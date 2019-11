Resultado Sport x Fortaleza na Copa do Nordeste 2016 (2-0)

23:30 Muito obrigado a você que acompanhou a vitória do Sport por 2 a 0 sobre o Fortaleza conosco! Siga nosso perfil no Twitter e curta nossa página no Facebook para ficar bem informado sobre o mundo dos esportes

23:26 Os pernambucanos, porém, vão até Teresina duelar com o Ríver-PI no Albertão, na quarta-feira (24), às 21h45

23:24 Os times voltarão a campo, pela 3ª rodada do Nordestão, somente na próxima semana. Os cearenses irão receber o Botafogo-PB na terça-feira (23), no Castelão, às 21h30

93' Final de jogo na Ilha do Retiro para Sport 2x0 Fortaleza! Com gols de Rithely e Túlio de Melo, rubro-negros batem tricolores e se isolam na liderança do Grupo D

92' Sport agora administra a vantagem conquistada, enquanto o Fortaleza tenta explorar um erro

90' Três minutos de acréscimo na Ilha do Retiro!

88' UHHHHHHHH! Eduardo Piauí chuta e acerta o travessão. No rebote, Danilo Fernandes faz um milagre em chute de Anselmo na pequena área

85' Cartão amarelo para Pio! Volante do Fortaleza é advertido pela arbitragem

84' Público de 7.333 pessoas na Ilha do Retiro

82' UHHHHHHHHHHHH! Pio enche o pé de longe em cobrança de falta e acerta o travessão do Sport

80' Cartão amarelo para Danilo Fernandes! Goleiro rubro-negro é punido por retardar o reinício da partida

78' Última mudança no Sport! SAI Túlio de Melo, ENTRA Fábio

76' Última mexida no Fortaleza! SAI Juliano, ENTRA Pio

72' Alteração no Sport! SAI Everton Felipe, ENTRA Neto Moura

71' Cartão amarelo para Elias! Meia do Fortaleza é advertido pela arbitragem

70' Anselmo recebe bom cruzamento pela direita, mas bate para fora e perde boa chance

69' Mostrando o quanto é líder em campo, Durval ganha todas na bola aérea

67' Renê cobra falta na pequena área, Johnathan Goiano deixa a bola passar e Matheus Ferraz cabeceia para o gol, mas Erivelton defende. A arbitragem, porém, marca impedimento

64' Alteração no Fortaleza! SAI Éverton, ENTRA Núbio Flávio

62' Substituição no Sport! SAI Lenis, ENTRA Johnathan Goiano

61' Cartão amarelo para Leonardo Luiz! Zagueiro do Fortaleza é advertido por falta dura

61' Lá vem Johnathan Goiano no Sport! Falcão chamou o atleta para dar instruções. Atacante pode estrear no Leão

59' Fortaleza chega com mais frequência ao ataque, porém o Sport administra bem a vantagem construída, rodando a bola

57' UHHHHHHHHHH! Luiz Antônio manda uma bomba de longe e Elivelton espalma

55' Jean Mota tenta aproveitar a bagunça da defesa do Sport, mas Matheus Ferraz afasta o perigo

53' Sport é mais acuado em campo e explora o contra-ataque para tentar sacramentar a vitória

50' Fortaleza tenta buscar espaços para diminuir a desvantagem no placar, mas a boa postura do Sport na defesa faz a equipe administrar bem o resultado parcial

​47' UHHHHHHHH! Juliano cruza, mas Matheus Ferraz corta. Na sobra, Elias bate mal e perde boa chance

46' Bola rolando para a etapa final de Sport 2x0 Fortaleza!

22:34 Mudança no Fortaleza! SAI Dudu Cearense, ENTRA Elias

22:33 Sport volta sem mudanças para o segundo tempo

22:30 Já já as equipes irão voltar do vestiário para a etapa final

22:27 Resultado parcial deixa os rubro-negros na liderança do Grupo D, indo a seis pontos ganhos, enquanto os tricolores ficam na vice-liderança, permanecendo com três pontos

22:23 Fazendo valer o fator casa, o Sport comandou as ações no meio-campo e atacou com mais perigo, sendo mais eficaz nos minutos finais e explorando bem a bola aérea para sair em vantagem

22:20 Capitão do Fortaleza, o experiente volante Corrêa reúne todo o grupo no círculo central para dar bronca pelas falhas individuais nos gols do Sport

45+2' Final de primeiro tempo na Ilha do Retiro para Sport 2x0 Fortaleza! Com gols de Rithely e Túlio de Melo, rubro-negros saem em vantagem

45+1' GOOOOOOOOOL DO SPORT! TÚLIO DE MELO! Depois de cruzamento de Everton Felipe, o centroavante cabeceou com frieza e não deu chances de defesa. Sport 2x0 Fortaleza

45' Dois minutos de acréscimo

44' Sport agora administra o resultado conquistado, sem dar espaços ao Fortaleza

41' Mais presente ao ataque, o Sport foi recompensado com o gol, mostrando que a bola aérea vem sendo um ponto forte

39' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! RITHELY! Após cobrança de escanteio de Renê, Durval cruza e Rithely sobe para cabecear e estufa o barbante do Fortaleza. Sport 1x0 Fortaleza

33' Agora é o Sport quem aposta no contra-ataque veloz para tentar surpreender, porém a falta de objetividade deixa o duelo truncado

30' Partida cai de ritmo devido à baixa produtividade das equipes em campo

28' Rithely carrega e procura Renê na pequena área, mas a zaga do Fortaleza corta o passe

25' Fortaleza tem mais posse de bola, mas roda a bola em busca de espaço na defesa do Sport e não consegue infiltrar

23' Cartão amarelo para Túlio de Melo! Atacante rubro-negro é punido por pé alto em Juliano

22' Anselmo reage para o Leão do Pici aproveitando erro de Matheus Ferraz, porém Durval bloqueia

21' UHHHHHHHHH! Lenis dribla dois, invade a área e chuta, mas Erivelton defende

19' Equipes pecam pela falta de criatividade em campo e falham no último passe

17' Everton Felipe é atendido pelos médicos fora do gramado após reclamar de dores no tornozelo, mas retorna rapidamente

16' Cartão amarelo para Samuel Xavier! Mesmo tendo razão no lance, lateral-direito é advertido após pedir escanteio para o Sport, mas a arbitragem marca tiro de meta

12' Partida começa truncada e muito estudada dos dois lados, com boa postura defensiva das equipes e deixando o duelo preso no meio-campo

9' Eduardo cabeceia bola na pequena área, mas para fora e sem dar sustos em Danilo Fernandes

7' Fortaleza aposta no contra-ataque, já o Sport se defende bem e sai com perigo

5' Renê cobra escanteio na pequena área e Túlio de Melo sobe para cabecear, no entanto para fora

4' Sport começa pressionando o Fortaleza no campo de defesa, porém a boa postura dos cearenses deixa o duelo zerado

2' Sport chega forte pelo lado direito com Lenis, mas Lima corta o perigo

0' Bola rolando na Ilha do Retiro para Sport x Fortaleza! Saída de bola é dos mandantes

Equipes perfiladas para o hino nacional no gramado da Ilha do Retiro

Sport e Fortaleza no gramado!

Já já a bola vai rolar na Ilha do Retiro! Não saiam daqui!

Ríver-PI bateu o Botafogo-PB por 2 a 0 e pulou para a 3ª colocação, afundando os paraibanos na lanterna

Sport passa uma faixa desejando melhoras ao ex-atacante e que, atualmente, é preparador de atacantes Leonardo, em coma há uma semana

Equipes estão no vestiário e, dentro de instantes, irão entrar no gramado da Ilha do Retiro para o apito inicial

No momento, meia Gabriel Xavier, recém-contratado pelo Sport, é apresentado à torcida. Atleta está no gramado da Ilha do Retiro

Faltando meia hora para a bola rolar, o público continua tímido na Ilha do Retiro

Já Flávio Araújo troca a defesa, tirando Edimar e Max, colocando Lima e Leonardo Luiz. No meio, Daniel Sobralense, contundido, cede espaço a Juliano

Em relação ao último jogo, Falcão ganha a volta de Lenis ao time titular, recuperado de lesão que o afastou do duelo com o Botafogo-PB

Flávio Araújo tem à disposição no banco de reservas: Ricardo Berna, Edimar, Max Oliveira, Felipe, Guto, Pio, Núbio Flávio e Elias

Fortaleza escalado! Erivelton; Moacir, Leonardo Luiz, Lima e Jean Mota; Corrêa, Juliano, Dudu Cearense e Everton; Eduardo e Anselmo

No banco, Falcão tem como opções: Magrão, Christianno, Henríquez, Ronaldo, Fábio, Neto Moura, Juninho, Wallace e Johnathan Goiano

Sport definido! Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rithely, Serginho, Luiz Antônio, Lenis e Everton Felipe; Túlio de Melo

Faltando menos de uma hora para o apito inicial, o Fortaleza ainda não chegou à Ilha do Retiro, que tem um público muito abaixo do esperado

No outro jogo do grupo, o Ríver-PI vai batendo o Botafogo-PB por 2 a 0, com gols de Jadson e Vanderlei. Vitória vai deixando os piauienses na 3ª posição

Sport acaba de chegar à Ilha do Retiro para o duelo que começa em instantes!

