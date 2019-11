Com apenas uma derrota, Atlético-MG apresenta bons números em estreias na Libertadores

O Atlético-MG inicia nesta quarta-feira (17) mais um capítulo de sua história na Copa Libertadores da América. O adversário da vez é o Melgar, do Peru, em confronto a ser realizado no Estádio Monumental da UNSA, às 21h45 (de Brasília), valendo pela primeira rodada do Grupo 5 da competição sul-americana.

Nos últimos anos, o Atlético passou a ser figura marcante na competição. Nesta temporada 2016, o Galo fará sua quarta participação seguida, a oitava em toda a história que começou em 1972 e contabiliza um título, em 2013. Em partidas de estreia, o alvinegro perdeu apenas uma. Confira!

1972: Tira-teima, o campeão brasileiro contra o vice

Em 1972, o Atletico apostou na mesma base que faturou o Campeonato Brasileiro do ano anterior. E no dia 30 de janeiro de 1972, o Galo voltava a enfrentar o São Paulo no Mineirão. O tricolor abriu o placar com Terto, no primeiro tempo. Na segunda etapa, Toninho Guerreiro ampliou. O alvinegro foi para cima e empatou com Vanderlei Paiva e Dario, fechando a partida. O tricolor paulista conseguiu a classificação e os atleticanos ficaram na fase inicial.

Foto: Divulgação/Conmebol

Atlético-MG: Renato; Humberto Monteiro, Grapete, Vantuir e Oldair; Vanderlei e Humberto Ramos; Ronaldo (Guará), Dario, Lola (Spencer) e Tião. Técnico: Telê Santana.



São Paulo: Sérgio; Forlan, Samuel, Arlindo e Gilberto; Teodoro (Carlos Alberto) e Pedro Rocha; Paulo (Everaldo), Terto, Toninho e Paraná. Técnico: Alfredo Ramos.

1978: Novo confronto entre tricolor e Galo e mais um empate

Dez dias depois da final do Campeonato Brasileiro de 1977, em que o São Paulo venceu o Atlético nos pênaltis, os dois times se encontraram para iniciar a Copa Libertadores da América de 1978. O São Paulo complicou a vida do Galo ao abrir o placar com Dario Pereyra. No final do primeiro tempo, Serginho empatou para os atleticanos. Diferente de 1972, o alvinegro classificou-se e o tricolor paulista ficou pelo caminho.

Atlético-MG: João Leite, Alves, Márcio, Vantuir e Romero (Heleno); Danival, Hilton e Marcelo; Serginho (Marcinho), Paulo Isidoro e Ziza. Técnico: Barbatana.

São Paulo: Waldir Perez, Getúlio, Estevam, Bezerra e Antenor; Chicão, Darío Pereyra e Neca (Perez); Edu, Mirandinha e Zé Sérgio (Luís Müller). Técnico: Rubens Minelli.

1981: Atlético abre vantagem, mas o Flamengo consegue empatar

Mais de um ano depois da final do Campeonato Brasileiro, Atlético e Flamengo se reencontraram pela primeira rodada da Copa Libertadores da América. Ambos os times nem imaginam que aquela partida seria o pontapé inicial para uma rivalidade das mais quentes da história do futebol canarinho. No Mineirão, Eder anotou dois gols e fez 2 a 0 para o Galo. Mas, Nunes, o carrasco de 1980, e Marinho deixaram o placar em igualdade.

Atlético-MG: João Leite; Orlando, Osmar Guarneli, Luisinho e Jorge Valença; Chicão, Cerezo e De Rossis (Paulo Martins); Vaguinho, Reinaldo e Éder. Técnico: Pepe.

Flamengo: Cantarele; Leandro, Marinho, Mozer e Júnior; Vitor, Andrade (Fumanchu, depois Figueiredo) e Zico; Tita, Nunes e Baroninho. Técnico: Dino Sani.

