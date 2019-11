Resultado Confiança x Santa Cruz na Copa do Nordeste 2016 (0-2)

00:30 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta noite de quarta-feira (17). Siga a Vavel Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

00:29 Santa Cruz bate Confiança e assume liderança provisória do Grupo C

00:28 A terceira rodada do Grupo C da Copa do Nordeste 2016 será realizada apenas no próximo meio de semana. O Confiança vai entrar em campo apenas na quinta-feira (25), às 21h30, para fazer um duelo com o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia. Já o Santa Cruz, na quarta-feira (24), às 21h45, faz um confronto com o Juazeirense-BA, no estádio do Arruda, em Recife, Pernambuco.

00:25 Com o resultado desta noite, o Confiança fica na última colocação com apenas um ponto, mesma pontuação do Juazeirense-BA, que tem um jogo a menos. Já o Santa Cruz fica na liderança provisória do grupo com três pontos, porém, pode ser ultrapassado pelo segundo colocado Bahia. O tricolor da Boa Terra também tem três pontos, porém só fez um gol e ainda vai atuar nesta rodada.

48’ Fim de jogo! O Santa Cruz vence pela primeira vez na Copa do Nordeste 2016, enquanto o Confiança segue sem conseguir triunfar.

47’ Elielton chuta forte da entrada da área e o goleiro Tiago Cardoso faz boa defesa.

45’ Três minutos de acréscimos neste segundo tempo.

44’ Uuuhhh! Bola é levantada na área e Grafite, de cabeça, quase aumenta a vantagem do tricolor pernambucano.

39’ Última alteração no Santa Cruz: Sai: Wellington Cézar. Entra: Everton Sena.

33’ Última alteração no Confiança: Sai: Wallace Pernambucano. Entra: Bibi.

32’ Modificação no Santa Cruz: Sai: Dedé. Entra: Renatinho.

29’ Raniel faz boa jogada individual pela direita de ataque, mas Hamilton chega bem de carrinho e afasta o perigo.

24’ Modificação no Confiança: Sai: Everton. Entra: Diego Ceará.

23’ Alteração no Santa Cruz: Sai: Wallyson. Entra: Raniel.

18’ Tiago Cardoso! Wallace Pernambucano, em cobrança de falta, chuta forte da entrada da área e obriga o goleiro Coral a fazer grande defesa.

14’ GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! Wallyson levanta a bola na área em cobrança de falta e o zagueiro Alemão manda para o fundo das redes, de cabeça. Festa tricolor fora de casa.

12’ Amarelo! Hamilton chega duro no atacante Grafite e recebe cartão amarelo, primeiro do Confiança no jogo.

11’ Alteração no Confiança: Sai: Flávio. Entra: Danilo Bala.

8’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! Dedé recebe de Lelê, entra na área e chuta fraco, mas o goleiro falha e deixa a bola nos pés de Grafite, que manda para o fundo das redes.

7’ Uuuhhh! Wallace Pernambucano acerta lindo passe no meio-campo e encontra Everton entrando na área. O atacante chuta de primeira e a bola vai para fora.

7’ Amarelo! Lelê entra de maneira ríspida no atacante Flávio e recebe o segundo cartão do jogo.

6’ Rafael! João Paulo encontra espaço pelo meio e arrisca um chute forte para grande defesa do arqueiro proletário.

2’ Lelê faz jogada individual, puxando da esquerda para o meio, e toca por cima da marcação buscando Grafite, mas o ataque não consegue chegar para finalizar.

0’ Os dois times voltaram sem alterações para este segundo tempo.

0’ Começa o segundo tempo!

23:24 Leandro Kível, atacante do Confiança: “Até o momento a partida foi equilibrada. As chances foram iguais neste primeiro tempo. Foi um jogo bem igual no meio-campo, mas é um jogo de xadrez. No segundo tempo podemos fazer 1 a 0 e vencer. Vamos trabalhar para sair de campo com a vitória”.

23:22 Marcelo Martelotte, técnico do Santa Cruz: “Acho que o nosso time não está jogando o que sabe, precisamos de mais qualidade com a bola no pé para construir boas oportunidades e sair de campo com a vitória. Nós estamos abaixo. Estamos pensando em mudar, mas não é certo”.

