Resultado São Paulo x The Strongest pela Copa Libertadores 2016 (0-1)

50'' FIM DE JOGO! São Paulo 0x1 The Strongest! O Tricolor estreia com derrota no grupo 1 da Libertadores e pode ter se complicado na chave do grupo. O time criou algumas chances de gol, mas no geral, foi pouco eficiente e sofreu um gol numa jogada ensaiada.

48'' Calleri comete falta mais forte e recebe cartão amarelo, causando uma pequena confusão.

45'' Teremos cinco minutos de acréscimos.

44'' Ganso cobra falta na áerea e Kieza cabeceia mal.

41'' NÃO KIEZA! Bruno faz boa jogada individual e acha Kieza livre na área, o atacante domina e bate pra fora, de frente para o gol. Impressionante!

39'' Rogério arrisca chute, mas fraco e sem direção.

38'' A torcida do São Paulo começa a protestar no estádio do Pacaembu.

35'' Muito desorganizado, o São Paulo erra muito em campo e pouco assusta o gol adversário.

33'' Thiago Mendes arrisca de longe e manda longe do gol.

22'' Sai Alan Kardec e entra Kieza.

22'' Sai Alonso e entre Neumann.

22'' Sai o vaiado Centurión e entra Rogério.

21'' UUUUH! Grande passe de Ganso para Michel Bastos que de boa posição, manda por cima.

19'' Rogério é chamado por Edgardo Bauza.

16'' GOOOOOOOOL DO THE STRONGEST! Após boa jogada ensaiada dos bolivianos, Chumacero recebe livre na área e toca para Alonso empurrar para o gol vazio. The Strongest na frente.

14' UHHH! Michel Bastos bate escanteio e Ganso cabeceia por cima do gol.

12'' Escobar recebe na entrada da área e chuta, mas manda longe.

9'' O São Paulo mantém a posse de bola, mas não consegue criar chances claras de gol. O The Strongest por sua vez, se defende bem, mas também não mostra criatividade nos contra-ataques.

4'' Michel Bastos cobra falta de boa posição, mas a defesa afasta.

0'' Bola rolando para a segunda etapa. O The Strongest não mudou.

O São Paulo vai voltar com uma mudança bem ofensiva. Sai o volante Hudson e entra Calleri.

47' Fim do primeiro tempo! São Paulo 0x0 The Strongest! O Tricolor dominou as ações ofensivas, teve boas chances de gol, mas não conseguiu abrir o marcador. A melhor chance entretanto, foram dos bolivianos com Ramallo que mandou na trave logo no início da partida.

38' Chance boa para o São Paulo com Michel Bastos que chuta cruzado e Alan Kardec desvia a bola na trave, mas a jogada foi anulada pelo toque de mão do camisa 14 do Tricolor.

37' Castro chuta, mas Dênis defende com segurança.

34' Outra boa chegada do São Paulo com Centurión que arriscou chute de longe e o goleiro Vaca defendeu, na sequencia, Michel Bastos tentou cruzamento e a defesa do time visitante afastou.

32' INCRÍVEL! Vaca erra o chute e dá a bola de graça para Centuríon, o argentino se enrola um pouco com a bola, mas consegue ficar em boa posição na área, mas cruza muito mal e perde chance incrível para o Tricolor.

31' Michel Bastos cobra escanteio, Ganso antecipa a marcação e cabeceia pra fora.

29' Centurión cruza na área e Alan Kardec finaliza pressionado, facilitando a defesa de Vaca.

27' UUUH! Ganso arrisca chute de fora da área e Vaca espalma para escanteio.

26' Partida reiniciada.

24' Thiago Mendes cai no gramado e o jogo é paralisado.

18' UUUUH! Centurión bate escanteio e Lucão cabeceia, mas a defesa consegue afastar para escanteio novamente.

17' Mena cruza e a bola desvia na defesa, Vaca desvia para escanteito com alguma dificulade.

15' Veizaga comete falta em Michel Bastos e também fica amarelado.

13' Ganso tenta o passe para Alan Kardec, mas a defesa afasta.

10' Mena cruza na área e Centurión cabeceia sem perigo.

9' O jogo começa muito equilibrado e truncado, com poucas ações ofensivas.

7' Rodrigo Caio comete falta e também recebe cartão amarelo.

6' NA TRAAAAAAVE! Ramallo aproveita vacilo no meio de campo, dribla Rodrigo Caio e chuta na trave. Quase o gol dos visitantes.

2' Alan Kardec comete falta dura em Pablo Escobar e recebe o primeiro cartão amarelo.