Regularizado, o atacante Johnathan Goiano já fica à disposição de Falcão para a partida de logo mais. No entanto, deverá iniciar como opção entre os reservas

Delegação do Sport, assim como a do Fortaleza, ainda não chegou à Ilha do Retiro

A taça da Copa do Nordeste, inclusive, está na sede do Leão na noite de hoje em exposição aos torcedores que quiserem tirar uma foto

Há pouco, os portões foram abertos para que o público adentrasse na parte interna da Ilha do Retiro. No momento, a grande maioria dos presentes se concentra nos arredores do estádio

No Grupo E, Sampaio Corrêa e Vitória da Conquista medem forças pelo primeiro lugar, já que derrotaram, respectivamente, Flamengo-PI e Ceará

Ainda nesta noite, outras duas partidas nos outros grupos. No Grupo C, o Confiança recebe o Santa Cruz em confronto que poderá deixar o vencedor na liderança de maneira provisória

No Grupo B, a situação vem mais equilibrada. No duelo que abriu o grupo, o Coruripe surpreendeu e bateu o CRB por 1 a 0. Na sequência, o América-RN fez o dever de casa e superou o Estanciano-SE por 2 a 0

Ontem, outros três jogos abriram a 2ª rodada da Copa do Nordeste. Pelo Grupo A, o Campinense derrotou o Imperatriz-MA por 2 a 1 e assumiu a liderança provisória

No outro jogo do Grupo D, River-PI e Botafogo-PB se enfrentam no Albertão, em Teresina. Partida irá começar às 20h (de Brasília)

Após a ótima estreia diante do seu torcedor, o Fortaleza, que ainda não sabe o que é derrota em 2016, chega a Pernambuco com um único objetivo: a vitória. Pensando nisso, Flávio Araújo, treinador leonino, falou de como deve ser a postura dos seus comandados na partida desta quarta-feira, afirmando que sua equipe deve "confundir" o adversário, marcando em cima, além de errar pouco.

"Nós temos que ser inteligentes. Atacar e defender, defender e atacar, variar com relação à zona de marcação, na pressão alta e intermediária... Enfim, confundir o adversário e, acima de tudo, fazer um jogo com muito mais acertos de passes do que erros. Nosso time tem que ter personalidade. Temos que marcar e jogar, buscar nos impor na qualidade técnica, não podemos ficar só atrás. Temos que fazer um jogo com inteligência e personalidade para surpreender e superar o adversário", disse, Flávio.

O palco do Dérbi de Leões é a apertada e quente Ilha do Retiro, que promete receber um bom público.

O Fortaleza não terá os meias Daniel Sobralense e Clebinho, além do atacante Juninho, todos contundidos.

O lateral-direito Maicon, do Sport, contundiu o ombro esquerdo na estreia da equipe contra o Botafogo-PB e ficará dois meses fora. Veja. Ele é o único desfalque da equipe, que conta com o retorno de Reinaldo Lenis.

FIQUE DE OLHO: Anselmo, atacante do Fortaleza. Se o grande problema do Fortaleza ano passado foi o ataque, esse ano, pelo menos nesse início, isso parece ter ficado para trás. Anselmo já cinco gols com o uniforme tricolor e é a grande esperança de gol da equipe no clássico.

FIQUE DE OLHO: Rithely, volante do Sport. Um dos remanescentes da boa campanha na Série A do ano passado, o jovem volante continua sendo um dos pilares do time e deverá ser importante nessa quarta.

Jogando em casa, o Sport vai com tudo em busca da vitória, além de tentar convencer seu torcedor, que anda meio com uma "pulga atrás da orelha" após o começo de ano instável da equipe. Sobre o duelo desta quarta, o lateral-esquerdo Renê disse que agora é importante vencer, já que a equipe estava passando por um processo de reformulação.

"Agora é importante vencer. A gente passou por um período de reformulação com muita gente saindo e chegando. Temos que buscar as vitórias. Se não der na técnica, tem que ir na força. Contra o América-PE a gente criou muito e não vencemos. Contra Central e Botafogo-PB não criamos tanto e vencemos. Estamos crescendo", afirmou Renê. O lateral ainda disse que o Fortaleza é uma pedreira, ainda mais por conta da boa estreia do leão cearense.

Em 2002, entretanto, a história foi diferente. Em um jogo eletrizante, o Leão de Aço venceu por 4 a 3

Em 2013, em duelo também válido pela Copa do Nordeste, quem levou a melhor foi o Leão da Ilha, que venceu por 3 a 0

Na última partida, que foi realizada nas quartas de final da última temporada, os rubro-negros venceram por 1 a 0, com gol de Samuel. Na ocasião, o duelo foi para pênaltis, com os pernambucanos se garantindo nas semifinais após boa atuação do goleiro Magrão. Relembre

As duas equipes já se enfrentaram 23 vezes, sendo 11 vitórias para o Leão da Ilha, oito empates e quatro vitórias do Leão do Pici

O Fortaleza, visitante no duelo, é líder do Grupo D após bater o River-PI por 3 a 0, no Castelão, no último sábado (13). Os tentos tricolores foram marcados por Eduardo Piauí, Anselmo e Pio

Dono da casa no confronto, o Sport vem em crescente após duas derrotas nas duas primeiras partidas do Pernambucano. No último domingo (14), foi até João Pessoa encarar o Botafogo-PB, no Almeidão, e saiu vitorioso em 2 a 1, com gols marcados por Túlio de Melo e Rithely

Boa noite para você que navega pela Vavel Brasil! A partir de agora, você acompanha tudo sobre o duelo entre Sport e Fortaleza, em jogo válido pela 2ª rodada do Grupo D da Copa do Nordeste. A partida será realizada na Ilha do Retiro, em Recife, às 22h30 (de Brasília).