50’ Fim do primeiro tempo!

45’ Seis minutos de acréscimos neste primeiro tempo.

44’ Lelê recebe na direita de ataque, vai até a linha de fundo e cruza rasteiro. A defensa proletária manda para escanteio.

42’ Wallace Pernambucano avança pela direita e cruza rasteiro para Leandro Kivel, que chuta e ganha escanteio por conta de desvio em Alemão.

37’ Amarelo! Allan Vieira faz falta para matar o contra-ataque e recebe o primeiro cartão do jogo.

36’ Uuuhhh! Caíque resolve chutar de longe, a bola pega na grama, sobe e quase engana o goleiro Tiago Cardoso, que defende com o rosto.

35’ Perdeu! A defesa Coral falha de maneira bizarra, Flávio domina pela esquerda e toca para Wallace Pernambucano, que erra a meta mesmo sem goleiro.

33’ Incrível! Wallyson recebe lindo passe, entra livre na área, deixa o goleiro para trás e bate para o gol. A bola pega na área, no zagueiro Valdo, fica em cima da linha e o goleiro Rafael Sandes defendeu.

28’ Wallyson faz boa jogada individual e levanta a bola na área, mas Hamilton chega bem e chuta para longe.

27’ Jogo morno no estádio Batistão. Os dois times não conseguem colocar um ritmo forte para obrigar os goleiros a trabalhar.

21’ Uuuhhh! Elielton cobra falta jogando na segunda trave, a defesa Coral não corta e Wallace Pernambucano aparece livre para cabecear para fora.

18’ Allan Vieira recebe pelo meio, encontra espaço e chuta da entrada da área, mas a bola chega sem força nas mãos de Rafael Sandes.

16’ Depois de um bom tempo sendo atendido por conta de um corte na cabeça, o goleiro Tiago Cardoso está recuperado e a bola volta a rolar.

9’ Caique avança pela direita e cruza rasteiro buscando Leandro Kível, que tenta finalizar e acerta a cabeça do goleiro Tiago Cardoso. Lance paralisado para atendimento ao arqueiro Coral.

6’ Boa chegada! Wallace Pernambucano faz ótima jogada individual, entra na área e toca voltando para Izaldo. O lateral-esquerdo fica de frente para a meta, mas a defesa afasta no momento certo.

6’ Uuuhhh! Grafite acerta lindo passe e deixa Lelê com boas condições. O atacante domina, entra na área com liberdade e chuta para fora, com perigo.

4’ Santa Cruz trabalha a bola no meio do campo buscando espaços na defensiva proletária para chegar com perigo pela primeira vez.

0’ Uuuhhh! Wallace Pernambucano faz boa jogada pela direita de ataque e cruza buscando Izaldo, que não consegue cabecear por conta de Alemão. O zagueiro manda para fora e quase faz contra.

0’ Começa! A bola está rolando no Batistão para Confiança x Santa Cruz.

22:26 Quase tudo pronto para a bola rolar. Os dois times estão fazendo os últimos preparativos para iniciar o embate.

22:23 Hino nacional brasileiro sendo executado neste momento no Batistão.

22:21 Só neste momento o Santa Cruz entra no gramado do Batistão.

22:19 Confiança entrado no gramado neste momento. Torcedor proletário faz a festa no Batistão.

22:11 Público não é dos melhores no belo estádio Batistão, em Sergipe. Expectativa grande para a entrada dos dois times no gramado.

21:50 O técnico Betinho tem à disposição para utilizar no decorrer do duelo os seguintes jogadores: Henrique; Lucas Rocha, Pedrinho, Ney Maruim, Raulin, Wallace Sergipano, João Guilherme, Diego Ceará, Bibi, Warley e Danilo Bala.

21:40 O banco do Santa Cruz conta com os demais jogadores: Edson Könnl; Everton Sena, Neris, Renatinho, Tiago Costa, Daniel Costa, Raniel, Keno e Bruno Moraes.

21:35 Já o técnico Marcelo Martelotte definiu o Santa Cruz do seguinte modo: Tiago Cardoso; Vitor, Alemão, Danny Morais e Allan Vieira; Wellington Cézar, Dedé, Wallyson, João Paulo e Lelê; Grafite.

