Na estreia da Copa do Nordeste, Botafogo-PB e Sport reeditam duelo de 2014

Partida a ser realizada no Estádio José Américo de Almeida Filho, o Almeidão, em João Pessoa/PB. Confronto marcado para às 16 horas deste domingo (14). Jogo válido pela primeira rodada do grupo D da Copa do Nordeste 2016.

Após disputarem partidas nos campeonatos estaduais que serviram de preparação, chegou a hora de Botafogo-PB e Sport estrearem na Copa do Nordeste 2016. Em jogo a ser realizado a partir das 16 horas deste domingo (14), as equipes medem forças no Estádio Almeidão, em João Pessoa/PB. O confronto é válido pelo Grupo D, pela primeira partida dos times na competição regional.

Não será a primeira vez que as equipes se encontram na estreia do Nordestão. Na edição de 2014, os clubes repetiram o feito. O primeiro jogo, também disputado na capital paraibana, terminou empatado em 1 a 1. Depois, na última rodada da fase de grupos, o Leão venceu por 1 a 0. Os paraibanos perderam quatro pontos por escalação irregular de dois jogadores, enquanto os pernambucanos foram campeões.

Por conta de violência nas arquibancadas no confronto entre Belo e Leão em 2014, o efetivo de segurança foi reforçado para o duelo deste domingo (14). Foram escalados aproximadamente 500 policiais, distribuídos em patrulhas a pé, tropa de cavalaria e viaturas na área externa do principal palco esportivo de João Pessoa. Além disso, a principal torcida organizada do Sport está impedida de comparecer às dependências do Almeidão.

Vencer para começar bem a temporada regional

No Campeonato Paraibano, o Botafogo-PB ocupa a liderança do grupo B, com oito pontos ganhos em quatro partidas disputadas. Mas a disputa e a competitividade na Copa do Nordeste é bem maior, com times que disputam as quatro divisões nacionais. Por isso, o Belo está focado em começar bem a competição regional, principalmente por jogar diante de seu torcedor.

O técnico Itamar Schülle comandou o último treino da equipe alvinegra no último sábado (13) e relacionou 22 jogadores para o confronto. O meia Aílton, principal contratação para a atual temporada, segue vetado pelo departamento médico devido a uma lesão no joelho. O volante Marcos Antônio, ausente das últimas partidas, voltou a ser relacionado.

O goleiro Michel Alves afirmou que a partida é de muita importância para a equipe. A estreia no Campeonato do Nordeste, segundo o arqueiro, é contra um adversário bastante qualificado. Por isso, será um bom teste, embora o tempo seja curto para a preparação e as informações não são muitas sobre o oponente.

"É um jogo extremamente importante dentro do que a gente espera na competição. O Sport é uma equipe forte, que joga e deixa jogar, mas estamos trabalhando muito em relação ao tempo curto que a gente tem para esta partida. A comissão técnica está nos municiando de informações para que a gente possa fazer o melhor", afirmou o arqueiro.

Começar Nordestão com vitória e aumentar entrosamento

O Sport disputou três partidas no Campeonato Pernambucano e conquistou a primeira vitória no meio de semana, quando venceu o Central de Caruaru. Com o início de um dos principais objetivos na temporada, a tendência é que a cobrança sobre o clube seja maior, e o time prega cautela para a estreia contra o Botafogo-PB.

O técnico Paulo Roberto Falcão deixou bem claro que tem dificuldade em montar o elenco do Sport por causa da ausência de alguns reforços contratados. O atacante Jonathan Goiano não foi regularizado e segue sem poder estrear com a camisa rubro-negra. O meia Mark González, uma das principais negociações do clube, não se recuperou de lesão e também não poderá entrar em campo neste domingo.

Com isso, a tendência é que o time seja escalado da mesma forma que o confronto ante o Central, com um trio de volantes formado por Luiz Antônio, Rithely e Serginho, além de Túlio de Melo no ataque como o jogador responsável por colocar a bola na rede. Rithely falou sobre o fato de encarar novamente o Botafogo-PB no Nordestão e explicou que espera não haver muitas coincidências na campanha rubro-negra no torneio.

"Espero que a coincidência seja só na tabela da primeira rodada e no final feliz. Esse ano eu quero que seja diferente, pois quero ser campeão ganhando a maioria dos jogos possíveis. Isso começa contra o Botafogo e a história de 2016 pode até terminar igual à história de 2014, mas quero que o começo seja diferente", disse o volante.