2000: Após 19 anos, um novo caminho na Libertadores

Vice-campeão brasileiro, o Atlético entrou com um bom time na Libertadores e encarou, logo de cara, o Bolívar, da Bolívia. Com Marques e Guilherme mais do que consagrados perante o torcedor, quem balançou as redes foi Ramon. O camisa 10 marcou de falta e deu a primeira vitória do alvinegro em estreias na competição.

Atlético-MG: Velloso; Bruno, Claudio Caçapa, Célio Silva e Ronildo; Valdir Benedito, Gallo (Irênio), Cleisson e Ramon; Guilherme (Lincoln) e Marques. Técnico: Márcio Araújo.

Bolívar-BOL: Maldagliati; Gatti Ribeiro, Pizarro, Lozano e Roberto Vaca; Heredia, Garcia, Baldivieso e Felman Puro; Botero (Gotardi) e Mercado. Técnico: Luis Orozco.

2013: 34 anos depois, São Paulo entra no caminho do Atlético

Após iniciarem as Libertadores de 1972 e 1978 com empates, Atlético e São Paulo inauguraram o Grupo 3 da competição. Com Ronaldinho, Diego Tardelli, Bernard e Jô em ponto de bala, o Galo não tomou conhecimento do tricolor e abriu 2 a 0 com Jô e Réver. O tricolor ainda diminuiu com Aloísio, mas a vitória foi atleticana.

Atlético-MG: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Réver e Júnior César; Pierre e Leandro Donizete; Diego Tardelli (Luan), Ronaldinho Gaúcho e Bernard (Richarlyson); Jô (Alecsandro). Técnico: Cuca.

São Paulo: Rogério Ceni; Paulo Miranda (Aloísio), Lúcio, Rodolfo e Bruno Cortês; Douglas, Wellington (Maicon), Denilson e Jadson (Paulo Henrique Ganso); Osvaldo e Luis Fabiano. Técnico: Ney Franco.

2014: Atlético foi até a Venezuela e venceu o Zamora

Para abrir a caminhada para a Libertadores 2014, o Atlético subiu até a Venezuela para encarar o Zamora. A equipe venezuelana bem que tentou segurar o Galo e o empate já era bom negócio para o time mandante. No entanto, Jô, no final da partida, fez o gol da vitória atleticana.

Zamora: Angulo; Soto, España, Lopez e Ovalle; Vargas, Flores, Ramirez (Pluchino) e González (Murillo); Clarke (Arenas) e Falcón. Técnico: Noel Sanvicente.

Atlético-MG: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Réver e Dátolo; Pierre e Josué; Diego Tardelli (Rosinei), Ronaldinho Gaúcho (Lucas Cândido) e Fernandinho (Neto Berola); Jô. Técnico: Paulo Autuori.

2015: A primeira derrota em estreias veio diante do Colo-Colo-CHI

Novamente o Atlético estreava na Libertadores fora de casa e tendo um adversário de respeito: o Colo-Colo, do Chile. Mesmo com uma boa equipe, a atuação atleticana não foi das melhores e o Galo saiu derrotado de campo com gols de Flores e Paredes, um em cada tempo.

Colo-Colo-CHI: Justo Villar; Fierro, Vilches, Barroso (Cáceres) e Beaucejour; Pavez, Valdéz e Suazo; Flores (Baeza), Delgado (Vecchio) e Paredes. Técnico: Hector Tapia.

Atlético-MG: Victor; Patric, Leonardo Silva, Jemerson e Pedro Botelho; Rafael Carioca (Dodô), Leandro Donizete, Luan, Dátolo e Maicosuel; Jô (Cesinha). Técnico: Levir Culpi.

Passado a limpo toda a história do Atlético em estreias na Libertadores, resta saber se o alvinegro manterá sua marca expressiva e irá inaugurar mais uma participação na Libertadores com um resultado positivo.

Vídeos retirado de canais do YouTube: Edu Cesar, 00vini, Matheus Galo, Atlético Mineiro Vídeos Oficial e Brazil in Soccer.