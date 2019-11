Resultado Vasco x Flamengo pelo Campeonato Carioca 2016 (1-0)

Encerramos aqui a transmissão de Vasco e Flamengo. Obrigado torcedor fiel por estar mais uma vez conosco

O Vasco foi superior durante os 90 minutos. O Flamengo teve algumas chances, mas não soube aproveitar. Ficou claro que o Cruz-maltino está montado, mas ainda precisa de alguns reforços, principalmente no meio de campo de ataque. No Flamengo, Muricy reclamou a partida inteira a respeito da postura do time em campo. Provavelemente irá mudar algumas peças para o próximo confronto

Os jogadores do Flamengo saíram sem falar

48' FIM DE JOGO EM SÃO JANUÁRIO. O Vasco segue lider do Grupo A com 100% de aproveitamento

45' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO! Rafael Vaz marca para o cruz-maltino. Soltou o pé na frente de Paulo Victor

42' UUUUUUUUUUUHHHH! Marcelo Mattos perde a bola de frente para a área para Mancuello. O argentino arrisca e a bola passa assustando

40' UUUUUUUUUUUHHHH! Andrezinho cobra o escanteio e a bola cai nos pés de Nenê que emenda de primeira. Paulo Victor agarra, mas leva susto

39' Novo escanteio para o Vasco. Após jogada trabalhada, Eder Luis tenta o cruzamento e a bola resvala na zaga flamenguista

37' O Vasco segue pressionando o Flamengo nesses minutos finais de jogo

36' Escanteio a favor do Vasco

34' Jomar reclamou de cãibras

34' Substituição. Sai: Jomar; Entra: Rafael Vaz

32' Mancuello levanta a bola na área para Guerrero, mas o bandeirinha marcou impedimento

30' Cartão amarelo para Julio dos Santos por falta em Sheik

29' Jogo fica corrido nessa etapa final

25' Substuição no Vasco. Sai: Riascos; Entra: Thalles

24' Substituição no Flamengo. Sai: Marcelo Cirino; Entra; Everton

24' UUUUUUUUH! Nenê quase marca olimpico. Novo escanteio para o Vasco

23' Escanteio a favor do Vasco

21' Cartão amarelo para Wallace por falta em Eder Luis

20' Falta para o Flamengo e o juiz aproveitou para dar a parada técnica

18' Substituição no Vasco. Sai: Jorge Henrique; Entra: Eder Luis

17' Mancuello cobra, mas a bola passa do lado direito de Martín Silva

16' Agora a falta perigosa é a favor do Flamengo

14' UUUUUUUUHHHHH! Arão chuta de fora da área e a bola passa perto da trave esquerda de Martín Silva

12' Mancuello tenta toca para a área, mas ninguém chega

10' UUUUUUUUUHHHH! Nenê cobra falta no travessão. A torcida pula muito em São Januário

6' Mancuello cobra, Rodrigo e Martín Silva se atrapalham, mas a bola fica com o goleiro

5' Marcelo Mattos comete falta em cima de Arão. Bom lance para o Flamengo

4' Segundo tempo começa frio

2' Riascos tenta de bicicleta, mas o arbitro marca jogo perigoso

0' Começa o segundo tempo

As equipes não fizeram alterações no intervalo

Times já voltaram para o gramado. Já, já começa a etapa final.

Durante a primeira etapa, a policia foi obrigada a utilizar gás de pimenta para conter torcedores mais "animados"

Primeiro tempo bastante morno. As duas equipes se respeitaram muito, faltou criatividade. Contudo, o Vasco parece estar melhor em campo, mas o Flamengo está econtrando brechas para invadir a defesa Cruz-maltina.

Arão falou na saída de campo: "O jogo está muito truncado. As melhores chances foram de bola parada. Vamos ver o que o Muricy vai falar no vestiário"

46' Fim de primeiro tempo

42' O juiz já determinou mais um minuto de acréscimo. Vamos até 46

41' UUUUUHHHHH! Contrataque Rubro-negro, Sheik chuta bem, mas coloca um pouco de força e a bola sobe sobre o gol de Martín Silva

40' Andrezinho rouba a bola, mas Willian Arão chega de carrinho comentendo falta

38' QUE ISSO, RIASCOS!? A zaga do Flamengo não consegue afasta, Nenê chuta e Paulo Victor rebate pro meio da área, Riascos limpa o goleiro e erra a finalização

36' UUUUUUUUUHH! Mancuello levanta, Sheik sozinho cabeceia pra fora. A torcida vai a loucura

35' Falta de Julio dos Santos em cima de Cirino. Agora vai chover na área vascaína

34' Em lançamento, Guerrero ia receber sozinho dentro da área, mas o juiz viu impedimento

32' UUUUUUUUHHH! Em cobrança de escanteio, Julio dos Santos cabeceia e bola passa rente ao travessão

32' Nenê cobra, mas a zaga do Flamengo joga para escanteio

31' Emerson comete falta em Nenê. Vai chover bola na área rubro-negra

29' Cartão amarelo para Marcelo Mattos, por falta em Guerrero

28' Mancuello cobra uma falta para o Flamengo, mas o juíz marca falta falta de Guerrero em Rodrigo

27' Guerrero levou cartão amarelo por cotovelada em Marcelo Mattos

27' Jorge Henrique tenta, mas comete falta de ataque.