0' Bola rolando no Pacaembu.

Mario Vivar do Paraguai é o árbtiro da partida.

O The Strongest também já foi confirmado: Vaca; Pereyra, Maldonado e Martelli; Chumacero, Castro, Veizaga, Cristaldo e Escobar; Alonso e Ramallo. Técnico: Mauricio Soria.

O São Paulo está definido para o duelo: Dênis; Bruno, Lucão, Rodrigo Caio e Mena; Hudson, Thiago Mendes, Michel Bastos e Ganso; Centurión e Alan Kardec. Técnico: Edgardo Bauza

O meia Michel Bastos falou um pouco sobre o momento do time, ressaltando que apesar da derrota e do pouco tempo, o jogadores estão evoluindo e salientou a importância de reagir rapidamente ao ocorrido no domingo: "Não é porque perdemos um jogo que nosso começo tem sido ruim. Estamos progredindo. Temos outra filosofia de jogo, novas peças, treinador novo e isso requer certo tempo. Conseguimos alcançar o primeiro objetivo que era entrar na fase de grupos e agora temos a chance de reagir rápido, sem abaixar a cabeça. É um jogo muito importante.", afirmou o camisa sete do Tricolor.

Com a reforma do gramado do Morumbi, casa do São Paulo, o clube resolveu mandar os seus primeiros jogos de 2016 no Pacaembu que já tem muita história com o clube. Inaugurado em 1940, o estádio tem capacidade para 40.199 pessoas e deve receber um ótimo público essa noite.

Já o The Strongest não terá nenhum desfalque para o confronto e colocará forma máxima em campo.

Por outro lado, Bauza terá o reforço de Alan Kardec, recuperado de amigdalite. Agora ele e Calleri disputam uma vaga como titular.

O São Paulo ainda não poderá contar com o uruguaio Lugano que aprimora a parte física, mas que está próximo de reestrear no clube. Breno também se recupera de lesão e está fora.

FIQUE DE OLHO: Pablo Escobar, meia do The Strongest: O experiente meia boliviano chega para mais uma Libertadores comandando sua equipe que busca uma classificação para a próxima fase. O jogador de 37 é o dono do time, responsável pela armação e das bolas paradas.

FIQUE DE OLHO: Thiago Mendes, meio-campista do São Paulo: Um dos jogadores mais regulares da equipe, Thiago Mendes pode surpreender a equipe adversária tanto com chutes de média e longa distância, quanto com infiltrações no meio da defesa. O xodó da torcida tem grandes responsabilidade de fazer a armação do time juntamente com Ganso e Michel Bastos.

Já o treinador dos bolivianos, Mauricio Soria, mostrou-se tranquilo quanto ao vírus Zika que vem atingindo diversas regiões no Brasil: "Tudo que eu posso fazer é usar repelentes e coisas do tipo. A equipe médica tomou as devidas providências, porque eu cheguei a pouco tempo e não tive tempo de organizar muita coisa. O clube evoluiu muito desde a minha saída em 2011.", lembrou o treinador que voltou ao clube na última semana.

Edgardo Bauza, treinador do São Paulo, falou um pouco do adversário, ressaltando ser uma equipe que ataca com muitos jogadores, mas que pode ter uma postura diferente diante do Tricolor: "Vimos um vídeo do adversário contra o Bolivar no último jogo deles e também em outros jogos e pudemos ver que atacam com muita gente. Mas é possível que tenham outra postura aqui, mas nós temos que jogar no campo deles e vencer. Espero que possamos fazer uma boa partida.", salientou o treinador argentino.

A última vez que se enfrentaram, foi em 2013, quando os bolivianos venceram por 2 a 1. Os gols foram marcados por Soliz, Rogério Ceni e Cristaldo.

Favorito, o São Paulo tem vantagem no pequeno retrospecto entre as equipes. Em seis partidas, o Tricolor venceu quatro vezes, o The Strongest uma e ainda um empate.

Na última partida, empataram com o Bolivar por 2 a 2 pelo Clausura.

Os bolivianos do The Strongest serão os visitantes na estréia do grupo 1.

O Tricolor vem de derrota no clássico diante do Corinthians por 2 a 0. Leia mais.

Ainda sem poder utilizar o Morumbi, o São Paulo mandará essa partida no Pacaembu.

Boa noite, leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora São Paulo x The Strongest, pela 1ª rodada do grupo 1 da Libertadores 2016, partida a ser disputada às 19h30 (de Brasília), no estádio do Pacaembu.