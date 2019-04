Corinthians encerra preparação no Chile para estreia na Libertadores 2016

O início da Libertadores 2016 para os times brasileiros na fase de grupos finalmente começa neste meio de semana. E o atual campeão brasileiro terá confronto muito difícil pela frente. O Corinthians fará uma longa viagem até a cidade de El Salvador, no meio do deserto do Atacama, para encarar o time da casa, Cobresal. A equipe chilena não é uma das potências locais, mas seu fator surpresa pode incomodar o alvinegro paulista.

A delegação, que partiu para Santiago na tarde desta segunda (15), chegou na madrugada à capital andina e treinou no Campo de Treinamentos da Universidad Católica. Tite trabalhou a equipe que vai para a estreia no torneio e aproveitou o último treino para confirmar a equipe, que terá novidades.

Invicto na temporada, o Timão terá força máxima na equipe titular. Isso significa que Elias retorna no meio campo. Maycon, seu substituto nas últimas duas rodadas, ficará no banco, assim como Giovanni Augusto e André, titulares no clássico contra o São Paulo. Em seus lugares, o paraguaio e Danilo serão titulares novamente.

Com as mudanças, o time terá a base que começou o ano, com Romero e Rodriguinho. Uendel volta para a lateral-esquerda, enquanto Yago terá mais uma chance de provar seu valor e dar mais trabalho à Balbuena, novo reforço corinthiano para o setor. Mesmo confirmado, o defensor não viajou e só começa a treinar com a equipe neste fim de semana.

Entre velhos e novos titulares, a equipe corinthiana terá Cássio; Fágner, Felipe, Yago, Uendel; Bruno Henrique; Romero, Elias, Rodriguinho, Lucca; Danilo. O Timão buscará o bi da Libertadores e terá pela frente, além do Cobresal, o Cerro Porteño (Paraguai) e o Independiente Santa Fe (Colômbia). A VAVEL Brasil trará todos os detalhes da partida à partir das 21h, horário brasileiro de verão, com o melhor tempo real da internet.