de 102 clubes diferentes.

Seu atual campeão é o Santos, vencedor da edição de 2015, quando conquistou seu vigésimo primeiro título na competição. O maior campeão da competição é o Corinthians, com 27 conquistas. Além do Timão, os maiores campeões são o Palmeiras com 22 títulos, e Santos e São Paulo com 21.

O que difere esta das outras edições acontecerá na parte debaixo da tabela. Serão seis os rebaixados. Dois a mais do que nas edições passadas, dando início à um novo campeonato no ano que vem, com menos equipes e datas. Os seis piores, independente do grupo, descem de categoria.

A decisão será em duas partidas, sem gol qualificado. Em caso de resultados iguais, a disputa será nos pênaltis, tanto na decisão quanto nas fases anteriores de mata-mata.

Definidos os dois primeiros por chave, aí sim eles se enfrentam em jogo único de quartas-de-final. Após jogo na casa do melhor classificado, o vencedor avança para a semifinal, em mais um jogo único, na casa do melhor rankeado.

No torneio deste ano serão 20 equipes, divididas em quatro grupos com os grandes sendo cabeças-de-chave. Os times enfrentam rivais das outras chaves, buscando uma das duas vagas por grupo.

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Santos Palmeiras São Paulo Corinthians Botafogo Ponte Preta XV de Piracicaba Red Bull Oeste Ituano Audax Água Santa Linense Novorizontino Ferroviária Mogi Mirim São Bento São Bernardo Capivariano Rio Claro

Enfraquecida, a APEA não resistiu e acabou extinta após a temporada de 1936. Entre 1937 e 1941, a nova entidade se consolidaria — foi rebatizada para Liga de Futebol Paulista(em 1937), Liga de Futebol do Estado de São Paulo (de 1938 a 1940) e, por fim, Federação Paulista de Futebol (desde 1941).

Em meados da década de 1930, ocorreu a última cisão no futebol local, novamente por conta de disputas acerca do profissionalismo. Fundou-se então a Liga Paulista de Futebol, com a participação de Corinthians e Palestra Itália, os dois principais times paulistas da época.

Em 1926, o Paulistano liderou uma nova cisão, por ser contrário à profissionalização do futebol paulista. Ferrenho defensor do amadorismo, o clube rompeu com a APEA e decidiu criar uma nova liga, denominada Liga de Amadores de Futebol (LAF). Por três temporadas, o futebol paulista teve dois campeonatos estaduais paralelos, até a desintegração da LAF em 1930.

A nova entidade, que organizou seu primeiro campeonato paralelo ao torneio da LPF em 1913, defendia uma competição menos elitista. Após quatro temporadas com duas edições paralelas, a APEA prevaleceu sobre a LPF, que acabou extinta. A maior parte dos seus clubes da LPF disputaria o torneio que se considera atualmente a Segunda Divisão.

O primeiro Campeonato Paulista foi organizado em 1902 pela Liga Paulista de Foot-Ball (LPF), entidade fundada em 1901, e contou com 10 equipes da capital. Na década de 1910, ocorreu a primeira cisão no futebol paulista, resultando na fundação da Associação Paulista de Esportes Atléticos (APEA).

Atualmente, o torneio da Primeira Divisão Paulista é disputado por 20 equipes e normalmente realizado entre janeiro e meados de maio da temporada do futebol brasileiro. Este ano será realizada a 124ª edição do torneio.

O Campeonato Paulista é a liga de futebol mais antiga do Brasil, esta que vem sendo realizada ininterruptamente desde 1902, e teve como primeiro campeão o São Paulo Athletic.