24' Nenê cruza para a área, a bola corre muito. Riascos disputa a bola com Juan, mas comete falta

21' Bela jogada de Rodinei pela direita. O lateral cruza, Marcelo Mattos afasta mal, mas a bola pega no braço de Guerrero

21' Parada técnica em São Januário

21' Jogo morno até aqui.

18' Quase o clube Cruz-maltino abre o placar. Jorge Henrique recebe de frente, chuta duas vezes, mas o juiz já tinha parado

15' Muricy reclama muito com o sistema defensivo para que eles não saiam dando chutões para o ataque

14' Nenê tenta disputar a bola com Márcio Araújo, mas comete falta

12' Guerrero tenta de fora da área, mas a bola resvala na zaga vascaína. Martín Silva fica com ela sem problema nenhum

11' PRESSÃO VASCAÍNA! Riascos invade, tenta o drible, mas a bola explode em Juan

10' UUUUUUHHHH! Em boa jogada de Nenê pela esquerda, o meia cruza pra área, Julio dos Santos chuta de primeira, mas a bola sobe muito

8' O garoto do Flamengo está sendo atendido fora de campo

8' Jorge toma um pisão e cai no gramado. Jogo parado

6' Mancuello levanta a bola na área vascaína, mas sobe muito. Sheik tenta alcançar, mas ela sai pela linha de fundo

4' O Vasco toca a bola, os times ainda se estudam nesses primeiros minutos.

2' Falta de Wiliian Arão em Nenê

1' O Vasco arrisca de fora da área com Julio César, mas a bola nem assusta Paulo Victor

0' Rola a bola em São Januário

O Flamego dará o ponta-pé inicial.

Equipes já em campo

A torcida do Vasco, por ser 90% no estádio, canta muito no momento.

Faltam poucos minutos para a bola rolar aqui na Colina Histórica.

Escalação Flamengo: Paulo Victor, Rodinei, Juan, Wallace e Jorge; Willian Arão, Mancuello e Márcio Araújo; Emerson Sheik, Marcelo Cirino e Guerrero.

Escalação Vasco da Gama: Martín Silva, Madson, Jomar, Rodrigo e Julio César; Marcelo Mattos, Julio dos Santos, Andrezinho e Nenê, Jorge Henrique e Riascos.

O primeiro Vasco e Flamengo da história ocorreu no dia 26 de março de 1922, no Estádio das Laranjeiras, pelo Torneio Início do Rio de Janeiro. Naquela partida, o time da Gávea derrotou os vascaínos por 1 a 0.

CURIOSIDADES: Vasco e Flamengo já se enfretaram 391 vezes, com 148 vitórias rubro-negras e 135 cruz-maltinas. Foram 108 empates e 1017 gols marcados.

Veja os gols do último confronto entre Vasco e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro 2015

O estádio de São Januário será o palco da partida entre Vasco da Gama x Flamengo, válida pelo Cariocão 2016.

FIQUE DE OLHO: Nenê. O meia e camisa 10 da equipe Cruz-maltina vem se destacando como armador. Já marcou 3 gols até aqui, embora sejam todos de pênalti, Nenê tem uma frieza imensa para as cobranças e está 100% desde que chegou ao Vasco. Como principal jogador, o jogador de 34 anos vem organizando o meio de campo vascaíno e já ajudou o Gigante da Colina a vencer o Flamengo no último Campeonato Brasileiro.

FIQUE DE OLHO: Paolo Guerrero. Depois de ter um 2015 tumultuado, com seca de gols, balançando as redes somente em seis ocasiões, 2016 parece ter começado diferente para o atacante. No primeiro jogo da Primeira Liga, Guerrero marcou dois tentos contra o Atlético-MG. No Carioca, em três rodadas, balançou as redes duas vezes e vem motivado para o clássico contra o Vasco

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Carioca 2016.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG Grupo A: 1º Vasco da Gama 9 3 Grupo B: 2º Flamengo 7 3

Guia VAVEL do Campeonato Carioca 2016

Considerado por muitos como a competição mais charmosa do Brasil, o Campeonato Carioca chega a sua 115ª edição em 2016. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, juntamente com outras 12 equipes, medirão forças em busca de objetivos distintos.

Enquanto os quatro grandes brigarão para conquistar mais um título, as equipes de menor investimento lutarão para permanecer na elite da competição e, quem sabe, beliscar uma vaga nas semifinais.

O Vasco é o atual campeão do Carioca e busca o bi-campeonato este ano.

Com maior detentor de títulos – 33 no total –, o Flamengo inicia o ano sob pressão devido à fase ruim vivida em 2015. Para não ter o mesmo destino nesta atual temporada, o Rubro-Negro foi em busca de reforços.

Fora das quatro linhas, trouxe o técnico multi-campeão Muricy Ramalho, que terá a responsabilidade de comandar e levar o Rubro-Negro de volta ao caminho das vitórias.

Rebaixado à segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama vai apostar na base de 2015 e nos seus jovens para realizar uma boa temporada.

Em vista da dificuldade financeira, o cruzmaltino anunciou apenas dois reforços: a do volante Marcelo Mattos, ex-Vitória, e a do lateral-direito Yago Pikachu, que foi destaque no Paysandu. Principal estrela do Vasco em 2015, o meia Nenê permanece na equipe, assim como o técnico Jorginho.

Boa tarde, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Vasco x Flamengo válido por mais uma rodada do Campeonato Carioca 2016! Fique conosco nesta grande partida!