21:30 O Confiança está definido pelo técnico Betinho da seguinte maneira: Rafael Sandes; Caique, Valdo, Eron e Izaldo; Elielton, Hamilton, Everton e Wallace Pernambucano; Flávio e Leandro Kível.

21:25 Os dois times já estão no palco de jogo e os técnicos já escalaram os dois escretes para este confronto de logo mais.

Estádio Estadual Lourival Baptista, conhecido como Batistão, será o palco do confronto desta noite entre Confiança e Santa Cruz, válido pela Copa do Nordeste 2016.

Clizaldo Di Pace França, da Paraíba, será o responsável por comandar os 90 minutos da partida entre Confiança x Santa Cruz. O mesmo será auxiliado por Luís Filipe Gonçalves Correa e Oberto da Silva Santos, ambos também da Paraíba.

O América-RN é o time que mais participou da Copa do Nordeste. O escreve potiguar esteve presente em todas as 14 edições do tornei nordestino. A equipe é seguida de perto por Vitória e Botafogo-PB, que estiveram presentes em 13 oportunidades, enquanto Sport, Ceará, Bahia, CRB e ABC disputaram o campeonato 12 vezes.

A Copa do Nordeste passou um bom tempo sem ser disputada, mas desde que voltou a ativa vem recebendo a atenção de seus torcedores. O campeonato nordestino é sucesso de público desde 2013, superando com bastante folga a média de público dos estaduais brasileiros, principalmente quando a competição chega na fase de mata-mata, em que os torcedores lotam os estádio completamente por ser jogo de vida ou morte.

FIQUE DE OLHO Confiança x Santa Cruz: João Paulo, meio-campista do Santa Cruz, é o principal jogador do tricolor para este início de temporada. A versatilidade do meia acaba sendo preponderante para o esquema do técnico Marcelo Martelotte, pois ele pode ser utilizado como volante ou meia-atacante sem comprometer o setor defensivo.

FIQUE DE OLHO Confiança x Santa Cruz: Leandro Kível, atacante do Confiança, é a grande esperança do torcedor proletário nesta noite. Com grande experiência e longo tempo vestindo a camisa do azulão, o atacante espera balançar as redes para fazer seu clube ficar com boas chances de ir ao mata-mata.

O Ceará vem para a disputa do Nordestão deste ano com o objetivo de defender o título da competição regional. Na última temporada, escrete cearense sagrou-se campeão ao vencer o Bahia nos jogos de ida e volta, por 1 a 0 e 2 a 1, respectivamente. O primeiro embate foi realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia, enquanto o último na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará.

A primeira final da Copa do Nordeste aconteceu em 1994, quando Sport e CRB se enfrentaram em partida única. Rubro-negros e alvirrubros empataram no tempo normal sem gols, mas na disputa de pênaltis, os leoninos acabaram sagrando-se campeões ao bater os alagoanos por 3 a 2.

O Esporte Clube Vitória é o grande vencedor da história da Copa do Nordeste. O escrete da Bahia já comemorou o título por quatro vezes, mas como não está participando desta edição por conta do fraco desempenho no último Campeonato Baiano, os leoninos podem ser alcançados pelo Sport, que já venceu este certame por três vezes. Em terceiro, vem o Bahia, com dois troféus. América-RN, Campinense e Ceará também já ficaram com a taça.

A Copa do Nordeste vem para a segunda 13ª edição neste ano. Neste ano, mais uma vez, vão está no páreo 20 equipes nordestinas, sendo três de Pernambuco e da Bahia e dois do Ceará, Sergipe, Alagoas, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí.

A Copa do Nordeste é uma competição realizada pela Liga do Nordeste juntamente com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que visa a disputa dos times melhores colocados de cada estado da região nordestina do Brasil, com a primeira fase sendo de grupo e a segunda de mata-mata, esta com jogos de ida e volta.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Confiança x Santa Cruz, partida válida pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Nordeste 2016, a ser disputada às 22h30 (horário de Brasília), no estádio Batistão, em Aracaju, Sergipe.